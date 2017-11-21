21:45 21 ноября

Десятниченко: Из моей речи вырезали самое важное

Учащийся гимназии Нового Уренгоя Николай Десятниченко прокомментировал резонанс, возникший в обществе в связи с его выступлением в Бундестаге. Напомним, что Десятниченко назвал умершего в плену гитлеровца «невинно погибшим человеком», а Сталинградский котёл, в котором оказалась немецкая армия, «так называемым».

Теперь ученик гимназии Нового Уренгоя, которого и отправили для представления «доклада» в Берлин, заявляет, что его слова «вырвали из контекста». По словам Десятниченко, в Германии им объяснили, что нужно произносить текст медленно – чтобы переводчик успевал всё своевременно перевести на немецкий язык.

Десятниченко: Из моей речи вырезали самое важное



Десятниченко заявляет, что его речь длилась 2 мин 51 с, а в итоге был смонтирован ролик длиной «только 2 минуты». Гимназист заявил, что в ролике «нет самого главного». Самым главным, по словам Десятниченко, являлся последний абзац, в котором «и содержалась основная мысль выступления».

Об этом школьник заявил корреспонденту телеканала «Звезда».

Если так, то получается, что 2 минуты выступления в себе никакой основной мысли не несли, а мысль появилась лишь на последних секундах выступления...

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нападки на Десятниченко осуществляются напрасно, так как "мальчик волновался". При этом сами претензии к тексту выступления гимназиста в Бундестаге Песков назвал "экзальтированной травлей".

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 151

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  1. Сергей 777 Сегодня, 19:21
    Ну а так всегда. Вырвать из контекста и создать информ бомбу. А потом разбиратся кто прав а кто виноват. Его речь просто составлена слишком политически корректно. Он же не мог предти в Германский парламент и начать кричать(напоминать) немцам обо всех ужасах которые они принесли миру. Вот и пришлось ''высасывать из пальца'' ерунду про невиновных солдат.
    Сергей 777
    1. Володин Сегодня, 19:24
      Так всегда - можно нести ересь, а потом заявить, что "это вырвано из контекста" и "самое главное обрезано при монтаже"
      Володин
      1. DMB_95 Сегодня, 19:29
        Цитата: Володин
        Так всегда - можно нести ересь, а потом заявить, что "это вырвано из контекста" и "самое главное обрезано при монтаже"

        Да ещё и пресс-секретарь Президента заступится если что..
        DMB_95
        1. starogil Сегодня, 19:35
          Пресс-секретарь Президента не заступился, заступился Гарант, Песков - это его
          говорящая голова.
          starogil
          1. Zibelew Сегодня, 19:37
            ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нападки на Десятниченко осуществляются напрасно, так как "мальчик волновался". При этом сами претензии к тексту выступления гимназиста в Бундестаге Песков назвал "экзальтированной травлей".

            Травля юноши. А что его зацеловать? Логика непонятная. Логика странная просматривается. То что сказано о "невинно убиенных в советском лагере немцах", достаточно чтобы понять, что у него в голове. Весь ноябрь про то, что Великая Октябрьская революция - абсолютное зло на немецкие деньги, а Николашка Кровавый - ангел, что Ильича из Мавзолея долой...Потом что? Восстановление монархии, зальют цементом Вечный Огонь?!
            Zibelew
            1. 79807420129 Сегодня, 19:42
              При этом сами претензии к тексту выступления гимназиста в Бундестаге Песков назвал "экзальтированной травлей"

              Да да травля такая экзальтированная belay ребенок блин 15 лет,соски и слюнявчика не хватает только. negative
              79807420129
              1. Тралл Сегодня, 19:48
                Статьям про этого пацана в Бундестаге не место на ВО!
                Тралл
                1. badens1111 Сегодня, 19:51
                  Цитата: Тралл
                  Статьям про этого пацана в Бундестаге не место на ВО!

                  А про пацана ли речь?
                  "Так что есть основания полагать, что и сам юный спикер, и составленный для него текст проявились 19 ноября в Бундестаге вовсе не случайно. И тогда перед нами типичный пример компрадорских действий российской «сырьевой олигархии», которые порой доходят до абсурда. Получается, что историческая справедливость, историческая правда и прочая патриотическая риторика задвигаются на второй план, как только на горизонте маячит крупная экономическая выгода и шанс подмазаться к «западным партнерам». Никаких власовцев, фашистов и бандеровцев, ничего личного – просто бизнес. Но пусть знают: пытаться обмануть «память сердца» нашего народа – дело такое же пропащее, как и блицкриг фюрера в 1941-м."
                  Гешефт важнее правды и Победы?
                  badens1111
                  1. Николай С. Сегодня, 19:57
                    Коля из Нового Уренгоя смачно харкнул в Бессмертный Полк.
                    Высокие чиновники стали кричать: "не сметь трогать, онижедеть!".
                    Что-то это мне напоминает.
                    Лёвочкин, глава администрации Януковича, так предавал своего шефа.
                    Надеюсь, что это не начало слива "илитой" самизнаетекого, что мэр Нового Уренгоя и бандеровцы-учителя из Уренгойской гимназии завтра-послезавтра будут вылетать с рабочих мест быстрее собственного визга.
                    Николай С.
                    1. badens1111 Сегодня, 20:09
                      Тут у нас замес такой,- В шоке Новый Уренгой. Мальчик Коля в Бундестаге Зачитал доклад с бумаги.
                      Про погибшего арийца,
                      Мол совсем он не убийца, Дескать он простой солдат, И нив чём не виноват..
                      В Сталинград попал случайно, Был невинным чрезвычайно, Как в плену он оказался,
                      Так бесславно там скончался.. И лежит сейчас в могиле, Жалко Рау, нету силы..
                      Ведь не он душил детей,
                      Резал наших матерей,
                      Убивал отцов и дедов,
                      Нёс разруху, смерть и беды.. Нет, не он взрывал дома, зверствами сводил с ума,
                      И расстреливал с улыбкой. Рау святой! Война - ошибка! Но в контексте Бундестага Эта жалкая бодяга Прозвучала покаяньем За советских войск деянья.. Что ж, спасибо скажем школе, За образованье Коли.
                      И прозападную роль В воспитаньи новых Коль..
                      Автор Михаил Подгурский
                      badens1111
                      1. Монос Сегодня, 20:50
                        При этом сами претензии к тексту выступления гимназиста в Бундестаге Песков назвал "экзальтированной травлей".

                        Ну, хорошо. Экзальтированная травля. Но объясните нам, "господин" Песков, почему за все 72 года мы не услышали ни одного немецкого мальчика, оправдывающегося за зверски замученных в немецких концлагерях и заживо сожжённых в белорусских деревнях советских людей? Ладно, не надо мальчика. Пусть "девочка" Меркель попросит прощение. Кто-нибудь когда-нибудь такой вопрос поднимал?
                        Монос
                    2. LSA57 Сегодня, 20:09
                      Цитата: Николай С.
                      Коля из Нового Уренгоя смачно харкнул в Бессмертный Полк

                      не он. те кто ему бумажку с текстом дал
                      LSA57
                      1. japs Сегодня, 20:28
                        ..." При этом сами претензии к тексту выступления гимназиста в Бундестаге Песков назвал "экзальтированной травлей".
                        Не сам ли рыжеусый впечатлительному мальчику текст речи написал?
                        И где были вездесущие "кураторы"? В Гелендвагене, украинских шлюшек на "17 Июля-Str." снимали?
                        japs
                      2. Татьяна Сегодня, 20:35
                        Теперь ученик гимназии Нового Уренгоя, которого и отправили для представления «доклада» в Берлин, заявляет, что его слова «вырвали из контекста».
                        А лингвистика?! Сами слова, что, не имеют понятийного смыла?!
                        Тогда ученику гимназии Николая Десятниченко надо было ещё РУССКИЙ ЯЗЫК нормально изучить прежде, чем ехать в Германию и выступать в Бундестаге!
                        По словам Десятниченко, в Германии им объяснили, что нужно произносить текст медленно – чтобы переводчик успевал всё своевременно перевести на немецкий язык.
                        Напрасно он об этом беспокойлся! И немцы, и россияне доклад Николая Десятниченко лингвистически перевели и поняли вполне правильно!
                        Звёздный час "СЛАВЫ" Николая Десятниченко наступил!
                        Татьяна
                    3. Комментарий был удален.
                2. Ami du peuple Сегодня, 19:56
                  Цитата: Тралл
                  Статьям про этого пацана в Бундестаге не место на ВО!
                  Да-да, статьям о том, что у нас в стране растут потенциальные изменники (причём, как оказалось, вполне оправдываемые действующей властью), способные, в случае войны, ударить в спину под лозунгом "общечеловеческих ценностей", действительно не место на сайте с патриотической и военной тематикой. Что Вы!
                  Ami du peuple
                  1. Тралл Сегодня, 20:07
                    Предлагаете пацана расстрелять, а родителей повесить?
                    Расскажу лучше похожую историю. У товарища дочь в выпускном классе школы участвовала в какой-то там программе ООН как будущий дипломат, изучала усиленно языки, писала статьи, посещала занятия по дипломатии. И вот однажды она выступала с докладом в каком-то посольстве банановой республики с внутренним конфликтом. И предложила правительству этой страны помириться с повстанцами, начать так сказать дружить и забыть обиды. А там многолетний конфликт с кровной местью. Юношеский максимализм и святая наивность у девочки.
                    Так посол грубо одернул ее по ходу выступления и долго не мог успокоиться.
                    Думаю, в Бундестаге было что то подобное.
                    P.S. Желающие могут продолжать нагнетать.
                    Тралл
                    1. badens1111 Сегодня, 20:25
                      Цитата: Тралл
                      Желающие могут продолжать нагнетать.

