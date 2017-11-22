Турецкий политик прокомментировал заявления Анкары о готовности выйти из НАТО
Заявления ряда турецких политиков о выходе страны из состава НАТО направлены, в частности, на то, чтобы повлиять н на внутреннюю политику Турции, приводит РИА Новости слова члена Республиканской народной партии (РНП) Турции, ответственного в организации за международные отношения, Озтюрка Йылмаза.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что организаторы учения НАТО Trident Javelin, которые прошли 8-17 ноября в Норвегии, выставили в качестве мишени стенд с портретами «врагов», на одном из которых был изображен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, а на другом нынешний турецкий лидер. Сорок турецких военных, участвовавших в учении НАТО, были отозваны. Руководство альянса принесло Эрдогану извинения, однако тот посчитал их недостаточными.
Он также заявил, что Евросоюзу нужно еще больше взаимодействовать с Анкарой на фоне внутренних проблем страны, вместо того, чтобы наказывать ее (недавно ЕС приняло решение о сокращении финансовой помощи Турции из-за нарушений прав человека и демократических стандартов в республике).
Ранее канцлер ФРГ Меркель заявила, что предложит Брюсселю прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС в связи с нарушениями в стране прав человека.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что организаторы учения НАТО Trident Javelin, которые прошли 8-17 ноября в Норвегии, выставили в качестве мишени стенд с портретами «врагов», на одном из которых был изображен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, а на другом нынешний турецкий лидер. Сорок турецких военных, участвовавших в учении НАТО, были отозваны. Руководство альянса принесло Эрдогану извинения, однако тот посчитал их недостаточными.
Призыв покинуть НАТО не является разумным. Он сделан … в частности для того, чтобы получить дополнительную поддержку в преддверии выборов. Эти резкие заявления о выходе из НАТО были сделаны, чтобы повлиять на внутреннюю политику Турции,сказал Йылмаз агентству.
Он также заявил, что Евросоюзу нужно еще больше взаимодействовать с Анкарой на фоне внутренних проблем страны, вместо того, чтобы наказывать ее (недавно ЕС приняло решение о сокращении финансовой помощи Турции из-за нарушений прав человека и демократических стандартов в республике).
Они (Евросоюз) объяснили это тем, что Турция ушла далеко от верховенства закона и т.д. Мы это понимаем, но это не решение. Европейский Союз должен предпринять противоположный шаг для более конструктивного диалога. Европейский союз не должен делать это (внутриполитическую ситуацию в Турции) предлогом для изоляции Турции, наказания Турции. Напротив, Европейский союз должен воспринимать нынешнюю ситуацию в Турции как повод для более активного взаимодействия со страной,сказал политик.
Ранее канцлер ФРГ Меркель заявила, что предложит Брюсселю прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС в связи с нарушениями в стране прав человека.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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