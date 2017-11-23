17:53 23 ноября

Нужно прекращать плач по поводу нашей слабости и начинать решать будущие проблемы сегодня

Не знаю, как вам, а мне стали надоедать статьи и передачи из серии ужастиков. Какая-то странная закономерность наблюдается в наших СМИ в этом вопросе. Начинают плач либералы — патриоты молчат или громят "нытиков" в гневных статьях. Спадает либеральная волна плача — начинается патриотическая. Теперь уже либералы действуют точно так же, как чуть раньше действовали патриоты. А в целом создается совершенно идиотское ощущение незащищенности России и слабости наших вооруженных сил.



Интересно то, что в большинстве случаев плач поднимают не военные, а политологи, артисты, профессоры всяческих университетов и академий. Т. е. люди, которые в силу своей популярности и по роду деятельности имеют значительное влияние на определенную часть народа. Причем убедительность их слов даже не требует для поклонников доказательств. Кумир сказал, значит, это истина.


Сейчас наступило время патриотического плача. Российский флот совсем маленький и слабенький. Он не сможет защитить наши моря. Авиация если не уступает, то равна западной по техническим решениям. А по численности отстает в разы. Сухопутные силы только в стадии перевооружения. Короче говоря, шеф, всё пропало! Но так ли это?

Прежде всего хотелось бы осмыслить причину такого негативного отношения к России. Многие до сих пор такой причиной называют СССР и его дела, коммунистов. Другая часть людей видит причину в современной политике России. В способности говорить против "демократического большинства" во главе с США. Третьи видят причину в личности российского президента. Уйдет Путин, и все нормализуется.

А ведь за столетия противостояния России и Европы причина не менялась. И причина эта — сама Россия. С огромными территориями, с полезными ископаемыми, с непонятным народом, который живет там, где вроде и жить невозможно. Для Запада само существование нашей страны в таком масштабе является красной тряпкой. Столько народов, столько религий, столько культур, столько отличий, и всё это единая страна! Причем настолько единая, что даже распад СССР воспринимается не как победа над Россией, а как трагедия мирового уровня.

Теперь по сути крокодильих слез. Многое из того, о чем говорят и пишут наши политики и специалисты, верно. В военном смысле мы действительно не сможем противостоять "цивилизованному миру". Наша армия действительно уступает количественно американской или натовской. Да и качественное превосходство пока не особенно заметно. Новая техника и вооружение есть, но поставляется пока на "опасные направления". И это "пока", по старой российской традиции, будет длиться ровно столько, сколько эта техника будет суперсовременной.

Многие сегодня ставят в пример действия нашей армии в Сирии. "Показали европейцам и американцам мощь и возможности армии". Спорить не буду, Действительно, показали. Да так, что иностранные штабы сегодня загружены работой на годы. Инженеры и конструкторы заняты поиском способов противостоять новым российским наработкам.

Но возникает вопрос: а традиционная ли это русская армия? Не напоминает ли это действия западных, в частности, американских армий в большинстве современных войн? Красивая картинка для обывателя. Наши самолеты и ракеты уничтожают чужого противника на чужой территории. А наши наземные подразделения выполняют вспомогательные функции. Мы не воюем с противником на земле. Такой новый подвид миротворцев...

И возникает у думающих людей вполне законные вопросы. В настоящий период эта армия способна нас защитить? Не вести региональные войны, а защищать страну? Не уничтожать террористов где-то далеко, а не допустить врага в собственный дом?

Понятно, что основной лейтмотив высказываний большинства политиков сегодня таков, каким он был в предвоенные годы в прошлом столетии. Будем бить врага на его территории! Только одно непонятно: враг с этим уже согласился? Или сомневается? Где "стопор", который сохраняет мир сегодня?

