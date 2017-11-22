Совфед одобрил закон о СМИ-иноагентах
Совет Федерации одобрил сегодня на пленарном заседании поправки в закон о средствах массовой информации, который позволяет признавать иностранным агентом любое иностранное издание, получающее финансирование из-за рубежа.
За принятие документа проголосовали 154 сенатора, против никто, воздержался один. Теперь документ поступит на подпись президенту.
Разработка документа стала ответом на притеснение российских средств массовой информации в США: в начале ноября американский Минюст предписал телеканалу RT зарегистрироваться иностранным агентом
Министерство юстиции уже предупредило ряд средств массовой информации о том, что они могут стать иноагентами. Уведомления получили "Голос Америки", "Радио "Свобода", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", "IdeL.Реалии", телеканал "Настоящее время".
В числе в числе возможных "кандидатов в иноагенты" также назывались CNN и Deutsche Welle, но их закон пока не коснется, передает РИА Новости
За принятие документа проголосовали 154 сенатора, против никто, воздержался один. Теперь документ поступит на подпись президенту.
Разработка документа стала ответом на притеснение российских средств массовой информации в США: в начале ноября американский Минюст предписал телеканалу RT зарегистрироваться иностранным агентом
Министерство юстиции уже предупредило ряд средств массовой информации о том, что они могут стать иноагентами. Уведомления получили "Голос Америки", "Радио "Свобода", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", "IdeL.Реалии", телеканал "Настоящее время".
В числе в числе возможных "кандидатов в иноагенты" также назывались CNN и Deutsche Welle, но их закон пока не коснется, передает РИА Новости
Использованы фотографии: https://gospress.ru/
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