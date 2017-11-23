Нужно прекращать плач по поводу нашей слабости и начинать решать будущие проблемы сегодня

Не знаю, как вам, а мне стали надоедать статьи и передачи из серии ужастиков. Какая-то странная закономерность наблюдается в наших СМИ в этом вопросе. Начинают плач либералы — патриоты молчат или громят "нытиков" в гневных статьях. Спадает либеральная волна плача — начинается патриотическая. Теперь уже либералы действуют точно так же, как чуть раньше действовали патриоты. А в целом создается совершенно идиотское ощущение незащищенности России и слабости наших вооруженных сил.Интересно то, что в большинстве случаев плач поднимают не военные, а политологи, артисты, профессоры всяческих университетов и академий. Т. е. люди, которые в силу своей популярности и по роду деятельности имеют значительное влияние на определенную часть народа. Причем убедительность их слов даже не требует для поклонников доказательств. Кумир сказал, значит, это истина.Сейчас наступило время патриотического плача. Российский флот совсем маленький и слабенький. Он не сможет защитить наши моря. Авиация если не уступает, то равна западной по техническим решениям. А по численности отстает в разы. Сухопутные силы только в стадии перевооружения. Короче говоря, шеф, всё пропало! Но так ли это?Прежде всего хотелось бы осмыслить причину такого негативного отношения к России. Многие до сих пор такой причиной называют СССР и его дела, коммунистов. Другая часть людей видит причину в современной политике России. В способности говорить против "демократического большинства" во главе с США. Третьи видят причину в личности российского президента. Уйдет Путин, и все нормализуется.А ведь за столетия противостояния России и Европы причина не менялась. И причина эта — сама Россия. С огромными территориями, с полезными ископаемыми, с непонятным народом, который живет там, где вроде и жить невозможно. Для Запада само существование нашей страны в таком масштабе является красной тряпкой. Столько народов, столько религий, столько культур, столько отличий, и всё это единая страна! Причем настолько единая, что даже распад СССР воспринимается не как победа над Россией, а как трагедия мирового уровня.Теперь по сути крокодильих слез. Многое из того, о чем говорят и пишут наши политики и специалисты, верно. В военном смысле мы действительно не сможем противостоять "цивилизованному миру". Наша армия действительно уступает количественно американской или натовской. Да и качественное превосходство пока не особенно заметно. Новая техника и вооружение есть, но поставляется пока на "опасные направления". И это "пока", по старой российской традиции, будет длиться ровно столько, сколько эта техника будет суперсовременной.Многие сегодня ставят в пример действия нашей армии в Сирии. "Показали европейцам и американцам мощь и возможности армии". Спорить не буду, Действительно, показали. Да так, что иностранные штабы сегодня загружены работой на годы. Инженеры и конструкторы заняты поиском способов противостоять новым российским наработкам.Но возникает вопрос: а традиционная ли это русская армия? Не напоминает ли это действия западных, в частности, американских армий в большинстве современных войн? Красивая картинка для обывателя. Наши самолеты и ракеты уничтожают чужого противника на чужой территории. А наши наземные подразделения выполняют вспомогательные функции. Мы не воюем с противником на земле. Такой новый подвид миротворцев...И возникает у думающих людей вполне законные вопросы. В настоящий период эта армия способна нас защитить? Не вести региональные войны, а защищать страну? Не уничтожать террористов где-то далеко, а не допустить врага в собственный дом?Понятно, что основной лейтмотив высказываний большинства политиков сегодня таков, каким он был в предвоенные годы в прошлом столетии. Будем бить врага на его территории! Только одно непонятно: враг с этим уже согласился? Или сомневается? Где "стопор", который сохраняет мир сегодня?Сегодня сильно возросла роль ядерной триады и возможностей нанесения упреждающего неядерного удара. Давно вы читали или слышали рассуждения американских адмиралов о российском надводном флоте? Тишина первозданная. А вот о российских ядерных ракетоносцах говорят постоянно. О российских подводных лодках. Почему? Да потому, что нейтрализовать эти ракетоносцы Запад неспособен. Даже при наличии огромного превосходства собственного флота над российским.Может, в западной прессе продолжаются споры по поводу наших новых танков или артиллерийских систем? Обсуждаются наши автоматы или винтовки? Тишина. Да, какое-то время интерес, безусловно, был. Нужно было объяснить обывателю, что превосходство этих вооружений некритично. А в идеале доказать, что старое собственное оружие все же лучше. Объяснили, доказали и... забыли. Теперь это важно только специалистам.Но в то же время сколько копий сломано по поводу наших ракет! Сколько денег западные страны дополнительно выделили на создание собственных ракет такого же класса! Сколько денег выделено на создание оружия противодействия! И истерика не прекращается. Деньги продолжают перекачиваться в оружейные фирмы. Генералы продолжают "случайно раскрывать секретные данные" о российском супероружии.