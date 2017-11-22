16:26 22 ноября

На Украине заявили о создании новой оппозиции

На Украине начал формироваться «оппозиционный центр управления», способный сменить действующую власть, заявил один из лидеров «Комитета спасения Украины» (КСУ), кандидат в президенты страны Владимир Олейник. Как рассказал Олейник в интервью «Известиям», ядро оппозиции будет находиться вне Украины, но опираться она будет на региональные власти, уже развернувшие кампанию против действующего режима.

На Украине заявили о создании новой оппозиции


Он отметил также, что политическое движение начнет работу до президентских выборов 2019 года; параллельно будет создано правительство в изгнании. Появление оппозиции связано с готовностью народа Украины для сопротивления действующей власти и с отсутствием в стране политической силы, которая имела бы широкую поддержку масс.


По его словам, главной оппозиционной силой на Украине сегодня выступает народ, люди, которые управляли областями, районами, занимали высокопоставленные должности, но через люстрацию были выброшены и сейчас их необходимо организовать.

Наша задача правильно организовать этих людей. Таким образом новое правительство Украины начнет создаваться в районах, областях. В обществе есть заказ, у нас есть предложение. У народа закончилось терпение, поэтому будет создан оппозиционный центр управления на территории Украины
 — заявил Олейник.

Напомним, бывший глава украинского правительства, председатель «Комитета спасения Украины» Николай Азаров на фоне решения Дорогомиловского суда Москвы, признавшего события на Украине в 2014 году государственным переворотом, не исключил создание кабмина Украины в изгнании.

Использованы фотографии: © РИА Новости, Стрингер
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Комментарии 27

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  1. БМП-2 Сегодня, 12:09
    Не прошло и четыре года...winked
    БМП-2
    1. Идущий Сегодня, 12:11
      Тормознутые и нафталиновые , но хоть что то смогут сделать?
      Идущий
      1. Шура пермский Сегодня, 12:19
        у них мания прям на майданы... скоро ждать майдан 4.0 ?))))
        Шура пермский
      2. БМП-2 Сегодня, 12:26
        Что-то я сильно сомневаюсь. Они в 2014-ом отмолчались в тряпочку, когда народ реально был возмущён, и мог снести хунту лёгким движением руки. Но эти "организаторы" тогда решили выждать: "а вдруг и правда в Европу попадём?", и технично слили протест. Тот же Харьков и майдановцев из обладминистрации выгонял, и к России обращение зачитывал, и Кернес рубаху на груди рвал... В общем, совравшему однажды - веры нет.
        БМП-2
        1. den3080 Сегодня, 13:13
          Они не "отмалчивались в тряпочку", они элементарно спасали свои шкуры. Проворовавшиеся, заплывшие жиром, потерявшие нюх полностью...
          Пришедшие им на смену оказались в тысячу раз жаднее и наглее... если тут возможны какие-то сравнения сортов экскрементов.
          den3080
          1. БМП-2 Сегодня, 13:37
            И "да", и "нет". Конечно же, они спасали свои шкуры. На следующий же день после переворота, самая многочисленная фракция в верховной раде - "Партия Регионов" - стала голосовать за абсолютно шовинистские и антинародные законы. И они отмолчались в тряпочку по поводу организации протестной активности. И, таки да: новый навоз оказался дороже предыдущего. yes good
            БМП-2
        2. Per se. Сегодня, 14:14
          Цитата: БМП-2
          Они в 2014-ом отмолчались в тряпочку
          Пусть так, это была их позиция, лично мне здесь важнее позиция России. И, когда можно иметь "решения Дорогомиловского суда Москвы, признавшего события на Украине в 2014 году государственным переворотом", когда есть на нашей территории законный премьер Азаров и законный и легитимный президент Янукович, и надо было сразу создавать это "правительство в изгнании", хоть бы и "добровольно-принудительно". У нас же признали фарс с "выборами", проведёнными хунтой, позволив легализоваться бандеровцам, дальше наглеть Госдепу и ЦРУ, валя с "больной головы на здоровую"... Переворот на Украине делали американцы, делали нагло, под нашим носом, в сфере наших жизненно важных интересов, Россию же ещё виновной назначили, санкции ввели. Вот и думай, кто здесь больше "отмолчался в тряпочку", хохлы, или наше правительство с "трубой".
          Per se.
    2. Хагалаз Сегодня, 12:47
      А мне вот интересно, где это изгнаное правительство будет заседать? И сколько вообще таких правительств можно наклепать? Азаров есть, кто ещё желает?
      Хагалаз
      1. Дедкастарый Сегодня, 13:09
        Цитата: Идущий
        Тормознутые и нафталиновые , но хоть что то смогут сделать?

