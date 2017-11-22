Проект «ЗЗ». Грустные времена для «Газпрома»: Польшу согреет американский газ
Громкая сегодняшняя новость: сжиженный газ из Америки пойдёт в Польшу. Контракт подписан на пятилетний срок. Об этом событии пишут крупнейшие информационные агентства планеты. То, о чём говорили в этом году, свершилось: если весной поляки упорно торговались с американцами, то теперь компромисс, видимо, достигнут, и сделка одобрена обеими сторонами.
Согласно информации польского первоисточника, сайта компании «PGNiG», подписан контракт с компанией «Centrica LNG». Американцы будут поставлять в Польшу сжиженный природный газ (СПГ). Срок контракта — 5 лет.
Сообщаются и подробности сделки.
«PGNiG» заключила 5-летний контракт с США по СПГ, и этот контракт является «первым межгосударственным» договором на поставку в Польшу СПГ. Документ подписали «PGNiG Group» и «Centrica LNG Company Limited» (коротко «Centrica»).
СПГ будет поставляться с терминала Sabine Pass в Луизиане. Контракт вступит в силу уже в 2018 году.
Компания «PGNiG» намерена увеличивать свою коммерческую активность на европейском газовом рынке. Подписанное с американцами соглашение является первым среднесрочным контрактом на поставку американского СПГ в Центральную и Восточную Европу, однако отнюдь не последним. Кроме того, ранее, в октябре, компания «PGNiG» сделала коммерческое предложение по резервированию для себя части пропускной способности планируемого газопровода Baltic Pipe, который свяжет Польшу с газовыми месторождениями на норвежском континентальном шельфе в 2022 году.
(Напомним, летом этого года пресса писала о меморандуме, который поляки подписали с Данией. Документ подразумевал совместную реализацию проекта Baltic Pipe, трубопровода, который в ближайшей перспективе позволит заменить русский природный газ. Завершение строительства газопровода намечено на октябрь 2022 года. Подписанный меморандум предусматривал поставки европейским потребителям «безопасной энергии по доступной цене», для чего в Польше, Дании и странах Балтии должны возникнуть диверсифицированные газовые рынки. Теперь мы видим, что Варшава подошла к решению вопросу диверсификации сразу с двух сторон: собственно европейской и американской.)
Контракт с «Centrica», которому предшествовал польский долгосрочный контракт на поставку газа из Катара, переводит польскую «PGNiG» «на более высокий уровень активности на мировом рынке СПГ», с гордостью отмечается на сайте компании.
«Мы с нетерпением ждём начала сотрудничества с нашим партнёром «Centrica» по диверсификации поставок газа в Польшу», — заявил президент правления «PGNiG» Пётр Войняк. По его словам, достигнутое соглашение является первым контрактом «PGNiG», заключённым в рамках портфеля контрактов на долгосрочную перспективу. Большинство других контрактов позволит обеспечить диверсифицированные поставки газа в Польшу и страны Центральной и Восточной Европы в целях повышения энергетической безопасности региона, в котором «исторически доминирует русский газ».
«Мы очень рады заключить среднесрочный контракт с «PGNiG». Это соглашение является частью стратегии «Centrica» по созданию глобального портфеля СПГ. Наш авторитет, опыт и коммерческий потенциал позволяют поставлять СПГ растущему числу клиентов во всём мире. Мы рады работать с «PGNiG» в ближайшие годы», — прокомментировал сделку Джонатан Уэстби, управляющий директор «Centrica Energy Marketing & Trading».
Газ будет поставляться по правилу Delivery Ex Ship (Incoterms 2000), то есть продукт считается поставленным, когда он оказался в распоряжении грузополучателя в указанном порту назначения. До этого момента нести все расходы обязан продавец. Риск потерь при поставке в порт назначения тоже несёт продавец.
«Centrica», напоминает польский сайт, обслуживает сейчас более 27 миллионов клиентов, прежде всего из Англии, Ирландии и Северной Америки. В компании работает около 12 тысяч человек.
