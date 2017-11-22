Танки в городе? Станцуют ли лезгинку американские "Джавелины"...

Накануне стало известно о том, что главное внешнеполитическое ведомство США одобрило реализацию противотанковых ракетных комплексов Javelin по соглашению с Грузией. Стоимость приобретения по этому документу, обсуждавшемуся достаточно активно между Тбилиси и Вашингтоном в последнее время, составляет около 75 млн долларов. На эти средства грузинская армия может получить несколько десятков «пусковых установок» и ракет к ним. Дороговизна «комплекта» обусловлена тем, что в него должны войти также и американские инструкторы, которые проведут своеобразный ликбез для грузинских «воителей» в течение нескольких недель специального курса.В США отмечается, что Конгресс уже готов со своей стороны дать добро на отправку противотанковых ракетных комплексов в Грузию, чтобы «помочь» грузинской армии продолжать путь в фарватере евроатлантической интеграции.В этой связи возникают как минимум два вопроса. Вопрос первый: зачем Грузии понадобились ПТРК Javelin? Вопрос второй: насколько НАТО готово далеко пойти в плане реальной интеграции Грузинского государства в свой состав?Начать стоит, пожалуй, со второго вопроса.НАТО, «дорасширявшись» до того, что практически вся Восточная Европа оказалась подмята под структуры западного военного блока, сегодня упирается не только в границы России, но и в букву собственного устава. А устав этот говорит, что Североатлантический альянс, который сам себя позиционирует не только как военное объединение, но и как объединение политическое, не может принимать в свой состав страны с наличием территориальных вопросов. У Грузии, как прекрасно известно, такие вопросы имеются: официальный Тбилиси продолжает считать территории Абхазии и Южной Осетии своими, несмотря на то, что эти государства не просто объявили о своём суверенитете, но и являются признанными суверенными державами рядом стран, входящих в ООН. Россией, в том числе.При любом ином раскладе Грузия уже была бы в НАТО. Но в своё время подсуропил Саакашвили, который, будучи воодушевлённым словесной поддержкой из-за океана, решил поиграть в Наполеона. Чем окончился тот бонапартизм, тоже прекрасно известно – жеванием галстука и ползаньем по пыльным дорогам при шуме двигателей российского боевого самолёта. И теперь у Грузии варианта два: либо забыть об Абхазии и Южной Осетии, либо забыть о НАТО. Однако такую альтернативу видят в самой Грузии те, кого можно отнести к разряду трезвомыслящих политиков. Но совсем иначе ситуация просматривается из-за океана.Учитывая, что устав НАТО, как и любой кодекс, сочинённый «партнёрами», выполняется исключительно в интересах главного игрока, этот самый игрок вполне может с уставом и поэкспериментировать. Как крайний (радикальный) вариант – начать приём новых «товарищей» в НАТО даже частями – на уровне «супового набора». Лишь бы кормить натовскую машину, утоляя её растущее чувство голода поступлениями из бюджетов младонатовцев и новыми территориями и акваториями под очередные военные базы.Но всё же это, именно что, радикальненько... А заокеанские партнёры – они, по большей части, упёртые консерваторы, а значит, будут отрабатывать зачитанную до дыр методичку по расширению военного блока по полной программе. Именно исходя из такой концепции, можно перейти к ответу на первый, ранее поставленный, вопрос. Вопрос, напомню, «зачем Грузии «Джавелины»?»Так в том и дело, что Грузии они, как бы это помягче выразиться, не очень нужны. Ведь в Грузии хватает тех, кто отлично помнит, как доблестные «гвардейцы» бросали прямо на дорогах практически новенькие американские «Хаммеры» и прочую американскую «утварь» в тот момент, когда против них выступила полноценная сила – которой пришлось выступить после провокации Мишико в отношении миротворцев. Грузия помнит, Грузия знает... Тем более что никаких "танков в городе" Тбилиси, что называется, не ощущает, и на рожон лезть само явно не хотело бы. Но кто ж их спрашивает-то?..Если Грузии «не очень» нужны, то нужны тем, кто руками грузинских военных в очередной раз собирается устроить «маленькую победоносную войну» по сбору и склеиванию территорий для принятия их в НАТО хотя бы не едино, но совокупно. Получится – не получится, это для США вопрос не столь и важный. Даже если не выйдет, то очередная «войнушка» под боком у России, на кавказском направлении, куда столь охотно пытаются вернуться сотни террористов ИГИЛ (*запрещено в РФ) из Сирии и Ирака, США точно не помешает. Ибо любой очаг нестабильности у границ РФ – уже воплощение в реальность основных целей Североатлантического военного блока, в котором Россию теперь открыто называют главным врагом.Тут же одновременно стратеги с той стороны Атлантики собираются убить ещё одного зайца: прощупать Грузию на предмет транзитности территории для перегонки летальных вооружений на Украину. Хотя, по большому счёту, Грузия уже прощупана – перегоняли через неё на Украину (и через Украину в Грузию, кстати, тоже – в ряде случаев) не только оружие, но и специалистов по цветным революциям, включая не раз упомянутого Саакашвили. Перегоняли и грузинских снайперов, которые, как выяснили итальянские журналисты, принимали самое непосредственное участие в расстреле людей на киевском майдане под бурные овации Нуланд, Байдена и Маккейна.В общем, если «Джавелины» вдруг всплывут где-то в районе Волновахи, Авдеевки или Станицы Луганской у украинских «аватаро-киборгов», то вряд ли этому кто-то всерьёз будет удивлён. Мало того, всплыть они вполне могут в самое ближайшее время, ведь за обстановкой в ЛНР следим не только мы с вами. Обстановку активно «мониторят» и «большие друзья Донбасса». И обстановка эта, вы уж меня простите великодушно, откровенно несёт дерьмецом. Если украинская «конница» действительно решит поскакать через линию разграничения – обнаружится ли в республике (хотя бы в ЛНР) то изначальное единство, которое, как минимум, загонит этих «серых в яблоках» обратно в стойло? Пока, как свидетельствуют сводки, в стойло в республике уже пытаются загонять друг друга на радость «друзьям Донбасса» из Киева и Вашингтона.Мужики, даёте же повод...