23:39 21 ноября

Американские спекулянты разочаровались в рубле

Российский рубль, который никак не хочет укрепляться на подорожавшей нефти, переполнил чашу терпения американских спекулянтов. Впервые за более чем три месяца хедж-фонды США начали сокращать ставки на рост российской валюты. За минувшие пять дней на американской бирже инвесторы избавились от 20 млрд рублей. На нацвалюты также давят выплаты по внешнему долгу крупных российских экспортеров.




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Комментарии 6

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  1. solzh Сегодня, 20:14
    Больше в экономике обсуждать нечего, кроме как о валютных спекуляциях? Налоговая нагрузка большая? Господа капиталисты, а что вы хотели? Не нравится идите на завод работать.
    solzh
    1. Клебер Сегодня, 20:25
      Они послушались и пошли работать на завод. Забыв, что день удачных спекулятивных операций можно этот завод с потрахами купить.
      Клебер
      1. solzh Сегодня, 20:45
        hi Тогда возникает вопрос, а зачем хныкать, что налоговая нагрузка большая?
        solzh
        1. Клебер Сегодня, 20:47
          Цитата: solzh
          hi Тогда возникает вопрос, а зачем хныкать, что налоговая нагрузка большая?


          Да её хоть до тысячной процента от прибыли снизь - она всё равно в их глазах будет большая.
          Клебер
          1. Harry.km Сегодня, 22:47
            Альберт Энштейн сказал, что самая непонятная вещь в жизни, это подоходный налог.
            Harry.km
  2. sabakina Сегодня, 22:21
    Честно говоря. в гробу, в белых тапках я видел этот бизнес!!!
    sabakina
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