16:28 22 ноября

Росгвардия заменит «ментобаты» ОМОНом

В Росгвардии проходит масштабная реформа – до конца года будут сокращены несколько десятков специальных моторизованных воинских частей (СМВЧ, на профессиональном сленге – «ментобаты»). Основной задачей сил СМВЧ было патрулирование населенных пунктов и поддержание правопорядка. Вместо них формируются дополнительные силы ОМОН, сообщают Известия.



«СМВЧ отвечают за "охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в крупных городах". Подразделения комплектуются как солдатами-срочниками, так и контрактниками. Бойцы СМВЧ Росгвардии хорошо знакомы россиянам – они стоят в оцеплении во время митингов, стадионных концертов, футбольных и хоккейных матчей», – пишет газета.


Спецчасти насчитывают 24 полка и 37 отдельных батальонов. В них проходят службу более 50 тыс. рядовых, сержантов и офицеров.

Часть подразделений СМВЧ реформируется, часть из них остается. По этому поводу есть соответствующее решение. Военнослужащие из этих подразделений переходят в оперативные части, в ВГО (части охраны важных гособектов) или в территориальные органы там, где есть должности военнослужащих,
рассказал газете начальник Главного управления кадров Росгвардии генерал-майор Виктор Мацюк.

В частях и региональных управлениях Росгвардии, куда обращалось издание, сообщили, что вместо подразделений СМВЧ сформируют дополнительные силы ОМОНа.

При этом СМВЧ могут остаться в Крыму, а также в большинстве городов, где будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Это Москва, Петербург, Екатеринбург, Казань, Калининград, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи. Но не исключено, что судьба остающихся частей решится после завершения чемпионата.

Использованы фотографии: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Комментарии 21

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  1. самый главный Сегодня, 11:25
    Браво!!! Вместо борьбы с преступностью теперь разгон недовольных. Сокращены все службы МВД которые занимались раскрытием преступлений и предотвращением правонарушений от участковых до ППС. Штаты райотделов на "земле" значительно сократились, а ОМОНа всё больше и больше. В ОМОНе, конечно, сотрудники не виноваты, что ежедневное раскрытие преступлений не их задача, но как мне кажется реформа МВД пошла явно не в ту сторону...
    самый главный
    1. 210окв Сегодня, 11:26
      Вы от них что?Пострадали?
      Цитата: самый главный
      Браво!!! Вместо борьбы с преступностью теперь разгон недовольных.
      210окв
      1. самый главный Сегодня, 11:43
        Цитата: 210окв
        Вы от них что?Пострадали?

        Отслужив много лет я всё же надеюсь, что став ветераном я не стану противопоставлять себя тем, кто ещё служит. Но кто защитит население страны от ежедневных преступлений? ОМОН же не раскрывает тот вал преступлений совершаемых ежедневно. А погромы я не помню за всё время службы ни единого. Если и были "массовые" протесты, то протестовали либо газелисты за невозможность работать и против выдавливания их с рынка перевозок, либо продавцы ларьков против сноса разрешенной торговли в угоду толстосумов.
        самый главный
        1. weksha50 Сегодня, 13:07
          Цитата: самый главный
          Но кто защитит население страны от ежедневных преступлений?


          Мдя... И кто защитит население от происков "слуг народа" ? Правительства, Думы, принимающих "непопулярные" решения ?...
          А население защищать - зачем... Вон, даже в Москве каждый день что-то уголовное и происходит,... Причем - довольно громкое... Ну и что ?
          weksha50
          1. g1v2 Сегодня, 15:21
            Статистику преступлений посмотрите за последние лет 10-15 и ее динамику . По факту если брать по тяжелым преступлениям , то их кол-во сейчас на уровне советского. А вот краж много, ну так капитализм на дворе. request Лично я изменение криминогенной ситуации вижу на примере своего района. И соседних. Правобережный рынок в соседнем районе в 90-е был одной из крупнейших точек торговли наркотой в Европе. Рядом было несколько проспектов, где рядами стояли женщины с низкой социальной ответственностью. wink Этого нет уже много лет. И это факт. С работы я часто возвращаюсь ночью и уже давно не припомню каких-либо опасных тем. То что сейчас считается чп , 15 лет назад было ежедневностью сна которую даже внимания никто не обращал. request
            g1v2
            1. SERGUS Сегодня, 15:35
              Цитата: g1v2
              Рядом было несколько проспектов, где рядами стояли женщины с низкой социальной ответственностью.

