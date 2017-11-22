16:33 22 ноября

Ледокол «Лидер» может получить вооружение

У ледокола проекта 10510 «Лидер» появилась новая задача: в случае необходимости он станет боевым кораблем. На него можно будет установить контейнеры с противолодочным, ракетным или артиллерийским вооружением, сообщают Известия.



«Проект размещения на нем систем вооружения проходит стадию технической экспертизы и рассматривается как вспомогательный. Установка боевых модулей возможна только в особый период. На это время планируется, что судно может привлекаться для усиления корабельной группировки Северного флота», – пишет газета со ссылкой на представителя главкомата ВМС.


В настоящее время атомный ледокол «Лидер» существует в виде макета. ЦКБ «Айсберг» и Крыловский государственный научный центр заняты техническим проектированием судна, оптимизацией внутренних помещений, а также мест размещения оборудования.

По словам военного эксперта Александра Мозгового, идея вооружения ледоколов не нова, но с появлением модульных технологий эта концепция выйдет на новый уровень.

На всех советских атомных ледоколах была предусмотрена установка в угрожаемый период артиллерийского вооружения. Развитие модульных технологий позволит расширить номенклатуру устанавливаемого вооружения. Наиболее востребованными окажутся модули, предназначенные для решения задач ПВО, однако их еще предстоит создать. У нас уже есть контейнерные "Калибр-К" с крылатыми ракетами, с которыми ледокол фактически превратится в ударный корабль,
сказал эксперт.

Использованы фотографии: http://bastion-opk.ru/ А.В. Карпенко
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Комментарии 48

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  1. Trevis Сегодня, 11:37
    Развитие модульных технологий позволит расширить номенклатуру устанавливаемого вооружения.

    Калибры, калибры! Да побольше!
    10510 «Лидер»

    Хотца поскорее его увидеть!
    Trevis
    1. Монос Сегодня, 12:16
      У наших атомных ледоколов всегда была функция защиты проводимых конвоев.
      Монос
      1. Burbon Сегодня, 12:26
        У наших атомных ледоколов всегда была функция защиты проводимых конвоев.
        ну а фотошоп тут причем? belay
        вот Россия -
        Burbon
        1. Монос Сегодня, 12:28
          Цитата: Burbon
          ну а фотошоп тут причем?

          Действительно, при чём тут фотошоп? fool
          Монос
          1. хрыч Сегодня, 12:49
            За нашими модульными системами фотошопники не успевают. А так все нормально. Мало кораблей, мы превратим сухогрузы и буксирчики в мощные ударные корабли laughing Надо понимать глубину наших глубин laughing
            хрыч
        2. Монос Сегодня, 12:41
          Атомный ледокол «Россия» во время испытаний подкреплений под артиллерийское вооружение по мобилизационному варианту
          Статья: "Левченко В. Г., Балтийскому заводу - 150 лет // Гангут— вып 37 СО ст — СПб Издательство «Гангут», 2006 — 144 с, ил. ISBN 5—85875—002-8"
          laughing Вот ещё "фотошоп":


          Вам мозг забанили? laughing
          Монос
          1. Burbon Сегодня, 12:52
            ]
            Цитата: Монос
            Атомный ледокол «Россия» во время испытаний подкреплений под артиллерийское вооружение по мобилизационному варианту

            wassat fool ни когда на нем не было арты....возможность была - а арты не было...и не хами мне..ясно?
            Burbon
            1. Монос Сегодня, 12:54
              Цитата: Burbon
              .и не хами мне..ясно?

              Хлопни стакан валерьянки, "знаток". smile Ты читать не умеешь?
              Атомный ледокол «Россия» во время испытаний подкреплений под артиллерийское вооружение по мобилизационному варианту

              Наберут по объявлениям...
              Монос
              1. Burbon Сегодня, 13:00
                Цитата: Монос
                Хлопни стакан валерьянки, "знаток". Ты читать не умеешь?

                опять хамишь
                Цитата: Монос
                Наберут по объявлениям..

