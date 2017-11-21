18:35 21 ноября

Игорь Плотницкий: Корнет лжёт, он отстранён от должности главы МВД ЛНР

Глава Луганской народной республики выступил с опровержением ранее сделанных Игорем Корнетом заявлений. Напомним, что Корнет объявил о договорённостях с Плотницким по задержанию некоторых представителей руководства ЛНР, включая руководителя администрации главы республики. При этом Игорь Корнет высказал слова о том, что его отстранение с поста главы МВД ЛНР – «дезинформация».

Игорь Плотницкий прокомментировал выступление Корнета, заявив, что процедура отстранения этого человека от руководящего поста министерства внутренних дел в Луганского народной республике продолжается.

Глава ЛНР:
Заявление Корнета не имеет никаких оснований и юридической силы. Ещё со вчерашнего дня Корнет законно отстранён от занимаемой должности: есть решение суда, ходатайство от соответствующего комитета Народного Совета.



Плотницкий отметил, что вместо Корнета пост главы республиканского МВД заняло «другое лицо» в качестве исполняющего обязанности.

Игорь Плотницкий: Корнет лжёт, он отстранён от должности главы МВД ЛНР


Заявление Игоря Плотницкого приводит ГТРК ЛНР, руководителя которого Игорь Корнет ранее назвал "арестованной за содействие спецслужбам Украины":

Данная ситуация является продолжением вчерашних кадровых изменений по законному отстранению от занимаемой должности Министра внутренних дел. События сегодняшнего дня в очередной раз доказали, что решение было принято верное. Попытки определенных структур Министерства внутренних дел таким способом оспорить решение суда и ходатайство Комитета Народного Совета Луганской Народной Республики по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина перешли все границы допустимого. (...)

В настоящее время следствие ведется, но по другому делу и с другими фигурантами. Оснований для ареста Анастасии Шуркаевой, Ирины Тейцман и Евгения Селиверстова никаких нет, и распоряжений подобного рода назначенный и. о. Министра внутренних дел ЛНР не давал.

Со своей стороны, хочу заверить, что ситуация находится под контролем руководства Луганской Народной Республики и в ближайшее время будет полностью решена. Попытки людей, действующих под влиянием нелегитимного руководства МВД ЛНР, нацелены, прежде всего, на создание социального напряжения в городах Луганской Народной Республики и являются продолжением кадровых изменений, произошедших 20 ноября согласно законодательству Луганской Народной Республики.

Однако их действия не должны являться причиной для паники, и в ближайшее время будут полностью устранены. Сейчас руководство Луганской Народной Республики делает всё возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей городов республики. Поэтому могу с уверенностью сказать, что попытки определенных лиц задержаться у власти ценой дестабилизации обстановки внутри государства напрасны, и в ближайшее время будут полностью нейтрализованы.


Постоянные опровержения представителями верхушки ЛНР друг друга не могут не волновать, так как за внутренними трениями политиков и силовиков стоят судьбы обычных людей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 42

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  1. solzh Сегодня, 16:46
    Ну парни, вы даете. Давайте, на радость бандерлогам, перестреляйте еще друг друга. Вот киевской хунте радость будет.
    solzh
    1. 210окв Сегодня, 16:47
      Да,нехорошо у них получается.Внутренние разборки ни к чему.
      Цитата: solzh
      Ну парни, вы даете. Давайте, на радость бандерлогам, перестреляйте еще друг друга. Вот киевской хунте радость будет.
      210окв
      1. Zibelew Сегодня, 17:07
        Однако бардак. Когда армия долго и глухо сидит в обороне, начинается разброд и шатание.
        Так было в Первую Мировую, так происходит сейчас.
        Zibelew
        1. Sergey53 Сегодня, 17:23
          Это началось сразу с приходом Плотницкого.
          Sergey53
          1. Николай С. Сегодня, 17:56
            Плотницкий всё.
            В другом месте будет в состав Украины собираться.
            Николай С.
        2. Pirogov Сегодня, 17:32
          Цитата: Zibelew
          Однако бардак. Когда армия долго и глухо сидит в обороне, начинается разброд и шатание.
          Так было в Первую Мировую, так происходит сейчас.

