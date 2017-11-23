Кассель и его достопримечательности

Кассель расположен в федеральной земле Гессен на реке Фульда, население 200 тыс. человек. Кассель славиться своими парками, музеями, дворцами, культурными традициями. Символом города в течение 3-х веков является Статуя Геркулеса, размещенная на высокой пирамиде, которая венчает замок на вершине холма.Кассель - город очень зеленый и это не удивительно - 60 % территории города занимают парки. Очень красив парк Карлсауэ (Karlsaue) – дворцово-парковый ансамбль в стиле барокко на берегу реки Фульда.Кассель древний город, он имеет тысячелетнюю историю, пережил многие конфликты и войны, рос, богател, строился... В исторических источниках город впервые упоминается в 913 г., статус города получил в 1189 г.Когда в 1567 году ландграфство Гессен со столицей в Марбурге было разделено между четырьмя сыновьями ландграфа, возникло ландграфство Гессен-Кассель. Кассель стал его столицей и оплотом кальвинизма в Германии. В Германии в это время полным ходом шла Реформация. В XVII веке город стал убежищем для гугенотов, которые бежали из Франции от религиозных преследований.В 1803 г. в результате Наполеоновских войн ландграфство стало княжеством, но скоро Кассель был занят Наполеоном, а в 1807 г. Кассель ненадолго стал столицей Вестфальского Королевства, возглавляемого братом Наполеона Жеромом. В результате Австро-прусской войны Кассель был занят Пруссией в 1866 году.В XIX в. Кассель стал крупным железнодорожным узлом и развитым промышленным центром. Достаточно вспомнить, что очень популярный автомобиль Фольксваген - что в переводе на русский означает "народный автомобиль" - изготавливали в округе Касселя городке Баунаталь. В Баунаталь можно доехать из центра Касселя на трамвае за 20 мин.Во время Второй мировой войны этот завод использовали для военных нужд, поэтому союзническая авиация старалась его уничтожить в первую очередь. В результате бомбардировок Кассель был разрушен почти на 90%, завод при этом не пострадал. На войне как на войне. После войны восстановили часть зданий и центр города застроили в стиле 50-х годов.В Касселе есть университет, театр, замечательные музеи: Музей природы на Фридрихштрассе, Городской музей с картинной галереей, а также прекрасные дворцы, крепости и оранжерея. Один раз в пять лет в городе проводится Документа (нем.Documenta) - известная международная выставка современного искусства. Кассель украшен произведениями, которые подарили городу участники выставки.Старая Ратуша - одна из главных достопримечательностей Касселя. Она расположена на ул. Кёнигштрассе (нем.Königstraße). Построена в 1905-09 гг. Архитектор Карл Рот оформил здание в немецком стиле нео-барокко. Впечатляюще красивое здание замыкает небольшую площадь перед Ратушей в виде каре.Изящный портик с коринфскими колоннами увенчан скульптурами, а широкая лестница украшена позолоченными изваяниями львов, что придает парадность этому роскошному комплексу зданий.Кассель, Старая РатушаКассель, Старая Ратуша, фрагментГессенский государственный музей в Касселе расположен на площади братьев Гримм. В музее представлены экспонаты федеральной земли Гессен с древнейших времен и до наших дней. Есть богатая экспозиция прикладного искусства и фольклора.Музей был открыт 23 августа 1913 года к тысячелетнему юбилею города. Однако коллекция музея была основана намного раньше. По распоряжению ландграфа Карла были собраны экспонаты археологических раскопок северного Гессена. Многочисленные экспонаты отражают историю края времен неолита, эпохи бронзы, железного века и раннего средневековья.Основой коллекции декоративно-прикладного искусства является собрание ландграфа земли Гессен. Коллекция включает собрание серебра, средневековой скульптуры, предметы религиозного культа и алтари. Здесь также представлены сокровища кунсткамеры Уильяма IV. Коллекция барочного искусства составлена из собрания ландграфа Чарльза, историческая коллекция стекла - собрание Вильгельма VIII. Есть экспозиция янтаря, слоновой кости, фаянса, Мейсенского фарфора и экспонаты королевского фарфора из Китая. Есть прекрасная экспозиция драгоценных камней, монет и медалей.В музее представлены все направления и стили декоративно-прикладного искусства: барочное искусство, историзм, модерн, постмодернизм, современный дизайн. Можно познакомиться с различными направлениями в дизайне мебели и текстиля.Здание построено по проекту архитектора Теодора Фишера в стиле позднего историзма с элементами Ренессанса. В центре композиции башня, которая придает легкость и изящество этому массивному строению.