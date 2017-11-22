Умер Дмитрий Хворостовский

У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3.36 утра по лондонскому времени

Композитор и продюсер Дмитрий Маликов сообщил, что в ночь на 22 ноября в Лондоне умер знаменитый певец Дмитрий Хворостовский, передает РИА Новости — сказал Маликов.Хворостовский скончался на 56 году жизни после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Дмитрия стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях. За карьеру ему довелось выступать на сцене Королевского театра в Ковент-Гардене (Лондон, Великобритания), Метрополитен-оперы в Нью Йорке (США), Лирик-оперы Чикаго (США), Парижской оперы (Франция), "Ла Скала" (Милан, Италия).