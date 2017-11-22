Российская Арктика станет мощным форпостом страны

Арктический Трилистник — военная база России на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа

Новый зенитно-ракетный полк ПВО Северного флота (архипелаг Новая Земля), фото: Минобороны России

Аэродром Тикси

Источники информации:

https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201711050946-uwfj.htm

https://svpressa.ru/all/article/29527

https://iz.ru/news/666014

https://lenta.ru/articles/2016/04/20/arctic

Материалы из открытых источников

В последнее время Россия активно восстанавливает существовавшую ранее в Арктике гражданскую и военную инфраструктуру и строит в регионе новые военные, транспортные и логистические объекты. В Арктике создается полноценная армейская группировка сил и средств, которая надежно прикроет Россию с этого направления, а также обеспечит отстаивание и защиту национальных интересов в этом очень важном для страны регионе. Два основных ресурса Арктики — это богатые природные ресурсы и транспортные коммуникации. По прогнозам ученых, возможно, уже в середине XXI века в летний период Северный Ледовитый океан будет полностью освобождаться ото льда, что лишь повысит его транспортную доступность и значимость.Значение Арктики велико, на арктическом шельфе по прогнозам расположено до четверти всех потенциальных запасов нефти и газа в мире. Эти два вида ископаемого топлива по-прежнему являются самыми востребованными на планете. Предполагается, что в Арктике содержится 90 миллиардов баррелей нефти и 47 триллионов кубометров природного газа. Помимо ископаемого топлива здесь есть месторождения золота, алмазов и никеля. Неразведанные запасы углеводородов, залегающих в потенциально российской акватории, оцениваются сегодня учеными примерно в 9-10 миллиардов тонн условного топлива. Отсюда и такое желание всех арктических стран расширить зоны своих континентальных шельфов.Российский сектор Арктики расположен сегодня не только в Северном Ледовитом океане, но и в Баренцевом и Охотском морях. В настоящее время Арктика уже обеспечивает порядка 11% национального дохода Российской Федерации, а также 22% от общего объема общероссийского экспорта. В регионе добывается 90% российского никеля и кобальта, 96% платиноидов, 100% барита и апатитового концентрата, 60% меди. Помимо этого местный рыбохозяйственный комплекс выпускает около 15% общих объемов рыбной продукции России. На сегодняшний день именно Российская Федерация располагает крупнейшими на планете запасами природного газа и занимает 8 место в рейтинге государств по запасам нефти. При этом Россия является крупнейшим экспортером газа и вторым по величине экспортером нефти в мире. Сегодня наша страна обеспечивает порядка 30% всей мировой добычи газа, а под российским льдом находится больше нефти, чем в государствах ОПЕК вместе взятых. Именно поэтому защита экономических интересов России в арктическом регионе настолько важна.Основы государственной политики России в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу были утверждены еще в сентябре 2008 году на заседании Совета безопасности страны. Использование арктических ресурсов — это залог энергетической безопасности Российской Федерации, тогда же был обозначен и тезис о том, что Арктика должна стать ресурсной базой России в XXI веке. Для этого жизненно важно обеспечить надежную защиту национальных интересов на континентальном шельфе.Сегодня работы в российской Арктике ведутся почти во всех основных точках в океане — архипелагах Земля Франца Иосифа, Северная Земля, Новая Земля, на Новосибирских островах и острове Врангеля, а также на материковой части — от Кольского полуострова до Чукотки. В общей сложности в рамках реализуемой программы по восстановлению военного присутствия России в Заполярье планируется построить заново или реконструировать порядка 20 групп объектов разного назначения, которые и составят каркас военной инфраструктуры в этом отдаленном регионе страны.