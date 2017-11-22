11:09 22 ноября

Кремль прокомментировал события в ЛНР

Появившееся вчера в РБК сообщение, якобы поступившее из окружения помощника президента РФ Владислава Суркова, «о поддержке определенных политических сил» в Луганской народной республике (ЛНР), не соответствует действительности, передает ТАСС заявление представителя Кремля.



Это сообщение неизвестно на чем основано,
сказал начальник департамента Управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Михаил Арутюнов.


По его словам, «никакие источники в окружении Владислава Суркова не могли этого заявить, так как «события в Луганске являются внутренним делом ЛНР», и за поддержкой никто из Луганска "в Кремль" не обращался».

Напомним, в среду РБК опубликовал сообщение со ссылкой на источник, близкий к Владиславу Суркову, согласно которому Кремль встал на сторону главы МВД ЛНР в его конфликте с главой республики. При этом издание отметило, что руководителю ЛНР Игорю Плотницкому отставка пока не грозит, поскольку Москва дала ему «последний шанс».

Использованы фотографии: http://rusvesna.su
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Комментарии 53

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  1. LiSiCyn Сегодня, 08:24
    Долбанный "минск"... Теперь, вору и предателю, плотницкому бояться не чего.. Подпись его под соглашением стоит...
    LiSiCyn
    1. RUS96 Сегодня, 08:34
      Луганск: заход военной колонны 21 ноября 2017
      RUS96
      1. сибиралт Сегодня, 08:54
        На "анна ньюз" сообщается, что Плотницкий, возможно, сбежал в Россию. В Луганске вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков. А так же, что в туда зашла колонна тентованых КАМАЗов с военными из Донецка. Плотницкого и одного из его замов обвиняют в связях со спецслужбами Украины и в смертях Мозгового с Дремовым.
        Несколько дней назад была инфа, что Плотницкий намерен войти в состав Украины в отличие от ДНР.
        сибиралт
        1. Житель Урала Сегодня, 10:42
          неизвестно где тут правда. Если обвиняют - то естественно будут говорить о предательстве, чтобы вес больше у обвинения было.
          Житель Урала
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 08:35
      Я думаю, если Плотницкий не пойдёт на объединение с Донецком, то долго он у власти в Луганске не продержится.
      СРЦ П-15
      1. Ami du peuple Сегодня, 08:42
        Цитата: СРЦ П-15
        если Плотницкий не пойдёт на объединение с Донецком, то долго он у власти в Луганске не продержится
        А если Плотный пойдёт на объединение с ДНР, то он вообще без власти останется. Хотя объединение это самый лучший вариант - в ДНР намного больше порядка, чем в Луганске. Подпись Захарченко под "Минском" есть? Есть. Если он будет главой единой республики (ЛДНР или еще как там её назовут), то все формальности соблюдены.
        Ami du peuple
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:48
          Цитата: Ami du peuple
          А если Плотный пойдёт на объединение с ДНР, то он вообще без власти останется.

          Лучше остаться без власти, чем без головы!
          СРЦ П-15
      2. Джедай Сегодня, 08:44
        Александр, привет! hi
        Цитата: СРЦ П-15
        Я думаю, если Плотницкий не пойдёт на объединение с Донецком, то долго он у власти в Луганске не продержится.

        Я тоже так думаю - неспроста эта возня. Надеюсь что он сам это тоже понимает.
        Джедай
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:47
          Привет, Макс! hi
          Цитата: Джедай
          Я тоже так думаю - неспроста эта возня. Надеюсь что он сам это тоже понимает.

          Вот ему об этом ненароком и намекнули из Москвы. Думаю он намёк понял.
          СРЦ П-15
          1. Джедай Сегодня, 08:49
            Если в голове не смесь банана с майонезом - сделает выводы и предпримет какие-то действия.
            Джедай
        2. Лелёк Сегодня, 10:48
          Цитата: Джедай
          Я тоже так думаю - неспроста эта возня.


