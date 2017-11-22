Росгвардия заменит «ментобаты» ОМОНом

Часть подразделений СМВЧ реформируется, часть из них остается. По этому поводу есть соответствующее решение. Военнослужащие из этих подразделений переходят в оперативные части, в ВГО (части охраны важных гособектов) или в территориальные органы там, где есть должности военнослужащих,

В Росгвардии проходит масштабная реформа – до конца года будут сокращены несколько десятков специальных моторизованных воинских частей (СМВЧ, на профессиональном сленге – «ментобаты»). Основной задачей сил СМВЧ было патрулирование населенных пунктов и поддержание правопорядка. Вместо них формируются дополнительные силы ОМОН, сообщают Известия «СМВЧ отвечают за "охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в крупных городах". Подразделения комплектуются как солдатами-срочниками, так и контрактниками. Бойцы СМВЧ Росгвардии хорошо знакомы россиянам – они стоят в оцеплении во время митингов, стадионных концертов, футбольных и хоккейных матчей», – пишет газета.Спецчасти насчитывают 24 полка и 37 отдельных батальонов. В них проходят службу более 50 тыс. рядовых, сержантов и офицеров.рассказал газете начальник Главного управления кадров Росгвардии генерал-майор Виктор Мацюк.В частях и региональных управлениях Росгвардии, куда обращалось издание, сообщили, что вместо подразделений СМВЧ сформируют дополнительные силы ОМОНа.При этом СМВЧ могут остаться в Крыму, а также в большинстве городов, где будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Это Москва, Петербург, Екатеринбург, Казань, Калининград, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи. Но не исключено, что судьба остающихся частей решится после завершения чемпионата.