          Рыба гниёт с головы , а оттуда и бардак .
          Pirogov
      2. тол100в Сегодня, 17:13
        Цитата: 210окв
        Да,нехорошо у них получается

        Не ко времени! Когда среди своих согласья нет... Этим попытаются воспользоваться противостоящая сторона, а учителей по уроку : разделяй и властвуй к ним понаехало достаточно!
        тол100в
      3. 30 вис Сегодня, 17:30
        Сводки от ополчения Новороссии
        час назад
        Действия
        21.11.17. Срочное сообщение от издаия "Взгляд" и сообщение от М. Равребы.

        "В Луганске происходит переворот с целью присоединения к соседней ДНР. Как сообщил газете ВЗГЛЯД источник, близкий к силовым структурам ЛНР, в Луганске фактически происходит государственный переворот, которым руководит смещенный ранее главой республики Игорем Плотницким с поста главы МВД Игорь Корнет. «Приехали донецкие хлопцы на БТРах и Уралах, - сказал источник. - Корнет действует по согласованию с ними. Цель – слить Плотницкого и присоединить Луганскую республику к Донецкой. Будет единая республика со столицей в Донецке».

        Как сообщил газете ВЗГЛЯД один из жителей Луганска, единственный телеканал республики телеканал ГТРК ЛНР днем во вторник был отключен. Ранее глава МВД республики Игорь Корнет обвинил главу телеканалу Ирину Тейцман в работе на украинские спецслужбы.

        «Все подходы к зданию администрации Плотницкого перекрыты сотрудниками МВД, которые, судя по всему, продолжают подчиняться Корнету, - рассказал горожанин. – Формально Плотницкому еще должны подчиняться народная милиция, то есть армия, и МГБ, в которой тоже работает несколько сот сотрудников. Но на улицах их не видно. В целом обстановка в городе спокойная, ходит транспорт, открыты магазины, все работают»

        По словам горожанина, напряжение в городе начало расти после Дня милиции, то есть с 10 ноября. Уже тогда здание МВД неожиданно выставило охрану по всему периметру здания и перестало подпускать к нему автомобили. Посетителей пропускали, но только после тщательного досмотра. «Видимо, конфликт возник уже тогда», - предположил житель Луганска.

        Напомним, что с утра во вторник центр Луганска взяли под контроль автоматчики в камуфляже с белыми повязками на руках, они патрулируют улицы и закрывают некоторые из них для прохода граждан.

        Правда, в середине дня глава ЛНР Игорь Плотницкий разместил на своем официальном сайте заявление, в котором заверил, что «ситуация находится под контролем руководства ЛНР и в ближайшее время будет полностью решена»."
        https://pbs.twimg.com/media/DPKIgJKXcAY8AWr.jpg
        30 вис
        1. Клебер Сегодня, 17:41
          Нашли время ...
          Клебер
        2. Макаров Сегодня, 18:16
          "Вокзал, почта, телеграф"...классика
          Макаров
    2. Маз Сегодня, 18:30
      Гуляй поле, оно и есть гуляй поле. Батьки, атаманы, баи , ханы, паны, куркули, босота...
      Маз
  2. Тралл Сегодня, 16:47
    С Украины надуло анархии на Луганщину...
    Тралл
    1. Балу Сегодня, 17:09
      Постоянные опровержения представителями верхушки ЛНР друг друга не могут не волновать, так как за внутренними трениями политиков и силовиков стоят судьбы обычных людей.

      Тралл
      С Украины надуло анархии на Луганщину..
      Сейчас уже никто не помнит открытое письмо, в котором люди задавали вопрос: какое государство создается: социалистическое, коммунистическое? Было оно и на ВО. Все чаще возникают вопросы о денежных и прочих потоках. Позиция старшего брата остается прежней, хотя если чё, то старший брат не позволит геноцид в ЛДНР как в Югославии. Братишкам как-то надо бы деликатнее со своими терками, а то потеряют веру в них людей и останутся без поддержки населения.
      Балу
      1. Burbon Сегодня, 17:27
        Цитата: Балу
        какое государство создается: социалистическое, коммунистическое?