          hi , Максим.
          ИМХО, вся эта шумиха по поводу событий в ЛНР поднята киевскими свидомитами. Тогда вопрос - для чего? В результате переговоров Суркова с Волкером первый предупредил второго, что в случае поставок штатами летального оружия Киеву, Россия признает ЛНР и ДНР независимыми и окажет им всяческую (в том числе и военную) помощь. Вашингтон тормознулся с поставками и это напугало порошенковскую клику (поскольку ранее ЕС недвусмысленно дал понять Киеву, что "европы" не намерены дальше прикрывать киевские выходки, отвернулись Польша, Венгрия, Словакия, Чехия). Как вернуть всё вспять? Только один не раз проверенный метод - "Россия ввела бронетанковые армады в/на несчастную, беззащитную Украину" и устроить громкую провокацию в отношении ЛНР или ДНР, что и было сделано и на земле и в СМИ. Каков будет результат этого "финта"? Посмотрим. К тому же в самом Киеве похоже назревает новый майдан в который вливаются все противники нынешнего "гетьманства" и уже прозвучал призыв к всеукраинскому бунту.
          Лелёк
          1. Джедай Сегодня, 10:51
            Приветствую, Лев! hi От Киева как и от западного куратора добра ждать глупо, только гадостей и провокаций.
            Джедай
            1. Лелёк Сегодня, 11:02
              Цитата: Джедай
              От Киева как и от западного куратора добра ждать глупо, только гадостей и провокаций.


              Я высказал своё мнение. Может быть в чём-то ошибаюсь, поскольку "404" завязана в хитрый узелок, но видение именно такое. А вот по поставкам янки оружия Киеву высказались наши военно-политические гуру Шаманов и Коротченко:

              Да и израильский спец Я.Кедми внёс свою лепту по этому вопросу:
              Лелёк
              1. Джедай Сегодня, 11:07
                Я придерживаюсь похожей точки зрения. Посмотрим как будут развиваться события.
                Джедай
      3. сибиралт Сегодня, 10:48
        Кто-то из наших помог Плотницкому "похоронить" идею Новороссии. Тут не обошлось без совместно бизнеса. "Люди гибнут за металл".
        сибиралт
    3. Logall Сегодня, 08:36
      Вору, предателю? Откуда сведения? Из нета или корнет сказал?
      Мутно там всё, А правды вам никто не скажет...
      Logall
      1. Ami du peuple Сегодня, 08:44
        Цитата: Logall
        Вору, предателю? Откуда сведения? Из нета или корнет сказал?
        С луганчанами поговорите. В большинстве, они в "восторге" am от Плотницкого.
        Ami du peuple
        1. Logall Сегодня, 09:10
          Я на новый год еду в ростовский Донецк, заеду в Изварино, поговорю. Сообщу, так сказать, из первых уст!
          Logall
          1. сибиралт Сегодня, 09:32
            Вероятно, там и Плотницкого найдете. Есть такая инфа за вчерашний день.
            сибиралт
      2. LiSiCyn Сегодня, 09:46
        Что то про Захара, особо гадости не пишут ? По ЛНР, диверсы гуляют, как у себя дома. Все, резонансные убийства в ЛНР, не расскрыты. Еще продолжать ? Гуманитарка , уголь....
        LiSiCyn
    4. dsk Сегодня, 08:39
      Здравствуйте Стас! Плотницкий гражданский человек, возможно он талантливый экономист, но в условиях военного времени успешнее был бы, такой как Захарченко.
      ТВ "Царьград": - " Ополченцам Луганской народной республики удалось перехватить группу украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть на территорию ЛНР с целью совершения терактов. Такой информацией поделились в пресс-службе Министерства внутренних дел республики. Сообщается, что разведывательно-диверсионная группа пыталась тайно пересечь границу ЛНР в ночь с понедельника на вторник. Правоохранительным органам республики удалось захватить большую часть диверсантов, однако некоторым все же удалось скрыться. В данный момент в ЛНР проводится их поиск. Стоит отметить, что неделей ранее МВД ЛНР сообщило о том, что активность украинских диверсантов на линии соприкосновения резко увеличилась. Разведгруппы Вооруженных сил Украины активно проводят минирование сопредельных территорий, а также постоянно совершают попытки собрать разведданные о позициях ополченцев."
      dsk
    5. dvina71 Сегодня, 09:53
      Цитата: LiSiCyn
      Долбанный "минск"... Теперь, вору и предателю, плотницкому бояться не чего.. Подпись его под соглашением стоит...

      Я вот не знаю с чего эта глупость пошла.. Но в практике договора живут дольше людей их подписавших..,это же не ломбард. Вот и "минск" подписал не Плотницкий,а глава самопроглашенной республики,какая у него фамилия..совершенно не важно.
      dvina71
    6. avt Сегодня, 10:23
      Цитата: LiSiCyn
      Долбанный "минск"... Теперь, вору и предателю, плотницкому бояться не чего.. Подпись его под соглашением стоит...

      wassat Совсем чтоль fool Причём тут ,,Минск"!? Плотницкий подписал как глава субъекта в соответствии с должностью. Даже если будет Корнет на его месте , то де юро он должен отозвать подпись как новый глава непризнанной республики . Не , ну это до какого маразма надо дойти , чтобы прям -
      Партия и Ленин —
      близнецы-братья
      кто более
      матери-истории ценен?
      Мы говорим Ленин
      подразумеваем —
      партия,
      мы говорим
      партия,
      подразумеваем —
      Ленин.
      В.В.Маяковский
      bully Теперь местные диванные аналитиги начали втирать по аналогии - ,,Мы говорим -Плотницкий , подразумеваем Луганская Народная Республика!" fool
      avt
      1. Сепар ДНР Сегодня, 10:37
        Цитата: avt
        Причём тут ,,Минск"!? Плотницкий подписал как глава субъекта в соответствии с должностью. Даже если будет Корнет на его месте , то де юро он должен отозвать подпись как новый глава непризнанной республики .

