Китай показал «самый быстрый» плавающий танк в мире

Оборонно-промышленный комплекс Китая представил новый "плавающий танк" VN18. Машина может комплектоваться различными орудиями, однако главная ее особенность заключается в быстроходности. Согласно заявлению разработчиков, 1600-сильный двигатель способен разогнать бронемашину до 65 км/ч на суше и до 30 км/ч на воде, что делает ее самой быстрой амфибией в мире.











