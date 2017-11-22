16:30 22 ноября

В Тихом океане потерпело крушение воздушное судно ВМС США

Воздушное судно ВМС США, на борту которого находилось 11 человек, потерпело крушение в Тихом океане у острова Окинава, говорится в заявлении командования Седьмого флота ВМС США.

В Тихом океане потерпело крушение воздушное судно ВМС США


Воздушное судно ВМС США, на борту которого были 11 членов экипажа и пассажиров, потерпело крушение в океане к юго-востоку от острова Окинава сегодня приблизительно в 14.45 (8.45 мск)
— говорится в заявлении. При этом тип воздушного судна не называется.


Согласно тексту заявления, воздушное судно потерпело крушение на подходе к авианосцу "Рональд Рейган", который находился в Филиппинском море.

В настоящее время проводится спасательная операция пассажиров и членов экипажа воздушного судна. Медицинский персонал на авианосце "Рональд Рейган" окажет им необходимую помощь.
- говорится в сообщении

На настоящий момент причина крушения не установлена.

Использованы фотографии: https://commons.wikimedia.org
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Комментарии 37

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  1. solzh Сегодня, 11:41
    А русские в этот момент были рядом?
    solzh
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:44
      только хакеры))
      Ратник с пулеметом
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:46
        Воздушное судно ВМС США, на борту которого находилось 11 человек, потерпело крушение в Тихом океане
        похоже "шершень" нырнул...
        андрей юрьевич
        1. Тралл Сегодня, 11:51
          Один из 6 вертолетов или самолет РЭБ, возможно
          Тралл
          1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:57
            РЭБ скорей всего,там как раз примерно такое стадо работает
            Ратник с пулеметом
            1. NIKNN Сегодня, 12:16
              Цитата: Ратник с пулеметом
              РЭБ скорей всего,там как раз примерно такое стадо работает

              Там про пассажиров упоминается. request
              NIKNN
            2. просто экспл Сегодня, 12:47
              РЭБ на авианосце это гроулер , там экипаж 2 человека .
              откуда еще 9 ?
              зайцоме в бомболюке летали ?
              просто экспл
              1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:48
                значит вертик,гроулер и правда столько не набить)))
                Ратник с пулеметом
        2. просто экспл Сегодня, 12:46
          в Шершне 11 человек ?
          Вы не заболели часом ?
          просто экспл
    2. Muvka Сегодня, 11:46
      Опять конвертоплан чтоли? Раз умалчивают о типе судна. А то Япония и так требует улучшить безопасность, а тут еще один упал...
      Muvka
      1. Идущий Сегодня, 11:51
        Очень похоже , поэтому скрывают.
        Идущий
      2. фигвам Сегодня, 11:54
        Цитата: Muvka
        Опять конвертоплан чтоли? Раз умалчивают о типе судна. А то Япония и так требует улучшить безопасность, а тут еще один упал...

        Ага, даже сказать боятся какое американское судно.
        фигвам
    3. сибиралт Сегодня, 11:52
      На нормальные аэродромы нужно летать с пассжирами, а не на авианосцы. belay
      сибиралт
  2. HAM Сегодня, 11:48
    Прямо таки всё загадочно!Не иначе происки Ына.
    HAM
    1. Идущий Сегодня, 11:51
      Сидели бы дома и не задирались , все было бы в порядке.
      Идущий
    2. словак Сегодня, 12:03
      Молитвы японцев попали в цель?
      словак
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:49
    Воздушное судно ВМС США, на борту которого были 11 членов экипажа и пассажиров

    Странное воздушное судно, которое должно было сесть на авианосец и о типе которого ВМС Сша умалчивают.
    rotmistr60
    1. Тралл Сегодня, 11:52
      НЛО, может? smile
      Тралл
    2. роман66 Сегодня, 11:52
      секретная летающая тарелка
      роман66
    3. donavi49 Сегодня, 11:54
      Оспри или вертуха.
      donavi49
      1. андрей юрьевич Сегодня, 12:01
        Цитата: роман66
        секретная летающая тарелка

