Гуляй-ка, брат мусью

Париж согласовал с властями и политическими партиями Новой Каледонии проведение нового референдума о независимости. Он должен состояться не позже ноября 2018 года. И если случится независимость, распадется вся система многочисленных французских территорий в Тихом океане. Так считают многие эксперты.Острова, ныне помечаемые на картах «(Фр.)», неизбежно станут экономической и военно-политической добычей Вашингтона, что окончательно превратит крупнейший океан во внутреннее море США. Тем более Штаты уже более полувека выступают за уход Парижа из региона.Новая Каледония – самая крупная тихоокеанская территория Франции. Почти 20 тысяч квадратных километров с населением около 300 тысяч человек. На архипелаге крупнейшие в бассейне запасы никеля, меди, хрома, ванадия, кобальта, эксплуатируемые французским бизнесом. Расположение островов позволяет контролировать общемировые торговые маршруты в юго-западном и частично в центральном секторах Тихого океана. А вблизи новокаледонской столицы Нумеа расположена одна из крупнейших французских военных баз. Словом, Штатам есть за что бороться.С 1853 года это заморская территория Франции, но ее внутреннее самоуправление в конце ХХ века было расширено. С 1969-го, с отставки де Голля («Последний из паладинов») США, Канада, Австралия и Новая Зеландия наращивают поддержку местного «антиколониального» движения. Стараниями названных стран ООН в 1986 году включила Новую Каледонию в перечень несамоуправляющихся территорий. Прессинг приносит плоды: сегодня в парламенте заморской территории до 60 процентов мест у партий, требующих независимости. Большей частью они представляют канаков, коренных жителей архипелага. В составе населения их около 40 процентов, а французов – до трети.Прежние референдумы давали 65 процентов голосов за статус-кво. Но с 2013-го при все большем военно-политическом сближении Парижа с Вашингтоном и растущей активности метрополии в НАТО стали усиливаться сепаратистские тенденции.К тому же островная Франция, а это почти половина Полинезии, пребывает вне АТЭС ввиду обструкции со стороны тех же Вашингтона, Оттавы, Канберры, Веллингтона («Холодное течение»).Так что же, уход Парижа из Новой Каледонии, а вскоре и с остальных территорий в Тихом океане – дело предрешенное? Похоже, да, претворяется именно такой сценарий. Экс-французские земли и соответственно обширная часть тихоокеанского бассейна автоматически попадут под контроль США, как случилось с бывшими территориями Японии, Голландии и Великобритании в 50–80-е годы.