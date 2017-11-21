Россия подключает Чехию к «Северному потоку-2»
Россия ведет консультации с Чехией по поддержке "Северного потока 2" для задействования чешской ГТС в транзите газа, говорится в материалах ко встрече президентов двух стран, сообщает Expert Online со ссылкой на издание ПРАЙМ.
Напоминаем. что президент Чехии Милош Земан находится в России с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Сегодня президент России принимал главу чешского государства в Сочи.
Как отмечается в документе, сотрудничество в энергетике между Россией и Чехией укрепляется. При этом Россия является одним из ведущих поставщиков углеводородов в Чехию: обеспечивает 80% потребностей в газе и около 65% — в нефти.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Ранее в Евросоюзе признали успешным проект экспортного газопровода из России «Северный поток 2». Об этом говорится в документе Центра европейской политической стратегии (EPSC), который попал в распоряжение агентства. EPSC подчиняется Брюсселю и готовит доклады для главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.
Напоминаем. что президент Чехии Милош Земан находится в России с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Сегодня президент России принимал главу чешского государства в Сочи.
Как отмечается в документе, сотрудничество в энергетике между Россией и Чехией укрепляется. При этом Россия является одним из ведущих поставщиков углеводородов в Чехию: обеспечивает 80% потребностей в газе и около 65% — в нефти.
"Ведутся консультации о поддержке Чехией проекта "Северный поток-2" (для задействования транзита чешской газотранспортной системы)— говорится в материалах.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Ранее в Евросоюзе признали успешным проект экспортного газопровода из России «Северный поток 2». Об этом говорится в документе Центра европейской политической стратегии (EPSC), который попал в распоряжение агентства. EPSC подчиняется Брюсселю и готовит доклады для главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.
Использованы фотографии: РИА Новости
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