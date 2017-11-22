11:05 22 ноября

Контракт на поставку Минобороны ОТРК "Искандер-М" выполнен

Российская армия приняла на вооружение последний, десятый бригадный комплект оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" в рамках серийного контракта от 2011 года, сообщил в среду источник в оборонно-промышленном комплексе.

Контракт на поставку Минобороны ОТРК "Искандер-М" выполнен


Церемония передачи последнего бригадного комплекта "Искандеров" в рамках серийного контракта, подписанного в 2011 году, сейчас проходит на полигоне Капустин Яр (Астраханская область)
— сказал он.


ОТРК "Искандер" предназначен для скрытной подготовки и нанесения высокоточных ракетных ударов по различным целям в оперативно-тактической глубине с гарантированной дальностью поражения от 50 до 500 километров, на различных театрах военных действий, в любых условиях, в том числе при активном противодействии противником средствами противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы, передает РИА Новости

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. Anarchist Сегодня, 10:39
    Танцуй Россия и плачь Европа... Опа!
    Anarchist
    1. сибиралт Сегодня, 10:50
      "Искандеры" это уже очень толстый аргумент в пользу России belay
      сибиралт
  2. rotmistr60 Сегодня, 10:58
    с гарантированной дальностью поражения от 50 до 500 километров

    Прибалты, поляки в ступоре - мы же кричали о российской угрозе, вот она. Русофобская свистопляска продолжится с удвоенной силой, а мы с интересом понаблюдаем за ней.
    rotmistr60
  3. Romario_Argo Сегодня, 10:59
    может все же 12-й Бригадный комплект???
    и скорее всего передадут крайний в 448-ю ракетную бригаду город Курск, 20-я армия
    Romario_Argo
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