        Человеческое....там нет твердой власти и как вывод разброд и шатание...кто прав-кто виноват -без пол литра не разобраться....это подарочек укровермахту к их новому празднику....пора менять и Жабу и Пахана.....образовывать одно гос-во и нужен новый лидер....могу себя предложить wassat ...но тогда Михана мне в главнокомандующие!
        Burbon
        1. Громобой Сегодня, 17:43
          Михан подходит---он "Минские договорённости" соблюдать не будет,а сразу с шашкой пойдёт Киев брать ,1-я гвардейская танковая Краснознамённая армия ему в помощь.Все уже заждались,а лучше всё равно уже не будет,если пытаться умиротворить Киев изящной дипломатией.Он от этого только борзее становится и армию муштрует.
          Громобой
          1. Burbon Сегодня, 17:53
            Цитата: Громобой
            Михан подходит---он "Минские договорённости" соблюдать не будет,а сразу с шашкой пойдёт

            главное, что бы шашкой умел махать laughing , хотя за ним стоит 7 диванных дивизий и 2 ударные армии шапкозакидателей laughing а по существу - бардак в ЛДНР нужно срочно прекращать и это может сделать только Москва....нужна лишь политическая воля!
            Burbon
            1. Громобой Сегодня, 18:05
              Цитата: Burbon
              бардак в ЛДНР нужно срочно прекращать и это может сделать только Москва....нужна лишь политическая воля!

              Это кажется самым верным вариантом,но наверно интересы местных князей(... и богатых вельмож) идут вразрез с желаниями Великого Князя,да и я думаю,что большинство патриотически настроенных россиян которым не равнодушна эта странная война желают объединения республик в единую Новороссию._Хотя чисто с военной точки зрения,то если украинцы прорвут и разрежут фронт,то два центра и два штаба это будет даже лучше,чем один.Но всё равно,стратегически им надо быть объединённой землёй.
              Громобой
              1. Burbon Сегодня, 18:07
                Цитата: Громобой
                желают объединения республик в единую Новороссию.

                лучше в состав РФ, а тем временем по зомбоящику тишина....где наши Кисилевы-Шеины? ит.д?....нет команды говорить????.
                Burbon
  3. kepmor Сегодня, 16:57
    какое"одухотвАрЬённое" лицо на фото...прям памятник при жизни воЯть можно...
    какой "открытый" взор...прям отражение "чистейшей,аки кристалл души"...
    kepmor
    1. майор Юрик Сегодня, 17:08
      Цитата: kepmor
      какое"одухотвАрЬённое" лицо на фото...прям памятник при жизни воЯть можно...
      какой "открытый" взор...прям отражение "чистейшей,аки кристалл души"...


      Мдя, глядя на Плотницкого и вспоминая теорию Ламброзо, по внешним признакам лица определять преступные наклонности его обладателя, думается что он отнюдь не добрый самаритянин для человечества. Хотя возможны ошибки,но постоянное шуршание под ковром в ЛНР напрягает! negative
      майор Юрик
    2. Alexey RA Сегодня, 17:09
      Не хватает только 5 золотых звёзд на груди. smile
      Alexey RA
      1. kepmor Сегодня, 17:16
        таким "звёзды" без надобности...таким больше интересны "цифирьки с нуликами" на счетах...
        kepmor
  4. Евродав Сегодня, 17:04
    Опа на... Еще новостнее новость из ЛНР...А тут некоторые диванодавы уже порешали, отделили котлет от мух, ушаты экскрементов вылили на виновных, а оно вона что!!? Так же можно и до приступа довести! Да и ушаты теперь наполнять...
    Евродав
    1. Роман 11 Сегодня, 17:21
      Цитата: Евродав
      диванодавы

      зовите нас просто дивановеды wink
      Роман 11
  5. Евродав Сегодня, 17:12
    Владыка Ситх! А вы тоже какое то видео выкладывали к предыдущей новости с Корнетом,так получается вы даже не в теме? А вы точно там, Сергей? Понятно, что ДНР не ЛНР, но все же... Вот так доверие и теряют... Чего уж о нас говорить, россиянах, если люди, имеющие отношение к ЛДНР, тоже ведутся на непроверенную шляпу...
    Евродав
  6. Евродав Сегодня, 17:15
    Цитата: kepmor
    какое"одухотвАрЬённое" лицо на фото...прям памятник при жизни воЯть можно...
    какой "открытый" взор...прям отражение "чистейшей,аки кристалл души"...

    По внешнему виду разумные не судят, судят по уму! Вы с ним лично знакомы? Я - нет, поэтому мне нет дела до его лица, но есть до его поступков, чего и всем желаю...
    Евродав
    1. Макаров Сегодня, 18:20
      Вы его этим прямо закапываете...
      Макаров
  7. gm9019 Сегодня, 17:17
    что-то тревожно и непонятно очень.
    МК ("Московский Комсомолец") пишет
    В Твиттере "Другой Луганск" сообщается, что командиры ополченцев встали на сторону Корнета и намерены идти на штурм "Дома правительства".
    В сетях распространяется сообщение, якобы от ополченца с позывным "Пушкин", который заявил, что ополченцы требуют ареста Плотницкого, ликвидации военного положения, восстановления в правах депутатов первого созыва, возвращения на военную службу первых командиров ополчения, а также наказания виновных в коррупции.
    Также некий ополченец с позывным "Конкин" требует суда над руководством ЛНР за "смерть Мозгового и Дремова, за травлю казачества".
    Очевидцы сообщают, что БТРами в Луганске перекрыты все центральные улицы. Появилось сообщение о стрельбе, но пока оно не подтверждено.


