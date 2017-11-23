Америка, имей в виду: российские бомбардировщики могут стать непобедимым оружием (The National Interest, США)

Современный флот стратегических бомбардировщиков, в том числе, новые версии Ту-160М2 Blackjack, дает Кремлю возможность нанести более мощный удар.В данный момент, в случае необходимости нанести удар большой дальности, Россия будет возлагать все надежды на подводные лодки, оснащенные ракетами «Калибр». Однако появление новых бомбардировщиков с ракетами большой дальности Х-101 и ракетами Х-102 с ядерными боеголовками на борту обеспечило Кремль более совершенным оружием. Кроме того, оно позволяет России, которая привыкла рассчитывать исключительно на ядерное оружие, немного изменить свои взгляды.«Ту-160 и Ту-95МС проходят плановую модернизацию, - заявил 7 ноября начальник генерального штаба генерал-полковник Валерий Герасимов. Самолеты оборудованы более мощными двигателями. Вся техника на борту была усовершенствована».Модернизация российских бомбардировщиков означает, что есть много других самолетов, которые могут нести на борту крылатые ракеты. «В результате, количество самолетов-ракетоносцев увеличилось в 11 раз; доля современных стратегических бомбардировщиков теперь равняется 75.7%, что на 53 процента больше, чем раньше», - сказал Валерий Герасимов.Усовершенствованные самолеты позволят постсоветской России отказаться от главенствующей роли ядерного оружия. «Силы неядерного сдерживания сейчас наиболее важны. За последние пять лет вооруженные силы совершили прорыв в области высокоточного оружия большой дальности, - добавил Герасимов. – Самолеты дальнего действия теперь могут нести крылатые ракеты Х-101».В некотором смысле, для России наступил переломный момент.«У нас есть «Калибры» и ракеты Х-101 с огромной дальностью 4500 километром», - прокомментировал старший научный сотрудник Центра европейских и международных исследований в Высшей школе экономики (Москва) Василий Кашин.«Комбинация Х-101 и стратегического бомбардировщика дает возможность нанести удар в любую точку земного шара, хотя и медленно».Таким образом, российские бомбардировщики смогут дополнить и даже заменить собой кремлевские подлодки в качестве основного оружия большой дальности. «В какой-то степени это замена флоту», - сказал Кашин.«Самолеты Ту-160М2 смогут наносить огромный по силе одновременный ракетный удар в любую точку. Думаю, именно поэтому этот проект активно финансируется».В то же время Россия продолжает инвестировать в развитие гиперзвуковых видов вооружения, которые также позволят Москве уменьшить значение ядерного оружия.«Благодаря наработкам в области конструирования высокоточных и гиперзвуковых видов вооружения, основную роль в стратегическом сдерживании можно будет отдать неядерному оружию», - отметил Герасимов.Россия также достигла успехов в разработке гиперзвуковых антикорабельных ракет «Циркон». В ближнесрочной перспективе будущее неядерного стратегического большой дальности все-таки остается туманным.По словам Кашина, «пока рано говорить о неядерном гиперзвуковом стратегическом оружии».