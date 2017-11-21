Американские спекулянты разочаровались в рубле

Российский рубль, который никак не хочет укрепляться на подорожавшей нефти, переполнил чашу терпения американских спекулянтов. Впервые за более чем три месяца хедж-фонды США начали сокращать ставки на рост российской валюты. За минувшие пять дней на американской бирже инвесторы избавились от 20 млрд рублей. На нацвалюты также давят выплаты по внешнему долгу крупных российских экспортеров.