              Так сервис стал лучше, сейчас эти женщины и домой к тебе приедут хочешь сам к ним на хату, по кустам не надо ходить, а самого директора этих женщин сами бойцы росгвардии на сходках охраняют. В общем сервис как говорится а не абы что.
              SERGUS
        2. Oden280 Сегодня, 13:43
          Насчёт массовых погромов, плохо помните, особенно в середине 90-х. И насчёт раскрытия преступлений ОМОНом. то же ошибетесь. Его полное наименование раньше было ОМОН ППС МВД РФ, и несением патрульной службы и помощь участковым была нормой. Но до переименовании в полицию. Сей час же руководство Росгвардии просто тупо готовится к тому, что сотрудники массово будут уходить и они эти СМВЧ переименуют в ОМОН с теми ж принципами комплектование из срочников.
          Oden280
    2. rotmistr60 Сегодня, 11:31
      они стоят в оцеплении во время митингов, стадионных концертов, футбольных и хоккейных матчей
      Не стоит путать задачи оцепления и задачи связанные с локализацией беспорядков.
      теперь разгон недовольных.
      Если и разгоняют, то не недовольных, а устраивающих беспорядки, погромщиков и др. нарушающих закон и угрожающих здоровью граждан.
      rotmistr60
    3. слава1974 Сегодня, 13:08
      Сокращены все службы МВД которые занимались раскрытием преступлений и предотвращением правонарушений от участковых до ППС.

      Сокращение "ментобатов" - прерогатива Росгвардии, другое ведомство и к МВД отношения не имее с апреля 2016 года.
      Срочники конечно с патрульно-постовой службой справлялись не лучшим образом, но и обходились дешево.
      По данным ГК ВВ, когда в Мин.юст передали конвойные части, содержание батальона из контрактников стало обходится дороже в 15 раз по сравнению с батальоном из "срочников"
      слава1974
  2. 210окв Сегодня, 11:26
    Конечно,срочников надо на этой службе менять..
    210окв
  3. Сорокин Сегодня, 11:27
    Ну прощай,родная 5425 хотя повоевали славно в 87-89! На сегодня уже несколько не актуально срочников на ППС да и на оцепление.
    Сорокин
  4. TRex Сегодня, 11:27
    Снова "реформа"... Чтоб ее осуществить нужны денежки на развертывание дополнительных подразделений ОМОН. А комплектуются эти подразделения исключительно на профессиональной основе. Тут двумя тысячами в месяц на одного бойца не отделаешься...
    Вообще-то я сам против "срочников" на городских улицах. На многих из них без смеха не глянешь - "юность опоясанная ремнем". Деньги-то есть?
    TRex
  5. voyaka uh Сегодня, 12:03
    Недавно было в прессе о прикольной перестрелке
    в центре Москвы на парковке около ресторана. Два крупных бандита не поделили
    парковочное место. Одного крышевала (личная охрана) гвардия, другого полиция.
    Полиция победила, гвардия бежала, потеряв табельное оружие.
    voyaka uh
    1. слава1974 Сегодня, 13:01
      Два крупных бандита не поделили

