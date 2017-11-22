Ситуация в Сирии
При обстреле со стороны боевиков погибло 8 и пострадало 30 жителей Дамаска, САА вернула контроль над транспортной базой в Харасте, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В результате минометного обстрела Дамаска со стороны боевиков погибло восемь и пострадало 30 мирных жителей сирийской столицы. В районе Жарамана в пригороде Дамаска погиб еще один гражданский в результате взрыва ракетного снаряда. В районе Харасты продолжались столкновения между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции. В середине дня стало известно, что в ходе сражений правительственные войска вернули контроль над транспортной базой в Харасте, которая ранее была захвачена боевиками.
В Алеппо продолжилось противостояние между протурецкими вооруженными группировками и курдскими отрядами ополчения. Сирийская свободная армия (ССА) обстреляла позиции Отрядов народной самообороны (YPG) к югу от города Африн. В то же самое время, бойцы YPG вели обстрел укрепрайонов подконтрольной Анкаре «свободной армии» недалеко от поселения Дарат Изза в западной части региона. В юго-восточной части Алеппо отмечались боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и отрядами группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Правительственные войска выбили исламистов из поселения Джубб Ауад.
Отряды курдского ополчения продолжали захватывать населенные пункты провинции Дейр-эз-Зор. Военный источник сообщил, что под контроль «демократической армии» перешли поселения Сувейдан Джазира, Аль-Карама и Джурди Аль-Гарби. О боях с террористами, предшествующих захвату территорий, информации нет.
Боевики группировки ИГ (запрещена в РФ) вновь контратаковали расположения сирийской армии в районе Абу Кемаля (провинция Дейр-эз-Зор). О результатах боестолкновения не сообщается.
В восточной части провинции Хама продолжались боестолкновения между террористами и Сирийской арабской армией (САА), продвигающейся в регионе под прикрытием ВКС РФ. Ранее правительственные войска выбили радикалов «ан-Нусры» из населенных пунктов Аль-Шакусия и Шухейтар.
Боевики радикальной оппозиции открыли огонь сразу по нескольким населенным пунктам в провинции Эль-Кунейтра. Минометному обстрелу подвергся город Аль-Баас. Радикалы нанесли значительный урон продовольственным складам.
В результате минометного обстрела Дамаска со стороны боевиков погибло восемь и пострадало 30 мирных жителей сирийской столицы. В районе Жарамана в пригороде Дамаска погиб еще один гражданский в результате взрыва ракетного снаряда. В районе Харасты продолжались столкновения между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции. В середине дня стало известно, что в ходе сражений правительственные войска вернули контроль над транспортной базой в Харасте, которая ранее была захвачена боевиками.
В Алеппо продолжилось противостояние между протурецкими вооруженными группировками и курдскими отрядами ополчения. Сирийская свободная армия (ССА) обстреляла позиции Отрядов народной самообороны (YPG) к югу от города Африн. В то же самое время, бойцы YPG вели обстрел укрепрайонов подконтрольной Анкаре «свободной армии» недалеко от поселения Дарат Изза в западной части региона. В юго-восточной части Алеппо отмечались боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и отрядами группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Правительственные войска выбили исламистов из поселения Джубб Ауад.
Отряды курдского ополчения продолжали захватывать населенные пункты провинции Дейр-эз-Зор. Военный источник сообщил, что под контроль «демократической армии» перешли поселения Сувейдан Джазира, Аль-Карама и Джурди Аль-Гарби. О боях с террористами, предшествующих захвату территорий, информации нет.
Боевики группировки ИГ (запрещена в РФ) вновь контратаковали расположения сирийской армии в районе Абу Кемаля (провинция Дейр-эз-Зор). О результатах боестолкновения не сообщается.
В восточной части провинции Хама продолжались боестолкновения между террористами и Сирийской арабской армией (САА), продвигающейся в регионе под прикрытием ВКС РФ. Ранее правительственные войска выбили радикалов «ан-Нусры» из населенных пунктов Аль-Шакусия и Шухейтар.
Боевики радикальной оппозиции открыли огонь сразу по нескольким населенным пунктам в провинции Эль-Кунейтра. Минометному обстрелу подвергся город Аль-Баас. Радикалы нанесли значительный урон продовольственным складам.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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