        а мне нравится...такие смешные...особенно их партия "самопомощь"- партия мастурбаторов наверно... стар я... ,не понимаю нонешних "партийцев"-онанистов.. такие продвинутые!
        Дедкастарый
      2. БМП-2 Сегодня, 13:53
        Пусть в Канаду едут - там уже полно "инакомыслящих" узников совести, "спасающих" Украину.
        БМП-2
  2. askort154 Сегодня, 12:13
    Очень долго "телитесь". Это надо было сделать сразу после переворота, в феврале 2014 г. В первую очередь, это наше упущение. А наша вина в том, что признали "переворотчиков". fool
    askort154
    1. Идущий Сегодня, 12:14
      Цитата: askort154
      Очень долго "телитесь". Это надо было сделать сразу после переворота, в феврале 2014 г.
      В первую очередь, это наше упущение. А наша вина в том, что признали "переворотчиков". fool


      Есть такое дело и все их начинание может сделать пшик , много времени упущено.
      Идущий
  3. Юрий Николаевич Сегодня, 12:13
    Цитата: БМП-2
    Не прошло и четыре года...winked

    Лучше поздно, чем никогда!))
    Юрий Николаевич
    1. БМП-2 Сегодня, 14:00
      Согласен с Вами, Юрий Николаевич! Тут Вы абсолютно точно анекдот про еврея процитировали:
      "Лучше поздно, чем никогда", - сказал еврей и положил голову на рельсы, глядя вслед уходящему поезду. laughing
      БМП-2
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:19
    «оппозиционный центр управления»

    Меня всегда смущало (мягко сказано) то, что представители власти, которые в результате своей глупости и нерешительности потеряли эту власть создают "правительства в изгнании", какие-то ОЦУ. Относительно украинцев - вы еще Януковича пригласите. Хотя с другой стороны нужно хоть как-то бороться с нынешней киевской властью.
    rotmistr60
  5. Alexey RA Сегодня, 12:22
    Как рассказал Олейник в интервью «Известиям», ядро оппозиции будет находиться вне Украины, но опираться она будет на региональные власти, уже развернувшие кампанию против действующего режима.

    Переводя на нормальный язык: мы будем сладко спать и вкусно есть на ваши гроши за бугром, а все шишки будут сыпаться на других.
    Alexey RA
  6. iliitchitch Сегодня, 12:24
    Ну , с Богом . Погнали по граблям . В сухом остатке , как всегда - "дай ложку , дай г..вна , и побольше" . Голодранцам только свой Пиночет поможет , а не эти всёпросравшие .
    iliitchitch
  7. Topotun Сегодня, 12:26
    Слабо верится, никакое правительство в изгнании не способно организовать граждан на борьбу. А на Украине почему-то они бороться не хотят. Предпочитают из-за пределов Украины рулить...
    Topotun
  8. eugraphus Сегодня, 12:30
    Думали что всё рассосётся, побузят нацики да успокоятся. Но уже четыре года, а ще не вмэрла. Если ни чего не делать , все привыкают.Человек такое существо ко всему привыкает. И к свисту пуль и к разрыву снарядов, ко многим ужасам и уродствам.
    eugraphus
  9. koshmarik Сегодня, 12:33
    Проблема организации недовольных нынешним положением дел на Украине, давно витает в воздухе. Главное ввязаться в бой - будем надеяться, что начало создания мощной оппозиции положено. Пожелаем удачи истинным патриотам Украины.
    Не по теме. Странное психологическое явление. На каждом моем комменте, независимо от содержания и объема обязательно стала появляться "жалоба". Загадка природы однако.
    koshmarik
    1. БМП-2 Сегодня, 12:54
      Вадим, hi в смысле "жалоба"? Если внизу, как надпись рядом со значком с восклицательным знаком - так это у всех так. request
      БМП-2
  10. sgr291158 Сегодня, 12:38
    Свежо придание, да верится с трудом. Ничего у них не получится, ни такие они люди.
    sgr291158
  11. Немезида Сегодня, 13:00
    Ох и любят на Украине майданить...а толку с этих майданов ноль...
    Немезида
  12. Livonetc Сегодня, 13:03
    Да да...
    Изгои изгои...
    Азаров это ж
    Гихант мысли!
    Отец краинской демократии!
    Надо было раньше не дупой о кружевных трузелях думать...
    Livonetc
  13. rocket757 Сегодня, 13:04
    Ну да. Нашу так сказать элиту, короче буржуев, эффектно так подталкивают к свершению неких перемен, считай к дворцовому перевороту!
    Ну так вот вам в ответ "граната". Типа игры патриотов и стой и с другой стороны?
    Короче выйдет очередной фу - фел ... впрочем, всё равно будем посмотреть, готовьте поп кор... тьфу, семечки калёные, ядрёные и занимайте места на завалинке.
    rocket757
  14. рус-5819 Сегодня, 13:30
    Цитата: Topotun
    ....Предпочитают из-за пределов Украины рулить...

    Вперёд и с песней: в Польшу, в Молдавию или в Венгрию....Так нет же ,они и в России неплохо кормятся! am am
    А между тем, это повод для "цвилизованных стран " laughing Россию в очередной раз в "агрессивной политике" обвинить, ну как же: мало того, что приютили, так ещё и потворствуем "Правительству в изгнании" am
    рус-5819
  15. weksha50 Сегодня, 15:43
    "политическое движение начнет работу до президентских выборов 2019 года; параллельно будет создано правительство в изгнании. Появление оппозиции связано с готовностью народа Украины для сопротивления действующей власти и с отсутствием в стране политической силы, которая имела бы широкую поддержку масс."...

    Доооолгонько собирались... Первое время я думал, что подобное соорудят на территории России во главе с Януковичем... Но тут хитрый план оказался еще хитрее...
    Дали народу наесться власти и беспределу нациков... Ну а дальше... Согласно конспирологии: скажи мне, с кем ты дружишь, и я смогу более-менее предсказать тебе успех или неуспех...
    Так что ход не должен оказаться слабым...
    И как раз - к нашим, российским выборам...
    Броня крепка, и танки наши быстры... И политика - непредсказуема... хоть иногда... lol good
    weksha50
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