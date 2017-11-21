Десятниченко: Из моей речи вырезали самое важное
Учащийся гимназии Нового Уренгоя Николай Десятниченко прокомментировал резонанс, возникший в обществе в связи с его выступлением в Бундестаге. Напомним, что Десятниченко назвал умершего в плену гитлеровца «невинно погибшим человеком», а Сталинградский котёл, в котором оказалась немецкая армия, «так называемым».
Теперь ученик гимназии Нового Уренгоя, которого и отправили для представления «доклада» в Берлин, заявляет, что его слова «вырвали из контекста». По словам Десятниченко, в Германии им объяснили, что нужно произносить текст медленно – чтобы переводчик успевал всё своевременно перевести на немецкий язык.
Десятниченко заявляет, что его речь длилась 2 мин 51 с, а в итоге был смонтирован ролик длиной «только 2 минуты». Гимназист заявил, что в ролике «нет самого главного». Самым главным, по словам Десятниченко, являлся последний абзац, в котором «и содержалась основная мысль выступления».
Об этом школьник заявил корреспонденту телеканала «Звезда».
Если так, то получается, что 2 минуты выступления в себе никакой основной мысли не несли, а мысль появилась лишь на последних секундах выступления...
Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нападки на Десятниченко осуществляются напрасно, так как "мальчик волновался". При этом сами претензии к тексту выступления гимназиста в Бундестаге Песков назвал "экзальтированной травлей".
Теперь ученик гимназии Нового Уренгоя, которого и отправили для представления «доклада» в Берлин, заявляет, что его слова «вырвали из контекста». По словам Десятниченко, в Германии им объяснили, что нужно произносить текст медленно – чтобы переводчик успевал всё своевременно перевести на немецкий язык.
Десятниченко заявляет, что его речь длилась 2 мин 51 с, а в итоге был смонтирован ролик длиной «только 2 минуты». Гимназист заявил, что в ролике «нет самого главного». Самым главным, по словам Десятниченко, являлся последний абзац, в котором «и содержалась основная мысль выступления».
Об этом школьник заявил корреспонденту телеканала «Звезда».
Если так, то получается, что 2 минуты выступления в себе никакой основной мысли не несли, а мысль появилась лишь на последних секундах выступления...
Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нападки на Десятниченко осуществляются напрасно, так как "мальчик волновался". При этом сами претензии к тексту выступления гимназиста в Бундестаге Песков назвал "экзальтированной травлей".
Использованы фотографии: YouTube
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти