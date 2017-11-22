16:28 22 ноября

Совфед одобрил закон о СМИ-иноагентах

Совет Федерации одобрил сегодня на пленарном заседании поправки в закон о средствах массовой информации, который позволяет признавать иностранным агентом любое иностранное издание, получающее финансирование из-за рубежа.

За принятие документа проголосовали 154 сенатора, против никто, воздержался один. Теперь документ поступит на подпись президенту.

Совфед одобрил закон о СМИ-иноагентах



Разработка документа стала ответом на притеснение российских средств массовой информации в США: в начале ноября американский Минюст предписал телеканалу RT зарегистрироваться иностранным агентом

Министерство юстиции уже предупредило ряд средств массовой информации о том, что они могут стать иноагентами. Уведомления получили "Голос Америки", "Радио "Свобода", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", "IdeL.Реалии", телеканал "Настоящее время".

В числе в числе возможных "кандидатов в иноагенты" также назывались CNN и Deutsche Welle, но их закон пока не коснется, передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://gospress.ru/
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Комментарии 21

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  1. Dormidosha Сегодня, 11:52
    А надо бы, чтобы коснулся всех !!! В том числе и "европейцев"...
    Dormidosha
    1. vovanpain Сегодня, 11:55
      также назывались CNN и Deutsche Welle, но их закон пока не коснется,

      Самые брехуны то и неприкосновенны. request
      vovanpain
      1. просто экспл Сегодня, 12:49
        СНН и дойче вель , это ж не матрасные сми , бриты и дойчи , и если им завинтить гайки , то РТ и Спутнику тоже и в этих странах гайки завинтят .
        просто экспл
      2. просто экспл Сегодня, 12:52
        упс , мины , это ббц бриты , а снн все таки матрасы .
        тады под санкции их .
        просто экспл
    2. Владимир16 Сегодня, 11:56
      Самое главное наших, но живущих на деньги иностранные выявить.Но пока кишка депутатская тонка таких маркировать.
      Владимир16
    3. словак Сегодня, 12:00
      Необходим и уровень цензуры на внутрироссийских СМИ. Слишком много позволяют себе те же "Эхо", "Новая..." и др
      словак
    4. Topotun Сегодня, 12:30
      Да уж, опять начинаем "маневрировать". Не хотим выглядеть как они? Но закон должен быть категоричным - получашь деньги от другой страны, иностранный агент.
      Topotun
  2. Владимир16 Сегодня, 11:52
    А как же СМИ которые вроде как российские, но получающие бабло из-за бугра?
    Вот уж кто действительно иностранный агент.
    У иностранные СМИ и так понятно каждому от куда информация.
    А вот те СМИ которые вроде как русские и люди им доверяют, а оказывается существуют на деньги запада, этих непременно нужно маркировать. Клеймить!!!
    Владимир16
    1. с-т Petrov Сегодня, 12:05
      когда начнут клеить стикеры рядом с логотипами СМИ - мы все очень удивимся массовости явления. Надеюсь что будут клеить действительно

      Всякие ленты.ру - рбк - дожди - медузы и прочий информационный шлак
      с-т Petrov
  3. Vasya_Piterskiy Сегодня, 11:53
    Ну хорошо, а дальше что? Закроют? Или под "бдительное" наблюдение возьмут?
    Vasya_Piterskiy
    1. с-т Petrov Сегодня, 12:06
      а дальше мы будем смеяться над теми, кто сюда копирует авторитетные мнения с "авторитетных" сми.

      Тут есть любители козырнуть графиками, статьями о том как Россия катится в пропасть и прочее
      с-т Petrov
      1. Vasya_Piterskiy Сегодня, 12:55
        Я считаю, что на данный период жизни "авторитетный" и "СМИ" понятия не совместимые.
        Vasya_Piterskiy
  4. Идущий Сегодня, 11:54
    Министерство юстиции уже предупредило ряд средств массовой информации о том, что они могут стать иноагентами. Уведомления получили "Голос Америки", "Радио "Свобода", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", "IdeL.Реалии", телеканал "Настоящее время".

    Будет хороший инструмент по вопросам информационной войны.
    Идущий
  5. solzh Сегодня, 11:58
    Список необходимо расширить
    solzh
  6. HAM Сегодня, 11:59
    А где "Эхо","Дождь"??Это же голимые иностранные агенты..
    HAM
  7. weksha50 Сегодня, 12:01
    "Совет Федерации одобрил сегодня на пленарном заседании поправки в закон о средствах массовой информации, который позволяет признавать иностранным агентом любое иностранное издание, получающее финансирование из-за рубежа."...

    Не хватает еще закона о признании иностранными агентами российских СМИ, поносящих страну своего пребывания и кормления... За наш же счет нас же и об... смеивают... И - неплохо живут при этом...
    weksha50
  8. weksha50 Сегодня, 12:04
    "Министерство юстиции уже предупредило ряд средств массовой информации о том, что они могут стать иноагентами. Уведомления получили "Голос Америки", "Радио "Свобода", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", "IdeL.Реалии", телеканал "Настоящее время"."...

    Честно говоря, этого нюанса, а точнее - юридического словоблудия не понял...
    А что, эти иностранные СМИ не иностранным капиталом пользуются ? ИХ - Россия финансирует ? Конкретно - российское правительство или российские олигархи ?

    Какое, нафиг, предупреждение, если там и так все ясно ??? recourse request
    weksha50
  9. askort154 Сегодня, 12:05
    CNN нашим депутатом нравится , хотя даже Трамп назвал их "фейко-сми".А как относится к тому, что наше RT приходится на 320 мл. американцев, а на 146 мл. россиян, приходится 9 американских СМИ, и из них две решили не трогать ( особенно CNN)/ Да уж, селён наш "зеркальный" ответ. tongue
    askort154
  10. rotmistr60 Сегодня, 12:23
    воздержался один

    Наверное побоялся, что свои руку подавать не будут и автоматически станет не "рукопожатным". Недавно даже кинорежиссер каялся за свой фильм перед либероидной массой.
    rotmistr60
  11. мичман Сегодня, 14:22
    А где "Дождь", "Эхо Москвы" ? Лично венедиктов, сванидзе, касьянов, явлинский? Честь имею.
    мичман
  12. Altona Сегодня, 15:09
    Цитата: vovanpain
    Самые брехуны то и неприкосновенны.

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    Даа, я тоже думал, что будет закон, а получилось "прастити нас американцы".
    Altona
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