Ключевой особенностью военного строительства, которое сегодня ведется в Арктике, является сосредоточение управления всеми силами в регионе в одних руках. Начиная с 1 декабря 2014 года, в Российской Федерации действует объединенное стратегическое командование «Север». Можно сказать, что фактически «Север» является пятым российским военным округом, который объединяет под своим командованием все сухопутные, морские и воздушные силы в российском Заполярье, а также прилегающих регионах. Объединенное стратегическое командование «Север» было создано на базе штаба и инфраструктуры Северного флота ВМФ России. Это сразу же задает другой формат управления и подходы к решению задач: основой стратегического командования в данном регионе впервые в истории России оказался штаб флота, который должен решать задачи по управлению различными войсками, расположенными на огромной по своим размерам территории.Данный театр военных действий характеризуется именно большими расстояниями. Поэтому решающим преимуществом в возможных спорах за регион будет обладать та сторона, которая в сжатые сроки сможет обеспечить мощное военное присутствие в важных точках Арктики. Для этих целей в регионе необходимо иметь развитую транспортно-логистическую сеть военно-морских баз и военных аэродромов, способных принимать самолеты всех типов, вплоть до тяжелой транспортной авиации и бомбардировщиков-стратегов. Именно поэтому существенная часть учений ВС РФ в последние 10 лет посвящена способности оперативно перебрасывать силы по воздуху и морем. Недооценивать значимость данного аспекта нельзя, так как абсолютно все планы воссоздания арктической группировки войск в Арктике и подавляющая доля военной активности России в регионе рассчитаны на широкое использование транспортных возможностей ВВС и ВМФ, без которых любая эффективная деятельность в данном регионе представляется немыслимой.В первую очередь ставка делается на воссоздание инфраструктуры, которая при необходимости обеспечить переброску войск по воздуху и морем и не требует при этом наличия многочисленного персонала для охраны и повседневного обслуживания. Не менее важным аспектом является информированность руководства арктической группировки о происходящем. Это же и определяет направленность сегодняшнего строительства: практически половина возводимых в интересах российских вооруженных сил объектов в Арктике приходится на радиолокационные станции, которые должны, в сочетании с кораблями, летающими радарами и средствами космической разведки, восстановить сплошную зону контроля над российской Арктикой.Как заявил в начале ноября 2017 года вице-адмирал Николай Евменов командующий Северным флотом России, боевые возможности сил и средств, которые размещаются на арктических островах, будут наращиваться, в том числе это касается и средств противовоздушной обороны (ПВО). По словам адмирала, в Арктике сегодня создается система мониторинга надводной и подводной обстановки на маршрутах СМП — Северного морского пути. Ведется работа над созданием зоны полного контроля воздушного пространства над российской зоной ответственности. Также, по словам Николая Евменова, каждый арктический остров, на котором есть базы Северного флота, оборудуется всесезонными аэродромами, которые смогут принимать у себя самолеты различных типов.Возможности противовоздушной обороны арктической группировки войск в следующем году будут усилены новой дивизией ПВО. Она появится в Арктике уже в 2018 году, сообщают в Минобороны России. Новое соединение будет ориентировано на защиту Москвы и Урала от возможных ударов со стороны Северного полюса. Развертываемые здесь полки ПВО будут ориентированы на обнаружение и уничтожение самолетов, крылатых ракет и даже беспилотных летательных аппаратов вероятного противника. Эксперты отмечают, что новая дивизия станет в будущем важнейшим компонентом системы ПВО страны, прикрывающим территорию от Новой Земли до Чукотки. Газета «Известия» со ссылкой на ВКС России сообщает о том, что штатные мероприятия начнутся уже в 2018 году, так как принципиальное решение о формировании новой дивизии ПВО уже принято. Сообщается, что в состав соединения войдут не только вновь формируемые части, но и части уже несущие боевое дежурство в российской Арктике.