Таким образом, подписанный контракт — первый из многих запланированных. «Centrica» явно намерена закрепиться на газовом рынке не только Польши, но и Европы, а «PGNiG» явно не собирается упускать лакомый кусок. Неудивительно, что в последний год Польша так много мнит о себе, вступая в споры с Германией и даже с ЕС. Варшава вознамерилась стать газовым локомотивом Европы и вытеснить с рынка «Газпром» под предлогом «диверсификации».
Трудно судить, суждено ли таким масштабным планам сбыться, однако то, что Варшава сблизилась с заокеанским гегемоном на почве газовой купли-продажи, ясно давно. Президент Трамп в текущем году неустанно продвигал американский СПГ в Европе, и цель у него была с поляками единая: выдавить из Евросоюза русский «Газпром», а для начала заметно сократить его рыночную долю. Именно поэтому мистер Трамп твердил о той же «диверсификации» поставок и о желании США «помочь» Польше сжиженным газом. Теперь мечты Трампа и польских политиков осуществляются.
О сделке Польши и США пишет сегодня крупная пресса, например, markets.businessinsider.com, «The Hill» и мн. др.
О польской сделке с американцами пишет и агентство «Рейтер».
«Первая среднесрочная сделка по поставкам СПГ из США» с лидирующей газовой компании Польши «PGNiG» подаётся агентством как часть более широкого плана Варшавы, направленного на «сокращение зависимости» Польши «от российских поставок».
Соответствующее заявление сделал несколько часов назад представитель государственной компании «PGNiG». По его словам, в рамках сделки, подписанной с «Centrica LNG Co. Ltd», Польша получит девять поставок СПГ в 2018-2022 годах.
Но вот что любопытно: эта компания не раскрыла ни объёмов, ни цен, согласованных по указанному контракту, который широко освещается в мировой прессе по обе стороны океана.
«Рейтер» информирует, что СПГ будет поступать с экспортного терминала Sabine Pass LNG в Луизиане в Соединённых Штатах на терминал LNG в Польше в Свиноуйсьце на Балтийском море. Этот терминал открыт для коммерческих операций в 2016 году.
Также агентство указывает, что «визит президента США Дональда Трампа в Варшаву в июле» раздразнил аппетиты Варшавы к сжиженному американскому газу. Сам аппетит проснулся ещё в июне, когда «PGNiG» получила свой первый СПГ из США на спот-рынке. Теперь уже можно говорить и о регулярных поставках.
Как сообщает «Рейтер», план «PGNiG» состоит в том, чтобы не продлевать долгосрочный контракт по природному газу с российским «Газпромом» (истекает в 2022 году), а заменить поставки «с востока» поставками газа из Норвегии и поставками американского СПГ через названный выше терминал.
Ежегодно в Польше потребляется около 16 миллиардов кубометров газа.
Итак, Польша всерьёз взялась за газовую стратегию. Не исключено, что при помощи терминала и контрактов на поставки в США она намеревается стать своего рода газовым проводником Восточной и Центральной Европы и даже противопоставить себя в некотором роде Германии с её «северными потоками».
Как бы там ни было, на рынке Евросоюза в 2018-2022 гг. следует ожидать сильнейшего давления на «Газпром». Мистер Трамп и его антироссийски настроенные коллеги-политики в Польше и некоторых других государствах ЕС сделают всё для выдавливания «Газпрома» с рынка. Для делового человека Трампа это «ничего личного, просто бизнес», а вот для Польши, которой явно придётся платить за американский СПГ больше, чем за природный газ из России, это, очевидно, вопрос политики, маскируемый «диверсификацией».
Российский газ в Европе сейчас наиболее конкурентоспособен по цене: в среднем «Газпром» продаёт его по 170 долларов за тысячу кубометров. Американцы этим летом предлагали европейцам СПГ не дешевле двухсот долларов за ту же тысячу кубометров. Разница весьма ощутимая. Сколько сумели выторговать у американцев к зиме поляки, польская компания утаивает. Скорее всего, немного, иначе тайны бы из цены не делали.