К счастью, этот памятник архитектуры начала прошлого века не пострадал от бомбардировок во время Второй Мировой войны, уцелела полностью и экспозиция музея. В послевоенные годы была добавлена экспозиция - Галерея старых мастеров. Поэтому любителей древности здесь ожидают уникальные экспонаты, а экспозиция декоративно-прикладного искусства доставляет удовольствие всем посетителям.Гессенский государственный музейПлощадь Кёнигсплац (нем.Königsplatz) была создана в 1767 году в период модернизации города по проекту архитектора Симона Луи де Рю. Названа в честь ландграфа Фридриха I. Площадь находится в центре города, она является пешеходной зоной. Это прекрасное место для прогулок, отдыха и шопинга.Площадь пострадала от бомбардировок во время Второй Мировой войны. В послевоенные годы была восстановлена и в целом сегодня она застроена зданиями разных архитектурных направлений. Был снесен Главпочтампт и на его место построили прекрасный торговый центр Сити-Поинт.Площадь Кёнигсплац.Площадь Кёнигсплац, фрагментПлощадь Фридриха в Касселе (нем.Friedrichsplatz) - одна из самых крупных городских площадей Германии. Ее размер 340 х 112 м. Площадь была спланирована в XVIII веке в стиле барокко и названа в честь ландграфа Фридриха II.Главным украшением площади является Фридерицианум - первый публичный музей в Европе. Здесь также располагалась известная Гессенская библиотека.Площадь Фридриха в КасселеОт бомбардировок времен Второй Мировой войны здание сильно пострадало. Уцелевшие книги перенесли в университетскую библиотеку, где они хранятся до сих пор. Сегодня здание музея активно используется для временных выставок и различных художественных фестивалей.Оттониум (нем.Ottoneum) - это красивое барочное здание расположено на площади Фридрихплатц. Оттониум - первое в Германии здание для театра - было построено в 1603-1607 гг. по распоряжению ландграфа Морица Гессен-Кассельского. Театр был назван в честь старшего сына графа Морица - Отто.После того как в начале XVIII века построили городской театр, здание Оттониум использовалось ка хранилище реликвий Гессена, с 1697 года здесь разместилась картинная галерея.ОттониумВ ночь с 22 на 23 октября 1943 года здание Оттониума пострадало от бомбардировок и пожара. Экспонаты, которые не успели вынести, к сожалению, сгорели. После Второй Мировой войны здание было восстановлено, здесь расположился городской музей естественной истории.Начало коллекции естественной истории положил ландграф Вильгельм IV, собиравший редкости. В музее представлены ботаническая, геологическая, зоологическая коллекции и аквариумы. Важнейшими экспонатами являются старейшая европейская систематическая коллекция растений «Гербариум Ратценбергер», коллекция древесных пород «Шильдбахше Хольцбиблиотек» XVIII в., «слон Гёте» - один из первых препарированных скелетов крупных млекопитающих в мире. Череп слона был временно передан поэту и естествоиспытателю И.В. Гёте для анатомических исследований.Здание Федерального социального суда в Касселе находится на Шлѝфенплатц (нем.Schlieffenplatz). Построено в 1938 году во времена третьего рейха для командования военным округом. В архитектурном облике здания присутствуют черты помпезности, характерные для этого периода. Архитектор Эрнест Вендель.Во время Второй Мировой войны эта часть города почти не пострадала и здание использовалось как госпиталь для американских военнослужащих до 1947 г., затем оно было возвращено городу. В послевоенные годы здесь располагалась больница.В 1955 году здание было передано Федеральному социальному суду (нем.BSG), который является высшим судом справедливости, одним из пяти федеральных верховных судов.С течением времени здание обветшало, был проведен капитальный ремонт. Внутренние помещения реконструированы и оснащены современной инфраструктурой. Была пересмотрена и обновлена архитектурно-пространственная концепция, в результате была достигнута гармония архитектуры и пейзажа. Здание суда находится неподалеку от знаменитого каскадного парка Вильгельмсхёе - одного из самых красивых и больших ландшафтных парков Европы.При реконструкции особое внимание уделили входу в здание. Широкая парадная лестница подкупает простотой и симметрией, а скульптурные композиции скульптора Иосифа Веркеля придают некую торжественность всему сооружению. Просторные тенистые лужайки, клумбы и здание строгих геометрических форм создают неповторимый архитектурно-ландшафтный комплекс.Здание Федерального социального суда в КасселеМузей братьев Гримм (нем.Brüder-Grimm-Museum) находится во дворце Белфю, построенном в 1714 году по проекту архитектора Пауля де Рю в стиле барокко. В 1790 году здание было перестроено под руководством Симона Луиса де Рю, здесь была оборудована астрономическая обсерватория.