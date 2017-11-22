11:04 22 ноября

Война в Йемене: саудиты позорно проигрывают кампанию

Вооруженный конфликт в Йемене, который изначально планировался саудитами в качестве блицкрига, длится уже несколько лет. Хуситам, вооруженным старыми образцами техники, удалось эффективно бороться с превосходящим как в техническом, так и численном плане противником. Арабская коалиция, численностью более 150 тысяч солдат и офицеров, истощена и вынуждена задействовать все больше ресурсов.




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