                      Ну конечно..все не правы,вы у нас тут прям борец за " справедливость"....А ЭТО что такое тогда?
                      "С 6 по 12 декабря в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге пройдет фестиваль документального кино «Артдокфест-2017», на котором запланирован показ украинского фильма «Война ради Мира».

                      Кинолента повествует о «героях АТО» из «Правого сектора», которые защищают Украину от России, прямо обозначаемой как страна-агрессор."
                      В России фильм распространяется через сеть «Каро-фильм».https://karofilm.ru/art/film/2969 Режиссер киноленты состоял в батальоне «Госпитальеры», который входил в ДУК «Правый Сектор». «Госпитальеры» является медицинским батальоном и некоторое время возглавлялся непосредственно основателем и идеологом движения «ПС» Дмитрием Ярошем.
                      Об этом то же помолчим в тряпочку?Как и в случае Коли и его подружек с выступлением во славу рейха в Бундестаге?
                      А кто числится в организаторах,не знаете?
                      В списке «Партнеров фестиваля» значатся: «Фонд Михаила Прохорова», радиостанции «Эхо Москвы» и «Радио свобода», интернет-телеканал «Дождь», издания «Новое время», «Новая газета», «Настоящее время», «Медуза», а также «Ельцин-Центр», посольство Эстонии в Москве, правительство Нидерландов, Польский культурный центр, Чешский центр и центр по продвижению немецких фильмов German Films.

                      Вот вам и коли с машами и прочими..все звенья одной цепи,а вы тут про незначительность внутренних проблем.
                      badens1111
                    2. japs Сегодня, 20:39
                      Ваш пример напомнил мне инязовскую шутку юмора с неправильным применением выражения "Schwein haben" (поиметь счастье, удачу) в отношении дочери сотрудника немецкого посольства.
                      Мальчик мальчиком, но "базар", особенно на трибуне Бундестага, фильтровать нужно (держать на контроле).
                      japs
                3. LSA57 Сегодня, 20:08
                  Цитата: Тралл
                  Статьям про этого пацана в Бундестаге не место на ВО!

                  охо. ребёнок должен отвечать за то, чего не понял? билин, 39 год!!!!!! ДА НЕ ОН ЭТО ПИСАЛ, ОН ОЗВУЧИЛ!!!!!! как генсек л.и. брежнев городил чушь про сиськи масиськи!!!! старый и младый
                  LSA57
                  1. sabakina Сегодня, 20:56
                    Сергей, извини, не соглашусь с тобой. Он не диктор телевидения, который читает текст по телесуфлёру, наверняка заучивал текстовку. И не понять мысль текста мог только в том случае, если он вообще ничего не знал про ВОВ, про оборону Москвы, Сталинграда, Курскую дугу, Ковпака, Хатынь, медицинские эксперименты в концлагерях. Я как щас помню, в д/с воспитательниа читала нас детскую книжку про войну с картинками.О чём книжка была не помню, но одна картинка врезалась в память. Там фашист был вооружен пистолетом с кривым стволом. Да, нам тогда вбивали (в хорошем смысле слова) в голову, что фашист-это плохо, это смерть и горе. Вот, как то так. hi
                    sabakina
                4. Ami du peuple Сегодня, 20:16
                  Цитата: Тралл
                  Статьям про этого пацана в Бундестаге не место на ВО!
                  При случае, передайте Коле
                  Ami du peuple
                5. starogil Сегодня, 20:33
                  Давай статьи с "Дождя", "Эха Москвы", давай мнение свинидз по этому
                  уренгойскому молокососу.
                  starogil
                6. Не либероид Русский Сегодня, 21:08
                  дело не в этом малыше, а в тех, кто ему речь писал в надежде что фрицы расплакаются и начнут санкции снимать и поток 2 активно продавливать... слишком много в кремле тех, кто либезит перед западом, начиная от медведева и его экономистов и кончая всякими песковыми и захаровыми
                  Не либероид Русский
              2. NordOst16 Сегодня, 20:08
                А вот в советских лагерях были великолепные условия
                NordOst16
                1. vovanpain Сегодня, 20:40
                  Цитата: NordOst16
                  А вот в советских лагерях были великолепные условия

                  А в немецких концлагерях прямо сказочные условия. negative
                  vovanpain
                  1. NordOst16 Сегодня, 20:57
                    Но вот про немецкие говорят (что я считаю правильно), а о советских замалчивают. Если тут все за правдивую историю, то надо не стесняться на свет показывать скелеты в шкафу, только так можно воспитать поколение людей которые думают своей головой, а не жрут то, что им дают
                    NordOst16
                  2. japs Сегодня, 21:27
                    Освенцим и Заксенхаузен - курортный режим! А ГУЛАГ - это жесть!
                    Почитайте солженицыных, который там не был, он все видел.
                    japs
                    1. NordOst16 Сегодня, 21:33
                      Ну давайте восхвалять гулаг и организаторов этой системы, где народ сидел за доносы и за то, что говорил о том что видел. Браво.
                      Забывают люди наши все "прелести" 37ого года. Почитайте басню Крылова про лягушек которые царя себе просили, один в один про вас.
                      NordOst16
              3. Deadушка Сегодня, 21:00
                Цитата: 79807420129
                Да да травля такая экзальтированная ребенок блин 15 лет

                просто невинно пострадавший мальчик... как и его герои...
                и книжка у него любимая была:
                Deadушка
              4. japs Сегодня, 21:02
                Товарищам из руководства не мальчиков и девочек посылать нужно было, а сразу одну Ахеджакнутую, и все было бы ясно всем.
                japs
                1. Deadушка Сегодня, 21:21
                  уже в действии:
                  Deadушка
          2. Молодой_Коммунист Сегодня, 19:50
            Цитата: starogil
            Пресс-секретарь Президента не заступился, заступился Гарант, Песков - это его
            говорящая голова.

            При чем, как толко вписался Гарант, все несокрушимые диванные патриоты, которые собирались ехать к нему в мухоск и бить ему там морду лица, вдруг стали очень кроткими и благостными. :)
            Молодой_Коммунист
          3. Игорь В Сегодня, 20:01
            Цитата: starogil
            Пресс-секретарь Президента не заступился, заступился Гарант, Песков - это его
            говорящая голова.

            И этим заступничеством они показали насколько далеки от народа. А народ не смог безмолствовать в такой ситуации.
            Игорь В
        2. Anarchist Сегодня, 19:37
          Если за него вступился пресс секретарь кремля, тогда это можно считать позицией кремля?
          Сперва замалчиваем революцию октября, теперь это! Странная тенденция...
          Anarchist
          1. Тралл Сегодня, 19:52
            И правильно вступился. Но не за него, а против охоты на ведьм. У России валом внешних проблем. Нет, давайте на радость США и им подобным нагнетать внутри своей страны.
            Тралл
            1. Ami du peuple Сегодня, 20:18
              Цитата: Тралл
              У России валом внешних проблем.
              Поэтому давайте закрывать глаза на внутренние?
              Ami du peuple
            2. badens1111 Сегодня, 20:19
              Цитата: Тралл
              Но не за него, а против охоты на ведьм.

              То есть вас надо понять как то,что так называемые учителя уренгойской гимназии,преподаватель истории в частности,имеющая сынка -бандеровца,будет продолжать свою деятельность?
              И должностные лица в Газпроме,ради гешефта будут спонсировать эти прямо власовские речи?Ради чего?
              Цитата: Тралл
              Нет, давайте на радость США и им подобным нагнетать внутри своей страны.

              Хм..на радость США ,судя по вашему комментарию,надо закрыть глаза на такие прямо скажем диверсии и продолжать их в образовании и дальше?Спасибо,но ради памяти своих дедов,воевавших и павших ради Победы,мне такое не надо.
              Цитата: Тралл
              У России валом внешних проблем.

