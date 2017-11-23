Военным санаториям хотят добавить «клиентов»

Комитет Законодательного собрания Приморского края по региональной политике и законности предложил позволить военнослужащим пользоваться льготными услугами военно-медицинских учреждений и санаториев независимо от выслуги лет.Как пояснил председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев, для этого необходимо внести изменения в статью 16 федерального закона «О статусе военнослужащих», чтобы военнослужащие срочной службы, получившие увечья или заболевания, могли получить полноценную медицинскую помощь в специализированных заведениях Минобороны. Сейчас они не имеют такой возможности, так как льготы напрямую зависят от выслуги лет.Законодательная инициатива была выдвинута еще в 2015 году, однако реализация таких далеко идущих планов пока под вопросом. Так, военнослужащие сами отмечают, что получить путевку в военный санаторий сегодня – настоящая проблема. Как выяснил журналист и капитан 1 ранга запаса Валерий Громак, под разными предлогами в санаториях отклоняется почти половина заявок, а чтобы получить шанс на путевку летом, нужно отправить документы еще в ноябре. Причина проста – санатории могут реализовывать путевки по полной стоимости всем желающим, и это финансово выгоднее для учреждений, чем принимать льготников. Поэтому мест для военных становится все меньше.К слову, по заявлению руководства Минобороны, на военную медицину ежегодно тратится значительная сумма. За последние пять лет специализированные учреждения Министерства обороны получили современное оборудование на сумму более 24 млрд рублей. Интересно, что на военные санатории за три последних года было потрачено только около 600 млн рублей, но и эти расходы конечным получателям услуг оценить тяжело – во многих здравницах Минобороны уже не первый год отдыхающие отмечают ухудшение качества обслуживания. Несмотря на то, что, по оценкам ведомства, за последние четыре года было отремонтировано и построено более 200 клиник и санаториев, отзывы посетителей показывают, что обновление коснулось далеко не всех учреждений.Пока вопросы, возникающие у военнослужащих по поводу медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения, остаются без ответа. Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин в электронной приемной ведомства ограничился лишь ссылками на документы без разъяснений. Сам Тришкин ранее утверждал, что военные санатории могут быть альтернативой отдыху за рубежом – но пока ведомственные здравницы приближаются к заграничным курортам только по уровню цен, но никак не по качеству обслуживания.Вероятно, причина упадка в военной медицине кроется именно в неэффективном руководстве. Дмитрий Тришкин, ныне отвечающий за эту отрасль, с 2009 по 2012 год являлся министром здравоохранения Пермского края, но со своими обязанностями не справился. Позже чиновник занял аналогичную должность в Московской области, однако и оттуда был уволен за срыв поставок лекарств для льготников.Если законодательная инициатива из Приморского края будет поддержана на федеральном уровне, число желающих воспользоваться услугами военно-медицинских учреждений заметно возрастет. Справятся ли госпитали и санатории с увеличенной нагрузкой – или попасть на лечение станет еще труднее, чем сейчас? Возможно, повышенное внимание СМИ и общественности к этой сфере изменит ситуацию к лучшему, и всем военнослужащим будут обеспечены достойные условия для лечения и отдыха.