18:32 21 ноября

Британия впервые в истории потеряла представительство в Международном суде ООН

Из Международного суда ООН пришли сообщения о том, что впервые в истории суда своё место в его структурах потеряла Великобритания. Для справки: Международный суд ООН (не путать с МУС) начал свою работу в 1946 году, став организацией-сменщиком Постоянной палаты международного правосудия, работавшей в рамках Лиги Наций с 1920 года.

Телеканал SkyNews сообщает о том, что британский кандидат Крис Гринвуд не смог получить достаточного числа голосов для переизбрания в судейский состав. При этом переизбрался Далвир Бхандари из Индии, срок полномочий которого истекал одновременно с Гринвудом.

Постпред Британии при ООН Мэтью Райкрофт заявил, что не видит ничего «пугающего» в том, что у Британии теперь не будет представителя в ооновском Международном суде. При этом Райкрофт добавил, что он и его коллеги в ООН «всё же разочарованы».


По уставу Международного суда, объединение состоит из 15 судей, которые избираются на 9-летний срок. При этом у каждого судьи есть право на переизбрание.

Британия впервые в истории потеряла представительство в Международном суде ООН


На сегодняшний день в составе Международного суда есть представитель России. Это судья Кирилл Геворгян. Его полномочия истекают в 2024 году.

Для справки - несколько примеров деятельности Международного суда ООН:
утверждение госграницы между Катаром и Бахрейном с одновременным разрешением спора (2001 год);
разрешение территориального спора между Украиной и Румынией в 2009 году.

Кстати, именно Международный суд ООН в 2010 году вынес так называемое консультативное решение, объявив законным объявление Приштиной независимости Косово. Тогда в суде добавили, что это не обязывающий документ, и что окончательное решение должен принять Совбез ООН. Как известно, Россия и Китай в СБ ООН выступили против признания декларации независимости Косово, что не помешало ряду стран признать сербскую территорию - край Косово - «независимым государством».

Использованы фотографии: Википедия
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Клебер Сегодня, 17:44
    Ну вот и славненько.
    Клебер
    1. den3080 Сегодня, 17:47
      продолжат гадить, никаких сомнений. перед порогом суда, под дверью, причём обоими известными методами: инсталляции и перфоманса.
      :))
      den3080
      1. Клебер Сегодня, 17:51
        Это прежде всего сигнал, что Англия теряет международный авторитет.
        Клебер
        1. Ami du peuple Сегодня, 18:11
          Цитата: Клебер
          Англия теряет международный авторитет.

          Да ну нафиг! Клуб скучающих джентльменов-крючкотворов на зарплате этот т.н. "Международный Суд ООН" Нынче, когда международное право практически мертво, реальная ценность постановлений этого судебного органа равна нулю. Кто захочет, тот исполнит, кто не захочет - забьет большой болт. Попросту нет механизма принуждения к исполнению подобных судебных решений.
          Добавлю, к международному авторитету Великобритании потеря места в данной организации не имеет ровно никакого отношения - это лишь говорит о квалификации конкретного британского судьи.
          Ami du peuple
        2. Николай Грек Сегодня, 18:29
          Цитата: Клебер
          Это прежде всего сигнал, что Англия теряет международный авторитет.

          у неё его уже давно нет!!! wassat wassat laughing laughing
          Николай Грек
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 17:57
        Цитата: den3080
        продолжат гадить, никаких сомнений. перед порогом суда, под дверью, причём обоими известными методами: инсталляции и перфоманса.

        по натуре они всегда гадили, но теперь просто все поняли что американский коврик в суде не нужен
        Angel_and_Demon
  2. Геркулесыч Сегодня, 17:46
    Это судилище вообще нужно разогнать, и тем более что там находятся те, кто просто узаконивает смерть государств от преступлений сша, но никак виновников не карает за свершенное.
    Геркулесыч
    1. Pirogov Сегодня, 17:51
      Цитата: Геркулесыч
      Это судилище вообще нужно разогнать, и тем более что там находятся те, кто просто узаконивает смерть государств от преступлений сша, но никак виновников не карает за свершенное.

      Полностью вас поддерживаю . И суды ООН и саму эту ООН пора разгонять.
      Pirogov
      1. Виктор Дубовицкий Сегодня, 18:28
        Цитата: Pirogov
        Цитата: Геркулесыч
        Это судилище вообще нужно разогнать, и тем более что там находятся те, кто просто узаконивает смерть государств от преступлений сша, но никак виновников не карает за свершенное.

        Полностью вас поддерживаю . И суды ООН и саму эту ООН пора разгонять.

        Ненавидимые вами пиндoсы были бы рады этому обстоятельству. Нельзя разгонять. Нужно настойчиво.... Иначе звери из США вообще потеряют любой контроль. Они давно собираются разогнать ООН. И вы лепите такую же чушь.
        Виктор Дубовицкий
  3. изя топ Сегодня, 17:46
    думаю,букингемской бабке пофиг-её всё равно судить не будут,хотя и заслуживает am
    изя топ
  4. Евродав Сегодня, 17:53
    Им это как мертвому припарки! Они считают себя неподсудными, вот и не видят проблем из за отсутствия их судьи...
    И вообще все эти шараги уже давно надо распустить, а персонал на тяжелое производство/добычу...урана, например...
    Евродав
  5. Egorovich Сегодня, 18:19
    Не переизбрали, значит не заслужил, Все таки не все продается в нашем мире.
    Egorovich
Картина дня