    [media=http://www.mk.ru/politics/2017/11/21/v-lug
    anske-vzbuntovalis-opolchency-gotovitsya-shturm-k
    abineta-plotnickogo.html]
    gm9019
    1. badens1111 Сегодня, 17:32
      Цитата: gm9019
      что-то тревожно и непонятно очень.

      А тут пишут так.
      http://rusvesna.su/news/1511265305
      badens1111
  8. Роман 11 Сегодня, 17:19
    События сегодняшнего дня в очередной раз доказали, что решение было принято верное.
    Дурацкая формулировка.

    Вы там разберитесь по закону, а то снова "по понятиям"...... это республики!

    Даже у пиратов на Тортуге было своё законодательство.

    Если Плотницкий главный? - ему и отвечать, нужно их кодекс смотреть, там чётко такие вещи обязаны быть прописаны, а то сползают в идиотизм, да ещё люди страдают.

    К тому же свидомиты явно там мухлюют, а глава что-то говорить начал про возврат..... заблудился что ли? 100 грамм прими - не помешает, бошку освежишь.
    Роман 11
    1. Монархист Сегодня, 17:56
      Роман, Вы во многом правы, но 100,а потом ещё и добрый поросячего визга- положено Потроху ( он с "белочкой" советуется) и " красный нос"в рюмшке мозги искал
      Монархист
  9. HAM Сегодня, 17:22

    Надо быть вместе,а тут что-то невообразимое!
    Подозреваю,что не зря бандерлоги подтянули войска к ЛДНР(совпадение?не думаю),начнётся междуусобица,то возьмут хохлы республиканцев тёпленькими.
    Янки в Киеве не зря хлеб жрут.
    HAM
  10. Геркулесыч Сегодня, 17:41
    Господин Плотницкий, если бы был настоящим мужиком, и хозяином слова, давно бы ушел в отставку. Только перед своей отставкой ему нужно будет покаяться перед народом, там много чего на нем есть нехорошего. .....
    Геркулесыч
  11. Dave36 Сегодня, 17:41
    Правду узнаем позже....
    Dave36
  12. Монархист Сегодня, 17:48
    Печатка и большая печатка,что затеяли грызню и притом публичную. Тут нацики того и гляди начнут наступление, а эти как глупые петухи. Камрады, возможно, кто-то помнит мультфильм"Кошкин дом"? Там как раз показывали таких петухов.
    Помню в первом классе я в "Родной речи"читал притчу: отец велел сыновьям сломать веник. Они старались,но ничего не смогли. Тогда отец им говорит: разберите веник и сейчас попробуйте,они мигом сломали прутики. Похоже в ЛНДР эту притчу не читали или "поклали" на всё, но удовлетворили амбиции?
    Монархист
  13. samarin1969 Сегодня, 17:49
    В своё время всё началось с отстранения Болотова и явление фигуры Игоря Венедиктовича...Сейчас, похоже, "список Беднова" может стать длиннее......
    samarin1969
  14. AwaZ Сегодня, 17:58
    все таки кажется что за Плотницким это пришли . Хотя пока все вежливо .
    AwaZ
  15. belovur Сегодня, 18:11
    Что -то на этой фотографии Плотницкий очень смахивает на голубого воришку Альхена из 12 Стульев laughing
    belovur
  16. Макаров Сегодня, 18:18
    Очень любопытно...очень...
    Макаров
  17. Китобой Сегодня, 18:22
    Какая отвратительная..... какая отвратительная морда (с) negative
    Китобой
  18. УВБ Сегодня, 18:31
    Информация к размышлению. В Луганске полностью отключено ТВ и радио. Главный новостной интернет-ресурс "Луганский информационный центр" http://lug-info.com/ тоже был заблокирован, но сейчас возобновил работу и по прежнему на нём нет заявления Плотницкого, а заявление Корнета остаётся.
    УВБ
  19. polpot Сегодня, 18:32
    Революции пожирают своих детей классика
    polpot
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