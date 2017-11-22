11:04 22 ноября

Турецкий политик прокомментировал заявления Анкары о готовности выйти из НАТО

Заявления ряда турецких политиков о выходе страны из состава НАТО направлены, в частности, на то, чтобы повлиять н на внутреннюю политику Турции, приводит РИА Новости слова члена Республиканской народной партии (РНП) Турции, ответственного в организации за международные отношения, Озтюрка Йылмаза.

Демонстрация противников Эрдогана во Франкфурте, ФРГ.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что организаторы учения НАТО Trident Javelin, которые прошли 8-17 ноября в Норвегии, выставили в качестве мишени стенд с портретами «врагов», на одном из которых был изображен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, а на другом нынешний турецкий лидер. Сорок турецких военных, участвовавших в учении НАТО, были отозваны. Руководство альянса принесло Эрдогану извинения, однако тот посчитал их недостаточными.


Призыв покинуть НАТО не является разумным. Он сделан … в частности для того, чтобы получить дополнительную поддержку в преддверии выборов. Эти резкие заявления о выходе из НАТО были сделаны, чтобы повлиять на внутреннюю политику Турции,
сказал Йылмаз агентству.

Он также заявил, что Евросоюзу нужно еще больше взаимодействовать с Анкарой на фоне внутренних проблем страны, вместо того, чтобы наказывать ее (недавно ЕС приняло решение о сокращении финансовой помощи Турции из-за нарушений прав человека и демократических стандартов в республике).

Они (Евросоюз) объяснили это тем, что Турция ушла далеко от верховенства закона и т.д. Мы это понимаем, но это не решение. Европейский Союз должен предпринять противоположный шаг для более конструктивного диалога. Европейский союз не должен делать это (внутриполитическую ситуацию в Турции) предлогом для изоляции Турции, наказания Турции. Напротив, Европейский союз должен воспринимать нынешнюю ситуацию в Турции как повод для более активного взаимодействия со страной,
сказал политик.

Ранее канцлер ФРГ Меркель заявила, что предложит Брюсселю прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС в связи с нарушениями в стране прав человека.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 28

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  1. Anarchist Сегодня, 10:11
    Говорят про ататюрка, а подразумевают Османа! Уж очень хочет эрдоган Империю возродить...
    Anarchist
    1. 210окв Сегодня, 10:25
      Александр hi Я согласен-хочет.Только следует напомнить чем накрылась Османская Империя..Тазом медным!И были они нами биты не раз.
      Цитата: Anarchist
      Говорят про ататюрка, а подразумевают Османа! Уж очень хочет эрдоган Империю возродить...
      210окв
      1. Anarchist Сегодня, 10:31
        Когда-то Измаил Одесской областью сделали, а не попали Константинополь в православие возвращать?! hi
        Anarchist
        1. 210окв Сегодня, 10:40
          Оно то может и пора..Только не с нашим руководством. Вот тогда то турки и побегут к натовцам слезы лить..
          Цитата: Anarchist
          Когда-то Измаил Одесской областью сделали, а не попали Константинополь в православие возвращать?! hi
          210окв
        2. Rakti-Kali Сегодня, 10:51
          Цитата: Anarchist
          Когда-то Измаил Одесской областью сделали, а не попали Константинополь в православие возвращать?!

          А что, он когда то России принадлежал, что бы его возвращать? А в данных обстоятельствах мне интереснее было бы увидеть турецкую армию у стен Вены - пусть сначала шакалы друг-друга погрызут.
          Rakti-Kali
      2. Идущий Сегодня, 10:34
        Цитата: Anarchist
        Говорят про ататюрка, а подразумевают Османа! Уж очень хочет эрдоган Империю возродить...


        Он эту мечту вынашивает всю жизнь и готов щедро заплатить. Привет Александр!
        Идущий
      3. хрыч Сегодня, 10:35
        Цитата: 210окв
        И были они нами биты не раз.

