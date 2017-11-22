Бронеавтомобиль Daimler-Benz DB-ARW (Германия)



Броневик DB-ARW на полигоне



Деревянный макет будущей машины. Использована полусферическая башня



Проверка ходовых качеств опытной машины на пересеченной местности



Испытания на воде: бронеавтомобиль поднимается на берег

По материалам:

http://aviarmor.net/

http://wehrmacht-history.com/

https://forum.warthunder.com/

http://shushpanzer-ru.livejournal.com/

Чемберлен П., Дойл Х. Энциклопедия немецких танков Второй Мирвоой войны 1933-1945. АСТ/Астрель, М.: 2003.

В середине двадцатых годов прошлого века руководство Веймарской республики решило нарушить условия Версальского мирного договора и начать тайное строительство полноценных бронетанковых войск. Одна из первых попыток создания новых боевых бронированных машин была предпринята в рамках программы Mannschafstransportwagen. При ее реализации ведущие предприятия автомобильной промышленности создали три версии перспективного бронеавтомобиля. Вместе с другими образцами на полигон вышла машина Daimler-Benz DB-ARW.Целью программы Mannschafstransportwagen или MTW являлось создание новой бронемашины на основе специально разработанного шасси, способной нести пулеметное или пушечное вооружение. Такая техника, по задумке немецких военных, должна была поддерживать войска на поле боя, а также решать некоторые другие задачи. Работы по изучению перспектив бронетехники и формирование технического задания продолжались до 1927 года, после чего к программе MTW привлекли несколько немецких компаний. Им предстояло создать новые проекты и построить опытные боевые машины.Проектирование новой бронетехники было поручено компаниям Daimler-Benz, Magirus и Büssing-NAG. В соответствии с техническим заданием, инженеры этих организаций должны были создать колесные боевые машины с противопульной защитой и ствольным вооружением. Броневик следовало строить на базе собственного специально разработанного шасси, способного обеспечить высокую подвижность, маневренность и возможность пересечения водных преград вплавь.Одинаковые требования ко всем трем проектам привели к специфическим последствиям. Две из предложенных боевых машин, разработанные компаниями «Магирус» и «Даймлер-Бенц» оказывались очень похожими друг на друга как по своей конструкции, так и по внешнему виду. Тем не менее, некоторые незначительные детали экстерьера позволяют без труда различить опытные броневики двух разных типов.Все три бронеавтомобиля новых моделей разрабатывались в рамках общей программы, и потому получили схожие названия. Так, броневик от Daimler-Benz носил обозначение DB-ARW. Первые две литеры обозначали разработчика, а ARW расшифровывалось как Achtradwagen – «Восьмиколесная машина».Сходство двух образцов бронетехники было обусловлено, в первую очередь, применением одних и тех же конструкторских решений. Проект DB-ARW предусматривал использование несущего корпуса сложной формы, обеспечивающего защиту от пуль стрелкового оружия и осколков. Корпус следовало оснащать силовой установкой и четырехосной ходовой частью. Внутренние объемы корпуса были разделены на несколько отсеков. Передняя часть машины вмещала отделение управления, в центре поместили боевое отделение, а кормовой отсек отдавался под двигатель.Как и в случае с броневиком M-ARW, корпус для DB-ARW предложили собирать из нескольких крупных металлических агрегатов. Все детали бронирования, вне зависимости от формы и расположения, имели толщину 13,5 мм. При этом, однако, за счет разных углов наклона отдельные участки защиты могли отличаться большей приведенной толщиной. Специфическая форма корпуса способствовала получению такого эффекта, в определенной мере повышавшего общий уровень защиты.Было предложено использовать крупный лобовой агрегат корпуса, выполненный в виде нескольких изогнутых броневых листов. Передняя его часть плавно изгибалась на уровне оси передних колес, а также сопрягалась с наклонной верхней поверхностью. На стыке двух поверхностей помещались крупные выступающие кожухи фар. По бокам от последних располагались передние участки колесных арок первой оси, определявшие дальнейшую ширину корпуса по всей его длине.