11:09 22 ноября

Умер Дмитрий Хворостовский

Композитор и продюсер Дмитрий Маликов сообщил, что в ночь на 22 ноября в Лондоне умер знаменитый певец Дмитрий Хворостовский, передает РИА Новости.

У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3.36 утра по лондонскому времени
— сказал Маликов.

Умер Дмитрий Хворостовский



Хворостовский скончался на 56 году жизни после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.

После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Дмитрия стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях. За карьеру ему довелось выступать на сцене Королевского театра в Ковент-Гардене (Лондон, Великобритания), Метрополитен-оперы в Нью Йорке (США), Лирик-оперы Чикаго (США), Парижской оперы (Франция), "Ла Скала" (Милан, Италия).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/

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Комментарии 14

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  1. Романенко Сегодня, 10:53
    Боже, как жалко!
    Царство тебе небесное. И вечная память....
    Романенко
    1. _Ugene_ Сегодня, 10:55
      Только какое отношение эта новость имеет к Военному обозрению?
      _Ugene_
      1. Deadушка Сегодня, 10:58
        догадайтесь с трех раз...
        два уже было laughing
        Deadушка
    2. сибиралт Сегодня, 10:57
      Жаль английского певца. Очень жаль! Сибирь в трауре.
      сибиралт
      1. Шурале Сегодня, 10:59
        А правда, какая нам печаль про иностранного певца?
        Шурале
      2. 210окв Сегодня, 11:03
        Давайте не будем на смерть ехидничать.Да,он жил там.Но что нибудь он сказал плохого о нас,о России?А ведь там полно недругов.Вот если они сдохнут-я напьюсь с "горя".Жили там замечательные представители земли русской кои свои корни в себе носили..Дягилев и Павлова,Алехин и многие другие.Давайте не будем.
        Цитата: сибиралт
        Жаль английского певца. Очень жаль! Сибирь в трауре.
        210окв
  2. badens1111 Сегодня, 10:56
    Большая потеря для русской культуры,бесконечно жаль,что ушел.
    Мир праху и земля пухом...
    badens1111
    1. Джедай Сегодня, 11:00
      Присоединяюсь к соболезнованиям и правильным словам об ушедшем...
      Джедай
  3. solzh Сегодня, 10:57
    Мои соболезнования всем родным, близким, друзьям и тем кто любил и кому нравилось творчество Дмитрия Хворостовского. Вечная память зачемательному человеку.
    solzh
    1. сибиралт Сегодня, 11:04
      Магамаев пел арию Мефистофиля почище Шаляпина, но Родину не предал.
      сибиралт
  4. Сепар ДНР Сегодня, 10:58
    Царство Небесное !
    Сепар ДНР
  5. ul_vitalii Сегодня, 10:59
    Плохо, что российские знаменитости заканчивают свою карьеру и жизненный путь на чужбине. Царство небесное Вам Дмитрий.
    ul_vitalii
  6. Mavrikiy Сегодня, 11:02
    А в Питере мог бы жить и жить еще.
    Смог.
    Mavrikiy
  7. anjey Сегодня, 11:03
    В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.
    жаль еще не старых и талантливых людей,но еще больше жаль что они умирают где то на чужбине ,еще и враждебной по духу их родине России,я конечно же понимаю что творческие свободные личности - люди мира ,но все же отрыватся от корней ,пусть и не всегда дающих цвет благоухающий, как то коробит, в родную землю и лечь мягче и душа спокойней ...
    anjey
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