Маккейн - Трампу: Нельзя было разговаривать с Путиным

Это в очередной раз демонстрирует ошибочную веру президента в то, что США могут разделить решение проблем с Россией. Нам срочно нужна стратегия по Сирии.

Американский сенатор Джон Маккейн выступил с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа за проведённый им разговор с Владимиром Путиным. В своём микроблоге Твиттера глава сенатского комитета по обороне и вооружениям написал, что Трамп «сделал серьёзную ошибку».Из заметки Маккейна:Получается, что стратегия США по Сирии, которая исповедовалась в Вашинuтоне изначально, провалилась? А стратегия была по-американски проста: вооружить террористические группировки, представив их в качестве сирийской оппозиции, а затем их руками свернуть законную сирийскую власть, погрузив страну в хаос, на котором можно заработать. Россия этому американскому сценарию, ранее реализованному в Ливии, воплотиться в реальность не позволила. А это миллиарды долларов, потерянных США, необходимость для США вкладывать новые миллиарды, чтобы хоть как-то сохранить изрядно помятое лицо на Ближнем Востоке.Напомним, что телефонные переговоры между президентами России и США продолжались около часа. В их ходе были обсуждены не только проблемы по Сирии, но также ситуация на Украине, в Афганистане и вокруг КНДР.