Братья Вильгельм и Якоб Гримм - великие немецкие собиратели народных сказок и легенд работали в городской библиотеке Касселя. Это был очень плодотворный период их творческой и научной деятельности. В Касселе и его окрестностях они собирали и записывали сказки.В 1812 г. Якоб и Вильгельм Гримм издали "Детские и домашние сказки", затем "Старогерманские леса" и "Ирландские народные сказки". Эти работы получили широкое признание и были защищены как докторские диссертации. В 1835 году Якоб Гримм опубликовал весьма объемное исследование "Германская мифология"; эта работа и поныне считается классическим трудом по сравнительной мифологии.Экскпозиция музея братьев Гримм посвящена важнейшим этапам жизни и деятельности знаменитых немецких филологов и фольклористов, а также влиянию их исследований на мировую науку и культуру. В музее есть прекрасная библиотека и коллекция личных вещей Якоба и Вильгельма.А самым ценным экспонатом кассельского музея братьев Гримм является рабочий экземпляр «Детских и семейных сказок», вышедших в 1812—14 годах, с собственноручными пометами и маргиналиями братьев Гримм. Знаменитые сказки братьев Гримм, ставшие неотъемлемой частью мирового культурного достояния, представлены в занимательно оформленных помещениях.Музей братьев ГриммЗдесь же можно увидеть личную комнату сказочников, оставленную в стиле первой половины XIX века, портреты писателей картины их брата-художника Людвига, рукописи, плакаты и даже... конфеты, на обертках которых нарисованы любимые герои из сказок Братьев Гримм - Золушка, Белоснежка, Красная Шапочка, Гензель и Гретель...Через Кассель протекает прекрасная полноводная река Фульда. Ее тихие и спокойные воды отражают старинные дома, деревья склоняют свои ветви к воде. В жаркий летний день набережная реки - лучшее место отдыха. Под зеленью деревьев в тени вы найдете кафе и ресторанчики, где можно посидеть, полюбоваться изумительным пейзажем, побыть наедине с природой, не покидая город.Река ФульдаЦерковь Святого Мартина (нем.Martinskirche) была заложена в 1330 году во время правления ландграфа Генриха II. Основание церкви имело большое значение для Касселя в его противостоянии с епископом Майнца. Строительство церкви завершилось в 1337 г.В XVI веке в Германии началась Реформация и церковь стала лютеранской, а Кассель стал городом, поддерживающим протестантов. Сюда устремились гугеноты, которых преследовали во Франции, и другие представители протестанизма.В 1462 году на трехэтажных башнях церкви Св. Мартина соорудили шпили, в 1483 г. добавили еще одну изящную башню со шпилем.В XIX веке церковь реконструировали, достроив на башнях еще 4 этажа в стиле Ренессенс с высокими шпилями. В таком виде церковь простояла до 1943 года, когда во время бомбардировок Второй мировой войны сгорела старая средневековая крыша, хранилище и обстановка. Была разрушена левая башня, пострадали стены и хор.Церковь была восстановлена в 1954-60 гг. Башни в стиле модерн были построены на месте разрушенных ренессансных. Церковь в новом облике прекрасно вписана в пейзаж и выглядит очень эффектно.Церковь Святого МартинаЗнаменитый парк Вильгельмсхёе внесен ЮНЕСКО в список культурного наследия человечества. Это уникальный парковый комплекс, один из самых популярных в Европе. "Немецкая волна" (нем.Deutsche Welle) - медиакомпания Федеративной Республики Германия опубликовала итоги самых посещаемых мест в Германии. Был определен рейтинг немецких достопримечательностей. Список ТОП-100 состоит из 100 объектов, парк Вильгельмсхёе занимает 53-е место.Одной из известнейших достопримечательностей Касселя и парка Вильгельмсхёе является статуя Геркулеса, она в течение 3-х веков является символом города. Колоссальный монумент размещен на пирамиде, которая, в свою очередь, венчает замок на вершине холма. От статуи начинается украшенный гротами и фонтанами грандиозный каскад "Геркулес", воды которого спускаются вниз с высоты 600 м. над уровнем моря. Каскад "Геркулес" находится в знаменитом горном парке Вильгельмсхёе.Парк ВильгельмсхёеКогда-то на вершине горы в массиве Ястребиный лес (нем.Habichtswald) был монастырь, который закрыли в период Рефрмации. В 1606 году Ландграф Гессен-Кассель Моритц повелел на месте монастыря построить летнюю резиденцию с парком и охотничий замок. Так был заложен знаменитый парк Вильгельмсхёе, который дополняли и переделывали в течение 150 лет.Его наследник ландграф Карл Гессенский пригласил итальянского архитектора Франческо Гуриеро (Francesco Gueriero) для создания ансамбля из каскадов, фонтанов, бассейнов и дворца. Франческо Гуриеро спроектировал грандиозный каскад "Геркулес", который поражал современников и до сих пор восхищает всех, кто здесь побывал.