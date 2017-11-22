11:08 22 ноября

Маккейн - Трампу: Нельзя было разговаривать с Путиным

Американский сенатор Джон Маккейн выступил с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа за проведённый им разговор с Владимиром Путиным. В своём микроблоге Твиттера глава сенатского комитета по обороне и вооружениям написал, что Трамп «сделал серьёзную ошибку».

Из заметки Маккейна:
Это в очередной раз демонстрирует ошибочную веру президента в то, что США могут разделить решение проблем с Россией. Нам срочно нужна стратегия по Сирии.


Маккейн - Трампу: Нельзя было разговаривать с Путиным



Получается, что стратегия США по Сирии, которая исповедовалась в Вашинuтоне изначально, провалилась? А стратегия была по-американски проста: вооружить террористические группировки, представив их в качестве сирийской оппозиции, а затем их руками свернуть законную сирийскую власть, погрузив страну в хаос, на котором можно заработать. Россия этому американскому сценарию, ранее реализованному в Ливии, воплотиться в реальность не позволила. А это миллиарды долларов, потерянных США, необходимость для США вкладывать новые миллиарды, чтобы хоть как-то сохранить изрядно помятое лицо на Ближнем Востоке.

Напомним, что телефонные переговоры между президентами России и США продолжались около часа. В их ходе были обсуждены не только проблемы по Сирии, но также ситуация на Украине, в Афганистане и вокруг КНДР.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:58
    Маккейн - Трампу: Нельзя было разговаривать с Путиным
    Ага ибо Путин зазонбировал Трампа через телефон! bully
    Вот оно что, оказывается фильмец то документальный!!! wassat

    laughing
    Наблюдатель2014
    1. Кроу Сегодня, 07:25
      Видимо русские хакеры занесли вредоносную программу в мозг Маккейну, когда взламывали его!
      Кроу
      1. Татьяна Сегодня, 07:35
        Маккейн на старости совсем зазнался !
        Маккейн думает, что он со своими компаньонами лучше Трампа раньше правил Америкой и лучше Трампа знает о том, что США традиционно требуется от всего мира!
        Татьяна
        1. Джедай Сегодня, 08:20
          Татьяна love
          Цитата: Татьяна
          Маккейн думает

          Это сомнительно. Он мне напоминает андроида, тупо выполняющего заложенную в него программу "Россия - враг!".
          Джедай
          1. Татьяна Сегодня, 08:34
            Привет, Максим! hi
            Джедай
            Он мне напоминает андроида, ТУПО выполняющего заложенную в него программу "Россия - враг!".
            Ха! Да не ТУПО, Максим, а сознательно - именно за деньги!!! За большие деньги! Деньги для Маккейна превыше всего!
            Маккейн даже предпочёл бы, чтобы когда он помрёт, ему в гроб клали бы и на могилу приносили бы не цветы, а только деньги! Причём пачками, ПАЧКАМИ, Пачкащами!!!
            Татьяна
            1. Джедай Сегодня, 08:40
              Ну да, в США один Бог - доллар, они там все поголовно на него молятся. Порой до абсурда доходит. wink
              Джедай
          2. Идущий Сегодня, 08:36
            Переселить этого думающего надо на другую "планету" , он скоро кого - нибуть покусает.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 08:41
              Никуда не надо переселять - пусть лучше нырнёт в землю на 6 футов.
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 08:45
                Этого он никак не избежит , только время ... yes
                Идущий
        2. andrewkor Сегодня, 09:11
          А чо с ВВП разговаривать,сразу в рог,но ссыкотно!
          andrewkor
    2. сибиралт Сегодня, 09:07
      Сирии повезло, что сейчас очередь президентства Путина. Не то бы было бы у них как в Ливии.
      сибиралт
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:02
    Маккейну вообще нельзя разговаривать -врач не разрешает, психиатр fool , говорит, что после общения со стариканам у оппонента вдруг едет крыша, а догнать ее невозможно! fool
    Геркулесыч
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 07:06
      И уж тем более Маккейна нельзя лечить, он от этого только плохеет
      Анкыпельгыгыргын
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:10
        Ну, девятограммовую "вакцину " калибра 5,45, или 7,62мм никто еще не отменял recourse
        Геркулесыч
        1. LSA57 Сегодня, 08:27
          Цитата: Геркулесыч
          Ну, девятограммовую "вакцину " калибра 5,45, или 7,62мм никто еще не отменял

          не государственно рассуждаете. зачем денюжку на это тратить. проще сделать вброс, что оно наши МИГ-21 испытывал. но с индексом МАК-МАК-ДОНАЛЬДС-МАККЕЙН. пущайн двоечник недоучка отмазывается
          LSA57
      2. 210окв Сегодня, 07:21
        Конечно нельзя лечить.Доктор сказал в морг!
        Цитата: Анкыпельгыгыргын
        И уж тем более Маккейна нельзя лечить, он от этого только плохеет
        210окв
        1. Вежливый Лось Сегодня, 08:45
          Цитата: 210окв
          Конечно нельзя лечить.Доктор сказал в морг!