Сегодня сильно возросла роль ядерной триады и возможностей нанесения упреждающего неядерного удара. Давно вы читали или слышали рассуждения американских адмиралов о российском надводном флоте? Тишина первозданная. А вот о российских ядерных ракетоносцах говорят постоянно. О российских подводных лодках. Почему? Да потому, что нейтрализовать эти ракетоносцы Запад неспособен. Даже при наличии огромного превосходства собственного флота над российским.

Может, в западной прессе продолжаются споры по поводу наших новых танков или артиллерийских систем? Обсуждаются наши автоматы или винтовки? Тишина. Да, какое-то время интерес, безусловно, был. Нужно было объяснить обывателю, что превосходство этих вооружений некритично. А в идеале доказать, что старое собственное оружие все же лучше. Объяснили, доказали и... забыли. Теперь это важно только специалистам.

Но в то же время сколько копий сломано по поводу наших ракет! Сколько денег западные страны дополнительно выделили на создание собственных ракет такого же класса! Сколько денег выделено на создание оружия противодействия! И истерика не прекращается. Деньги продолжают перекачиваться в оружейные фирмы. Генералы продолжают "случайно раскрывать секретные данные" о российском супероружии.

Именно в таком же ключе вызывают интерес и наши самолеты. Особенно те, которые способны нести ядерное оружие или являются составной частью сил неядерного удара.

Но вернемся к нашим баранам. К собственным проблемам и задачам.

Прежде всего о вероятности начала войны. Вероятность действительно велика. Но мы и США вполне понимаем, что в любом случае, повторяю, в любом случае "ответка" прилетит. Нет сегодня в мире страны, которая бы со 100-процентной уверенностью могла защитить собственные территории и собственный народ от удара возмездия.

Понятно, что американская "поигрывание" мускулами в районе Северной Кореи не привело к началу очередного регионального конфликта только потому, что никто не мог гарантировать безопасности Японии, Южной Кореи, да и самим США. Что есть или чего нет у КНДР, доподлинно не известно. Никто не мог предсказать действий России и Китая в случае даже случайного попадания ядерной ракеты на их территории. А ведь в регионе есть ещё Индия и Пакистан.

"Демократический мир" научился закрывать глаза на сотни и тысячи смертей в Африке, Азии, других регионах мира. Для "цивилизованных стран" это вроде компьютерной игры. Но этот же мир совершенно не умеет погибать сам. Сотни тысяч сирийцев? Десятки тысяч украинцев? Да это ничто по сравнению с двумя-тремя десятками европейцев, погибших во время теракта. Даже по сравнению с одним погибшим европейцем — ничто.

Сегодня блок НАТО стоит у наших границ. То в одном месте, то в другом появляются бравые парни на "Хаммерах". Мы вынуждены реагировать. Мы перенацеливаем наши части на противостояние с новой угрозой. Но посмотрите на реакцию Запада на наш "Запад". Это не игра на публику. Это реальное восприятие собственной судьбы в случае начала конфликта.

В силу некоторых личных обстоятельств в последние дни я много общался с гражданами западных стран. В Европе большинство обывателей и даже военнослужащих в ужасе от того, что Россия может напасть! Даже в Канаде такие настроения. В Канаде! Кто-нибудь из вас когда-либо слышал о наших планах нападения на Канаду? Или хотя бы защиты от канадского нападения? Большинство тех, с кем мне довелось поговорить, уверяли меня, что воевать с Россией не будут никогда.

Многие из "младоевропейцев" в ответ на вопрос о собственном нахальстве и способности "огрести от России" за наглость ссылаются на членство в НАТО. Пресловутый 5 пункт. Мы не латыши, поляки или литовцы — мы европейцы. И вся Европа пойдет воевать за нас. Приходится напоминать о "всей Европе", которая кинулась помогать Турции, члену НАТО, после сбитого российского самолета. Так кинулись, что только пятки сверкали.