На вершине горы построили восьмиугольный дворец Октогон (Oktogon) в стиле барокко, на вершине которого решили установить статую Геракла - героя древнегреческой мифологии, который обладал необычайной силой и совершал подвиги. Геркулес - латинское имя Геракла, принятое в европейском искусстве. К 1717 году статуя была установлена и с тех пор Геркулес стал символом города Кассель.Эскизы монумента "Геркулес" сделал автор всего проекта итальянский архитектор Джовани Франческо Гурньеро в 1701 г. Скульптор из Аугсбурга Иоган Якоб Антони отлил из бронзы точную копию античной скульптуры Геркулеса в Франезе.Статуя Геркулеса весит 3 тонны, высотой 8,25 метра и состоит из металлического каркаса, покрытого медными листами.Высота всего сооружения 70,5 м., высота трехэтажного дворца Октогон около 30 м. Геркулес стоит на вершине пирамиды, которая установлена на крыше восьмигранного замка. Комплекс установлен на вершине горы, склон которой был дополнен террасами, а Геркулес как бы парит в воздухе на головокружительной высоте.Возле статуи Геркулеса есть смотровая площадка, на которую можно подняться по крутой винтовой лестнице. Отсюда открывается прекрасный вид на панораму города Кассель, можно увидеть горные лесные массивы Северного Гессена и потрясающе красивый пейзаж вокруг.Дворец Октагон и каскады были построены из туфа. Этот камень хорошо поддается обработке, но он подвержен эрозии и выветриванию. Уже в XIX веке проводились реставрационные работы. В 1802-1804 гг. своды и стены главного здания были реконструированы, в 1823 г. сделали капитальный ремонт рухнувшего крыльца.Через 300 лет после постройки потребовалась кардинальная реставрация дворца, пирамиды и памятника. Дворец Октагон и статуя Геркулеса в 2005 году покрылись строительными лесами, началась реставрация всего комплекса, которая продолжалась несколько лет.Вода стекает по ступеням каскада, наполняя бассейны и попадает в нижний пруд. Оттуда бьет мощный фонтан, высота струи 50 м. Это кульминация феерического водного шоу, которое длится один час. Затем вода отключается, все затихает... Но остается этот уникальный каскад, а вас зовет на прогулку неповторимо красивый горный ландшафтный парк Вильгельмсхёе.Обратите внимание: водное шоу на каскаде "Геркулес" проводится в течение часа только в летний период с мая по октябрь, два раза в неделю по средам и воскресениям, а также в праздничные дни. Начало пуска воды в 14:30.Парк Карлсуэ (нем.Karlsaue) расположен на западном берегу реки Фульда рядом с центральной городской площадью Фридрихплатц (нем.Friedrichsplatz). Это один из самых красивых парков Касселя.Основан в 1568 году по распоряжению ландграфа Вильгельма IV. Парк в стиле Ренессанс был создан на плоской местности, в нем много искусственных озер, каналов, фонтанов, прямых широких аллей и лужаек для отдыха.В начале XVIII века в период правления ландграфа Карла I парк был значительно расширен, перестроен в стиле барокко и назван в его честь.В 1785 году при ландграфе Вильгельме Гессен-Кассельском парк был перепланирован в английский ландшафтный парк. От барочного парка остались каналы, центральная аллея и часть Оранжереи. В парке есть тихие дорожки для прогулок, игровые и спортивные площадки, уникальная растительность. Можно наслаждаться пением птиц. В прудах плавают утки и лебеди.В XVIII веке под руководством архитектора Иоганна Конрада Гислера в парке был построен дворец в стиле барокко. Это впечатляюще красивое здание - центр всей парковой композиции. Внутри - роскошная мраморная ванна украшена скульптурами Пьера Этьена Моно. В настоящее время в этом прекрасном здании находится музей астрономии, астрофизический кабинет и планетарий. В музее много технических экспонатов с древнейших времен, эпохи Возрождения и до наших дней.Университет города Кассель является государственным университетом земли Гессен. Открыт в 1971 году на базе Высшей профессиональной школы и немецкой колониальной школы, которые были основаны в XIX веке.Университет специализируется на инженерных и экологических науках, социальных исследованиях, искусстве и подготовке учителей. Факультеты расположены в разных частях города, главный капус "Голандише Платц" (нем.Holländischer Platz) расположен на территории бывшего транспортного завода Хеншель. Здесь же находится главная администрация университета.Университет города КассельВ университете есть замечательная научная библиотека, аудитории, лекционные залы - все необходимое для успешной учебы. Более 16 тысяч студентов из разных стран обучаются в этом университете. Учебные корпуса, зона отдыха и оригинальное архитектурное сооружение, где разместилась студенческая столовая.Студенческая столовая университета города Кассель