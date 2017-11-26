Истребитель англичан

Как известно, в англо-американских ВВС, совершавших в годы Второй мировой войны налеты на Германию, существовало некое "разделение труда". Американцы преимущественно работали при свете дня и наносили прицельные точечные удары по стратегическим объектам - заводам, транспортным узлам, аэродромам и т.д. А англичане прилетали ночами, в более безопасное время, и ковровыми бомбардировками сжигали города.Если с дневными налетами немцы боролись весьма успешно (например, во время бомбардировки завода подшипников в Швайнфурте американцы потеряли 36 "Летающих крепостей"), то по ночам англичане чувствовали себя гораздо спокойнее. Дневные истребители Люфтваффе не могли атаковать вслепую, а импровизированные ночные перехватчики, сделанные на базе двухмоторных истребителей "Мессершмитт" Bf.110 и бомбардировщиков "Юнкерс" Ju.88 были не очень эффективны из-за относительно малой скорости и недостаточно мощного вооружения.Однако положение начало меняться, когда в небе над рейхом появились специализированные ночные охотники Хейнкель He.219 Uhu ("Филин"). Первый полет этой машины состоялся ровно 75 лет назад, в конце ноября 1942 года."Филин" полностью отвечал своему назначению и отлично проявил себя в боях с английскими бомбардировщиками. В первом же боевом вылете новой машины, состоявшемся 12 июля 1943 года, майор Штрейб сбил пять вражеских самолетов! А за последующие 10 ночей несколько опытных экземпляров "Филина" сбили еще 20 бомбардировщиков, в том числе шесть скоростных "Москито", считавшихся ранее неуязвимыми.Такого результата немцам удалось добиться благодаря высоким летным данным Uhu, его исключительно мощному вооружению и богатому техническому оснащению. Не.219 на испытаниях развил скорость 615 км/ч, рабочий потолок машины достигал 10300 метров, а дальность полета составляла 2240 км. Самолет имел герметичную кабину и впервые в мировой практике был оснащен катапультными креслами обоих членов экипажа.Поиск противника осуществлялся с помощью бортового радара FuG.212 "Лихтенштайн", а кроме него на самолете имелся радиовысотомер, автоматический радиоответчик "свой-чужой". радиокомпас и система слепой посадки. От защитного огня бомбардировщиков пилота надежно прикрывало толстое лобовое бронестекло и стальная бронеплита массой в центнер.Вооружение "Филина" было, пожалуй, самым убойным из всех тогдашних истребителей. Оно состояло из восьми 20-миллиметровых пушек с большим боезапасом, шесть из которых были направлены вперед, а еще две - вверх для обстрела самолетов, пролетающих над перехватчиком (так называемая система "Шраге мюзик"). На некоторых экземплярах вместо двух или четырех курсовых 20-мм пушек ставили более тяжелые 30-миллиметровые орудия. Залп такой батареи разваливал четырехмоторный бомбардировщик в считанные секунды.Кроме того, "Филин" отличался простотой и легкостью пилотирования. Немцы отмечали, что летчикам, пересаженным на него с других типов истребителей, даже не требовалось время на освоение и переподготовку. После одного-двух ознакомительных полетов их можно было спокойно посылать в бой.После принятия на вооружение He.219 боевые счета немецких ночных перехватчиков начали расти удивительными темпами. Некоторые из них демонстрировали посто фантастические результаты, например, в ночь на 3 ноября 1944 года обер-фельдфебель Морлок за 12 минут сбил в одиночку шесть бомбардировщиков. Лучший пилот Uhu капитан Манфред Мейрер за несколько месяцев уничтожил 65 английских самолетов, а капитан Ганс-Дитер Франк - 55. Причем все эти победы имели подтверждения, так как бои происходили над центральными районами Германии и сбитые самолеты падали на немецкую территорию.Собственные потери Uhu были незначительны и в основном вызваны бомбардировками аэродромов и катастрфами по техническим причинам. Экипажи ночных перехватчиков также порой гибли из-за того, что в их самолеты попадали обломки сбитых ими бомбардировщиков, а некоторые пилоты, увлекшись стрельбой, запаздывали с выходом из атаки и непреднамеренно таранили свою жертву, погибая вместе с ней.Несмотря на все свои победы, Uhu не смогли переломить ситуацию в небе над Германией и заставить англичан отказаться от ночных бомбардировок. Их было слишком мало для этого. Немцы так и не осилили по-настоящему массовый выпуск этой дорогой, сложной и ресурсоемкой машины. В 1943-44 годах было построено всего 264 "Филина", из них к весне 1945-го осталось 45 боеготовых и несколько десятков неисправных. А англичане клепали "Ланкастеры" и "Галифаксы" гораздо быстрее, чем немцы успевали их сбивать. За те же годы вступило в строй более десяти тысяч этих тяжелых бомбардировщиков, сделавших безнадежными все попытки немецких летчиков и зенитчиков защитить свои города.Не.219 в полете. Обратите внимание на оригинальную окраску (одно крыло - черное). Это делалось для облегчения распознавания своих машин зенитчиками в лучах прожекторов.Еще один компьютерный рисунок Не.219, на котором, по нынешним идиотским канонам, свастики заменены серыми ромбиками.Прототип "Филина" во время испытаний. Антенны радара не установлены, но на носу видны кронштейны для их крепления.Компоновочная схема Не.219. Под фюзеляжем - съемный отсек вооружения с четырьмя пушками и рукавами к зарядным ящикам, расположенным в центроплане крыла.Разукомплектованный "Филин" в ремонтном ангаре. Справа под крылом видны двигатели на тележках.Неисправный Не.219, захваченный американцами на аэродроме в конце войны.А этот "сыч" достался нашим.