              А решение внешних проблем,без решения внутренних,как сочетается?
              badens1111
        3. Стропорез Сегодня, 20:06
          Цитата: DMB_95
          Да ещё и пресс-секретарь Президента заступится если что..

          Он за президента и заступился, который то же самое слово в слово говорил!
          Цитата президента на ВО за истекшие пару дней выложена уже раз 10.
          Только президента критиковать , как то "затревожились", его ж нельзя ,он же "царь".
          Стропорез
        4. Перейра Сегодня, 20:12
          Почему бы ему не прибить мошонку к Уренгойскому асфальту у мэрии? Это было бы круто. Немцы оценили бы и взяли у себе в буржуинство.
          Перейра
        5. Офицер запаса Сегодня, 20:22
          Ну если уж Песков сказал, тогда конечно. Только вот никому не приходит мысль, что защищая этого, вообще-то взрослого молодого человека, Песков таким разделяет его мировоззрение? Речь была похожа на покаяние, и если Пескову и еще кому-то в Кремле это кажется нормальным, то мне, внуку двух фронтовиков, - категорически нет!
          Сейчас услышал, что сразу несколько депутатов подали запрос в Генпрокуратуру об этой речи и о "кураторах" выступления на предмет выяснения - присутствует ли здесь оправдание фашизма и пересмотр итогов войны.
          На мой взгляд, подали правильно.
          И еще. Очень бы неплохо сейчас обязать школы (просто в приказном порядке) обеспечить просмотр фильма Михаила Ромма "Обыкновенный фашизм", раз уж они в рамках школьной программы не могут детям поведать о величайшей трагедии нашего народа в Великой Отечественной.
          Офицер запаса
          1. Стропорез Сегодня, 20:29
            Цитата: Офицер запаса
            Ну если уж Песков сказал, тогда конечно.

            Дык вот,слово вслово:
            МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в колонке журнала "Русский пионер" рассказал о воспоминаниях воевавшего отца и матери времен Великой Отечественной войны и как чудом они остались живы, но ненависти к немецким солдатам не испытывали, потому как те были заложниками обстоятельств, которых гнали на фронт.

            Мама вообще была у меня человек очень мягкий, добрый… И она говорила: "Ну какая к этим солдатам может быть ненависть? Они простые люди и тоже погибали на войне".
            И ее слова я очень хорошо запомнил: "Ну что с них взять? Они такие же работяги, как и мы. Просто их гнали на фронт", — поделился воспоминаниями российский лидер.

            РИА Новости https://ria.ru/society/20150430/1061653827.html
            Стропорез
            1. Офицер запаса Сегодня, 20:44
              Да, простые работяги. Которые тщательно, с немецким педантизмом, творили зверства на нашей земле в полном согласии со своей душой и с призывами свои вождей.
              "Вы должны быть грубыми и безжалостными, когда речь идет о тех, против кого мы воюем и кого мы обрекаем на тотальное уничтожение. В ваших сердцах не имеет права шевельнуться жалость к славянину, еврею, французу. Помните: вы - будущие хозяева мира!" (Й. Геббельс)
              "Убивайте, убивайте, убивайте, не думайте о последствиях! Знайте, за всех вас отвечать буду я! Вы не несете никакой ответственности" (Г. Геринг)
              Я уж молчу про газовые камеры и печи в концлагерях у этих "заложников обстоятельств".
              Офицер запаса
              1. Стропорез Сегодня, 21:06
                Я к тому привёл цитату пвв, чтоб понятно было откуда "уши растут".
                Стропорез
      2. Васся Вассин Сегодня, 19:35
        Вырвано из контекста. Из мозгов этих бараньих вырваны: ум, честь и совесть.
        Васся Вассин
      3. Esoteric Сегодня, 20:04
        Цитата: Володин
        Так всегда - можно нести ересь, а потом заявить, что "это вырвано из контекста" и "самое главное обрезано при монтаже"

        Вам доводилось выступать на широкой публике впервые? Когда будете , позовите, мы тоже посмеёмся...
        Esoteric
        1. sabakina Сегодня, 21:08
          Лично я, который заикался, не боялся выступать перед большой аудиторией, я боялся одного дядьки с фотоаппаратом, думая, что это зубной врач. laughing
          sabakina
      4. Ингвар 72 Сегодня, 20:59
        Цитата: Володин
        Так всегда - можно нести ересь, а потом заявить, что "это вырвано из контекста" и "самое главное обрезано при монтаже"

        А у нас журналисты редко пользуются этим приемом? wink Я не про данный случай, а вообще?
        Алексей - примеров масса, и Вы это знаете. (Вы один из немногих журналистов, пользующихся у меня уважением) hi
        П.С. А мальчику в оправдание нужно выложить полное видео, а не блеять омазки. Если конечно оно есть. laughing
        Ингвар 72
    2. фигвам Сегодня, 19:27
      Да всем понятно что последний абзац он должен был читать стоя на коленях, но немцы сжалились...
      Бедные невинные фашистские зенитчики
      фигвам
    3. RASKAT Сегодня, 19:29
      На кой ты туда вообще поперся? А родители твои куда смотрели и о чем думали? Что бы ты там не сказал немцам все равно, с прибором они клали на мнение старшеклассника из какова то там Нижне хрен поймеш где Вартовска. А так только себе хуже сделал. fool
      RASKAT
      1. badens1111 Сегодня, 19:44
        Цитата: RASKAT
        На кой ты туда вообще поперся?

        Полюбопытствуйте.
        http://zavtra.ru/blogs/kolya-patcifist_ego_uchite
        lya_i_zashitnichki
        badens1111
      2. Esoteric Сегодня, 20:08
        Цитата: RASKAT
        На кой ты туда вообще поперся?

        Одни - "прутся" с докладами в Бундестаг, другие - сидят на диване и обсасывают это, третьи - идут на панель...так надо...и у всех своя причина. Уткнитесь в монитор и завидуйте молча. Вы там и двух слов не связали бы, судя по "приборам"... lol
        Esoteric
      3. LSA57 Сегодня, 20:10
        Цитата: RASKAT
        На кой ты туда вообще поперся?

        РЕБЁНОК!!!!! во взрослых играх не обучен!!!!
        LSA57
        1. sabakina Сегодня, 21:15
          Сергей, ему 16, если не 17 лет. Это уже не ребенок.
          sabakina
    4. 210окв Сегодня, 19:33
      Раньше с такими ездили кураторы из КГБ,а сейчас невесть кто подсовывает бумажки ..Своей головы что ли совсем нет?
      Цитата: Сергей 777
      Ну а так всегда. Вырвать из контекста и создать информ бомбу. А потом разбиратся кто прав а кто виноват. Его речь просто составлена слишком политически корректно. Он же не мог предти в Германский парламент и начать кричать(напоминать) немцам обо всех ужасах которые они принесли миру. Вот и пришлось ''высасывать из пальца'' ерунду про невиновных солдат.
      210окв
      1. Ингвар 72 Сегодня, 21:10
        Цитата: 210окв
        Своей головы что ли совсем нет?

        В 15-ть лет какая голова??! Одни гормоны. Не зря их (молодняк) использовали во всех протестных настроениях во всех странах, именно их руками свергли Де Голя и устроили майдан на Украине.
        А речь пацана и правда напоминает провокацию. Задумайтесь - что делает уренгойский писюк с такой речью в высшем законодательном органе Германии?hi
        Ингвар 72
    5. Mavrikiy Сегодня, 19:34
      Цитата: Сергей 777
      Ну а так всегда. Вырвать из контекста и создать информ бомбу. А потом разбиратся кто прав а кто виноват. Его речь просто составлена слишком политически корректно. Он же не мог предти в Германский парламент и начать кричать(напоминать) немцам обо всех ужасах которые они принесли миру. Вот и пришлось ''высасывать из пальца'' ерунду про невиновных солдат.

      Если сказать не чего, то не нужно ''высасывать из пальца'' ерунду про невиновных солдат, а нужно сидеть ДОМА, на печке. Чего поперся, посол мира. Поезжай на Рождество, шоколадного зайца дадут.
      Mavrikiy
    6. Tusv Сегодня, 19:37
      Цитата: Сергей 777
      Ну а так всегда. Вырвать из контекста и создать информ бомбу.

      Главное воспитательный эффект
      Tusv
    7. Комментарий был удален.
    8. Alexey RA Сегодня, 19:38
      Цитата: Сергей 777
      Ну а так всегда. Вырвать из контекста и создать информ бомбу.

