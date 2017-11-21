Британия впервые в истории потеряла представительство в Международном суде ООН

Из Международного суда ООН пришли сообщения о том, что впервые в истории суда своё место в его структурах потеряла Великобритания. Для справки: Международный суд ООН (не путать с МУС) начал свою работу в 1946 году, став организацией-сменщиком Постоянной палаты международного правосудия, работавшей в рамках Лиги Наций с 1920 года.Телеканал SkyNews сообщает о том, что британский кандидат Крис Гринвуд не смог получить достаточного числа голосов для переизбрания в судейский состав. При этом переизбрался Далвир Бхандари из Индии, срок полномочий которого истекал одновременно с Гринвудом.Постпред Британии при ООН Мэтью Райкрофт заявил, что не видит ничего «пугающего» в том, что у Британии теперь не будет представителя в ооновском Международном суде. При этом Райкрофт добавил, что он и его коллеги в ООН «всё же разочарованы».По уставу Международного суда, объединение состоит из 15 судей, которые избираются на 9-летний срок. При этом у каждого судьи есть право на переизбрание.На сегодняшний день в составе Международного суда есть представитель России. Это судья Кирилл Геворгян. Его полномочия истекают в 2024 году.Для справки - несколько примеров деятельности Международного суда ООН:утверждение госграницы между Катаром и Бахрейном с одновременным разрешением спора (2001 год);разрешение территориального спора между Украиной и Румынией в 2009 году.Кстати, именно Международный суд ООН в 2010 году вынес так называемое консультативное решение, объявив законным объявление Приштиной независимости Косово. Тогда в суде добавили, что это не обязывающий документ, и что окончательное решение должен принять Совбез ООН. Как известно, Россия и Китай в СБ ООН выступили против признания декларации независимости Косово, что не помешало ряду стран признать сербскую территорию - край Косово - «независимым государством».