      бандиты наверное не меньше чем в генеральских званиях.
      слава1974
    2. ваняватный Сегодня, 13:35
      хм , а круглолиций , пышущий честностью и здоровьем представитель росгвардии заявил о подвиге ...опять ... любопытно , в этом году двое близких обращались в ментовку ( матушка и барышня ) - обманули моих гуманитариев мошенники по телефону ( вот ведь куры)в обоих случаях их дважды послали мусора ( все чин по чину , бумага с идиотским отмазом и перепутанной датой события преступления) прокуратура тоже отмазалась фуфельным листком о том , что кто то что то должен проверить , в общем пока эта ментовско-прокурорская клоака лепила мукулатуру( около 3 месяцев туда сюда писульки писали ) вышли сроки давности подачи обращения в банк с запросом о транзакциии , ну или еще какая то херь в этом роде, а омоновцы молодцы сами по себе , немеряно с ними перебухано и переговорено - дружим
      ваняватный
    3. g1v2 Сегодня, 15:11
      Это из разряда в одном краю деревни пукнул . а в другом скажут - обосрался. . В составе Росгвардии есть бывшая вневедомственная охрана. Называется фгуп "Охрана" . Она занимается охраной недвижимости и мест хранения имущества. В том числе и машин. Соответственно наряд из двоих бойцов охранял одну из машин на стоянке согласно договору на охрану , заключенным с структурой Росгвардии. request
      В это время один из хозяев башни, опаздывая на праздник , бросил свое авто перед выходом , перекрыв проезд другому авторитету. Охрана того наехала на его охрану с требованием освободить проезд. Результат - разборки со стрельбой . Наряд росгвардии побежал на выстрелы, которые уже были не на стоянке , а внутри, но их расстреляли в спину. Один получил пулю в спину. а другого легко ранили. У получившего пулю в спину вытащили табельный ствол. Потом приехала полиция , но все уже разбежались - и гости и нападавшие . Соответственно, машины вторых объявлены в розыск .Нескольких нападавших задержали , один - тяжело ранен. У охраны башни тоже изъяли стволы на экспертизу. Росгвардейцы - в больнице . request Вроде отличается от вашей версии , верно? Но раскручиивать в инете будут именно ее.
      g1v2
  6. Немезида Сегодня, 12:59
    ОМОН армейский спецназ не заменит,у него иная специфика...
    Немезида
  7. tchoni Сегодня, 13:03
    Ребят, 50 тыся - это 10 дивизий. полнокровных таких... или три сухопутные армии. У немцев на начало войны ч польшей помнится всего что то около десяткабронетанковых было.
    Видно много у нас в стране недовольных и устраивающих беспорядки, если их ТРИ СУХОПУТНЫХ АРМИИ гоняет)))))
    tchoni
    1. Alexey RA Сегодня, 15:56
      Цитата: tchoni
      Ребят, 50 тыся - это 10 дивизий. полнокровных таких... или три сухопутные армии. У немцев на начало войны ч польшей помнится всего что то около десяткабронетанковых было.
      Видно много у нас в стране недовольных и устраивающих беспорядки, если их ТРИ СУХОПУТНЫХ АРМИИ гоняет)))))

      Судя по всему, в СССР недовольных было ещё больше: smile
      К моменту Распада СССР в состав Внутренних войск (кроме отдельных бригад, полков и батальонов) входила 31 дивизия из которых:
      20 конвойных дивизий
      2 оперативные дивизии
      9 дивизий Управления специальных частей

      А 50 000 - это численность СМВЧ/СМЧМ - срочники-вованы, изображающие милицию. Начали формировать эти части ещё в советские времена - и тогда в них было четыре полка, 40 отдельных батальонов и 2 роты.
      Alexey RA
  8. weksha50 Сегодня, 13:04
    "Спецчасти насчитывают 24 полка и 37 отдельных батальонов. В них проходят службу более 50 тыс. рядовых, сержантов и офицеров"...

    Гм... recourse Не хило... Не буду дальше развивать свою мысль...
    Однако всё-же хочется сказать о том, что все эти перетряхивания и оргмобпредприятия только деньги расходуют впустую и мишурой непонятливым глаза засоряют... Сущность - никакими названиями не вытравишь...
    weksha50
  9. andrej-shironov Сегодня, 15:08
    Идёт обычная замена частей в которых служат на части в которых служат по присяге! Власть усиляется, готовясь к чему то.
    andrej-shironov
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