Не будут европейцы воевать за Прибалтику, Украину или даже за Польшу. Не будут! Да и за другие страны тоже. Каждый ишак носит свои уши. Или своя рубашка ближе к телу. Это кому как угодно. Блеф, который американцы долго использовали в борьбе с Варшавским договором, закончился. Точно так же, как заканчивается единая Европа. Единого государства не получилось. Есть очень "плотный" союз государств. Причем очень сильно напоминающий СЭВ. Только кормит всех "друзей" теперь не СССР, как в СЭВ, а Германия, Франция и пока что Великобритания. Ровно тогда, когда кормушка прекратится, союзники побегут к следующей. При этом ещё и нагадив возле пустой "старой" кормушки.

Такая ситуация не может длиться вечно. В конечном итоге, учитывая экономические, научные, технологические и прочие возможности, Запад получит возможность эффективно противостоять нашему оружию. Конечно, в случае, если мы не будем его развивать и дальше. Мне кажется, такая ситуация может наступить в течение ближайших 10 лет. И вот тогда мы можем серьезно пострадать.

Почему в течение десятка лет? Да просто потому, что именно в эти годы на ведущие роли в области науки и инженерной мысли выйдут первые ласточки "инновационного обучения в российской школе". Те, кто имеет не советское, достаточно добротное образование, а российское, "егэшное". Как решить эту проблему, я не знаю. Потому просто обозначаю. Наверное, это дело государства и правительства.

В одном я точно уверен: любой удобный случай, когда ударить можно будет безболезненно для собственной страны, Запад не упустит. Это не будет мировая война. В самом худшем случае это приведет к распаду России на несколько кусков. Кормить нас никто желания не выразит. Достаточно убрать сильного игрока из мировой политики и создать территории по снабжению "цивилизованного мира" полезными ископаемыми.

Тогда зачем плакать именно сейчас? У нас есть время и понимание будущих трудностей. У нас время на реакцию. И необходимо его использовать по полной программе. Нужно менять систему образования. Нужно готовить действительно грамотную замену уходящим техническим и научным гениям. Нужно возвращать мозги в страну.

Сегодня нет необходимости ставить танки вдоль границ "один в один". Современная война не будет битвой народов. Это битва технологий. Битва науки, если угодно. А значит, для сохранения страны важно развивать именно это вооружение. При сохранении необходимого и достаточного потенциала для ведения локальной войны в случае нападения. Другого пути у нас просто нет!
Автор: Александр Ставер


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 20

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  1. НЕКСУС Сегодня, 15:14
    Статья в целом верна...именно в течении 10 лет решаться будет кем мы как страна будем:передовым научным и технологичным лидером мировым или бензоколонкой,как и было обозначено не так давно...И вот именно через 10 лет придут к кульманам,в КБ,на заводы и верфи те самые жертвы ЕГЭ,которых мы наблюдаем сегодня. И мое мнение,что вопрос обороноспособности страны в первую очередь лежит именно в приемственности и образовании больше,чем в том,какое оружие мы создаем сегодня.
    НЕКСУС
    1. Chertt Сегодня, 16:04
      Цитата: НЕКСУС
      именно в течении 10 лет решаться будет кем мы как страна будем:

