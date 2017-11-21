18:35 21 ноября

Парубий обвинил Россию в ухудшении отношений Украины и Белоруссии

Спикер украинской Рады Андрей Парубий обвинил Россию в ухудшении отношений между Киевом и Минском.

Согласно заявлению Парубия, Украина пытается наладить сотрудничество с Белоруссией, однако руководство этой страны "постоянно находится" под давлением российских властей, которое "не проходит бесследно".

Парубий обвинил Россию в ухудшении отношений Украины и Белоруссии



Влияние политики Кремля и Путина на Белоруссию увеличивается. Очевидно, с этим и связаны недружественные действия белорусской власти относительно Украины
— сказал спикер журналистам, сообщает телеканал "112 Украина".

Парубий уверен, что Киев должен поддерживать "демократические процессы" в Белоруссии.

Накануне в Минске подтвердили задержание украинского журналиста Павла Шаройко. Его обвинили в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети. Корреспондента назвали сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), однако в ведомстве заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия эти обвинения отвергала, передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://www.radiosvoboda.org/
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 36

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Ami du peuple Сегодня, 16:53
    От жеж, опять клятые моцкали в шаровары хохлам нагадили!
    А про то как экс-депутат ВРУ "свободовец" Мирошниченко публично призываел устраивать диверсии на территории Беларуси уже никто не помнит?
    Вот точно: "а нас за що?"
    Ami du peuple
    1. сибиралт Сегодня, 17:07
      По всей украинской границе не осталось ни одного дружественного ей государства . В этом тоже Россия виновата? belay
      сибиралт
      1. Ami du peuple Сегодня, 17:10
        Цитата: сибиралт
        По всей украинской границе не осталось ни одного дружественного ей государства
        Зато "Америка з намы!". Ничего удивительного, она ж за океаном. bully
        При том, думается, американцы предпочтут иметь в соседях Мексику, чем Украину. От мексиканцев хоть стеной отгородиться возможно...
        Ami du peuple
      2. zhekazs Сегодня, 17:26
        Цитата: сибиралт
        В этом тоже Россия виновата?

        Виновата. Надо было эту заразу сразу каленым железом выжигать, устраивать спецоперации на их территории, уничтожать эту заразу в зародыше, а не сюсюкать с ними, полагая, что и так все само рассосется. Не рассосалось... Этот гнойник стал еще заразнее, уже Белоруссию начинают втравливать. Действовать нужно нашим соответствующим ведомствам, хватит уже ждать и гадать. Что делать? Ликвидировать. Не в меру неадекватных. Адекватных - вербовать..
        zhekazs
        1. Клебер Сегодня, 17:35
          Цитата: zhekazs
          Цитата: сибиралт
          В этом тоже Россия виновата?

          Виновата. Надо было эту заразу сразу каленым железом выжигать, устраивать спецоперации на их территории, уничтожать эту заразу в зародыше, а не сюсюкать с ними, полагая, что и так все само рассосется. Не рассосалось... Этот гнойник стал еще заразнее, уже Белоруссию начинают втравливать. Действовать нужно нашим соответствующим ведомствам, хватит уже ждать и гадать. Что делать? Ликвидировать. Не в меру неадекватных. Адекватных - вербовать..


          Зачем? Со следующего года Украине светит начинать кучу денег отдавать .... а дефолт объявить не получится. По этому им срочно понадобится форс-можор. Война с Россией самый лучший для них форс-мажор. А если Россия опять на войну не явится - придётся устраивать АТО уже по всей территории Украины.
          Клебер
          1. Ныробский Сегодня, 18:04
            Цитата: Клебер
            Зачем? Со следующего года Украине светит начинать кучу денег отдавать .... а дефолт объявить не получится. По этому им срочно понадобится форс-можор. Война с Россией самый лучший для них форс-мажор. А если Россия опять на войну не явится - придётся устраивать АТО уже по всей территории Украины.