        Кто и что сможет подписать,отозвать, без "добра" на то из Центра ? А к кабальным и разрушительным для ДНР и ЛНР минским соглашениям,у Центра почему-то сложилось весьма трепетное отношение...
        Сепар ДНР
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:26
    ... что то возня эта не нравится... и ещё ранние заявления Плотницкого о возвращении ЛНР в ненужную... всё это напрягает, а враг не дремлет... sad
    a.s.zzz888
    1. Джедай Сегодня, 08:27
      Информвойна продолжается... Все эти публикации о ситуации в ЛНР напоминают досужие домыслы на основании крох имеющейся информации.
      Джедай
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:31
        Джедай Сегодня, 08:27

        ... так ведь дыма без огня не бывает, что то идёт не так... надеюсь соответствующие товарищи поправят Плотницкого, если что...
        a.s.zzz888
        1. Джедай Сегодня, 08:34
          Цитата: a.s.zzz888
          надеюсь соответствующие товарищи поправят Плотницкого, если что...

          Да будет так, ибо разброд и шатание в ЛНР работают на руку Киеву.
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 08:38
            Так они тоже не дремлют , я думаю они ведут очень активную работу.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 08:42
              В этом можно не сомневаться.
              Джедай
      2. Идущий Сегодня, 08:31
        Информация приобретает вес на ровне с оружием , работает очень точечно , но может и по площадям.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 08:35
          Хорошо сказано! good drinks
          Джедай
        2. Сепар ДНР Сегодня, 10:38
          Цитата: Идущий
          Информация приобретает вес на ровне с оружием , работает очень точечно , но может и по площадям.

          Сепар ДНР
          1. Идущий Сегодня, 10:47
            Теперь только надо понимать у кого кольцо в руке.
            Идущий
    2. Burbon Сегодня, 08:30
      Цитата: a.s.zzz888
      всё это напрягает, а враг не дремлет...

      В Киеве сами офигели от этого....собрались и репу чешат....то ли бояться, то ли в наступление идти.....все же решили, что это хитрый план Путина....
      Burbon
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:33
        Burbon Сегодня, 08:30В Киеве сами офигели от этого....собрались и репу чешат

        ... так кроме гадостей от укронациков, ничего не стоит ждать...
        a.s.zzz888
        1. Идущий Сегодня, 08:51
          Получается , что их кто то опередил?
          Идущий
  3. Neputin Сегодня, 08:32
    Плотницкий, вероятно, еще тот жук. А вся эта возня очень напоминает киевскую, грызутся как пауки в банке за власть и контроль над финансовыми потоками. Может быть они там и русские, но по менталитету и жизненным принципам - чистой воды украинские прапорщики. А Москве действительно вмешиваться не резон. Чем больше бардак на территории украины, тем больше возможностей для достижения своих целей и рычагов влияния на отдельных проворовавшихся персонажей.
    Neputin
  4. fif21 Сегодня, 08:42
    Доказательства в студию. Россия не является стороной конфликта в ЛНР. Плотницкий должен объяснить общественности причину отстранения главы МВД ЛНР от должности. Корнет должен предоставить доказательства работы окружения Плотницкого на спецслужбы Украины. Вопрос объединения двух республик стоит настолько остро , что промедление с его решением , смерти подобно. hi
    fif21
    1. ДиванныйВоин Сегодня, 10:42
      Доказательства здесь приводить не уместно, в прочем как и голословно обвинять в событиях на ЮВ Кремль. Кому надо тот знает и молчит, тем более в инете не обсуждает. Когда "гриф спадет" лет через 50 возможно что-то и появиться в СМИ. Примеров тому масса: события в Иемене, Анголе и т.п., говорили об этом много, и только теперь в СМИ появляется "документалка" ( и то не факт, что все объективно отражено) hi
      ДиванныйВоин
  5. Керенский Сегодня, 08:50
    Да надоело людям в окопах сидеть. Луганск вроде не метелят особо, больше Донецку достаётся. Похожая ситуация была с финнами, во время Войны - реванша. Фронт стабилизировался на годы. Отдельные командиры бухтели, а солдаты ходили к друг другу на чай. В итоге и нам и финнам пришлось расформировать несколько подразделений "в связи с полной утратой боеспособности". Тут что-то подобное мне видится.
    Керенский
    1. Orionvit Сегодня, 09:08
      Цитата: Керенский
      Отдельные командиры бухтели, а солдаты ходили к друг другу на чай

