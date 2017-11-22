Майдан. И грянул бой

К четвертой годовщине Майдана итальянские журналисты подготовили сенсационные материалы. В ходе расследования снайперы, которые вели огонь на центрально площади Киева, сделали громкие признания о своей вербовке и вознаграждении за расстрел людей. Более того, выясняется, что снайперы напрямую связанны с будущем, на тот момент, губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.