          Надо его в поликлинику сдать. Для опытов.
          Вежливый Лось
    2. andrewkor Сегодня, 09:14
      Точь в точь как с моим тестем-инвалидом(84г.),все молодеет умом,скоро я сам тронусь от общения с ним,а куда деваться со мной же живёт!
      andrewkor
  3. рюрикович Сегодня, 07:06
    А чё им деньги - ФРС напечатает столько фантиков, сколько душе угодно laughing Главное - обналичить их какой-нить победоносной войнушкой, дабы сомневающиеся не усомнились более в магической силе далляра wassat
    рюрикович
    1. LSA57 Сегодня, 08:34
      Цитата: рюрикович
      Главное - обналичить их какой-нить победоносной войнушкой,

      ну как то не про наших соседей? ани аж галавныи берет и прыгать паминяли... ждать? да вродь бабы джавелины не даехали. наверн НГ без них ответим smile
      LSA57
  4. Горный стрелок Сегодня, 07:07
    Да кто разговаривал то? Трамп стоя выслушал указания верховного и с громким возгласом "Есть, сэр!" Двинулся их выполнять... wassat
    Горный стрелок
    1. LSA57 Сегодня, 08:38
      Цитата: Горный стрелок
      Да кто разговаривал то?

      некогда было
      LSA57
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:11
    Нам срочно нужна стратегия по Сирии.

    Спохватился о предохранении когда на девятом месяце беременности. Главнюк среди сенаторов не упустит возможности покаркать.
    rotmistr60
  6. iliitchitch Сегодня, 07:14
    Этот чел ещё летом говорил , что у него опухоль мозга и через месяц он копытами щёлкнет , ан нет , опять наврал . Может , он бессмертный , типа , Агасфер ? На самом деле маккеша безобидный , только болтает , пусть его .
    iliitchitch
    1. SOF Сегодня, 07:38
      Может , он бессмертный , типа , Агасфер ?

      ...на Мак Лауда он не тянет, просто зомби.
      Похоже вьетнамцы, в свое время, чего-то не то ему впрыснули или покусало его что-то.
      SOF
  7. Немезида Сегодня, 07:23
    Дайте Маккейну касторки и селедки ...как Буратино и Шарикову....
    Немезида
    1. LSA57 Сегодня, 08:43
      Цитата: Немезида
      Дайте Маккейну касторки и селедки ...как Буратино и Шарикову....

      адрес плиииииззз, послднюю пенсию андам.... на свечку
      LSA57
  8. федоров Сегодня, 07:24
    Да когда же эта белобрысая скотина сдохнет ? Ледорубы в наличии в любом И-нет магазине. Даже у меня есть, от отца достался. Или сейчас методы другие.. Или воли нет, угробить врага. request сам бы ломанулся ,но не герой я из Брата 2 , денег просто нет.
    федоров
    1. Orionvit Сегодня, 08:37
      Ледорубы в наличии в любом И-нет магазине.
      Не путайте Троцкого и Маккейна, масштаб не тот, хоть и оба враги. Вот только один был серьёзным врагом, а другой так себе, мелкий вражинка, хоть и сенатор.
      Orionvit
  9. Altona Сегодня, 07:33
    Человек представляет из себя штопанный на всю голову контрацептив. Что еще от него можно услышать?
    Altona
  10. Coronel76 Сегодня, 07:36
    ОН еще жив? Хороняка бедовая!
    Coronel76
  11. Ныробский Сегодня, 07:49
    Во как! У них, у пациентов в шестой палате даже твиттер имеется. Не дорабатывают санитары.
    Ныробский
  12. a.s.zzz888 Сегодня, 08:04
    Американский сенатор Джон Маккейн
    ... вспоминаю историю, при царе всегда были скоморохи и путались в ногах... самый что ни на есть русофобский скоморох... laughing bully laughing
    a.s.zzz888
  13. Бэре Сегодня, 08:16
    Маккейна надо было оставить в плену на цепь посадить как собаку.
    Проявили уважение к военной династии.
    Бэре
  14. rpuropuu Сегодня, 11:02
    Это в очередной раз демонстрирует ошибочную веру президента в то, что США могут разделить решение проблем с Россией. Нам срочно нужна стратегия по Сирии.
    Ну да, ведь многих друзей с фото вероятно уже "пришли" wink
    rpuropuu
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