Подобно броневику от «Магирус», машина DB-ARW имела поперечное сечение корпуса, отличавшееся определенной сложностью. Отдельные участки корпуса были ровными, а рядом с ними помещались изогнутые. Кроме того, по бортам корпуса располагались крупные колесные арки, внутренняя поверхность которых так же являлась частью бронекорпуса и должна была выполняться из соответствующего материала. Кормовая часть корпуса получила наклонную крышу, плавно сопряженную с бортами и задним агрегатом.Проект DB-ARW предлагал использование полусферической башни с устройствами для монтажа ствольного вооружения. Для установки башни предназначался сравнительно небольшой ровный участок крыши, оснащенный погоном. Интересно, что предложенная форма башни в дальнейшем была сохранена, в то время как для бронеавтомобиля M-ARW разработали обновленный купол.В кормовом отсеке броневика от «Даймлер-Бенц» размещался бензиновый двигатель DB M36 мощностью 100 л.с. С двигателем соединили механическую трансмиссию. Основным ее элементом, по некоторым данным, была коробка передач, имевшая по пять скоростей переднего и заднего хода. При помощи набора валов, редукторов и дифференциалов крутящий момент передавался на восемь ведущих колес. Кроме того, имелся отдельный вал для гребного винта, выведенный наружу через герметизированный узел в кормовом листе.Для получения максимально возможных характеристик подвижности была использована четырехосная полноприводная ходовая часть с колесами сравнительно большого диаметра. Мосты с рессорной подвеской располагались с неравными промежутками: первый и последний интервал были значительно больше расстояния между вторым и третьим колесом. Первая и четвертая оси имели механизмы управления, повышавшие маневренность. В качестве дополнения к колесному движителю использовался гребной винт, устанавливавшийся на валу в корме.Проект предусматривал использование комбинированного пулеметно-пушечного вооружения. В лобовой части башни можно было смонтировать установку для 37-мм пушки и 7,92-мм пулемета. В качестве «главного калибра» рассматривалось одна из последних разработок компании Rheinmetall, а штатным пулеметом мог стать Schwarlzoze с водяным охлаждением ствола. Размеры боевого отделения позволяли разместить стеллажи и укладки для перевозки нескольких десятков артиллерийских снарядов и большого количества коробок с патронными лентами.Экипаж бронеавтомобиля Daimler-Benz DB-ARW должен был состоять из четырех человек. В передней части корпуса, бок о бок, помещались рабочие места механика-водителя и его помощника. Доступ в такое отделение управления обеспечивался люком в наклонной части лба. Над местами водителя и помощника имелись невысокие башенки-рубки с крупными смотровыми лючками в передней части.Два других рабочих места находились в боевом отделении, под вращающейся башней. Управлять оружием должны были командир и заряжающий. В обязанности командира входило слежение за обстановкой, поиск целей и наведение вооружения. Есть основания полагать, что проект предусматривал оснащение башни смотровыми приборами и одним крупным люком для всех «обитателей» боевого отделения. Похожим образом комплектовались башни других броневиков программы MTW.Единое техническое задание и использование схожих решений привело к тому, что броневики DB-ARW и M-ARW мало отличались по конструкции и по размерам. Длина бронемашины от «Даймлер-Бенц» достигала 5,5 м, ширина – порядка 2,2 м, высота – около 2 м. Боевая масса превысила 7 т. При таких характеристиках перспективный образец должен был показывать достаточно высокие ходовые характеристики. Скорость на шоссе могла достигать 60-65 км/ч, запас хода – не менее 200-250 км. Гребной винт позволял с достаточно большой скоростью перемещаться по воде.Разработка проектов семейства Mannschafstransportwagen завершилась в 1928 году, и необходимая документация была представлена специалистам Рейхсвера. Военные рассмотрели предложенные бронеавтомобили и сделали предварительные выводы. По совокупности основных черт и расчетных характеристик наиболее удачным выглядел проект компании Magirus. Тем не менее, было решено продолжить параллельную работу над несколькими новыми образцами. Три компании-разработчика получили задание построить опытные броневики.По некоторым данным, подготовка к испытаниям началась со строительства деревянного макета будущего бронеавтомобиля. По результатам его анализа в исходный проект внесли некоторые изменения, после чего документацию передали на производство. Опытный образец броневика DB-ARW был построен в 1929 году. Эта машина, в первую очередь, предназначалась для проверки реальных возможностей шасси, и потому имела специфическую комплектацию.