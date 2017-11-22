Путешествия Колорадского Таракана. Радиоактивные размышлизмы

Приветствую вас, мои дорогие и очень необходимые мне люди. Читатели и читательницы, молодые и умудренные жизненным опытом, красивые и умные, бритые и бородатые, волосатые и лысые. Приветствую всех вместе и каждого персонально.Я в нескольких статьях пытался объединить размышления над событиями на Украине и собственные фоторепортажи. Но даже несмотря на ваши комментарии, понял, что две такие объемные темы соединить в одно целое сложно. Получается, что обе темы приходится ужимать до состояния сухофрукта.Потому, хорошо подумав и испросив разрешения редакции, решил затараканить еще один вид своих повествований. Фотографии, которые у меня уже есть и которые ещё появятся, — чисто мой, тараканий взгляд на жизнь. Может, правильный, может, нет. Но мой.Я тут вспомнил одного математика. Джорджа Данцига. Он попал примерно в такую же ситуацию, ещё будучи аспирантом. Как часто бывает у молодых, проспал как-то Джордж начало лекции. Примчался в университет, а пара уже того, в смысле, закончилась. Только на доске какое-то уравнение записано. Вернулся он домой и несколько дней корил себя за пропущенную лекцию. Уж очень сложным было уравнение. Но решил!Довольный, приносит решение своему профессору и видит, что решение как-то плохо влияет на лицо учителя. В общем, оказалось, что аспирант решил две нерешаемые проблемы в статистике, над которыми билось много ученых всего мира. Вот так и я. Может, случайно открытие нового жанра в журналистике сделаю...Итак, сегодня я вам расскажу и покажу еще кое-что из материалов о Припяти и Чернобыле.И первое, о чем я хотел сказать, это о тех, кто там водит экскурсии. О гидах. Или экскурсоводах, которые очень толково объясняют те события, которые произошли в 1986 году. Но с другой стороны, уже на подъезде к ЧАЭС объясняют, что новое безопасное укрытие (конфаймент) — не более чем образцово-показательный распил бюджета. 44 страны выделили Украине 2,5 миллиарда на гермоарку.Наверное, сейчас вы подумали, что Таракан что-то напутал. 44 страны! Это же сколько инженеров и ученых? Неужели они не рассказали, что этот проект полнейшая, но дорогостоящая, глупость?Рассказали. И доказали. Более того, в этих странах, как и у нас, не нашлось ни одного инженера, который бы согласился дать экспертную оценку саркофагу. О способности сдерживать радиацию и выбросы говорят. А вот о сроках работы нет. Кто его знает, этот саркофаг. Крыша-то не герметичная. Одних осадков откачивают до 1000 тонн в год.Главное, что я замышлял, получилось. Между рабочими (не удивляйтесь, но там много рабочих и инженеров) потолкаться. Разговоры послушать. Поснимать там, где охрана не заметит.Кстати, охрана на ЧАЭС знатная. Полный набор. От нескольких сотен нацгвардейцев до конных патрулей и всяких летающих видеокамер. Про примитивную колючку везде даже писать не хочется. Мышь не проскочит. Только Таракан. Этим, кстати, и объясняются периодические сообщения о задержании всяких сталкеров.Я послушал гвардейцев. Нужно же понять, в чем все-же дело. Дело оказалось действительно серьезным. В 2013 году, когда майдан бурлил и страсти зашкаливали, несколько отморозков попытались проникнуть на территорию ЧАЭС. И не просто проникнуть, а в мокрые отстойники и набрать там отработанного ядерного топлива. Для чего? Про «грязную» бомбу слышали, надеюсь? Благо поймали их.