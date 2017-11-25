Подвиг крестьян Никона Шилова и Петра Слоты



Памятника крестьянам Никону Шилову и Петру Слоте в Сергиевом Посаде, у стен Троице-Сергиевой лавры

Обители святого Сергия Радонежского, сыгравшей важнейшую роль в XIV веке во время нашествия на Русь темника Мамая, предстояло вновь выйти военную арену теперь во времена Смуты и польско-литовской оккупации.В то время, когда многие русские люди, потеряв духовное чутье и политические ориентиры, попали в путы самозванца и признали его власть, монахи Троице-Сергиева монастыря сохраняли мудрость. Монастырское начальство насквозь видело истинные цели самозванцев, а потому встало на защиту национальных интересов России и православия. Для интервентов захват монастыря, остававшегося мощным политическим и религиозным центром, было не менее важным, чем взятие Москвы и Кремля, где находилось правительство Василия Шуйского.В начале октября 1608 года оккупанты взяли монастырь, который в то же время представлял собой мощную крепость, в осаду и предприняли несколько попыток, чтобы овладеть им. Тайно они вели подкоп под Пятницкую башню, ее взрыв обеспечил бы проход в монастырь.В это же время происходили регулярные стычки между защитниками обители, которые делали вылазки за монастырские стены, и осаждающими. В одну из вылазок русские захватили в плен несколько противников, сообщивших о готовящемся подкопе, который будет готов на Михайлов день – 8 ноября.Чтобы сорвать замысел противника, было предпринято несколько атак, которые поляки отбили. Тогда защитники пошли на крайне рискованный шаг, два отряда русских воинов должны были отвлечь и связать основные силы врага, а третий под командованием головы Ивана Внукова в это время совершить подрыв подкопа.Заряд был успешно заложен, но подорвать его безопасно для жизни не оставалось времени, поляки заметили действия подрывников и быстро направились в их сторону. В критический момент, когда операция вот-вот могла сорваться, два крестьянина Никон Шилов и Петр Слота (Солота), пожертвовав собой, совершили подрыв.Подвиг крестьян увековечило Русское военно-историческое общество. При входе в главные – Святые врата Лавры с правой стороны находится плита с надписью: «9 ноября 1608 года, во время достопамятной осады Свято-Троицкия Сергиевы лавры польскими и литовскими отрядами, вражеский подкоп, веденный под Пятницкую башню, был геройски уничтожен клементьевскими крестьянами Никоном Шиловым и Слотою, тут же в подкопе и сгоревшими…»*Уничтожение подкопа, предотвратило взрыв Пятницкой башни и захват монастыря, но эта победа была куплена дорогой ценой, во время операции погибло 174 и ранено 66 защитников крепости.Защитникам «сердца России» придется держать еще 15 месяцев осады, выдержать ее поможет вера, она же вместе с мужеством и героизмом поможет изгнать захватчиков из пределов Отечества.