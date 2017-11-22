Кремль прокомментировал события в ЛНР
Появившееся вчера в РБК сообщение, якобы поступившее из окружения помощника президента РФ Владислава Суркова, «о поддержке определенных политических сил» в Луганской народной республике (ЛНР), не соответствует действительности, передает ТАСС заявление представителя Кремля.
По его словам, «никакие источники в окружении Владислава Суркова не могли этого заявить, так как «события в Луганске являются внутренним делом ЛНР», и за поддержкой никто из Луганска "в Кремль" не обращался».
Напомним, в среду РБК опубликовал сообщение со ссылкой на источник, близкий к Владиславу Суркову, согласно которому Кремль встал на сторону главы МВД ЛНР в его конфликте с главой республики. При этом издание отметило, что руководителю ЛНР Игорю Плотницкому отставка пока не грозит, поскольку Москва дала ему «последний шанс».
Это сообщение неизвестно на чем основано,сказал начальник департамента Управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Михаил Арутюнов.
По его словам, «никакие источники в окружении Владислава Суркова не могли этого заявить, так как «события в Луганске являются внутренним делом ЛНР», и за поддержкой никто из Луганска "в Кремль" не обращался».
Напомним, в среду РБК опубликовал сообщение со ссылкой на источник, близкий к Владиславу Суркову, согласно которому Кремль встал на сторону главы МВД ЛНР в его конфликте с главой республики. При этом издание отметило, что руководителю ЛНР Игорю Плотницкому отставка пока не грозит, поскольку Москва дала ему «последний шанс».
Использованы фотографии: http://rusvesna.su
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