      Проблема в том, что фраза
      Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны

      практически в любом контексте звучит как оправдание солдат вермахта.
      Невинно погибшие, да... fool
      Alexey RA
    9. Svarog Сегодня, 19:39
      Цитата: Сергей 777
      Он же не мог предти в Германский парламент и начать кричать(напоминать) немцам

      Почему не мог, было бы как раз своевременно, а то история то и гляди повторится.
      Svarog
    10. сибиралт Сегодня, 19:43
      Газпром пацана подставил реально. Жаль малолетнего недоумка, но его вины в том нет. "Болонка" требует грантов, и плевать ей на жертвы российского образования. А это наши с вами дети.
      сибиралт
    11. Sten Сегодня, 19:54
      Почему не мог? Именно мог напомнить об приступлениях их предков. И показать им, что в нашей стране об этих преступлениях помнят и о них знают даже дети.
      Вообще немцем надо почаще напоминать об этом.
      Sten
    12. LSA57 Сегодня, 20:03
      Цитата: Сергей 777
      Он же не мог предти в Германский парламент и начать кричать(напоминать) немцам обо всех ужасах которые они принесли миру.

      мальчишка не мог
      Цитата: Сергей 777
      Вот и пришлось ''высасывать из пальца'' ерунду про невиновных солдат.

      а вот "высасывали из пальца " те кто его на трибуну поставили с бумажкой
      LSA57
    13. Оверлок Сегодня, 20:41
      сегодня 20:09

      djdfz

      Я не видел нарезки из речи этого мальчика на ютубе, я смотрел выступление детей по немецкому телевидению на государственном телеканале ARD. Я вначеле удивился присутствию детей со славянскими лицами в Бундестаге, а когда прислушался к детским речам, то подумал, что дети украинские. Дословно я не помню, но меня сильно удивила реплика пацана, когда он назвал сталинградский котел «так называемым». Вслед за этим мальчиком выступала девочка и смысл ее речи был точно такой же, про несчастных погибших немецких солдат. В конце выступления дети пели молитву. Такое поведение детей из страны-победительницы в войне просто унизителен. Победители пришли каяться?

      Тюбинген, Баден-Вюртемберг, Германия
      https://www.kp.ru/daily/26759/3790959/
      Оверлок
  2. Клебер Сегодня, 19:23
    Хай Гитлер вырезали.
    Клебер
    1. 210окв Сегодня, 19:28
      А вот за эту фразу можно уже и привлечь... yes
      Цитата: Клебер
      Хай Гитлер вырезали.
      210окв
      1. Николай Фёдоров Сегодня, 19:40
        Цитата: 210окв
        А вот за эту фразу можно уже и привлечь... yes
        Цитата: Клебер
        Хай Гитлер вырезали.

        А Вы зачем её повторяете? what
        Николай Фёдоров
        1. Zibelew Сегодня, 19:52
          Зацените новую форму начальства почты России
          Zibelew
          1. Zibelew Сегодня, 19:53
            И эмблему спецсвязи с имперским орлом 3-го Рейха...
            Zibelew
      2. сибиралт Сегодня, 19:48
        "Хайль" в переводе на украинский - не хай будэ. laughing
        Зря на пацана напали. Там вполне взрослых в его "косяке" хватает.
        сибиралт
  3. 210окв Сегодня, 19:24
    Сейчас можно говорить что угодно.К сожалению этот снежный ком запущен и он будет только расти.В любом случае необходимо разобраться,что подсунули мальчишке и что там у них преподают.Сейчас многие начнут прятать концы в воду и оправдываться.
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 19:34
      Дима , привет ! hi
      Теперь ученик гимназии Нового Уренгоя, которого и отправили для представления «доклада» в Берлин, заявляет, что его слова «вырвали из контекста».

      Хотелось бы спросить этого юного гуманиста :
      - Это конечно возможно , на Западе это умеют . Но чем ты думал когда читал такой текст , который ЗАРАНЕЕ был составлен так , что допускал двусмысленный перевод , да ещё и в двух направлениях : русский-немецкий и наоборот ? Будешь ссылаться на незнание немецкого ? И что послушался какого-то советчика "из делегации" ? А не этот ли "советчик" научил тебя что говорить в своё оправдание ? Вопросов очень много , а вот ответов пока и не видно . negative
      bouncyhunter
      1. LSA57 Сегодня, 19:49
        Цитата: bouncyhunter
        Но чем ты думал когда читал такой текст ,

        да не думал он!!!! дали, прочитал. у нас в СССР Генсек не такое озвучивал. сасиськи масиськи вспомните
        LSA57
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:05
          Серёга , привет ! hi Сравнение с генсеками СССР не уместно : генсек читал с бумажки то , что писали придворные и десять раз было проверено КГБ . yes
          bouncyhunter
        2. НЕКСУС Сегодня, 20:11
          Цитата: LSA57
          да не думал он!!!! дали, прочитал. у нас в СССР Генсек не такое озвучивал. сасиськи масиськи вспомните

          А Яценюки и Яроши тоже не думают? Вот не думали 25 лет,а теперь Восток Украины залит кровью.
          Эти "не думающие" жгли Дом Профсоюзов в Одессе.Не думающие девочки("дети") так задорно наполняли коктейли Молотова ,тоже не понимая чего творят. А когда их начали сбрасывать с крыш домов,одну за другой,то завопили-НЕ ТРОЖТЕ,ОНИ ЖЕ ДЕТИ И НЕ ПОНИМАЛИ ЧЕГО ТВОРЯТ!
          Не подменяйте понятия,а смотрите на вещи трезво.
          НЕКСУС
        3. Ил-18 Сегодня, 20:23
          В СССР любое выступление тщательно обдумывалось. Сиськимасиськи Брежнева результат контузии, полученной на войне. Вспомнил себя в 14 лет. Когда мне пихали какой-нибудь текст для выступления, я его маме с папой на всякий случай показывал. Кстати, Ленина уже в этом возрасте цитировал в спорах. Тёлки после этого на меня смотрели не как на дрыща, а на четкого чувака, хотя обычно не понимали чего это я бзданул laughing
          А Ленина цитировал потому что его наш историк часто цитировал. Отличнейший был педагог, сейчас таких не делают. Молодой был мужик, уважали его и учителя, и ученики.
          Ил-18
      2. 210окв Сегодня, 19:51
        Паш hi Добрый вечер.Просто за такими поездками надо следить и курировать.Это дело политическое и надо держать все под контролем.
        Цитата: bouncyhunter
        Дима , привет ! hi
        Теперь ученик гимназии Нового Уренгоя, которого и отправили для представления «доклада» в Берлин, заявляет, что его слова «вырвали из контекста».

        Хотелось бы спросить этого юного гуманиста :
        - Это конечно возможно , на Западе это умеют . Но чем ты думал когда читал такой текст , который ЗАРАНЕЕ был составлен так , что допускал двусмысленный перевод , да ещё и в двух направлениях : русский-немецкий и наоборот ? Будешь ссылаться на незнание немецкого ? И что послушался какого-то советчика "из делегации" ? А не этот ли "советчик" научил тебя что говорить в своё оправдание ? Вопросов очень много , а вот ответов пока и не видно . negative
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:03
          Вот то-то и оно , Дима ! Как могли такое проморгать ? Расслабились ? А Запад не преминул воспользоваться ? Ведь такое событие способно внести разлад , а выборы в России не за горами ! negative
          bouncyhunter
          1. vovanpain Сегодня, 21:11
            Цитата: bouncyhunter
            Как могли такое проморгать

            Здрав Будь Братко! drinks hi Второй день страсти мордасти не утихают,я вообще то даже благодарен этому коленьке,высветил всю грязь нашей болонской системы образования и не надо говорить о невинном ребятенке,ребятенку 15 лет,его что до пенсии уму разуму учить надо?Ясен перец основная вина на тех кто стоит за ним,кто подсовывал ему бумажку,кто давал ему образование,а самые главные виновники-родители,именно они закладывают в своего ребенка-будущего человека,гражданина.Писал сегодня в комментариях уже,но повторюсь.В 2002 поехали семьей в Питер,Эрмитаж и все такое прочее,но первым делом сводил их на Пискаревское Кладбище,где сам принимал присягу,Паша ты бы видел лица детей,а дочери к тому времени было уже как этому оболтусу коленьке 15 лет и сыну 8,вот хрен бы они в память о прадедах своих фронтовиках стали читать эту бумажку,а коленькины родители только по египтам с таиландами возили.Куда идем request Деды исплевались там все,за кого мир спасали. negative hi
            vovanpain
      3. сибиралт Сегодня, 20:25
        В наших школах "болонка". Там не учат думать, учат запоминать. А за результат этого образования мы виним наших детей! am
        В СССР за 4-5 лет учебы в ВУЗе получали полное высшее образование, а сейчас манагерную заготовку невесть для чего. Но это "медведевым" не нравится, и они тупо гробят наше нынешнее поколение, боясь оказаться нерукопожатыми их западными партнерами.
        сибиралт
  4. iliitchitch Сегодня, 19:25
    Ой , коленька переволновался , ну онижедети , да . Баран , он и есть баран . Проблема в том , что этих жертв егэ уже такие же жертвы егэ учат , процесс по ниспадающей пошёл .
    iliitchitch
    1. bk316 Сегодня, 19:32
      Вы сами слушали обрезанное и полное выступление? Если нет сами баран,
      если да пришлите ссылочку. Я в отличие от вас не приучен мыслить штампами (это я про жертв ЕГЭ)
      bk316
      1. iliitchitch Сегодня, 19:42
        Цитата: bk316
        Вы сами слушали обрезанное и полное выступление? Если нет сами баран,

        Услышанного достаточно . Отмазы бестолковые лепить его в армии отучат , надеюсь
        iliitchitch
        1. Paranoid50 Сегодня, 20:03
          Цитата: iliitchitch
          Отмазы бестолковые лепить его в армии отучат , надеюсь

          Напрасно надеетесь. Не попадёт он в армию, ибо имеется папашка с "мохнатой лапой". Эта же "лапа" его в бундес и отправила. Вот и вышло,как говаривал наш старшина: "Ты,боец,думаешь, что рубанулся? Нет родной,ты обосрался." yes
          Paranoid50
          1. iliitchitch Сегодня, 20:29
            Цитата: Paranoid50
            Напрасно надеетесь. Не попадёт он в армию, ибо имеется папашка с "мохнатой лапой".