                я тебе про твой фотошоп с артой, а не про возможность ее установки!!!...ни разу не стояла она на России.. negative
                Burbon
                1. Монос Сегодня, 13:04
                  Утомил ты меня, болезный, своей тугоплавкостью. Иди пионэрам втирай свои "мудрые" мысли. winked
                  Монос
                  1. Burbon Сегодня, 13:10
                    Цитата: Монос
                    Утомил ты меня, болезный, своей тугоплавкостью. Иди пионэрам втирай свои "мудрые" мысли

                    кроме хамства и фотошопа - сказать не чего...все как всегда у тебя, кто бы сомневался...
                    Burbon
            2. alstr Сегодня, 14:34
              Интересно, а что у меня тесть испытывал. Кстати, если я правильно помню, именно Советский Союз и был. Он тогда в бригаде строящихся кораблей служил и участвовал в этом.
              Было просто. Пушки поставили. Отстрелялись и потом на склад отправили. Так что фотка с пушками вполне могла случиться.
              alstr
              1. Burbon Сегодня, 14:43
                Цитата: alstr
                Пушки поставили. Отстрелялись и потом на склад отправили. Так что фотка с пушками вполне могла случиться.

                в СССР такого случится не могло!!....это фотошоп
                Burbon
                1. alstr Сегодня, 14:46
                  Чего не могло быть: пушек или фото?
                  alstr
                  1. Burbon Сегодня, 14:49
                    Цитата: alstr
                    Чего не могло быть: пушек или фото?

                    конечно фото, на ледоколы могли устанавливать арты, но эта картинка фотошоп))
                    Burbon
                    1. alstr Сегодня, 15:16
                      Почему? Если точно известно, что испытания артустановок были?
                      Сделать фото вполне могли.
                      alstr
      2. parkello Сегодня, 12:30
        было бы неплохо совсем если поставить установку дистанционного разминирования . лед взрывать если слишком толстый . и вертолет для десантирования
        parkello
        1. Монос Сегодня, 13:24
          Цитата: parkello
          и вертолет для десантирования

          Внимательнее на макет гляньте. Там есть и площадка для вертолёта и ангар.
          Монос
    2. НЕКСУС Сегодня, 12:45
      Цитата: Trevis
      Калибры, калибры! Да побольше!

      К тому времени ,когда Лидер сдадут,будут уже не только Калибры,но и Цирконы...универсальную ПУ уже разработали.
      НЕКСУС
  2. DenZ Сегодня, 11:42
    "Лидер" должен быть лидером во всем. Отличное решение.
    DenZ
    1. НЕКСУС Сегодня, 12:46
      Цитата: DenZ
      "Лидер" должен быть лидером во всем. Отличное решение.

      Настоящий Лидер-это эсминец Лидер.
      НЕКСУС
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:45
    Учитывая устремления Сша, Канады и др. стран НАТО к Арктике и желания оттяпать что-нибудь у России в этом регионе, то задача ставится разумная и своевременная. Ракеты это не пушченка и крупнокалиберные пулеметы.
    rotmistr60
    1. Burbon Сегодня, 11:52
      Цитата: rotmistr60
      Ракеты это не пушченка и крупнокалиберные пулеметы.

      да скорее всего поставят арту, панцирьМ и пакет НК....калибры там вообще на фиг не нужны....Лидер - для сопровождения во льдах как гражданских так и военных кораблей...ему не воевать, а защищать танкеры и газовозы....
      Burbon
      1. weksha50 Сегодня, 12:06
        Цитата: Burbon
        .ему не воевать, а защищать танкеры и газовозы.


