Контракт на поставку Минобороны ОТРК "Искандер-М" выполнен

Церемония передачи последнего бригадного комплекта "Искандеров" в рамках серийного контракта, подписанного в 2011 году, сейчас проходит на полигоне Капустин Яр (Астраханская область)

Российская армия приняла на вооружение последний, десятый бригадный комплект оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" в рамках серийного контракта от 2011 года, сообщил в среду источник в оборонно-промышленном комплексе.— сказал он.ОТРК "Искандер" предназначен для скрытной подготовки и нанесения высокоточных ракетных ударов по различным целям в оперативно-тактической глубине с гарантированной дальностью поражения от 50 до 500 километров, на различных театрах военных действий, в любых условиях, в том числе при активном противодействии противником средствами противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы, передает РИА Новости