            Ну почему же ? Для социального лифта сейчас это полезно весьма , папашка втусует в нужное место . Тут вот намедни один такой кекс из минобороны отличился , скриншотиками развлёкся , пока многие , не чета этому г..нюку , воюют . Тоже , небось , со срочной путь свой славный начинал . А объявят о технической ошибке .
            iliitchitch
            1. Paranoid50 Сегодня, 20:33
              Цитата: iliitchitch
              Для социального лифта сейчас это полезно весьма ,

              Дык, то - для социального лифта. В данном же случае корячится социальный космодром. fellow
              Paranoid50
    2. Котище Сегодня, 19:37
      Бичивать ребенка смысла нет! Он в первую очередь несовершеннолетний ребенок, зеркальное отражение общества, семьи и .... как это не порадоксально школы. Да, да вопрос не к ребенку, а организаторам этого мероприятия с нашей стороны! Как они могли позволить, что кто-то смог что-то на две минуты вырезать?
      К слову, чтоб в печенках сидело - стоит всю вертикаль от директора до министра образования на улицу с "волчьим билетом". Тогда шансов у "доброжелателей" вырезать не будет!
      Котище
      1. НЕКСУС Сегодня, 19:56
        Цитата: Котище
        Бичивать ребенка смысла нет! Он в первую очередь несовершеннолетний ребенок, зеркальное отражение общества, семьи и ...

        Не надо 17 летнего молодого человека называть ребенком,уважаемый. Он все прекрасно осознавал и понимал. А то ,что ему написали на бумажке продикламировать на весь свет, так он не зомби,чтоб покорно это делать.
        Цитата: Котище
        К слову, чтоб в печенках сидело - стоит всю вертикаль от директора до министра образования на улицу с "волчьим билетом". Тогда шансов у "доброжелателей" вырезать не будет!

        Этот юноша равно такой же соучастник ,как и те,кто ему это все написали,и кто его этому научил...
        НЕКСУС
  5. andrej-shironov Сегодня, 19:31
    Далеко пойдёт мальчик Коля! Впрочем вот оно будущее моей страны. И даже если пенсионерам прибавят пенсии а бюджетникам-зарплату, их (пенсионеров и бюджетников) это не спасёт! Такие как Коля отнимут последнее.
    andrej-shironov
    1. LSA57 Сегодня, 19:37
      Цитата: andrej-shironov
      Далеко пойдёт мальчик Коля!

      да никуда он не пойдёт. я вот не уверен, что он там больше 2 запятых нарисовал и больше пяти слов сам написал. этот текст переделывали скорее всего не один десяток раз. поэтому там столько "лиц" его отмазывают
      LSA57
      1. andrej-shironov Сегодня, 19:56
        Скорее всего вы правы, однако в этом возрасте уже пора иметь свою голову. А то второй Песков получается.
        andrej-shironov
        1. LSA57 Сегодня, 20:14
          Цитата: andrej-shironov
          однако в этом возрасте уже пора иметь свою голову. А то второй Песков получается.

          вы первый раз за границей. вам дали бумажку в руки. огромный зал. масса народа. да всё прошло на автопилоте?????
          LSA57
    2. Балу Сегодня, 19:38
      Цитата: andrej-shironov
      Далеко пойдёт мальчик Коля!

      Без эмоций скажу прямо, мне обидно за моего деда, сына "врагов народа", вина которых была втом, что они организовали кооператив и не дали умереть деревеньке, создав рабочие места. Дед прошел всю войну много раз был ранен. После войны 2 года пытался вывести братишку из Сибири. Родителей вывести фронтовику дали, а 16 летнего братишку нет.
      Так этот малшик в Бундестаге назвал тех, с кем воевал мой дед невинноубиенными. Тот фриц, который отказался стрелять, не герой. Немцы, которые организовали посильное сопротивление Гитлеру, те кто сражался против Гитлера в рядах Советской армии-это они герои.
      Вот так то малый, пора бы свою голову иметь на плечах и о не немцких кладбищах заботиться, а о кладбищах наших бойцов.
      Балу
      1. LSA57 Сегодня, 19:52
        Цитата: Балу
        Так этот малшик в Бундестаге назвал тех, с кем воевал мой дед невинноубиенными.

        да 99,9% не он написал. написали те кто его с бумажкой на трибуну поставил
        LSA57
        1. Балу Сегодня, 19:54
          Цитата: LSA57
          Цитата: Балу
          Так этот малшик в Бундестаге назвал тех, с кем воевал мой дед невинноубиенными.

          да 99,9% не он написал. написали те кто его с бумажкой на трибуну поставил

          И более того, какие-нибудь дяди и тети за кулисами: денег дайти, за магилками поухаживать, ё...
          Балу
    3. Николай Фёдоров Сегодня, 19:43
      Цитата: andrej-shironov
      Далеко пойдёт мальчик Коля! Впрочем вот оно будущее моей страны. И даже если пенсионерам прибавят пенсии а бюджетникам-зарплату, их (пенсионеров и бюджетников) это не спасёт! Такие как Коля отнимут последнее.

      и отдадут это последнее в низком прогибе потомкам невинно убиенных.
      Николай Фёдоров
    4. iliitchitch Сегодня, 19:45
      Цитата: andrej-shironov
      Далеко пойдёт мальчик Коля!

      На социальном лифте попрёт , пока либерастическая отрыжка гайдаровская возле Правительства отирается .
      iliitchitch
      1. andrej-shironov Сегодня, 19:57
        Думаю по поводу отрыжки всё гораздо хуже.....
        andrej-shironov
  6. НЕКСУС Сегодня, 19:32
    Как хитро придумал...сперва нагадил,а после заявил,когда понял какая волна поднялась,что мол это не он виноват,а редакторы и цензоры немецкие...он не только ПРОВОКАТОР он еще и ТРУС .
    Отвечать то за свои деяния и слова не хочется,а придется.И не только ему.
    НЕКСУС
    1. bouncyhunter Сегодня, 19:37
      Андрей , привет , дружище ! hi
      Цитата: НЕКСУС
      Отвечать то за свои деяния и слова не хочется,а придется.И не только ему

      Реакция разных людей на это событие - как лакмусовая бумажка показывает , кто чем дышит и на кого ровняется , а у тех что поближе к власти ещё и показывает кто кормит . feel
      bouncyhunter
      1. НЕКСУС Сегодня, 19:42
        Цитата: bouncyhunter
        Реакция разных людей на это событие - как лакмусовая бумажка показывает , кто чем дышит и на кого ровняется , а у тех что поближе к власти ещё и показывает кто кормит .

        Привет,Паша.
        Дело не в лакмусовой бумаге...на лицо информационная диверсия !
        И резонанс данного акта "покаяния" еще долго будет расходиться кругами по всему миру.
        НЕКСУС
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:21
          Цитата: НЕКСУС
          .на лицо информационная диверсия !
          И резонанс данного акта "покаяния" еще долго будет расходиться кругами по всему миру.