        а может,вы и угадали...
        андрей юрьевич
        1. Svarog51 Сегодня, 14:36
          Юрич, приветствую hi Это ж беспилотник, откуда там 11 тел возьмётся? lol
          ЗЫ. С маршалом тебя, повелитель эфира! drinks drinks drinks
          Svarog51
  4. ando_bor Сегодня, 11:51
    Да, все пpocpaли американцы, - воздушные суда не названного типа вокруг авианосца "Рональд Рейган" по неустановленным причинам в океан валятся.
    ando_bor
    1. роман66 Сегодня, 11:53
      небось, сами и сбили. с переляку, ракета Ына им примстилась
      роман66
  5. opus Сегодня, 11:55
    говорится в заявлении. При этом тип воздушного судна не называется.

    Grumman C-2 Greyhound это был он


    разбился от удара о поверхность моря примерно в 150 километрах к северо-западу от Окинаторишимы

    находилось от 10 до 11 человек, а 8 из них были спасены
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171122/k1001123
    2271000.html?utm_int=news_contents_news-main_001&
    amp;nnw_opt=news-main_a
    opus
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:03
      Цитата: opus
      Grumman C-2 Greyhound это был он

      транспортник всего лишь...а мы размечтались... recourse
      андрей юрьевич
      1. opus Сегодня, 12:19
        Цитата: андрей юрьевич
        .а мы размечтались...

        На Окинаве пока не сильно холодно

        wink

        Цитата: Muvka
        Т.е. 8 спасенных не в курсе, сколько их было на борту? Странная информация.

        а их кто-то опросить успел?
        Сообщение японского ИА о крушении (они пишут, то ли 10 то ли 11).
        МО СШа сообщает об 11.
        8х кто-то спас (может это пирога была), он-лайн конференции не устраивалось
        2:45 p.m. today всё произошло
        Цитата: Ingvar0401
        Скорее всего самолет ДРЛОиУ Е-2С "Хокай"...


        Экипаж, чел 2 (3 оператора ДРЛО)
        11 туда не влезут

        это был
        opus
        1. АВП 518 Сегодня, 13:31
          Цитата: opus
          это был

          АВП 518
      2. zivXP Сегодня, 12:25
        транспортник всего лишь...а мы размечтались...

        Ну хоть шерсти клок. wink
        zivXP
    2. Muvka Сегодня, 12:10
      Т.е. 8 спасенных не в курсе, сколько их было на борту? Странная информация.
      Muvka
    3. voyaka uh Сегодня, 12:16
      На таких транспортниках перевозят моряков/летчиков из отпуска/ в отпуск,
      частичные замены экипажа и т.д.
      voyaka uh
  6. Ingvar0401 Сегодня, 12:06
    Скорее всего самолет ДРЛОиУ Е-2С "Хокай"...
    Ingvar0401
  7. Старый26 Сегодня, 12:48
    Цитата: сибиралт
    На нормальные аэродромы нужно летать с пассжирами, а не на авианосцы. belay

    А если им на авианосец надо было? Или с ближайшего аэродрома вплавь до авианосца?
    Старый26
  8. ВЕРЕСК Сегодня, 15:24
    Вроде,по последним новостям V-22 навернулся.Про экипаж и пассажиров инфы-0.
    ВЕРЕСК
    1. АВП 518 Сегодня, 15:43
      Цитата: ВЕРЕСК
      V-22 навернулся.

      Дим привет. C-2 Greyhound.
      АВП 518
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:47
        Здарова!Я просто краем уха услышал.Точно не скажу.Теперь понял.Новости меняются на раз.Надёжная машинка.
        ВЕРЕСК
  9. Бывший комбат Сегодня, 15:41
    Вот только какое конкретно воздушное судно? Конвертоплан наверное?
    Бывший комбат
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