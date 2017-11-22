Ледокол «Лидер» может получить вооружение

На всех советских атомных ледоколах была предусмотрена установка в угрожаемый период артиллерийского вооружения. Развитие модульных технологий позволит расширить номенклатуру устанавливаемого вооружения. Наиболее востребованными окажутся модули, предназначенные для решения задач ПВО, однако их еще предстоит создать. У нас уже есть контейнерные "Калибр-К" с крылатыми ракетами, с которыми ледокол фактически превратится в ударный корабль,

У ледокола проекта 10510 «Лидер» появилась новая задача: в случае необходимости он станет боевым кораблем. На него можно будет установить контейнеры с противолодочным, ракетным или артиллерийским вооружением, сообщают Известия «Проект размещения на нем систем вооружения проходит стадию технической экспертизы и рассматривается как вспомогательный. Установка боевых модулей возможна только в особый период. На это время планируется, что судно может привлекаться для усиления корабельной группировки Северного флота», – пишет газета со ссылкой на представителя главкомата ВМС.В настоящее время атомный ледокол «Лидер» существует в виде макета. ЦКБ «Айсберг» и Крыловский государственный научный центр заняты техническим проектированием судна, оптимизацией внутренних помещений, а также мест размещения оборудования.По словам военного эксперта Александра Мозгового, идея вооружения ледоколов не нова, но с появлением модульных технологий эта концепция выйдет на новый уровень.сказал эксперт.