          Вот именно , что диверсия ! Вопрос : как это допустили ??? Цитирую сам себя :
          Цитата: bouncyhunter
          Расслабились ? А Запад не преминул воспользоваться ? Ведь такое событие способно внести разлад , а выборы в России не за горами !
          bouncyhunter
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:35
            bouncyhunter hi Паша привет.
            Вот именно , что диверсия ! Вопрос : как это допустили ???
            Паша как ты думаешь кто этих школьников в Бундестаг пригласил? И почему именно их? Что так "детки " облажались.И не спасти деток теперь.Цитирую
            Десятниченко: Из моей речи вырезали самое важное
            Ну так покажите речь целиком..Не могут показать.Колёк наплёл что наплёл.Засада. Там очень много нужно карьер лишать.Самое главное правильно лишать.И не только от куда эти "неразумные детки" были.Кто их туда привёз.Ничёсебе детки поехали каяться.Кто их туда привёз!!? Вот тут и вражина главная.А Кольку теперь не позавидуешь.Да и всей той делегации.
            Наблюдатель2014
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:39
              Привет , Серёга ! hi Я уже выше написал , что в этой истории вопросов много , а вот с ответами не очень . Всю делегацию надо в оборот брать , по одиночке колоть , сравнивать показания и разматывать этот клубок .
              bouncyhunter
    2. LSA57 Сегодня, 19:53
      Цитата: НЕКСУС
      Как хитро придумал...сперва нагадил,а после заявил,когда понял какая волна поднялась,что мол это не он виноват,а редакторы и цензоры

      и малолетка такое мог придумать????? да это политику со стажем такое может придти. он прочитал что ему написали
      LSA57
      1. НЕКСУС Сегодня, 20:02
        Цитата: LSA57
        и малолетка такое мог придумать????? да это политику со стажем такое может придти. он прочитал что ему написали

        А читал он как зомби?Или настолько неумный человек,что не понимал,что читает?Он отличник-гимназист,а посему все прекрасно и трезво осознавал.
        Только не он,не его родственники не ожидали такого резонанса. А когда поднялась волна, подняли клич-НЕ ОБИЖАЙТЕ РЕБЕНКА! Давя на жалость и понимание.
        Да только я понимать не хочу. Этот ушлепок наплевал на могилы моих дедов,воевавших против фашистов. И никакой он не ребенок,а юноша,ПРЕКРАСНО ВСЕ ПОНИМАЮЩИЙ И ОСОЗНАЮЩИЙ ЧТО ТВОРИТ.
        НЕКСУС
  7. Стройбат запаса Сегодня, 19:33
    "Мальчик волновался" belay Я в восторге. Так волновался, что не смог читать с бумажки и лепил всякую фигню?
    Вроде везде он читает
    Стройбат запаса
    1. LSA57 Сегодня, 20:17
      Цитата: Стройбат запаса
      Так волновался, что не смог читать с бумажки и лепил всякую фигню?

      сравните бред который нёс по бумажке л. и брежнев!!!!! разницу найдите!!!!! между политиком и ребёнком!!!!!! кандолицу райс!!!! политик!!!!!
      LSA57
  8. san4es Сегодня, 19:34
    am ...Надо было Жириновского направить, и не потребовался-бы переводчик
    san4es
  9. изя топ Сегодня, 19:35
    -------------------------------------------------
    ------------------------------------
    изя топ
  10. собаковод Сегодня, 19:41
    Слежу за этой ситуацией, как и многие из вас, с того момента, как информация появилась в новостях. По-моему, корень всех проблем лежит в нашем образовании, а прежде всего в том, как мы, родители, донесли наши человеческие ценности до наших детей. Почему наше подрастающее поколение так плохо знает историю своего народа? Да и в других аспектах не очень! А кто из вас, читающих этот комментарий, уверен, что его потомство не отмочит что-либо подобное?
    собаковод
    1. andrej-shironov Сегодня, 19:59
      Только ли система образования виновата?
      andrej-shironov
      1. собаковод Сегодня, 20:03
        В первую очередь родители, на втором месте - государство, а вот учителя на самом последнем месте.
        собаковод
  11. kefan Сегодня, 19:43
    Ну да, конечно, теперь будет оправдываться, что его "неправильно" поняли. В общем либеральная политика руководства страны последние десятилетия дает о себе знать, чего только стоял мемориальные доски и памятники всяким Маннергеймам, Колчакам и Врангелям.
    kefan
  12. nord62 Сегодня, 19:43
    растет поколение....Твою мать !
    nord62
  13. паниковский Сегодня, 19:47
    А я считаю, надо выяснить, кто выставил мальчишку на заклание, хотя в Великую Отечественную такие мальчишки, даже моложе, отдавали жизни за Родину. Мальчика можно простить, видно, что он не самостоятелен, а вот кураторов надо найти, предать огласке, и очень серьёзно с этими мудаками поступить.
    паниковский
    1. Rastas Сегодня, 20:17
      Что Вы из 17-летнего человека несмышленыша делаете? Тем более он призер Олимпиад по истории. В 17 лет девушек на свидание приглашают, а этого школьника все отмазывают, мол он еще ребенок совсем. Не знаю, когда мне было столько лет, мы понимали, кто враг, а кто жертва, что можно говорить, а что нет.
      Rastas
  14. Dartys Сегодня, 19:49
    Поздно,Сеня , пить боржоми, коли почки отказали...
    Из песни слов не выкинешь, врач сказал в морг, значит в морг!
    Давай теперь, и я не я, и корова не моя...
    Dartys
  15. Николай Фёдоров Сегодня, 19:51
    Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нападки на Десятниченко осуществляются напрасно, так как "мальчик волновался". При этом сами претензии к тексту выступления гимназиста в Бундестаге Песков назвал "экзальтированной травлей".

    Вообще-то пресс-секретарь президента РФ должен озвучивать официальную позицию президента России. Точка. Никаких собственных мнений гражданина Пескова в качестве заявлений пресс-секретаря президента нет и быть не может. Путин высказывался по этому поводу? Нет. И не будет. Какого рожна гражданин Песков полез высказывать своё личное мнение?! am Тем более, что личное мнение гражданина Пескова согласовывается с мнением жены и других близких родственников, постоянно проживающих на вражьей территории.
    Николай Фёдоров
  16. Черный_Ватник Сегодня, 19:51
    Сейчас очень много говорить о "вырезанном контексте".
    Ярмольник на радио сморозил чушь? Вырезали из контекста!
    Медведем пожелал пенсионеркам удачи? Вырезали из контекста!

    Самое печальное в этой ситуации, что через неделю все все забудут. А окно Овертона продолжит свою работу.
    Черный_Ватник
    1. andrej-shironov Сегодня, 20:01
      Вот вот! Окно Овертона
      с видом на кладбище из которого смердит за версту...
      andrej-shironov
  17. aiden Сегодня, 19:52
    у этого кренделя наверняка есть те кто пострадал от фашистов. виноваты и тот кто писал ему и он сам. если б мозги были то он бы никогда такого не сказал, читая с бумажки. типичная жертва егэ. в таком возрасте и не знать историю. надеюсь его деды-ветераны не пристрелят его
    aiden
  18. Евродав Сегодня, 20:01
    Цитата: bk316
    Вы сами слушали обрезанное и полное выступление? Если нет сами баран,
    если да пришлите ссылочку. Я в отличие от вас не приучен мыслить штампами (это я про жертв ЕГЭ)

    А зачем слущать, коль штампы готовы? Еще вчера предлагал подождать официала, а уж потом жахнуть! Но нет, крови хочется прямо сейчас и много... Я никого не защищаю, так как не знаю полной картины, у меня самого дед на полуторке по "Дороге жизни" в автобате спасал ленинградцев... но ведь пацан н/л, ему ж кто то этот материал готовил... Кто знает, что там твориться в этом учебном заведении?
    Вот так и живём! Не дай, Бог затюкают, да не справиться с собой, сиганет с окна... Это что ли успокоит жаждущих?
    Евродав
    1. E_V_N Сегодня, 21:22
      Цитата: Евродав

      А зачем слущать, коль штампы готовы? Еще вчера предлагал подождать официала, а уж потом жахнуть! Но нет, крови хочется прямо сейчас и много... Я никого не защищаю, так как не знаю полной картины,

