Турецкий политик прокомментировал заявления Анкары о готовности выйти из НАТО

Призыв покинуть НАТО не является разумным. Он сделан … в частности для того, чтобы получить дополнительную поддержку в преддверии выборов. Эти резкие заявления о выходе из НАТО были сделаны, чтобы повлиять на внутреннюю политику Турции,

Они (Евросоюз) объяснили это тем, что Турция ушла далеко от верховенства закона и т.д. Мы это понимаем, но это не решение. Европейский Союз должен предпринять противоположный шаг для более конструктивного диалога. Европейский союз не должен делать это (внутриполитическую ситуацию в Турции) предлогом для изоляции Турции, наказания Турции. Напротив, Европейский союз должен воспринимать нынешнюю ситуацию в Турции как повод для более активного взаимодействия со страной,