      А к немцам на чай не ходили? Что за бред несёте с утра. Финны помогают держать в блокаде город, в котором люди умирают от голода и бомбёжек, а "наши" к ним на чай? И к кому, к Финнам. fool
      Orionvit
      1. Керенский Сегодня, 10:50
        Да. Именно так и было. Не в первый год, но на второй и третий было. Как бы Вам не хотелось об этом не знать. Да и мне тоже.
        А к немцам на чай не ходили?

        А немцы с нашими не делили колодцы на нейтралке по времени? Тоже бред и военная байка?!
        У меня дедушкина тётка под оккупацию попала. Пришли немцы, спросили где инструменты, починили забор и крыльцо. Ворота вроде тоже... Один был бончар, один плотник, один полиграфист (игральные карты печатал). Потом сказали: "Мы уходим. Уходите с нами,- сейчас придут ССовцы, - они звери. И колонна гражданских пошла по льду Волги в оккупированный Калинин....
        Керенский
  6. NordOst16 Сегодня, 09:20
    Ммм... борьба за власть и деньги. Похоже на драку свиней в хлеву. Думаю Кремль играет непосредственную роль в этом цирке.
    NordOst16
    1. dvina71 Сегодня, 09:55
      Цитата: NordOst16
      Думаю

      ЧТо бы думать ..нужна информация и факты..,а вы придумываете..
      dvina71
  7. gorenina91 Сегодня, 10:00
    -Да , что Плотницкий... -это всё козни Суркова ... -это всё результаты "сурковской деятельности" вна Украине...
    -Не понятно только ... -и что это Путин так ему доверяет..? -От Суркова любого предательства следует ожидать...
    gorenina91
  8. JonnyT Сегодня, 10:26
    Плотницкий все - говорят сейчас в России лихорадочно ищет поддержки и способ "сохранить лицо". ЛНР и ДНР объединяются!
    JonnyT
  9. ДиванныйВоин Сегодня, 10:36
    Наконец-то! Стали называть ЛНР (прямым текстом), никаких там себе "самопрозглашенных". ЛНР и точка!
    ДиванныйВоин
  10. федоров Сегодня, 10:44
    wink На радио "ВО" , немногие осмелились сказать в прямом эфире, Что ФСБ там в притирочку.. И без них ничего особо не происходит.
    Мужики -Ребята - Работайте !
    федоров
  11. Евродав Сегодня, 10:51
    Цитата: LiSiCyn
    Долбанный "минск"... Теперь, вору и предателю, плотницкому бояться не чего.. Подпись его под соглашением стоит...

    Факты воровства и предательства? И не слухи, а факты! Живете вы, Стас, в России, а откуда вам известно? Где то что то слышали, бабки на лавочке сказали?
    Евродав
  12. Евродав Сегодня, 10:53
    Цитата: gorenina91
    -Да , что Плотницкий... -это всё козни Суркова ... -это всё результаты "сурковской деятельности" вна Украине...
    -Не понятно только ... -и что это Путин так ему доверяет..? -От Суркова любого предательства следует ожидать...

    Вас лично,что ли, Ирина, Сурков предал? Откуда такая уверенность?
    Евродав
  13. Евродав Сегодня, 10:56
    Цитата: dvina71
    Цитата: NordOst16
    Думаю

    ЧТо бы думать ..нужна информация и факты..,а вы придумываете..

    А придумать легче всего, на фиг читать да думать? Верхушек понахватались, где то, что то услышали...и валим на ВО...блещем интеллектом...
    Евродав
  14. Евродав Сегодня, 11:00
    Цитата: ДиванныйВоин
    Доказательства здесь приводить не уместно, в прочем как и голословно обвинять в событиях на ЮВ Кремль. Кому надо тот знает и молчит, тем более в инете не обсуждает. Когда "гриф спадет" лет через 50 возможно что-то и появиться в СМИ. Примеров тому масса: события в Иемене, Анголе и т.п., говорили об этом много, и только теперь в СМИ появляется "документалка" ( и то не факт, что все объективно отражено) hi

    Офигеть позиция- доказательства здесь приводить не уместно!!! А мы, ёпрст, Америку ругаем, в каждой новости по 200 раз... А она по вашему принципу и существует!
    Евродав
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