      С комментариях и интернете уже давно полно и полного текста, и нарезок из выступления Коли, есть и полные выступления всех трех представителей РФ, повторяющих почти дословно слова Коли. Есть и выступление трех немчиков, ни произнесшие ни слова покаяния или сожаления. Если вам все нужно на блюдечке преподносить, а самим лень мышкой шевильнуть, то зачам тут глупости нести?
      E_V_N
  19. Росси-Я Сегодня, 20:01
    Наша средняя школа ПРОИГРАЛА Великую Отечественную Войну.
    am
    Там, в этих заведениях, именуемых по старинке школами, теперь готовят "грамотных потребителей". Даже сам процесс обучения теперь стыдливо называют "оказанием услуги по обучению".
    А раньше учили и готовили Граждан, Созидателей, Творцов!
    Росси-Я
  20. Федя2017 Сегодня, 20:04
    Мальчишка сказал то, что ему написали взрослые... Судя по тому, что за него заступился пресс-секретарь президента, и сам президент согласен со сказанным этим гимназистом.
    Федя2017
  21. Сибирский цирюльник Сегодня, 20:05
    Главное,чтобы поднятая "волна", не убила дурака мальчишку.
    Сибирский цирюльник
  22. пищак Сегодня, 20:05
    "Так называемым" манкуртам-Плохишам: "Любите Родину...мать вашу"!!!
    пищак
  23. APASUS Сегодня, 20:15
    Если верить словам мамы этого докладчика,то его попросили поместить речь во временные рамки равные двум минутам.Мальчик самостоятельно произвел обрезание подготовленного текста.Что получилось?
    А получилось ,что на поверхность опять выползло его неграмотное обращение с текстом.Вот Вам реформа образования.
    APASUS
  24. Югра Сегодня, 20:20
    В Уренгое уже вскрываются факты похлеще выступления этого сосунка.Мало того,что он-истый поклоник навального,так у него препод-истый поклонник бандеры,многие преподаватели сочувствуют фашистской украине...
    Югра
  25. Боло Сегодня, 20:27
    пёсков уже дискредитировал себя как человек, как отец, как профессионал, когда его дочь уничижительно отозвалась о России и русских. И теперь он не имеет права что-то говорить именно по этому поводу.
    Боло
  26. Немезида Сегодня, 20:31
    Автору таких речей в России не место.Лишить гражданства РФ,за антироссийскую деятельность и бандеровщину и депортировать на историческую Родину.
    Немезида
    1. Rastas Сегодня, 20:54
      К сожалению, уже поздно что-то делать. Молодежь уже вовсю говорит про добрых солдат вермахта, которые угощали жителей шоколадом и поили кофе (при этом не забывая упоминать про то, что советские люди шоколад попробовали в первый раз в жизни о немцев), а злые партизаны приходили и грабили местное население и вообще были мародерами, пьяницами и убийцами. Не раз подобное доводилось слышать. Вовсю проводится уравнивание солдат РККА и вермахта, мол их всех гнали на убой. Вон Пивоваров на НТВ снял фильм про оборону Брестской крепости с характерным названием "Крепостные герои", в прошлом году шли обсуждения стоило ли сдать Ленинград немцам. Пора бы уже власти давно пресечь все подобные разговоры и приравнять вермахт к гестапо. 19 миллионов небоевых потерь, какие шоколадки? Все кто передает слова своих бабушек-дедушек про "хороших немцев" заткните свои рты хотя бы перед памятью этих 19 миллионов мирных жителей.
      Rastas
      1. Немезида Сегодня, 20:57
        Какая молодежь? Иностранцы паразитирующие в России,типа этого оратора? Так таким в РФ не место,а у себя ,на исторической Родине,пусть хоть кости целуют Гитлера и Бандеры...
        Немезида
  27. Lyuba1965_01 Сегодня, 20:32
    [quote=Котище]Бичивать ребенка смысла нет! Он в первую очередь несовершеннолетний ребенок, зеркальное отражение общества, семьи и .... как это не порадоксально школы.
    А вот Сергей Тюленин,когда его пытали и убивали фашисты,был всего на 2 годика старше этого недоумка.И ни одна фашиствующая не делала при пытках скидку на его возраст,ни одна сволочь не сказала "онижедети".Разницу чуете? Хватит уже здорового лба считать ребенком.В войну такая пацанва шла на смерть,бросалась с гранами и "коктейлями Молотова" под немецкие танки,а в революцию подростки в таком возрасте уже командовали полками и умели отличать хорошее от плохого.Вина наша в том,что мы почти до тридцатилетнего возраста все считаем их детьми и не спрашиваем с них по полной ни в чем.
    Lyuba1965_01
    1. Немезида Сегодня, 20:58
      Такие дети сжигали русских в Одессе живьем...Он достаточно взрослый,чтобы отвечать за свои поступки,что не снимает вины с его семьи
      Немезида
  28. Оверлок Сегодня, 20:43
    А вот, что наши немцы пишут

    https://www.kp.ru/daily/26759/3790959/
    сегодня 20:09

    djdfz

    Я не видел нарезки из речи этого мальчика на ютубе, я смотрел выступление детей по немецкому телевидению на государственном телеканале ARD. Я вначеле удивился присутствию детей со славянскими лицами в Бундестаге, а когда прислушался к детским речам, то подумал, что дети украинские. Дословно я не помню, но меня сильно удивила реплика пацана, когда он назвал сталинградский котел «так называемым». Вслед за этим мальчиком выступала девочка и смысл ее речи был точно такой же, про несчастных погибших немецких солдат. В конце выступления дети пели молитву. Такое поведение детей из страны-победительницы в войне просто унизителен. Победители пришли каяться?

    Тюбинген, Баден-Вюртемберг, Германия
    Оверлок
    1. Вольнопёр Сегодня, 21:26
      Оверлок Сегодня, 20:43
      Я не видел нарезки из речи этого мальчика на ютубе, я смотрел выступление детей по немецкому телевидению на государственном телеканале ARD.
      Такое поведение детей из страны-победительницы в войне просто унизителен. Победители пришли каяться?

      Другого и не ожидалось.
      "Доклады" написаны под "условия" принимавшей организации.
      - В каждом упомянут "Народный Союз Германии по уходу за военными захоронениями".
      - после получения предложения по участию в "проекте" у каждого из "докладчиков" - "возникло желание посетить кладбище (мемориал) немецких солдат."
      - "Благодаря этому проекту, я смогла более детально изучить биографии немецких солдат." / © Ирина Кокорина /

      Но у меня "ВОПРОС" не к детям - а к тем, кто "находит" такие "гранты". am
      К тем - кто втравливает наших детей в эти "шоу покаяния и примирения".
      Вольнопёр
  29. Курсант Сегодня, 20:46
    да, точно, мы просто не так поняли, бывает, конечно бывает , поздно отмазываться .
    Курсант
  30. DEZINTO Сегодня, 20:53
    Пошёл он нафиг весь целиком и больше не интересно.!!!!!

    Пык мык даже читает плохо! .....и всё короче для меня это больше не русский.! sad
    Нашли какого-то лёгкого и обработали. Вот и всё. Пусть там остаётся и гражданство получает, его за эту речь будут обожать.

    Сегодня ещё пару раз промотал эту речь, блин ну как так можно? Ну реально с дикцией проблемы? или бумажку эту подсунули в последний момент только что.....пфф так смешно....."ммення этто оччень поразило" ты можешь нормально говорить? Если тебя это поразило - скажи - прямо! - от души! а не глядя в бумашку.

    Поражённый.....
    DEZINTO
  31. opus Сегодня, 20:53
    Десятниченко заявляет, что его речь длилась 2 мин 51 с, а в итоге был смонтирован ролик длиной «только 2 минуты»


    2 минуты 24 сек
    Чего вырезали то?
    Где тот "абзац" (самый важный)???
    belay

    Вместо того чтобы травить ребенка, прочитайте полностью его доклад
    , — говорится в обращении Новоуренгойской гимназии.
    what
    Давайте почитаем что ли?


    в Германии им объяснили, что нужно произносить текст медленно – чтобы переводчик успевал всё своевременно перевести на немецкий язык.

    Это медленно?
    ======================================
    Статья 354.1 УК РФ
    Реабилитация нацизма

    1. Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично, -
    наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
    2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или с использованием средств массовой информации, а равно с искусственным созданием доказательств обвинения, -
    наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.


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    Александр Романов
    1 день назад (изменено)
    Коля иуденыш, ну после речи в бундестаге тебя хоть напоили баварским? А то немецкие военнопленные просто хотели что бы все в России (кого они оставили бы в живых как рабов) могли пить баварское но коварные русские зачем то сопротивлялись﻿
    opus
    1. DEZINTO Сегодня, 21:13
      Почитал. И послушал, весь текст цеоликом. И что ? в чём вопрос?

      Нну тоесть слегка через смех я могу Вас спросить и чтоо?? Вы такие выходки оправдываете что-ли?

      Так таких уж извините за мрачные аналогии оправдывателей в 1930-х были тысячи а потом они стали обожурами.....ну блин просто факт истории...
      DEZINTO
  32. rocket757 Сегодня, 21:00
    Цитата: Тралл
    И правильно вступился. Но не за него, а против охоты на ведьм. У России валом внешних проблем. Нет, давайте на радость США и им подобным нагнетать внутри своей страны.

    У России всегда была куча внешних проблем, а страдала она больше всего от ВНУТРЕННИХ ПРОБЛЕМ!
    Сей вьюноша эт просто ОЧЕРЕДНОЙ "звоночек", что у страны КУЧА внутренних проблем и делать что то надо уже ВЧЕРА.
    А голосу из кремля можно смело сказать - пацана мы травить не будем, просто выпороть принародно и отправить на экскурсию по местам "боевой славы" этих самых невинных солдатиков вермахта!!! а в остальном, нам поучений с властных вершин уже и вообще не надо! ... эт я толерантно высказался, а от души это б прозвучало - да пошли они все в\на .... ну сами добавьте, мне как бы уже нез-зя!
    rocket757
  33. NordOst16 Сегодня, 21:04
    Цитата: badens1111
    Цитата: Тралл
    Но не за него, а против охоты на ведьм.