        Системы ПВО и ПЛО - не помешают...
        weksha50
      2. хрыч Сегодня, 12:45
        Калибры есть противокорабельные. С другой стороны есть базы врага на Аляске и в Скандинавии . Кто сказал что нельзя вмазать при необходимости
        хрыч
  4. роман66 Сегодня, 11:50
    что значит "может" - должен быть вооружен! и чтоб ни один скотовоз и близко подойти не думал!
    роман66
    1. Burbon Сегодня, 12:10
      Цитата: роман66
      что значит "может" - должен быть вооружен! и чтоб ни один скотовоз и близко подойти не думал!

      fool belay wassat
      Burbon
      1. роман66 Сегодня, 12:20
        эмоционально. но не информативно. кукурузный?
        роман66
  5. Монархист Сегодня, 11:54
    Идея сама по себе не новая: еще в шестидесятых годах 19 военное ведомство использовало т.н."вспомогательные крейсера" из обычных пассажирских или грузовых. А в условиях Арктики атомный ледокол становится козырной картой и грех ее не использовать.
    Я не специалист,но думаю: "лидеру" НЕОБХОДИМО систему ПВО типа" Панцирь" и пожалуй противокарабельная система типа"гарпун" и тогда получается эдакий крейсер-ледокол
    Монархист
    1. weksha50 Сегодня, 12:08
      Цитата: Монархист
      еще в шестидесятых годах


      Гражданскую вспомните... Великую Отечественную... Масса гражданских кораблей вооружалась и использовалась...
      weksha50
    2. Alexey RA Сегодня, 12:15
      Так в СССР для всех АЛЕД после "Ленина" существовал мобпроект - проект вооружения ледокола в случае начала войны и мобилизации судов. В программе испытаний ЛЕД были испытания с установленным вооружением, затем оно снималось и сдавалось на хранение.
      Но не всегда - например, на "России" и "Советском Союзе" не стали снимать пару РЛС МР-123: одну в кормовой части надстройки и одну - на баке (выделявшуюся своим шаровым цветом на фоне оранжевой надстройки - на фото она видна между двумя носовыми кранами).

      А вот "Россия" в полном обвесе:

      Слева направо - АК-176, пара АК-630М и та самая МР-123. В кормовой части надстройки слева и справа от мачты-трубы видна ещё пара АК-630М. За трубой должна быть вторая АК-176. И вторая МР-123.
      Alexey RA
  6. Идущий Сегодня, 11:56
    По словам военного эксперта Александра Мозгового, идея вооружения ледоколов не нова, но с появлением модульных технологий эта концепция выйдет на новый уровень.


    Для полосатых там будут сюрпризы , сейчас они поднимут вой , что мы милитаризируем Арктику.
    Идущий
    1. faridg7 Сегодня, 13:05
      Цитата: Идущий
      По словам военного эксперта Александра Мозгового, идея вооружения ледоколов не нова, но с появлением модульных технологий эта концепция выйдет на новый уровень.


      Для полосатых там будут сюрпризы , сейчас они поднимут вой , что мы милитаризируем Арктику.

      Я конечно не учился на корабляцком факультете, но, я не вижу проблем в том, чтобы заложить на стадии проектирования в конструкцию ледокола пусковые шахты типа от тополя или синевы. А в угрожаемый период взять и зарядить их ракетами, а лучше зарядить сразу, а в угрожаемый период ввести в установки полетные задания
      faridg7
  7. помор северянин Сегодня, 12:06
    Это уже проходили в Советское время, когда на транспортных и рыболовных судах были фундаменты для артустановок, система орошения и куча другого оборудования, которое потом ржавела и гнила и приходила в негодность. Надо просто создавать и восстанавливать в Арктике береговую инфраструктуру, а не навешивать на ледоколы вооружения.
    помор северянин
    1. Хагалаз Сегодня, 12:36
      Что может заржаветь и что сгнить? Фундамент для орудия? Вы серьезно?
      А для ржавчины болгарку в руки и вперед, совсем не большой обьем работ.
      Ключевые слова в статье угрожаемый периуд и модульная конструкция. Если на уровне проектирования предусмотреть возможносьть размещения оборудования и систем выйдет не сопоставимо дешевле с обширной инфраструктурой на побережье. В условиях Арктики.
      Хагалаз
  8. vlad007 Сегодня, 12:07
    Ледокол "Иван Папанин" проекта 23550, заложен 19 апреля 2017-го в Санкт-Петербурге - спроектирован с вооружением.

