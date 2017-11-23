Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.
Военным санаториям хотят добавить «клиентов»
Комитет Законодательного собрания Приморского края по региональной политике и законности предложил позволить военнослужащим пользоваться льготными услугами военно-медицинских учреждений и санаториев независимо от выслуги лет.
Как пояснил председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев, для этого необходимо внести изменения в статью 16 федерального закона «О статусе военнослужащих», чтобы военнослужащие срочной службы, получившие увечья или заболевания, могли получить полноценную медицинскую помощь в специализированных заведениях Минобороны. Сейчас они не имеют такой возможности, так как льготы напрямую зависят от выслуги лет.
Законодательная инициатива была выдвинута еще в 2015 году, однако реализация таких далеко идущих планов пока под вопросом. Так, военнослужащие сами отмечают, что получить путевку в военный санаторий сегодня – настоящая проблема. Как выяснил журналист и капитан 1 ранга запаса Валерий Громак, под разными предлогами в санаториях отклоняется почти половина заявок, а чтобы получить шанс на путевку летом, нужно отправить документы еще в ноябре. Причина проста – санатории могут реализовывать путевки по полной стоимости всем желающим, и это финансово выгоднее для учреждений, чем принимать льготников. Поэтому мест для военных становится все меньше.
К слову, по заявлению руководства Минобороны, на военную медицину ежегодно тратится значительная сумма. За последние пять лет специализированные учреждения Министерства обороны получили современное оборудование на сумму более 24 млрд рублей. Интересно, что на военные санатории за три последних года было потрачено только около 600 млн рублей, но и эти расходы конечным получателям услуг оценить тяжело – во многих здравницах Минобороны уже не первый год отдыхающие отмечают ухудшение качества обслуживания. Несмотря на то, что, по оценкам ведомства, за последние четыре года было отремонтировано и построено более 200 клиник и санаториев, отзывы посетителей показывают, что обновление коснулось далеко не всех учреждений.
«Отдыхал с женой в сентябре 2013 г. Раньше отдыхал там же и не один раз. С каждым годом обстановка в санатории все хуже и хуже. Жили в 5 корпусе на 1 этаже в двух комнатном двух местном номере люксе. Мебель старая, потертая. Балкон на ночь не откроешь, ходят кошки и крысы. С крысами вообще беда. Ничего из фруктов оставить на столе нельзя, все подвергается крысиному досмотру. Заснуть ночью проблема из-за крыс. Они постоянно что-то едят. Что касается территории, то конечно, спора нет. Территория была шикарная. Только и того что была. Сейчас пройти из спального корпуса к пляжу целая проблема».
Пока вопросы, возникающие у военнослужащих по поводу медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения, остаются без ответа. Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин в электронной приемной ведомства ограничился лишь ссылками на документы без разъяснений. Сам Тришкин ранее утверждал, что военные санатории могут быть альтернативой отдыху за рубежом – но пока ведомственные здравницы приближаются к заграничным курортам только по уровню цен, но никак не по качеству обслуживания.
Вероятно, причина упадка в военной медицине кроется именно в неэффективном руководстве. Дмитрий Тришкин, ныне отвечающий за эту отрасль, с 2009 по 2012 год являлся министром здравоохранения Пермского края, но со своими обязанностями не справился. Позже чиновник занял аналогичную должность в Московской области, однако и оттуда был уволен за срыв поставок лекарств для льготников.
Если законодательная инициатива из Приморского края будет поддержана на федеральном уровне, число желающих воспользоваться услугами военно-медицинских учреждений заметно возрастет. Справятся ли госпитали и санатории с увеличенной нагрузкой – или попасть на лечение станет еще труднее, чем сейчас? Возможно, повышенное внимание СМИ и общественности к этой сфере изменит ситуацию к лучшему, и всем военнослужащим будут обеспечены достойные условия для лечения и отдыха.
Автор: Дмитрий Мидов
Комитет Законодательного собрания Приморского края по региональной политике и законности предложил позволить военнослужащим пользоваться льготными услугами военно-медицинских учреждений и санаториев независимо от выслуги лет.
Как пояснил председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев, для этого необходимо внести изменения в статью 16 федерального закона «О статусе военнослужащих», чтобы военнослужащие срочной службы, получившие увечья или заболевания, могли получить полноценную медицинскую помощь в специализированных заведениях Минобороны. Сейчас они не имеют такой возможности, так как льготы напрямую зависят от выслуги лет.
Законодательная инициатива была выдвинута еще в 2015 году, однако реализация таких далеко идущих планов пока под вопросом. Так, военнослужащие сами отмечают, что получить путевку в военный санаторий сегодня – настоящая проблема. Как выяснил журналист и капитан 1 ранга запаса Валерий Громак, под разными предлогами в санаториях отклоняется почти половина заявок, а чтобы получить шанс на путевку летом, нужно отправить документы еще в ноябре. Причина проста – санатории могут реализовывать путевки по полной стоимости всем желающим, и это финансово выгоднее для учреждений, чем принимать льготников. Поэтому мест для военных становится все меньше.
К слову, по заявлению руководства Минобороны, на военную медицину ежегодно тратится значительная сумма. За последние пять лет специализированные учреждения Министерства обороны получили современное оборудование на сумму более 24 млрд рублей. Интересно, что на военные санатории за три последних года было потрачено только около 600 млн рублей, но и эти расходы конечным получателям услуг оценить тяжело – во многих здравницах Минобороны уже не первый год отдыхающие отмечают ухудшение качества обслуживания. Несмотря на то, что, по оценкам ведомства, за последние четыре года было отремонтировано и построено более 200 клиник и санаториев, отзывы посетителей показывают, что обновление коснулось далеко не всех учреждений.
«Отдыхал с женой в сентябре 2013 г. Раньше отдыхал там же и не один раз. С каждым годом обстановка в санатории все хуже и хуже. Жили в 5 корпусе на 1 этаже в двух комнатном двух местном номере люксе. Мебель старая, потертая. Балкон на ночь не откроешь, ходят кошки и крысы. С крысами вообще беда. Ничего из фруктов оставить на столе нельзя, все подвергается крысиному досмотру. Заснуть ночью проблема из-за крыс. Они постоянно что-то едят. Что касается территории, то конечно, спора нет. Территория была шикарная. Только и того что была. Сейчас пройти из спального корпуса к пляжу целая проблема».
Пока вопросы, возникающие у военнослужащих по поводу медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения, остаются без ответа. Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин в электронной приемной ведомства ограничился лишь ссылками на документы без разъяснений. Сам Тришкин ранее утверждал, что военные санатории могут быть альтернативой отдыху за рубежом – но пока ведомственные здравницы приближаются к заграничным курортам только по уровню цен, но никак не по качеству обслуживания.
Вероятно, причина упадка в военной медицине кроется именно в неэффективном руководстве. Дмитрий Тришкин, ныне отвечающий за эту отрасль, с 2009 по 2012 год являлся министром здравоохранения Пермского края, но со своими обязанностями не справился. Позже чиновник занял аналогичную должность в Московской области, однако и оттуда был уволен за срыв поставок лекарств для льготников.
Если законодательная инициатива из Приморского края будет поддержана на федеральном уровне, число желающих воспользоваться услугами военно-медицинских учреждений заметно возрастет. Справятся ли госпитали и санатории с увеличенной нагрузкой – или попасть на лечение станет еще труднее, чем сейчас? Возможно, повышенное внимание СМИ и общественности к этой сфере изменит ситуацию к лучшему, и всем военнослужащим будут обеспечены достойные условия для лечения и отдыха.
Автор: Дмитрий Мидов
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти