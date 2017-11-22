В Тихом океане потерпело крушение воздушное судно ВМС США
Воздушное судно ВМС США, на борту которого находилось 11 человек, потерпело крушение в Тихом океане у острова Окинава, говорится в заявлении командования Седьмого флота ВМС США.
Согласно тексту заявления, воздушное судно потерпело крушение на подходе к авианосцу "Рональд Рейган", который находился в Филиппинском море.
На настоящий момент причина крушения не установлена.
Воздушное судно ВМС США, на борту которого были 11 членов экипажа и пассажиров, потерпело крушение в океане к юго-востоку от острова Окинава сегодня приблизительно в 14.45 (8.45 мск)— говорится в заявлении. При этом тип воздушного судна не называется.
Согласно тексту заявления, воздушное судно потерпело крушение на подходе к авианосцу "Рональд Рейган", который находился в Филиппинском море.
В настоящее время проводится спасательная операция пассажиров и членов экипажа воздушного судна. Медицинский персонал на авианосце "Рональд Рейган" окажет им необходимую помощь.- говорится в сообщении
На настоящий момент причина крушения не установлена.
Использованы фотографии: https://commons.wikimedia.org
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти