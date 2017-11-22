16:30 22 ноября

Китай показал «самый быстрый» плавающий танк в мире

Оборонно-промышленный комплекс Китая представил новый "плавающий танк" VN18. Машина может комплектоваться различными орудиями, однако главная ее особенность заключается в быстроходности. Согласно заявлению разработчиков, 1600-сильный двигатель способен разогнать бронемашину до 65 км/ч на суше и до 30 км/ч на воде, что делает ее самой быстрой амфибией в мире.




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Комментарии 2

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  1. К0щей Сегодня, 13:39
    по воде прет хорошо. странно, что их танки на биатлоне медленнее наших smile
    К0щей
  2. мыслитель Сегодня, 13:56
    То БМП VN18, то плавающий танк. Два в одном, или один в двух? request
    мыслитель
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