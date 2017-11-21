Игорь Плотницкий: Корнет лжёт, он отстранён от должности главы МВД ЛНР
Глава Луганской народной республики выступил с опровержением ранее сделанных Игорем Корнетом заявлений. Напомним, что Корнет объявил о договорённостях с Плотницким по задержанию некоторых представителей руководства ЛНР, включая руководителя администрации главы республики. При этом Игорь Корнет высказал слова о том, что его отстранение с поста главы МВД ЛНР – «дезинформация».
Игорь Плотницкий прокомментировал выступление Корнета, заявив, что процедура отстранения этого человека от руководящего поста министерства внутренних дел в Луганского народной республике продолжается.
Глава ЛНР:
Плотницкий отметил, что вместо Корнета пост главы республиканского МВД заняло «другое лицо» в качестве исполняющего обязанности.
Заявление Игоря Плотницкого приводит ГТРК ЛНР, руководителя которого Игорь Корнет ранее назвал "арестованной за содействие спецслужбам Украины":
Постоянные опровержения представителями верхушки ЛНР друг друга не могут не волновать, так как за внутренними трениями политиков и силовиков стоят судьбы обычных людей.
Игорь Плотницкий прокомментировал выступление Корнета, заявив, что процедура отстранения этого человека от руководящего поста министерства внутренних дел в Луганского народной республике продолжается.
Глава ЛНР:
Заявление Корнета не имеет никаких оснований и юридической силы. Ещё со вчерашнего дня Корнет законно отстранён от занимаемой должности: есть решение суда, ходатайство от соответствующего комитета Народного Совета.
Плотницкий отметил, что вместо Корнета пост главы республиканского МВД заняло «другое лицо» в качестве исполняющего обязанности.
Заявление Игоря Плотницкого приводит ГТРК ЛНР, руководителя которого Игорь Корнет ранее назвал "арестованной за содействие спецслужбам Украины":
Данная ситуация является продолжением вчерашних кадровых изменений по законному отстранению от занимаемой должности Министра внутренних дел. События сегодняшнего дня в очередной раз доказали, что решение было принято верное. Попытки определенных структур Министерства внутренних дел таким способом оспорить решение суда и ходатайство Комитета Народного Совета Луганской Народной Республики по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина перешли все границы допустимого. (...)
В настоящее время следствие ведется, но по другому делу и с другими фигурантами. Оснований для ареста Анастасии Шуркаевой, Ирины Тейцман и Евгения Селиверстова никаких нет, и распоряжений подобного рода назначенный и. о. Министра внутренних дел ЛНР не давал.
Со своей стороны, хочу заверить, что ситуация находится под контролем руководства Луганской Народной Республики и в ближайшее время будет полностью решена. Попытки людей, действующих под влиянием нелегитимного руководства МВД ЛНР, нацелены, прежде всего, на создание социального напряжения в городах Луганской Народной Республики и являются продолжением кадровых изменений, произошедших 20 ноября согласно законодательству Луганской Народной Республики.
Однако их действия не должны являться причиной для паники, и в ближайшее время будут полностью устранены. Сейчас руководство Луганской Народной Республики делает всё возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей городов республики. Поэтому могу с уверенностью сказать, что попытки определенных лиц задержаться у власти ценой дестабилизации обстановки внутри государства напрасны, и в ближайшее время будут полностью нейтрализованы.
В настоящее время следствие ведется, но по другому делу и с другими фигурантами. Оснований для ареста Анастасии Шуркаевой, Ирины Тейцман и Евгения Селиверстова никаких нет, и распоряжений подобного рода назначенный и. о. Министра внутренних дел ЛНР не давал.
Со своей стороны, хочу заверить, что ситуация находится под контролем руководства Луганской Народной Республики и в ближайшее время будет полностью решена. Попытки людей, действующих под влиянием нелегитимного руководства МВД ЛНР, нацелены, прежде всего, на создание социального напряжения в городах Луганской Народной Республики и являются продолжением кадровых изменений, произошедших 20 ноября согласно законодательству Луганской Народной Республики.
Однако их действия не должны являться причиной для паники, и в ближайшее время будут полностью устранены. Сейчас руководство Луганской Народной Республики делает всё возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей городов республики. Поэтому могу с уверенностью сказать, что попытки определенных лиц задержаться у власти ценой дестабилизации обстановки внутри государства напрасны, и в ближайшее время будут полностью нейтрализованы.
Постоянные опровержения представителями верхушки ЛНР друг друга не могут не волновать, так как за внутренними трениями политиков и силовиков стоят судьбы обычных людей.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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