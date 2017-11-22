11:07 22 ноября

Ситуация в Сирии

При обстреле со стороны боевиков погибло 8 и пострадало 30 жителей Дамаска, САА вернула контроль над транспортной базой в Харасте, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В результате минометного обстрела Дамаска со стороны боевиков погибло восемь и пострадало 30 мирных жителей сирийской столицы. В районе Жарамана в пригороде Дамаска погиб еще один гражданский в результате взрыва ракетного снаряда. В районе Харасты продолжались столкновения между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции. В середине дня стало известно, что в ходе сражений правительственные войска вернули контроль над транспортной базой в Харасте, которая ранее была захвачена боевиками.


В Алеппо продолжилось противостояние между протурецкими вооруженными группировками и курдскими отрядами ополчения. Сирийская свободная армия (ССА) обстреляла позиции Отрядов народной самообороны (YPG) к югу от города Африн. В то же самое время, бойцы YPG вели обстрел укрепрайонов подконтрольной Анкаре «свободной армии» недалеко от поселения Дарат Изза в западной части региона. В юго-восточной части Алеппо отмечались боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и отрядами группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Правительственные войска выбили исламистов из поселения Джубб Ауад.

Отряды курдского ополчения продолжали захватывать населенные пункты провинции Дейр-эз-Зор. Военный источник сообщил, что под контроль «демократической армии» перешли поселения Сувейдан Джазира, Аль-Карама и Джурди Аль-Гарби. О боях с террористами, предшествующих захвату территорий, информации нет.

Боевики группировки ИГ (запрещена в РФ) вновь контратаковали расположения сирийской армии в районе Абу Кемаля (провинция Дейр-эз-Зор). О результатах боестолкновения не сообщается.

В восточной части провинции Хама продолжались боестолкновения между террористами и Сирийской арабской армией (САА), продвигающейся в регионе под прикрытием ВКС РФ. Ранее правительственные войска выбили радикалов «ан-Нусры» из населенных пунктов Аль-Шакусия и Шухейтар.

Боевики радикальной оппозиции открыли огонь сразу по нескольким населенным пунктам в провинции Эль-Кунейтра. Минометному обстрелу подвергся город Аль-Баас. Радикалы нанесли значительный урон продовольственным складам.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:40
    Боевики группировки ИГ (запрещена в РФ) вновь контратаковали расположения сирийской армии в районе Абу Кемаля (провинция Дейр-эз-Зор).
    ... агония сдыхающего зверя...
    a.s.zzz888
    1. Джедай Сегодня, 09:42
      Раненый зверь вдвойне опасен, поэтому его надо добить - это любой охотник знает.
      Джедай
      1. хрыч Сегодня, 10:19
        Цитата: Джедай
        Раненый зверь вдвойне опасен, поэтому его надо добить - это любой охотник знает.

        Несомненно, но иногда банды можно направить и врагам laughing А фактически судьба мира решается в Вашингтоне, отряд морпехов захватил здание ЦРУ в Лэнгли. Дядя Дональд не терпила. Да здравствует Американская Революция!!! laughing good
        http://www.worldandwe.com/ru/page/skandal_v_ssha_
        morskaya_pehota_vysadilas_v_shtabkvartire_cru.htm
        l?utm_source=warfiles.ru
        хрыч
        1. Идущий Сегодня, 10:44
          Любопытная ситуация , будем ждать дальнейшего развития ситуации , спасибо за ссылку.
          Идущий
        2. Джедай Сегодня, 10:55
          hi
          Цитата: хрыч
          отряд морпехов захватил здание ЦРУ в Лэнгли. Дядя Дональд не терпила. Да здравствует Американская Революция!!!

          Присоединюсь к предыдущему оратору: спасибо за интересную ссылку! good Будем ждать вестей "из оттуда". drinks
          Джедай
    2. Signifer Сегодня, 09:44
      Так уж и агония? Если наши ВКС на месяц-два уйдут, бравая САА все профукает в лучшем случае до уровня 15 года))) такое уж у меня мнение о боеспособности и эффективности сирийской армии, а вот боевики, в отличии бегунов-сирийцев, могут воевать и побеждать, даже меньшим числом и без поддержки авиации.
      Signifer
      1. хрыч Сегодня, 10:12
        Цитата: Signifer
        а вот боевики, в отличии бегунов-сирийцев

        Так собственно боевиков-то перебили, причем уничтожено высшее и среднее звено, причем профессионалов. Чем сейчас обусловлены поражения даишаков, так еще и неспособностью грамотно организовать оборону и пр. ВКС, как собственно и ВМФ, ибо Калибры летели с моря, охотились за руководством и материальной базой. В чем весьма преуспели. По мере зачистки опорных пунктов врага, высвобождаются элитные части САА, КСИР и пр. Рейды и контратаки боевичья, на иррегулярные сирийские части и обуславливали захват Пальмиры и пр. Ныне на такие контратаки нет людей, нет средств и некому их организовать. Также добровольцы уезжают в Афган и Ливию. Халифат уже не существует. Есть разрозненные банды басмачей. С чем САА справится. Нет коалиции поддержки в виде СА, Катара, Турции, Запада, ибо перецапались.
        хрыч
        1. с-т Petrov Сегодня, 10:41
          Сирийская свободная армия (ССА) обстреляла позиции Отрядов народной самообороны (YPG) к югу от города Африн. В то же самое время, бойцы YPG вели обстрел укрепрайонов подконтрольной Анкаре «свободной армии» недалеко от поселения Дарат Изза в западной части региона.


          как читать приятно то а
          с-т Petrov
    3. Мар.Тира Сегодня, 09:54
      Эта агония ни когда не закончится.ЦРУ,и Пентагон постараются её продлить.Причём бесконечно то тут,то там будут возникать очаги.Ибо у этой гидры есть хвост за океаном.Как его будет рубить Сирия я не знаю?
      Мар.Тира
      1. MoJloT Сегодня, 10:10
        Началась не вчера и закончится не завтра.
        MoJloT
        1. Идущий Сегодня, 10:40
          К сожалению , Вы правы и никто не знает сколько это продлиться , пока "родителя" не прижать за Фаберже.
          Идущий
  2. 210окв Сегодня, 09:43
    Каждый день одно и то же.И это будет продолжаться до тех пор пока иностранные вооруженные силы коих не приглашало туда сирийское правительство будут топтать сирийскую землю.
    210окв
    1. Идущий Сегодня, 10:45
      Тяжело это сделать , но надо.
      Идущий
  3. Livonetc Сегодня, 10:33
    Это будет продолжаться до тех пор, пока сами сирийцы не начнут сражаться за Родину, а не отсиживаться.
    Сражается пока только небольшая часть сирийского народа.
    Livonetc
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