Впрочем, поляки намерены «разбавить» американский газ норвежским, поэтому диверсификация таки присутствует.
Взгрустнулось что-то господину Миллеру
Согласно информации польского первоисточника, сайта компании «PGNiG», подписан контракт с компанией «Centrica LNG». Американцы будут поставлять в Польшу сжиженный природный газ (СПГ). Срок контракта — 5 лет.
Сообщаются и подробности сделки.
«PGNiG» заключила 5-летний контракт с США по СПГ, и этот контракт является «первым межгосударственным» договором на поставку в Польшу СПГ. Документ подписали «PGNiG Group» и «Centrica LNG Company Limited» (коротко «Centrica»).
СПГ будет поставляться с терминала Sabine Pass в Луизиане. Контракт вступит в силу уже в 2018 году.
Компания «PGNiG» намерена увеличивать свою коммерческую активность на европейском газовом рынке. Подписанное с американцами соглашение является первым среднесрочным контрактом на поставку американского СПГ в Центральную и Восточную Европу, однако отнюдь не последним. Кроме того, ранее, в октябре, компания «PGNiG» сделала коммерческое предложение по резервированию для себя части пропускной способности планируемого газопровода Baltic Pipe, который свяжет Польшу с газовыми месторождениями на норвежском континентальном шельфе в 2022 году.
(Напомним, летом этого года пресса писала о меморандуме, который поляки подписали с Данией. Документ подразумевал совместную реализацию проекта Baltic Pipe, трубопровода, который в ближайшей перспективе позволит заменить русский природный газ. Завершение строительства газопровода намечено на октябрь 2022 года. Подписанный меморандум предусматривал поставки европейским потребителям «безопасной энергии по доступной цене», для чего в Польше, Дании и странах Балтии должны возникнуть диверсифицированные газовые рынки. Теперь мы видим, что Варшава подошла к решению вопросу диверсификации сразу с двух сторон: собственно европейской и американской.)
Контракт с «Centrica», которому предшествовал польский долгосрочный контракт на поставку газа из Катара, переводит польскую «PGNiG» «на более высокий уровень активности на мировом рынке СПГ», с гордостью отмечается на сайте компании.
«Мы с нетерпением ждём начала сотрудничества с нашим партнёром «Centrica» по диверсификации поставок газа в Польшу», — заявил президент правления «PGNiG» Пётр Войняк. По его словам, достигнутое соглашение является первым контрактом «PGNiG», заключённым в рамках портфеля контрактов на долгосрочную перспективу. Большинство других контрактов позволит обеспечить диверсифицированные поставки газа в Польшу и страны Центральной и Восточной Европы в целях повышения энергетической безопасности региона, в котором «исторически доминирует русский газ».
«Мы очень рады заключить среднесрочный контракт с «PGNiG». Это соглашение является частью стратегии «Centrica» по созданию глобального портфеля СПГ. Наш авторитет, опыт и коммерческий потенциал позволяют поставлять СПГ растущему числу клиентов во всём мире. Мы рады работать с «PGNiG» в ближайшие годы», — прокомментировал сделку Джонатан Уэстби, управляющий директор «Centrica Energy Marketing & Trading».
Газ будет поставляться по правилу Delivery Ex Ship (Incoterms 2000), то есть продукт считается поставленным, когда он оказался в распоряжении грузополучателя в указанном порту назначения. До этого момента нести все расходы обязан продавец. Риск потерь при поставке в порт назначения тоже несёт продавец.
«Centrica», напоминает польский сайт, обслуживает сейчас более 27 миллионов клиентов, прежде всего из Англии, Ирландии и Северной Америки. В компании работает около 12 тысяч человек.
Таким образом, подписанный контракт — первый из многих запланированных. «Centrica» явно намерена закрепиться на газовом рынке не только Польши, но и Европы, а «PGNiG» явно не собирается упускать лакомый кусок. Неудивительно, что в последний год Польша так много мнит о себе, вступая в споры с Германией и даже с ЕС. Варшава вознамерилась стать газовым локомотивом Европы и вытеснить с рынка «Газпром» под предлогом «диверсификации».
