11:01 22 ноября

США собираются обрушить рубль: чем ответит Россия?

Общий объем российской валюты, который на данный момент контролируется западными спекулянтами, составляет 2,2 трлн рублей. В последние месяцы присутствие нерезидентов на рынке отечественных ОФЗ постоянно расширялось. Какой может быть реакция Москвы на попытки Вашингтона обрушить российскую нацвалюту? Существует несколько стратегий, которые помогут нивелировать негативные последствия от американских санкций против суверенного долга РФ.




0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
Картина дня