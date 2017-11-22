США собираются обрушить рубль: чем ответит Россия?

Общий объем российской валюты, который на данный момент контролируется западными спекулянтами, составляет 2,2 трлн рублей. В последние месяцы присутствие нерезидентов на рынке отечественных ОФЗ постоянно расширялось. Какой может быть реакция Москвы на попытки Вашингтона обрушить российскую нацвалюту? Существует несколько стратегий, которые помогут нивелировать негативные последствия от американских санкций против суверенного долга РФ.