    Технические характеристики корабля водоизмещением семь тысяч тонн не имеют аналогов в мире. Он будет совмещать в себе качества буксира, ледокола и патрульного корабля. ледокол "Иван Папанин" вооружат крылатыми ракетами "Калибр" и 76-миллиметровой артиллерийской военно-морской установкой АК-176МА.
    vlad007
    1. помор северянин Сегодня, 12:19
      Он построен для ВМФ, а то в прошлом году на Новосибирские острова группу кораблей сопровождали все Атомные ледоколы
      помор северянин
    2. badens1111 Сегодня, 12:19
      Цитата: vlad007
      буксира, ледокола и патрульного корабля. ледокол "Иван Папанин" вооружат крылатыми ракетами "Калибр" и 76-миллиметровой артиллерийской военно-морской установкой АК-176МА.

      А средства ПВО?Впрочем наверняка и это есть.радует,очень радует что озаботились освоением и защитой Арктики от посягательств всякого сброда.
      badens1111
  9. Громобой Сегодня, 12:23
    Лучше ПВО усилить,а "Калибры" это будет избыточно.Он ведь должен конвои водить,вот пусть и обороняет их.
    Громобой
    1. НЕКСУС Сегодня, 12:50
      Цитата: Громобой
      Лучше ПВО усилить,а "Калибры" это будет избыточно.Он ведь должен конвои водить,вот пусть и обороняет их.

      А в универсальные ПУ,которые не так давно разработали,можно и Калибры ставить и Ониксы и Цирконы в скором будущем.
      НЕКСУС
      1. Громобой Сегодня, 13:05
        К ним ещё и приблуда полагается в виде антенных и командных постов и дополнительных обученных специалистов в составе экипажа(большим числом,чем в модулях ПВО).Где вы столько их брать-то будете,если война начнётся,на новейшие-то комплексы?
        ПВО малой и средней дальности в ледовых конвоях особого периода нужнее.
        А длинные ударные ракеты пусть таскают те кому это и положено.
        Громобой
        1. НЕКСУС Сегодня, 13:09
          Цитата: Громобой
          А длинные ударные ракеты пусть таскают те кому это и положено.

          Ну да...только я дико извиняюсь,а мы сильно строим "то кому положено"?
          НЕКСУС
          1. Громобой Сегодня, 13:21
            Мало и медленно строим,но это вопрос не ко мне,понятное дело.
            Вооружать гражданские суда для самообороны это нормальная,общепринятая практика.Но ударные задачи должны выполнять специализированные корабли.А то мы такими темпами скоро начнём наши перспективные СПГ-танкеры "Цирконами" вооружать,дабы заткнуть дыру на ТОФе.Но это ведь явный перебор.
            Громобой
            1. НЕКСУС Сегодня, 13:24
              Цитата: Громобой
              Вооружать гражданские суда для самообороны это нормальная,общепринятая практика.

              А Циркон -это не только средство нападения,но и защиты. Если супостат будет знать,что на таком ледоколе есть ПУ с Цирконами,он будет держаться подальше от каравана,охраняемого данным ледоколом.
              НЕКСУС
              1. Громобой Сегодня, 13:31
                Не знаю,не видел.Пока,возможно, только секретные испытания проходят и выводы не делаю.
                Громобой
  10. Roma-1977 Сегодня, 12:23
    А шо вы хотели? Анекдот про "советский мирный трактор" родился не на пустом месте.
    Roma-1977
  11. Евгений РС Сегодня, 13:36
    Кто-то думает, что в странах НАТО подобным не занимаются?
    Я знаю об обратном.
    Ледоколы всеми всегда считались полувоенными судами.
    Евгений РС
  12. ВЕРЕСК Сегодня, 15:28
    Вооружение ледокола ракетами и артустановкой уже были заложены в начале разработки проекта.Так-что это не новость.Всё всуе нынешней мировой напряженности.Любое ледокольное судно\корабль-будет иметь на борту необходимое вооружение.Включая "Калибр" в контейнерах на транспортах.http://politrussia.com/upload/iblock/
    c07/c07315be868ef303ed3a846065a119fa.jpg
    ВЕРЕСК
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