      Ну так можно сказать, практически о любой стране, в любой исторический отрезок
      Chertt
  2. АА17 Сегодня, 15:26
    "Нужно менять .... Нужно готовить .... Нужно возвращать ....Другого пути у нас просто нет!"- уважаемый Александр Ставер, а кто из участников форума против всего что Вы написали. Для кого эти слова? Для меня или для других граждан России? Да мы 3А - двумя руками. Но от нас мало что зависит. Это всё зависит от нашего правительства. А оно хочет? Менять НУЖНО ВСЮ СИСТЕМУ, "оптом". Писал на соседней ветке. Повторюсь, это для нашего региона очень серьёзно. Это касается многих семей, у нас в Чувашии.
    "...Накануне в Арбитражном суде Чувашии прошли первые заседания по искам Внешэкономбанка» (ВЭБ) о признании несостоятельными предприятий концерна «Тракторные заводы» (КТЗ). У наблюдателей нет сомнений, что на этот раз «Промтрактор», Чебоксарский агрегатный завод, «Промтрактор-Промлит», еще около 10 менее крупных предприятий концерна в Чувашии, а также Агромашхолдинг, заводы КТЗ в Липецке, Волгограде, Кургане будут признаны банкротами. Никогда ранее – ни в лихие 90-е, ни тем более в 2000-е – Чувашия не проходила через банкротства своих предприятий такого масштаба...Даже не касаясь социальных последствий, которые грозят десяткам тысяч работников концерна на территории Чувашии, необходимо отметить, что банкротство КТЗ – это в некотором роде технологический вызов для самого Арбитражного суда. «Правде ПФО» достоверно неизвестно, банкротилась ли когда-либо в России промышленная империя такого масштаба, но АС Чувашии точно еще ни разу не принимал одновременно столько исков о несостоятельности от одного заявителя. В октябре-ноябре ВЭБ подал заявления о банкротстве головной компании КТЗ – ККУ «Концерн «Тракторные заводы», а также Чебоксарского агрегатного завода, Чебоксарского сталеплавильного завода, компаний «Сарэкс», «Аверс», «Сервис промышленных машин» – и еще около 10 юридических лиц только в Чувашии..."
    П.С. Комментарий с форума (https://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=2580858&am
    p;st=585) по поводу банкротства Чебоксарского Тракторного завода.
    • cenmax8a Nov 19 2017, 20:20 : "Самое хреновое в этом то, что уничтожили кадровый потенциал, работу квалифицированных работников. Статус рабочего человека уничтожался но при Союзе рабочий был основной движущей силой экономики страны. Ещё несколько лет и мы потеряем даже тех спецов кто остался на этом заводе. Сейчас молодые рабочие на оборудовании на частных фирмах получают не меньше 30 тыщ. в Чебоксарах и зачем им идти на этот тракторный?"
    АА17
    1. Saling Сегодня, 15:58
      Самое веселое, это то, что такая деградация и в экономике и в образовании дальше будет только прогрессировать. Не кому менять эту систему. А сама система развиваться не хочет и не будет
      Saling
  3. Антианглосакс Сегодня, 15:31
    Зато один русский воин стоит 10-15 натовских вырожденцев! Нет у запада даже малюсенького шанса в традиционной войне и амеровыродки это знают не хуже нас!
    Антианглосакс
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 15:44
      Цитата: Антианглосакс
      Зато один русский воин стоит 10-15 натовских вырожденцев!

      Посмотрел я в Италии и Испании на этих "вырожденцев". Что-то немного завидно стало laughing
      Андрей из Челябинска
      1. Chertt Сегодня, 16:01
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Зато один русский воин стоит 10-15 натовских вырожденцев!

        Уникальное по своей глубине. заявление.......Явный лидер недели fool
        Chertt
  4. Saling Сегодня, 15:48
    Цитата: Антианглосакс
    Зато один русский воин стоит 10-15 натовских вырожденцев! Нет у запада даже малюсенького шанса в традиционной войне и амеровыродки это знают не хуже нас!