Ещё интересней было потолкаться среди работяг. Я их там не делил. Ходят люди в халатах и противогазах. Кто из них кто? А вот в комнате отдыха все прояснилось. Работают на станции украинские и европейские вахтовики. Объект сложный. Опасный. Потому и зарплата соответствующая. От 5 000 и выше! Только каждый сотрудник получает "свои" деньги. Европейцы — евро, украинцы — гривны.Помните, я вам уже показывал несколько фото из зоны? Там был кадр, на котором изображены роботы, используемые при ликвидации катастрофы. Фонят они даже сегодня запредельно.А вспомнил я их потому, что услышал поразившую меня весть. Скоро начнут разбирать 4 энергоблок! Прямо под новой аркой. Работы уже начались.Так вот, нет там новых роботов! И машин с дистанционным управлением нет! Разбирать будут рабочие! Я не знаю, как назвать этих людей. Герои? Наверное. Только вот героизм какой-то искусственный. Идти на смерть для экономии средств государства? Для того, чтобы лишние гривны пошли кому-то в карман? Нет у меня ответа...Меня часто мучили мысли о том, почему ЧАЭС полностью закрыли, а остальные АЭС на территории Украины, использующие точно такие же реакторы, работают. Что-то не складывается у меня. Европейцы что, не понимают, что эксперименты с реакторами РБМК опасны? Или все-же безопасны? Особенно в наше "экспериментальное" время? Пришлось пробираться поглубже. Туда, где находятся думающие мозги.Оказалось, ответ прост. И он достаточно страшен. Страшен для нас, страшен для вас, страшен для Европы. И ответ этот заключается в двух словах: оружейный плутоний.Именно плутоний с наименьшим количеством примесей и наивысшей чистотой получается при наработке урановых стержней именно в реакторах РБМК. Наши друзья из НАТО не просто так не видят наших экспериментов на АЭС. Они думают!А коли думают, то видят что? Правильно, источник по ускоренному производству высококачественного оружейного плутония. Спросите у Кореи и Ирана, чего стоит запустить такой реактор. Старый добрый вероятный противник не погнушается устроить в 21 веке Белорсиму и Киевсаки при помощи бетонобойных бомб, благо объявить украинцев носителями коммунизма и террористами дело не хитрое, вопрос желания.Это сегодня нас вроде терпят, благо, мы вроде бы передовой оплот демократии в борьбе с Россией. А вот как оно завтра повернется, кто его знает…Вот такие мои выводы...Вот потому-то ЧАЭС и законсервирована, и, несмотря на то, что 1 и 2 энергоблоки могли бы работать и работать, Европа твердо сказала: нет. Украине достаточно станций, которые работают на реакторах типа ВВЭР. А про ЧАЭС с его РБМК забудьте отсюда и навсегда.А учитывая, что мы еще те обезьяны с гранатой, то от греха подальше в Европе хотят, чтобы это была обычная граната. Не ядерный фугас.На чём мы там остановились, на запретах? Даже в автобусе всех экскурсантов предупреждают, что снимать запрещено всё в районе ЧАЭС. К примеру, памятник и саркофаг на фоне него можно, а хранилище ядерного топлива слева — нет, железную дорогу тоже.И если ты попадёшься вояке, которому не лень посмотреть в окно, то тебе грозит форматирование флешки и долгая и нудная объяснительная, что мол ты не террорист и разведданные тут не ищешь. И это ещё будет хорошим исходом!Могут и в СБУ в наручниках притащить, у них ведь тоже есть месячники по борьбе с агентами Кремля в Зоне и доказывай потом что ты не верблюд. Или не агент ФСБ.Не знаю, как отреагируете вы на мой репортаж, но считаю, что вам тоже должно быть интересно то, что, не дай вам Бог, может коснуться России и Белоруссии. А жизнь продолжается. Бежит к окончанию очередного года. Очередной точки отсчета. И я бегу. Точнее, мы вместе с вами бежим. Здоровый образ жизни.Так не будем останавливаться. Всем до скорой встречи и счастья, здоровья, удачи! Хорошо, когда вы есть, дорогие люди-читатели!