Именно в таком же ключе вызывают интерес и наши самолеты. Особенно те, которые способны нести ядерное оружие или являются составной частью сил неядерного удара.Но вернемся к нашим баранам. К собственным проблемам и задачам.Прежде всего о вероятности начала войны. Вероятность действительно велика. Но мы и США вполне понимаем, что в любом случае, повторяю, в любом случае "ответка" прилетит. Нет сегодня в мире страны, которая бы со 100-процентной уверенностью могла защитить собственные территории и собственный народ от удара возмездия.Понятно, что американская "поигрывание" мускулами в районе Северной Кореи не привело к началу очередного регионального конфликта только потому, что никто не мог гарантировать безопасности Японии, Южной Кореи, да и самим США. Что есть или чего нет у КНДР, доподлинно не известно. Никто не мог предсказать действий России и Китая в случае даже случайного попадания ядерной ракеты на их территории. А ведь в регионе есть ещё Индия и Пакистан."Демократический мир" научился закрывать глаза на сотни и тысячи смертей в Африке, Азии, других регионах мира. Для "цивилизованных стран" это вроде компьютерной игры. Но этот же мир совершенно не умеет погибать сам. Сотни тысяч сирийцев? Десятки тысяч украинцев? Да это ничто по сравнению с двумя-тремя десятками европейцев, погибших во время теракта. Даже по сравнению с одним погибшим европейцем — ничто.Сегодня блок НАТО стоит у наших границ. То в одном месте, то в другом появляются бравые парни на "Хаммерах". Мы вынуждены реагировать. Мы перенацеливаем наши части на противостояние с новой угрозой. Но посмотрите на реакцию Запада на наш "Запад". Это не игра на публику. Это реальное восприятие собственной судьбы в случае начала конфликта.В силу некоторых личных обстоятельств в последние дни я много общался с гражданами западных стран. В Европе большинство обывателей и даже военнослужащих в ужасе от того, что Россия может напасть! Даже в Канаде такие настроения. В Канаде! Кто-нибудь из вас когда-либо слышал о наших планах нападения на Канаду? Или хотя бы защиты от канадского нападения? Большинство тех, с кем мне довелось поговорить, уверяли меня, что воевать с Россией не будут никогда.Многие из "младоевропейцев" в ответ на вопрос о собственном нахальстве и способности "огрести от России" за наглость ссылаются на членство в НАТО. Пресловутый 5 пункт. Мы не латыши, поляки или литовцы — мы европейцы. И вся Европа пойдет воевать за нас. Приходится напоминать о "всей Европе", которая кинулась помогать Турции, члену НАТО, после сбитого российского самолета. Так кинулись, что только пятки сверкали.Не будут европейцы воевать за Прибалтику, Украину или даже за Польшу. Не будут! Да и за другие страны тоже. Каждый ишак носит свои уши. Или своя рубашка ближе к телу. Это кому как угодно. Блеф, который американцы долго использовали в борьбе с Варшавским договором, закончился. Точно так же, как заканчивается единая Европа. Единого государства не получилось. Есть очень "плотный" союз государств. Причем очень сильно напоминающий СЭВ. Только кормит всех "друзей" теперь не СССР, как в СЭВ, а Германия, Франция и пока что Великобритания. Ровно тогда, когда кормушка прекратится, союзники побегут к следующей. При этом ещё и нагадив возле пустой "старой" кормушки.Такая ситуация не может длиться вечно. В конечном итоге, учитывая экономические, научные, технологические и прочие возможности, Запад получит возможность эффективно противостоять нашему оружию. Конечно, в случае, если мы не будем его развивать и дальше. Мне кажется, такая ситуация может наступить в течение ближайших 10 лет. И вот тогда мы можем серьезно пострадать.Почему в течение десятка лет? Да просто потому, что именно в эти годы на ведущие роли в области науки и инженерной мысли выйдут первые ласточки "инновационного обучения в российской школе". Те, кто имеет не советское, достаточно добротное образование, а российское, "егэшное". Как решить эту проблему, я не знаю. Потому просто обозначаю. Наверное, это дело государства и правительства.В одном я точно уверен: любой удобный случай, когда ударить можно будет безболезненно для собственной страны, Запад не упустит. Это не будет мировая война. В самом худшем случае это приведет к распаду России на несколько кусков. Кормить нас никто желания не выразит. Достаточно убрать сильного игрока из мировой политики и создать территории по снабжению "цивилизованного мира" полезными ископаемыми.Тогда зачем плакать именно сейчас? У нас есть время и понимание будущих трудностей. У нас время на реакцию. И необходимо его использовать по полной программе. Нужно менять систему образования. Нужно готовить действительно грамотную замену уходящим техническим и научным гениям. Нужно возвращать мозги в страну.Сегодня нет необходимости ставить танки вдоль границ "один в один". Современная война не будет битвой народов. Это битва технологий. Битва науки, если угодно. А значит, для сохранения страны важно развивать именно это вооружение. При сохранении необходимого и достаточного потенциала для ведения локальной войны в случае нападения. Другого пути у нас просто нет!