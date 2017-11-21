Парубий обвинил Россию в ухудшении отношений Украины и Белоруссии
Спикер украинской Рады Андрей Парубий обвинил Россию в ухудшении отношений между Киевом и Минском.
Согласно заявлению Парубия, Украина пытается наладить сотрудничество с Белоруссией, однако руководство этой страны "постоянно находится" под давлением российских властей, которое "не проходит бесследно".
Парубий уверен, что Киев должен поддерживать "демократические процессы" в Белоруссии.
Накануне в Минске подтвердили задержание украинского журналиста Павла Шаройко. Его обвинили в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети. Корреспондента назвали сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), однако в ведомстве заявили, что эта информация не соответствует действительности.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия эти обвинения отвергала, передает РИА Новости
Согласно заявлению Парубия, Украина пытается наладить сотрудничество с Белоруссией, однако руководство этой страны "постоянно находится" под давлением российских властей, которое "не проходит бесследно".
Влияние политики Кремля и Путина на Белоруссию увеличивается. Очевидно, с этим и связаны недружественные действия белорусской власти относительно Украины— сказал спикер журналистам, сообщает телеканал "112 Украина".
Парубий уверен, что Киев должен поддерживать "демократические процессы" в Белоруссии.
Накануне в Минске подтвердили задержание украинского журналиста Павла Шаройко. Его обвинили в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети. Корреспондента назвали сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), однако в ведомстве заявили, что эта информация не соответствует действительности.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия эти обвинения отвергала, передает РИА Новости
Использованы фотографии: https://www.radiosvoboda.org/
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