    В чем? В умении пить водку?
    Saling
    1. ul_vitalii Сегодня, 16:03
      А где Вы встречали пьяного русского пулемётчика? Флажок у Вас веселой расцветки.
      ul_vitalii
      1. Saling Сегодня, 16:55
        А что, в РА служат одни трезвенники? Вы с армией Саудовской Аравии ее не путаете?
        Завидуете расцветке флажка? wink
        Saling
        1. ul_vitalii Сегодня, 17:41
          У меня флаг один и он вызывает гордость, ну а Ваш, есть и повеселее расцветки, не прогадайте.Саудам привет, цветочек им в задницу.
          ul_vitalii
    2. Nikolay73 Сегодня, 16:55
      ...а вы пили водку с русским воином и проиграли? Или почему такая ирония? :)
      Nikolay73
  5. andrej-shironov Сегодня, 16:17
    Александр, боюсь что у нас нет времени. Потому что кроме хотеть надо ещё и мочь! А этого у власти не наблюдается! Власть стала вещью в себе и народ её заботит лишь в контексте овцы, которую можно стричь. Ваш последний абзац был бы выполняем, если бы народ доверял власти и лидеру. А этого на данном этапе нет. Да и коллективный Запад действительно чертовски хитёр, бьёт нас там, где мы слабы, то есть почти по всем фронтам. Он (запад) чувствует что у нынешней власти нет поддержки народа, этим и пользуется. И на мой взгляд нападать будет именно вбивая клинья и далее разделяя народ и власть. Потому как границы этих разломов власть не устраняет.
    andrej-shironov
    1. Nikolay73 Сегодня, 17:10
      Народ и власть - это всегда сложно, на этих столпах возникает государство, чем больше доверие и понимание друг другом взаимной необходимости и взаимозависимости, тем справедливее и, не побоюсь этого слова, демократичнее государство. ИМХО конечно... на западе та же проблема, нам нужно перенимать их приёмы борьбы.
      Nikolay73
  6. groks Сегодня, 16:31
    Расплывчато. Собственно спорят либералы-всепропальщики с либералами-шапкозакидателями. В числе первых могут быть нормальные люди, а вот в числе вторых - увы.
    groks
  7. Chertt Сегодня, 16:34
    Интересная, но путаная статья со странным выводом
    "Современная война не будет битвой народов. Это битва технологий".

    -Так было с момента когда одно племя научилось обрабатывать кремневые наконечники лучше соседей
    ...обсидиан, бериллиевая бронза, сариссы, длинные луки..и.т.д... им несть числа...
    Chertt
  8. Nikolay73 Сегодня, 16:54
    Я гражданский и стратегию ведения локальных и глобальных боевых действий не учил... но я не вижу ничего плохого в том, что наши военные решают задачи, используют наше современное оружие а не скачут на тачанках по бескрайним просторам САР с шашкой на голо, не то время по моему. Да, молодое поколение... сколько раз это уже происходило, как там у классика - богатыри, не вы... , к тому же нужно помнить и то, что происходит в стане наших потенциальных противников, и это не призыв к недооценке угроз и забивании на нужды армии. Гибридные действия наших партнеров наносят нам огромный ущерб который нужно минимизировать и желательно превентивно. Бензоколонка не бардель, не самое постыдное место, что-то ОАЭ, США и другие страны не очень-то комплексуют на этот счёт, вон Трамп по миру ездит СПГ проталкивая и не краснеет, а развитие других отраслей у нас, так это - одно другому мешать не должно.
    Nikolay73
  9. Диванный Хенераль Сегодня, 16:54
    Александр...
    А чего это ВДРУГ ваша статья появилась после выступления "неправильнопонятогомальчикаКоленьки"?
    Проблема образования и проблема ЕГЭ возникла не сегодня, и даже не вчера. Думающие люди сразу говорили о ее недопустимости, но...
    И статью то вы кому адресовали? Министру образования? Премьеру? Президенту? Или вы четко понимаете, что "далеки они от народа"? Тогда к чему это?
    Болит душа за государство Российское - есть сайт обращений - давайте там составим петицию, кинем тут на ВО рекламку - думаю поддержат процентов 99.
    А сейчас - это все "пикейное жилетничество"
    Диванный Хенераль
  10. serriy Сегодня, 17:23
    Надо, надо, надо, ....
    Это битва технологий. Битва науки, если угодно....Другого пути у нас просто нет!

    Ясен пень! Правительство работает над этим.
    serriy
  11. gorenina91 Сегодня, 17:27
    -Да всё было бы нормально ., если бы Россия начала "заниматься бы делом" (и сейчас всё начать -совсем не поздно)... -Но , к сожалению, Россия всё больше только прокладкой газопроводов , нефтепроводов и "шёлковых путей" занимается...
    gorenina91
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