            Как то так, но....они своими кураторами могут быть направлены не на Россию, а на Приднестровье, что вынудит Россию рубить коридор через ту же Уркаину, что как ни крути будет подано как агрессия против оного недогосударства и очень может вылиться в полномасштабный вооружённый конфликт с вовлечением стран Европы. А так вы правы, война спасёт "нерабов" от дефолта и будет щедро финансироваться США и иже с ними.
            Ныробский
            1. Клебер Сегодня, 18:05
              Мдя ... про Преднестровье я как то не подумал ...
              Клебер
          2. zhekazs Сегодня, 18:06
            Цитата: Клебер
            кучу денег отдавать

            Выполнят требования МВФ и получат очередной кредит на покрытие процентов по старым кредитам. Да и приворуют часть этих средств.
            Цитата: Клебер
            если Россия опять на войну не явится - придётся устраивать АТО уже по всей территории Украины

            Вот и надо этот режим уже прикончить поскорее и "помочь" им выбрать адекватных кандидатов. Иначе, снова будет кровь.
            zhekazs
            1. Клебер Сегодня, 18:14
              Цитата: zhekazs
              Выполнят требования МВФ и получат очередной кредит на покрытие процентов по старым кредитам.


              А со следуещего года не только проценты, но и тело кредита. И МВФ столько денег им не даст.
              Клебер
      3. 210окв Сегодня, 17:26
        А с кем эта "инфекция"может дружить?Только с теми кого заразили.
        Цитата: сибиралт
        По всей украинской границе не осталось ни одного дружественного ей государства . В этом тоже Россия виновата? belay
        210окв
      4. LSA57 Сегодня, 17:43
        Цитата: сибиралт
        По всей украинской границе не осталось ни одного дружественного ей государства . В этом тоже Россия виновата? belay

        конечно. границу не там провели
        LSA57
      5. 79807420129 Сегодня, 17:59
        однако руководство этой страны "постоянно находится" под давлением российских властей, которое "не проходит бесследно".

        Ну да да laughing мозги уже ваши бесследно ушли. laughing
        79807420129
  2. Клебер Сегодня, 16:53
    Парубий уверен, что Киев должен поддерживать "демократические процессы" в Белоруссии.


    Украины чтоль мало?
    Клебер
    1. volodya Сегодня, 17:09
      Цитата: Клебер
      Парубий уверен, что Киев должен поддерживать "демократические процессы" в Белоруссии.

      Уже до того доподдержывали "демократические процессы",что со всеми разругались и с венграми и с поляками,теперь и с белорусский,я уже не говорю про нас! Посмотрите в зеркало!
      volodya
      1. Pirogov Сегодня, 17:27
        Цитата: volodya
        Уже до того доподдержывали "демократические процессы",что со всеми разругались и с венграми и с поляками,теперь и с белорусский,я уже не говорю про нас! Посмотрите в зеркало!

        Политика и политики Киева имеет диагноз не излечимый паралич головного мозга .Вы только посмотрите на их,,, интеллектуальные,,, лица,,,,,,, !?
        Pirogov
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 17:43
        Цитата: volodya
        Уже до того доподдержывали "демократические процессы",что со всеми разругались и с венграми и с поляками,теперь и с белорусский,я уже не говорю про нас! Посмотрите в зеркало!

        вот она поддержка демократических процессов и проведение диверсий
        Angel_and_Demon
  3. изя топ Сегодня, 16:55
    андлюшке можно,он дypaк yes
    изя топ
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 16:57
      не дypaк , а дулак, плошу не путать laughing
      Анкыпельгыгыргын
    2. helmi8 Сегодня, 17:16
      Цитата: изя топ
      андлюшке можно,он дypaк

      Ага... И справка у него есть... И за базар можно не отвечать.
      helmi8
      1. Клебер Сегодня, 17:46
        Цитата: helmi8
        Ага... И справка у него есть... И за базар можно не отвечать.


        Когда вешают - справку не спрашивают.
        Клебер
      2. LSA57 Сегодня, 17:48
        Цитата: helmi8
        И за базар можно не отвечать.

