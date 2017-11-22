На Украине заявили о создании новой оппозиции

Наша задача правильно организовать этих людей. Таким образом новое правительство Украины начнет создаваться в районах, областях. В обществе есть заказ, у нас есть предложение. У народа закончилось терпение, поэтому будет создан оппозиционный центр управления на территории Украины

На Украине начал формироваться «оппозиционный центр управления», способный сменить действующую власть, заявил один из лидеров «Комитета спасения Украины» (КСУ), кандидат в президенты страны Владимир Олейник. Как рассказал Олейник в интервью «Известиям», ядро оппозиции будет находиться вне Украины, но опираться она будет на региональные власти, уже развернувшие кампанию против действующего режима.Он отметил также, что политическое движение начнет работу до президентских выборов 2019 года; параллельно будет создано правительство в изгнании. Появление оппозиции связано с готовностью народа Украины для сопротивления действующей власти и с отсутствием в стране политической силы, которая имела бы широкую поддержку масс.По его словам, главной оппозиционной силой на Украине сегодня выступает народ, люди, которые управляли областями, районами, занимали высокопоставленные должности, но через люстрацию были выброшены и сейчас их необходимо организовать.— заявил Олейник.Напомним, бывший глава украинского правительства, председатель «Комитета спасения Украины» Николай Азаров на фоне решения Дорогомиловского суда Москвы, признавшего события на Украине в 2014 году государственным переворотом, не исключил создание кабмина Украины в изгнании.