В настоящее время небо Заполярья защищается бойцами 1-й дивизии ПВО. Она надежно прикрывает Кольский полуостров, Архангельскую область, Ненецкий автономный округ и Белое море. В состав данной дивизии недавно был включен полк, дислоцированный на Новой Земле. На вооружении 1-й дивизии ПВО стоят наиболее современные виды вооружений, включая ЗРС С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».По мнению военного историка Дмитрия Болтенкова, новая дивизия ПВО, создаваемая в Арктике, возьмет под свой контроль северное направление (от Новой Земли до Чукотки), обеспечивая надежную защиту Центрального экономического района Российской Федерации (включая Москву), а также Урал и его промышленные центры. При этом уже существующая 1-я дивизия ПВО сосредоточится главным образом на обороне Кольского полуострова и расположенных в данном районе баз Северного флота. По словам эксперта, прикрывать зенитно-ракетными полками от Новой Земли до Чукотки особо нечего, но необходимо создать сплошное радиолокационное поле. По его мнению, новая дивизия ПВО получит большое количество радиолокационных станций, которые будут располагаться на вновь создаваемых арктических аванпостах, возможно, даже на острове Котельный и аэродроме Темп.Стоит отметить, что 10 военных аэродромов в Арктике, программа постройки которых была начата еще 3 года назад, уже готовы к боевому применению, сообщает телеканал «Звезда». В столь сжатые сроки подобный объем работ в условиях вечной мерзлоты и Крайнего Севере еще никто не осуществлял, подчеркивают журналисты телеканала. Благодаря этому Россия постепенно обеспечивает свои северные рубежи надежной защитой с воздуха, с моря и с суши.Согласно информации Министерства обороны России, Спецстрой России в настоящее время заканчивает работы по реконструкции и строительству 10 аэродромов, расположенных в арктической зоне, среди них Североморск-1, аэродром на острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа), который в будущем сможет принимать и тяжелые самолеты — Ил-78, Тикси (Республика Саха (Якутия)), Рогачево (Архангельская область), Темп (остров Котельный). Также ведутся работы по реконструкции аэродромов Североморск-3 (Мурманская область), Воркута (Республика Коми), Нарьян-Мар (Архангельская область), Алыкель (Красноярский край) и Анадырь (Чукотский АО).Основные военно-воздушные базы располагаются на мысе Шмидта, острове Врангеля, острове Котельный, архипелаге Земля Франца-Иосифа, а также на территории Мурманской области. Данные аэродромы смогут обеспечить взлет и посадку тяжелых транспортных самолетов и истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые в состоянии эффективно поражать не только самолеты противника, но и ракеты самых разных классов, вплоть до баллистических. Сообщается, что арктические аэродромы будут всесезонными и смогут принимать разные типы самолетов ВВС России.По словам эксперта в области ВВС Александра Дробышевского, истребительной авиации очень важно иметь развитию аэродромную сеть на земле, чтобы оперативно вылетать на перехват противника. Еще в годы Второй мировой войны широко использовалась практика «аэродромов подскока», когда полевые аэродромы могли располагаться ближе к линии фронта. В российской Арктике с многотысячными расстояниями также важно иметь возможность вылететь на перехват противника с более близкой точки. К примеру, не тратить время на вылет из Новосибирска, а подняться в небо непосредственно из акватории Северного Ледовитого океана.Очень выгодны такие аэродромы подскока в Арктике и для стратегической авиации. Они использовались в данных целях в СССР, свои аэродромы подскока в Арктике были и у американцев в 1970-90-е годы. Стратегической авиации нет смысла базироваться на Севере на постоянной основе, однако в случае необходимости стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 могут рассредоточиться по всем военным аэродромам, в том числе подходящим для них арктическим, что, как минимум повышает их боевую живучесть. При этом стратегическая авиация получает возможность совершенно спокойно совершать боевые вылеты до США с возможностью обратного возвращения на северные аэродромы, благо расстояния позволяют. Строящиеся в Арктике аэродромы позволят ВВС не только полностью взять под контроль арктическое небо в российских границах, но и оперативно решать любые задачи в этой части континента.