        так куда он попадёт после виселицы, отвечать придётся за всё
        LSA57
  4. Волька Сегодня, 16:59
    после всего, та кто с вами водиться станет, скакуны да только...
    Волька
  5. Клебер Сегодня, 17:00
    Накануне в Минске подтвердили задержание украинского журналиста Павла Шаройко. Его обвинили в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети. Корреспондента назвали сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО)


    В РБ смертную казнь не отменили. Хорошо бы в этой ситуации этим воспользоваться. Но Лукашенко на это явно не пойдёт ....
    Клебер
  6. Alexey RA Сегодня, 17:01
    Влияние политики Кремля и Путина на Белоруссию увеличивается. Очевидно, с этим и связаны недружественные действия белорусской власти относительно Украины
    — сказал спикер журналистам, сообщает телеканал "112 Украина".

    Парубий уверен, что Киев должен поддерживать "демократические процессы" в Белоруссии.

    Спикел Палубий в своём репертуаре. "Украина будет поддерживать всех, кто борется с официальной властью Белоруссии, но виновата в ухудшении отношений Украины с Белоруссией будет Россия". laughing
    Alexey RA
  7. pvv113 Сегодня, 17:01
    Согласно заявлению Парубия, Украина пытается наладить сотрудничество с Белоруссией

    Путем внедрения своей разведагентуры
    pvv113
  8. solzh Сегодня, 17:02
    Парубий уверен, что Киев должен поддерживать "демократические процессы" в Белоруссии

    В смысле Киев должен поддерживать "демократические процессы" в Белоруссии? Майдан в Белоруссии устроить? Эк у вас губы раскатало. Это вам не 2014 год. Батько он может и не совсем хороший, но уж точно лучше Парашенко и майдана не допустит. Думаю и Россия в этот раз действовать иначе будет, более жестко, и поможет Минску справиться с возможным майданом.
    solzh
  9. farik68 Сегодня, 17:02
    Ага держи Корман шире....
    farik68
  10. Сибирский цирюльник Сегодня, 17:09
    ... даже читать неохота)))
    Имбицил..
    Сибирский цирюльник
  11. NF68 Сегодня, 17:09
    Где бы и как бы только скакуны с майдана не нагадили-виновата все равно будет Россия.
    NF68
  12. Sergey53 Сегодня, 17:22
    У человека и справка есть а он впереди планеты всей. Этого давно надо было ожидать.Ну нет у них друзей среди соседей.
    Sergey53
  13. andrewkor Сегодня, 17:27
    Энтот Парубок Россию ещё притянет к ухудшению отношений Руины с Поленьями,с МВФ и ещё черт его знает с чем!
    andrewkor
  14. Немезида Сегодня, 17:27
    Как говорил профессор Преображенский - Двум богам служить нельзя...А Минск и так позволяет себе чрезмерно много вольностей,живя на русские деньги...Все это псевдосоюзное государство на 2/3 финансирует Россия,а в Минске хотят равноправия...Хотите равноправия платите 50 на 50...В Минске и так даже фильм ,,Крым '' запретили...Красно-белые в Белоруси такие же бандеровцы...Георгиевскую ленту в Белоруси запретили,там сейчас лента в цвета белорусского флага,с цветком яблони...Минск сотрудничает с Украиной в военной сфере,снабжая Киев ГСМ ,я уж не говорю о ПТУРсозданных совместно с Украиной......Минск России не союзник.Заигрались в Минске в многополярность,от того и со всеми соседями отношения сложные...
    Немезида
    1. Burbon Сегодня, 17:31
      Цитата: Немезида
      .Минск России не союзник.Заигрались в Минске в многополярность,от того и со всеми соседями отношения сложные...

      вывод?....референдум о вхождении в состав РФ?
      Burbon
  15. Аскольд Сегодня, 17:35
    Слепая очевидность собственной несостоятельности.
    Аскольд
  16. san4es Сегодня, 17:41
    am ...Под новости из "того места" пора отдельную колонку выделить (у параши)...что-бы с другими не смешивались


    ...Фу!..какая гадость..
    ...(Sorry)
    san4es
  17. ded100 Сегодня, 17:54
    Давно имбицила не слышно было видно из психушки выпустили! wassat
    ded100
Картина дня