Трудно судить, суждено ли таким масштабным планам сбыться, однако то, что Варшава сблизилась с заокеанским гегемоном на почве газовой купли-продажи, ясно давно. Президент Трамп в текущем году неустанно продвигал американский СПГ в Европе, и цель у него была с поляками единая: выдавить из Евросоюза русский «Газпром», а для начала заметно сократить его рыночную долю. Именно поэтому мистер Трамп твердил о той же «диверсификации» поставок и о желании США «помочь» Польше сжиженным газом. Теперь мечты Трампа и польских политиков осуществляются.
О сделке Польши и США пишет сегодня крупная пресса, например, markets.businessinsider.com, «The Hill» и мн. др.
О польской сделке с американцами пишет и агентство «Рейтер».
«Первая среднесрочная сделка по поставкам СПГ из США» с лидирующей газовой компании Польши «PGNiG» подаётся агентством как часть более широкого плана Варшавы, направленного на «сокращение зависимости» Польши «от российских поставок».
Соответствующее заявление сделал несколько часов назад представитель государственной компании «PGNiG». По его словам, в рамках сделки, подписанной с «Centrica LNG Co. Ltd», Польша получит девять поставок СПГ в 2018-2022 годах.
Но вот что любопытно: эта компания не раскрыла ни объёмов, ни цен, согласованных по указанному контракту, который широко освещается в мировой прессе по обе стороны океана.
«Рейтер» информирует, что СПГ будет поступать с экспортного терминала Sabine Pass LNG в Луизиане в Соединённых Штатах на терминал LNG в Польше в Свиноуйсьце на Балтийском море. Этот терминал открыт для коммерческих операций в 2016 году.
Также агентство указывает, что «визит президента США Дональда Трампа в Варшаву в июле» раздразнил аппетиты Варшавы к сжиженному американскому газу. Сам аппетит проснулся ещё в июне, когда «PGNiG» получила свой первый СПГ из США на спот-рынке. Теперь уже можно говорить и о регулярных поставках.
Как сообщает «Рейтер», план «PGNiG» состоит в том, чтобы не продлевать долгосрочный контракт по природному газу с российским «Газпромом» (истекает в 2022 году), а заменить поставки «с востока» поставками газа из Норвегии и поставками американского СПГ через названный выше терминал.
Ежегодно в Польше потребляется около 16 миллиардов кубометров газа.
* * *
Итак, Польша всерьёз взялась за газовую стратегию. Не исключено, что при помощи терминала и контрактов на поставки в США она намеревается стать своего рода газовым проводником Восточной и Центральной Европы и даже противопоставить себя в некотором роде Германии с её «северными потоками».
Как бы там ни было, на рынке Евросоюза в 2018-2022 гг. следует ожидать сильнейшего давления на «Газпром». Мистер Трамп и его антироссийски настроенные коллеги-политики в Польше и некоторых других государствах ЕС сделают всё для выдавливания «Газпрома» с рынка. Для делового человека Трампа это «ничего личного, просто бизнес», а вот для Польши, которой явно придётся платить за американский СПГ больше, чем за природный газ из России, это, очевидно, вопрос политики, маскируемый «диверсификацией».
Российский газ в Европе сейчас наиболее конкурентоспособен по цене: в среднем «Газпром» продаёт его по 170 долларов за тысячу кубометров. Американцы этим летом предлагали европейцам СПГ не дешевле двухсот долларов за ту же тысячу кубометров. Разница весьма ощутимая. Сколько сумели выторговать у американцев к зиме поляки, польская компания утаивает. Скорее всего, немного, иначе тайны бы из цены не делали.
Впрочем, поляки намерены «разбавить» американский газ норвежским, поэтому диверсификация таки присутствует.
Автор: Олег Чувакин
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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