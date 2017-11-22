11:09 22 ноября

Российские самолеты и вертолеты вернулись с учений в Таджикистане

Российские самолеты и вертолеты вернулись на аэродромы базирования после учений в Таджикистане, сообщил в среду помощник командующего войсками российского Центрального военного округа Ярослав Рощупкин.

Российские самолеты и вертолеты вернулись с учений в Таджикистане


Более 60 самолетов и вертолетов вернулись на аэродромы базирования, завершив масштабные внеплановые учения ОДКБ в Таджикистане. Столь крупная воздушная группировка была впервые создана в Центральноазиатском регионе
— сказал он.


Две трети летательных аппаратов (более 40) перебросил на маневры крупнейший в России Центральный военный округ, задействовав летный состав авиабаз Кольцово и Каменск-Уральский (Свердловская область), Шагол и Упрун (Челябинская область), Толмачево (Новосибирская область), Канск (Красноярский край), Кант (Киргизская Республика), а также авиагруппу 201 военной базы в Таджикистане.

Рощупкин напомнил, что на крупномасштабных маневрах, которые завершились 20 ноября, были разыграны тактические эпизоды на шести полигонах в горной и пустынной местности Таджикистана, в них приняли участие более 5 тысяч военнослужащих Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, передает РИА Новости

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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