        Переворот организован кастой офицеров кемалистов-масонов, которые подчинялись Брюсселю, как по натовской линии, так и по гностической. Путч подавлен, каста зачищена. А был вопрос 10 минут, как ВВП предупредил и спас Эрдогана. Центр заговора был с базы НАТО Инджирлик, как и уничтожение нашего самолета. Фактически Турция уже не в НАТО, остальное формальности. А так величайший ход наших спецслужб по разрушению альянса. Турция не имела технологичную армию, те же Петриоты там были германские, зато полумиллионное пушечное мясо альянса также нам угрожало. Пусть сейчас эту роль берут на себя поляки и прибалды, а их маааало laughing
        хрыч
        1. Идущий Сегодня, 10:50
          А так величайший ход наших спецслужб по разрушению альянса. Турция не имела технологичную армию, те же Петриоты там были германские, зато полумиллионное пушечное мясо альянса также нам угрожало. Пусть сейчас эту роль берут на себя поляки и прибалды,


          Но и за Турцией нужен глаз да глаз.
          Идущий
          1. Anarchist Сегодня, 10:53
            Цитата: Идущий
            Но и за Турцией нужен глаз да глаз.

            Они не только на Крым, но и на Кавказ заглядываются!
            hi
            Anarchist
            1. Идущий Сегодня, 11:01
              Первая на очереди Армения и нам надо не зевать , а то они быстро договорятся с Ираном.
              Идущий
              1. Anarchist Сегодня, 11:04
                И америкосы подмахнуть, ведь тогда опять придётся влезть России...
                Anarchist
    2. сибиралт Сегодня, 10:34
      Франция выходила из НАТО в 1966 г. Это стоило Де Голю главного поста в государстве.
      Переплюнет ли его Эрдоган в смелости, большой вопрос. lol
      сибиралт
      1. masterovoy Сегодня, 10:47
        Франция была одной из 12 стран-основателей НАТО, однако в 1966 году, по инициативе Шарля Де Голя, она вышла из военных структур Альянса, продолжая при этом принимать участие в работе его политических структур. В марте 2009 года Национальное собрание Франции поддержало идею президента Николя Саркози о возвращении в военные структуры НАТО.
        masterovoy
  2. vovanpain Сегодня, 10:12
    Да кто же их отпустит то из НАТО?Скорее Эрдоган пашу уберут.
    vovanpain
    1. stalkerwalker Сегодня, 10:15
      Цитата: vovanpain
      Да кто же их отпустит то из НАТО?Скорее Эрдоган пашу уберут.

      У Эрдогана есть удивительное свойства - делать заявления по поводу и без... И, как правило, забывать о сказанном....
      stalkerwalker
      1. Anarchist Сегодня, 10:25
        Ну он может в крайнем случае извиниться! И все схавают...
        Летали, знаем! hi
        Anarchist
  3. Egorovich Сегодня, 10:15
    Посвистят, посвистят о выходе из НАТО и немного погодя, сгорбатившись, опять будут есть из одной тарелки с матрасниками.
    Egorovich
    1. Идущий Сегодня, 10:35
      Да это Эрдоган торгуется и не более.
      Идущий
      1. Egorovich Сегодня, 10:38
        На востоке очень любят торг. Это у них как символ. А уж турки то, те еще... .
        Egorovich
        1. Идущий Сегодня, 10:52
          Они не уважают тех людей которые не торгуются , они искренне их не понимают.
          Идущий
          1. Egorovich Сегодня, 10:56
            Это же Ближний Восток, у них свой менталитет.
            Egorovich
  4. Andrea Сегодня, 10:20
    А чего так?Получается,чтобы получить политические дивиденды нужно хаять НАТО!Вывод-большинство населения против НАТО!Феерично!
    Но скорее,банальный шантаж-ништяков захотелось.
    Andrea
    1. Идущий Сегодня, 10:36
      Конечно , это восток , вот и торгуются.
      Идущий
  5. askort154 Сегодня, 10:27
    Турок можно понять. Им с 1952 г. ( приняли в НАТО) говорят - вы нам нужны, как таран против русских, но в свою семью не пустим., вот десятки лет и держат их на пороге ЕС.
    askort154
    1. Идущий Сегодня, 10:35
      И продолжат дальше держать.
      Идущий
  6. Евродав Сегодня, 10:39
    Цитата: Anarchist
    Когда-то Измаил Одесской областью сделали, а не попали Константинополь в православие возвращать?! hi

    Перечитайте после запятой? Не торопитесь вы так мудростью делиться!
    Евродав
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:44
    Сомнений не было, что противники и критики Эрдогана обязательно зацепятся за его высказывания по отношению к Сша и НАТО. Но это их внутреннее дело. Мне кажется, что с наиболее громко кричащими Эрдоган найдет способ разобраться.
    rotmistr60
  8. Sergey53 Сегодня, 11:00
    Своими действиями Эрдоган напоминает нашего белорусского соседа. Только денег у нас не просит.
    Sergey53
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