16:22 22 ноября

Майдан. И грянул бой

К четвертой годовщине Майдана итальянские журналисты подготовили сенсационные материалы. В ходе расследования снайперы, которые вели огонь на центрально площади Киева, сделали громкие признания о своей вербовке и вознаграждении за расстрел людей. Более того, выясняется, что снайперы напрямую связанны с будущем, на тот момент, губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.




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Комментарии 1

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  1. СКАД Сегодня, 13:57
    Относительно так называемых мирных протэстувальныкив.Сегодня они получили статус участника боевых действий!?
    Кто-же на самом деле эти свидомые?Около 90% всей биомассы на мудане были просто халявщики.Сезонные работы закончились,а тут жратвы до отвала,шо-то приплачивали,одевали-бузи не хочу.Нормальный чел ,даже будучи недовольным Янеком,никогда не оставит работу,учебу,семью -опять-же своя рубашка ближе к телу.Взять того-же Сергея Нигояна. Его первого грохнули из обреза в упор. Беженцы из Армении жили в розвалюхе под Днепропетровском.Сначала хотел на халяву поехать на мудан,но денег не дали и пришлось за свои.Там приодели,откормили и готовая сакральная жертва.Сегодня-первый герой Уропии.
    Был трагикомичный случай. В другом конце Куева в кафе замочили одного чела.Недолго думая отвезли на мудан и вот-жертва подземной сотни. Родственники опустив глазки получили около миллиона гривен и мендаль. Так таковых истинных ахтывистов на мудане было единицы.Всех интересовал только хорошая должность,жратва,отобрать бизнес и т.п.
    СКАД
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