Первый прототип броневика от Daimler-Benz имел полноценную силовую установку и трансмиссию с полным набором агрегатов ходовой части. Корпус оригинальной конструкции, отличавшийся необычной формой, по некоторым данным, собрали из конструкционной стали. Башня не устанавливалась. На месте башни поверх корпуса смонтировали невысокий борт-надстройку. Его передняя деталь находилась на уровне лба башенок водителя и помощника. В дальнейшем, при получении желаемых результатов, на опытный броневик можно было устанавливать башню с оружием или его весовыми имитаторами.В связи с имеющимися ограничениями Германия не могла провести полный цикл испытаний опытной техники на своих полигонах. В связи с этим броневик Magirus M-ARW, пройдя заводские испытания, отправился в школу «Кама», ранее открытую в Советском Союзе. Бронеавтомобиль DB-ARW, насколько известно, удалось проверить на немецких площадках без риска обнаружения работ третьими странами.Испытания шасси без бронирования и башни с вооружением показали, что проект DB-ARW, в целом, отвечает требованиям заказчика. Бронемашина показывала хорошие характеристики на дорогах, а также имела достаточную проходимость и подвижность на пересеченной местности. Движение по воде так же не было связано с какими-либо затруднениями. Следует отметить, что испытания опытной машины другого типа, проводившиеся на советской территории, прошли с похожими результатами. При этом, однако, в отличие от DB-ARW, броневик от «Магирус» получил башню с вооружением и был испытан на стрельбище.Опытная техника программы Mannschafstransportwagen / MTW показывала неплохие результаты, и перспективные броневики могли получить шанс поступить на вооружение. Однако, как и любая новая техника, они имели определенные недостатки, снижавшие интерес потенциального заказчика. В итоге специфическое соотношение плюсов и минусов привело к отказу от всех разработанных проектов.Бронеавтомобиль Daimler-Benz DB-ARW имел неплохую подвижность и проходимость на пересеченной местности. При этом его корпус мог защитить экипаж от стрелкового оружия и осколков. В башне можно было установить пулеметы или комбинированную систему с пулеметом и пушкой, имеющие достаточно высокую огневую мощь. Как и параллельно разработанная машина, DB-ARW мог хорошо показать себя на поле боя.Тем не менее, имелись серьезные недостатки. В первую очередь, поводом для критики стала чрезмерно сложная конструкция корпуса. Его предлагалось собирать из нескольких крупных изогнутых агрегатов, изготовление которых отличалось сложностью и дороговизной. Также в ходе испытаний проявились определенные недостатки силовой установки, ходовой части и т.д., способные затруднить эксплуатацию техники.В 1932 году командование, ознакомившись с результатами испытаний, решило отказаться от броневиков, построенных в рамках программы Mannschafstransportwagen. Они оказались слишком сложными и дорогими для массового строительства, соответствующего требованиям армии. В то время Германия попросту не могла позволить себе серийное производство такой техники, вне зависимости от ее характеристик и возможностей. От дальнейшего развития проектов семейства MTW отказались. Теперь перевооружать Рейхсвер предлагалось при помощи другой техники.Единственный построенный прототип броневика марки «Даймлер-Бенц», не получивший защиту, башню и вооружение, в течение некоторого времени оставался на полигоне, где использовался в новых исследованиях. Вся техника программы Mannschafstransportwagen теперь предназначалась для сбора сведений, необходимых для проектирования новых боевых машин. После завершения таких исследований и, вероятно, в связи с выработкой ресурса опытный DB-ARW был разобран за ненадобностью.Программа MTW не привела к желаемым результатам. Броневики, созданные в ходе этих работ, не смогли поступить на вооружение и попасть в серийное производство. Тем не менее, немецкие специалисты получили возможность собрать необходимую информацию и накопить опыт. Уже в начале тридцатых годов опыт и наработки были использованы в следующих проектах. К середине десятилетия на вооружение были приняты первые образцы новой бронетехники, созданию которых в значительной мере поспособствовал бронеавтомобиль DB-ARW.