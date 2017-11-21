18:31 21 ноября

Россия подключает Чехию к «Северному потоку-2»

Россия ведет консультации с Чехией по поддержке "Северного потока 2" для задействования чешской ГТС в транзите газа, говорится в материалах ко встрече президентов двух стран, сообщает Expert Online со ссылкой на издание ПРАЙМ.

Напоминаем. что президент Чехии Милош Земан находится в России с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Сегодня президент России принимал главу чешского государства в Сочи.

Россия подключает Чехию к «Северному потоку-2»



Как отмечается в документе, сотрудничество в энергетике между Россией и Чехией укрепляется. При этом Россия является одним из ведущих поставщиков углеводородов в Чехию: обеспечивает 80% потребностей в газе и около 65% — в нефти.

"Ведутся консультации о поддержке Чехией проекта "Северный поток-2" (для задействования транзита чешской газотранспортной системы)
— говорится в материалах.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ранее в Евросоюзе признали успешным проект экспортного газопровода из России «Северный поток 2». Об этом говорится в документе Центра европейской политической стратегии (EPSC), который попал в распоряжение агентства. EPSC подчиняется Брюсселю и готовит доклады для главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 22

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  1. Клебер Сегодня, 17:53
    Сегодня в Сочи сходка президентов? Этот уже третий ...
    Клебер
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:55
      Владимир решает дела на перспективу =]

      Уйдет с поста - а следующие президенты будут пользоваться кэшем за ЮП, СП, СП2 и трубы в Китай и даже не вспомнят какой это был геморрой
      с-т Petrov
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:17
        Россия подключает Чехию к «Северному потоку-2»

        Давно пора отЧЕХвостить упрямую европу! yes
        СРЦ П-15
    2. Геркулесыч Сегодня, 17:56
      Там , за дверью еще дюжина стоит lol так что не удевляйтесь, если и Трамп напару с Ыном ждут своей участи. .... wassat
      Геркулесыч
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:01
        Цитата: Геркулесыч
        если и Трамп

        у Трампа другие проблемы
        Angel_and_Demon
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:02
          Цитата: Angel_and_Demon
          у Трампа другие проблемы

          Это точно, как говорится: знал бы прикуп, был бы в Сочи! laughing
          СРЦ П-15
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:08
            Цитата: СРЦ П-15
            Это точно: знал бы прикуп, был бы в Сочи!

            а так - ни прикупа, ни Сочи request
            Angel_and_Demon
      2. Ami du peuple Сегодня, 18:02
        Цитата: Геркулесыч
        Трамп напару с Ыном ждут своей участи. ....
        Необходимо их рассадить! А то мало ли что - мальчишки-то дразнючие и шаловливые...
        Ami du peuple
        1. Клебер Сегодня, 18:08
          Ага, по разным камерам Лефортово. ))))))))
          Клебер
          1. Ami du peuple Сегодня, 18:20
            Цитата: Клебер
            Ага, по разным камерам Лефортово. ))))))))
            Как вариант! yes good
            Ami du peuple
        2. poquello Сегодня, 18:21
          Цитата: Ami du peuple
          Цитата: Геркулесыч
          Трамп напару с Ыном ждут своей участи. ....
          Необходимо их рассадить! А то мало ли что - мальчишки-то дразнючие и шаловливые..

          зрелище шикарное было бы - мордобой Ына с Трампом
          poquello
      3. 210окв Сегодня, 18:08
        [В очередь!...Кстати,Чехов придется через Германию снабжать..
        Цитата: Геркулесыч
        Там , за дверью еще дюжина стоит lol так что не удевляйтесь, если и Трамп напару с Ыном ждут своей участи. .... wassat
        210окв
    3. сибиралт Сегодня, 18:17
      Пора бы встречать президентов в Ялте. Там тоже тепло и море. laughing
      сибиралт
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:54
    smile Дотянулась все таки длинная рука Путина до Земана...чешские либералы теперь будут мутузить чешского Трампа этого агента Кремля до посинения.
    А если серьезно чехи все таки более практичный и адекватный народ чем поляки или прибалты и деньги считать умеют.
    Тот же ЛЕХА
    1. Николай Грек Сегодня, 18:02
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      smile Дотянулась все таки длинная рука Путина до Земана...чешские либералы теперь будут мутузить чешского Трампа этого агента Кремля до посинения.
      А если серьезно чехи все таки более практичный и адекватный народ чем поляки или прибалты и деньги считать умеют.

      ваще-то в чехии власть сменилась на нужную!!! wassat wassat laughing laughing laughing
      Николай Грек
    2. Pirogov Сегодня, 18:03
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      smile Дотянулась все таки длинная рука Путина до Земана...чешские либералы теперь будут мутузить чешского Трампа этого агента Кремля до посинения.
      А если серьезно чехи все таки более практичный и адекватный народ чем поляки или прибалты и деньги считать умеют.

      Земан не так прост как кажется и сила за ним в Чехии есть . Поэтому он и имеет свою точку зрения .
      Pirogov
  3. Александр 3 Сегодня, 17:57
    У гегемона и Катара не получилось через Сирию газопровод в Европу,а наш газ пожалуйста кушайте на здоровье.
    Александр 3
  4. Геркулесыч Сегодня, 17:57
    Чехи далеко не самые надежные в плане выполнения данного слова -легко могут от него и отказаться.
    Геркулесыч
  5. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 17:57
    И чехи хахлов предали sad
    Анкыпельгыгыргын
    1. Клебер Сегодня, 18:00
      Вовремя предать, это не предать - это предвидеть.
      Клебер
  6. ul_vitalii Сегодня, 18:05
    Тоже в Чехии руссофобия зашкаливает, как с Австро-Венгрией связались, совсем испортились.Исторически тыкались как слепые котята или об них спотыкались.
    ul_vitalii
  7. ВладГашек Сегодня, 18:26
    Вспомним Й. Швейка, его прагматическую философию и здоровую психология, не зашоренную идейными предвзятостями. Здравый взгляд на жизнь, я думаю, всеобщая черта чехов и их президента.
    ВладГашек
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