    То есть вас надо понять как то,что так называемые учителя уренгойской гимназии,преподаватель истории в частности,имеющая сынка -бандеровца,будет продолжать свою деятельность?
    И должностные лица в Газпроме,ради гешефта будут спонсировать эти прямо власовские речи?Ради чего?
    Цитата: Тралл
    Нет, давайте на радость США и им подобным нагнетать внутри своей страны.

    Хм..на радость США ,судя по вашему комментарию,надо закрыть глаза на такие прямо скажем диверсии и продолжать их в образовании и дальше?Спасибо,но ради памяти своих дедов,воевавших и павших ради Победы,мне такое не надо.
    Цитата: Тралл
    У России валом внешних проблем.

    А решение внешних проблем,без решения внутренних,как сочетается?

    Т.е. сынков старых кгбэшников которые людей по доносам в застенки ни за что отправляли надо боготворить? Солдаты Вермахта тоже были людьми и я уверен, что большая часть не по своей воле шли на войну (или им мозги промыли как в Украине). И то что они гибли в лагерях СССР, из-за бесчеловечных условий содержания, не красит историю. Да они воевали, да советские войны сражались за свою землю, но все мы люди. Например СССР напал на Финляндию, об этом у нас любят забыть. А сколько жертв было? Или советский снаряд дарит "хорошую" смерть?
    Нашли козла отпущения.
    NordOst16
    1. badens1111 Сегодня, 21:20
      Цитата: NordOst16
      Т.е

      Этот ваш бред,о чем вообще?Повтор коленькиных бредней?Или вы ему готовили бумажку по которой он озвучивал ваш позорный спич?
      badens1111
  34. tank64rus Сегодня, 21:05
    Там про слова Бисмарка, его маман написала, о мёртвых на поле боя. А почему там в этом докладе она не написала завещание Бисмарка :"Никогда не воюйте с Россией."
    tank64rus
    1. Оверлок Сегодня, 21:16
      Бисмарк и другое говорил:
      «Отношение государства к учителю — это государственная политика, которая свидетельствует либо о силе государства, либо о его слабости.
      Войны выигрывают не генералы, войны выигрывают школьные учителя и приходские священники».
      Вот только у наших вождей в глазах одни доллары и евро и ни какого желания поднять страну. Все их потуги сейчас- создать себе заповедник, из которого никто не возьмет их за жабры.
      Оверлок
  35. Djahongir Сегодня, 21:05
    "Лизнул" нацистам и пропиарился.
    Ребята хватит вообще его обсуждать
    Djahongir
  36. Оверлок Сегодня, 21:10
    Цитата: rocket757
    эт я толерантно высказался, а от души это б прозвучало - да пошли они все в\на .... ну сами добавьте, мне как бы уже нез-зя

    у меня за это уже 4 штрафа. присоединяюсь молча, пошли они, "учителя жизни " все ............лесом
    Оверлок
  37. MaksoMelan Сегодня, 21:29
    Только за одно то, что вы делали с детьми, Красная Армия могла уничтожить Германию
    Пишет Андрей Медведев:
    Если бы мне пришлось выступать в Бундестаге, как мальчику Коле, то я, пожалуй сказал такие слова:
    - Уважаемые депутаты. Сегодня я увидел чудо. И это чудо называется Германия. Я шел к вам и смотрел на красивые берлинские улицы, на людей, на замечательные памятники архитектуры, и теперь я стою тут, и смотрю на вас. И я понимаю, что всё это чудо. Что вы все родились на свет и живете в Германии. Почему я так думаю?
    Потому что учитывая то, что ваши солдаты сделали у нас, на оккупированных территориях, бойцы Красной Армии имели полное моральное право уничтожить весь немецкий народ. Оставить на месте Германии выжженное поле, руины и только параграфы учебников напоминали бы о том, что была когда-то такая страна.
    Вы вероятно не помните всех подробностей оккупации, но это и не нужно. Я просто напомню вам о том, что солдаты Вермахта и СС делали с советскими детьми. Их расстреливали. Часто на глазах у родителей. Или наоборот, сначала стреляли в папу с мамой, а потом в детей. Ваши солдаты насиловали детей. Детей сжигали заживо. Отправляли в концлагеря. Где у них забирали кровь, чтобы делать сыворотку для ваших солдат. Детей морили голодом. Детей жрали насмерть ваши овчарки. Детей использовали в качестве мишеней. Детей зверски пытали просто для развлечения.
    Или вот вам два примера. Офицеру вермахта мешал спать младенец, он взял его за ногу и разбил его голову об угол печки. Ваши летчики на станции Лычково разбомбили эшелон, на котором пытались вывезти детей в тыл, и потом ваши асы гонялись за перепуганными малышами, расстреливая их в голом поле. Было убито две тысячи детей.
    Только за одно то, что вы делали с детьми, повторюсь, Красная Армия могла уничтожить Германию полностью с ее жителями. Имела полное моральное право. Но не сделала. Жалею ли я об этом? Конечно нет. Я преклоняюсь перед стальной волей моих предков, которые нашли в себе какие-то невероятные силы, чтобы не стать такими же скотами, какими были солдаты Вермахта. На пряжках немецких солдат писалось «С нами Бог». Но они были порождением ада и несли ад на нашу землю. Солдаты Красной Армии были комсомольцами и коммунистами, но советские люди оказались куда большими христианами , чем жители просвещенной религиозной Европы. И не стали мстить. Смогли понять, что адом ад не победить.
    Вам не стоит просить у нас прощения, ведь лично вы ни в чем не виноваты. Вы не можете отвечать за своих дедов и прадедов. И потом, прощает только Господь. Но я скажу честно – для меня немцы навсегда чужой, чуждый народ. Это не потому что лично вы плохие. Это во мне кричит боль сожженных Вермахтом детей. И вам придется принять, что как минимум еще моё поколение - для которого память о войне это награды деда, его шрамы, его фронтовые друзья - будет воспринимать вас так. Что будет потом, я не знаю. Возможно, после нас придут манкурты которые все забудут. И мы многое для этого сделали, мы много что просрали сами, но я надеюсь, что еще не все потеряно для России.
    Нам конечно нужно сотрудничать . Русским и немцам. Нужно вместе решать проблемы. Бороться с ИГИЛ и строить газопроводы. Но вам придется принять один факт: мы никогда не будем каяться за нашу Великую эту войну. И тем более за Победу. И тем более перед вами. Во всяком случае, повторюсь, моё поколение.
    Потому что мы тогда спасли не только себя. Мы спасли вас от вас самих. И я даже не знаю, что важнее.
    MaksoMelan
  38. К-50 Сегодня, 21:33
    Молодой чел просто не понимает одного, да и многие другие тоже. Ни один американец не приехал в парламент или ещё куда в странах где они уничтожили миллионы людей и не покаялся. Не сделали это британцы, на счету которых только от голода в Индии умерло миллионы людей, а сколько казнённых, а на юге Африки они как отметились? Почему-то мысль о невинных жертвах уничтоженных фашистами гражданских в нашей стране, в Испании не пришла в умы немецких школьников и студентов, не подвигла их принести "скупую слезу" покаяния в парламентах пострадавших от них государств. А у нас как всегда , всплывает "толстовство".
    СССР потерял от этих "невинных убиенных" почти 30 миллионов, больше половины всех жертв той войны. и вдруг у нас, у некоторых, просыпается сожаление об уничтоженных врагах!!! fool
    Да я вообще сожалею, что их мало уничтожили, тогда бы может и не всплывала бы опять эта коричневая чума. Не было бы сожжённых заживо в Одессе , не было бы парадов недобитков в СС-вской форме и Вермахта.
    Нас всё равно обвиняют во всяких жертвах упырей и присных им, и обвиняют не заслуженно. А теперь ещё и покаемся за это ?
    Да предки нас проклянут!!!
    К-50
  39. zloybond Сегодня, 21:40
    намедни читал новости про то, как собираются делать школьное образование платным. Вот после того как за образование начнут плату взимать в школе как раз количество увеличится настолько, что потом просто девать их некуда будет... и это под шумок, типа слишком много стало менеджеров, юристов и кого то там еще ненужных профессий. Так тупо закройте ВУЗы-лавочки торгующие такими дипломами и откройте технические ... на детях то зачем отрываться! Вот после этого и будут нести всякую пургу одни бараны, а другие недоученные бараны будут им поддакивать. Конечно тупым быдлом управлять легче. Вон на Украине до управлялись....
    zloybond
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