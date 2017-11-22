Шевцова опровергла сообщения о росте военных расходов
Сообщения зарубежных экспертов о расходах России на оборону не соответствуют действительности, передает РИА Новости заявление замминистра обороны Татьяны Шевцовой.
Недавно международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers опубликовала отчет «Перспективы глобальной обороны», согласно которому оборонные расходы РФ превысили 5,3 процента ВВП, приблизившись к $ 70 млрд. И в связи с этим Россия вышла на 7-е место в мире по «милитаризации экономики».
Шевцова отметила, что эксперты ошибочно всю закрытую часть федерального бюджета отнесли к расходам военного ведомства.
Замминистра напомнила, что «в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на оборону заложено 2,8; 2,7 и 2,5 процента от ВВП». При этом, «учитывая инфляцию и прогнозируемый рост ВВП в 2018-2020 годах, реальный уровень военных трат относительно ВВП будет еще ниже», отметила она.
В сентябре правительство одобрило проект бюджета на 2018-2020 гг. В будущем году оборона должна обойтись в 943,6 миллиарда рублей. Это почти на 80 миллиардов меньше, чем в 2017-ом. В 2019 году предлагается направить военные цели 860,6 млрд. рублей, а в 2020 году – 869,13 млрд.
Недавно международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers опубликовала отчет «Перспективы глобальной обороны», согласно которому оборонные расходы РФ превысили 5,3 процента ВВП, приблизившись к $ 70 млрд. И в связи с этим Россия вышла на 7-е место в мире по «милитаризации экономики».
Шевцова отметила, что эксперты ошибочно всю закрытую часть федерального бюджета отнесли к расходам военного ведомства.
Данный подход неверен и искажает реальные показатели военного бюджета,сказала Шевцова.
Замминистра напомнила, что «в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на оборону заложено 2,8; 2,7 и 2,5 процента от ВВП». При этом, «учитывая инфляцию и прогнозируемый рост ВВП в 2018-2020 годах, реальный уровень военных трат относительно ВВП будет еще ниже», отметила она.
В сентябре правительство одобрило проект бюджета на 2018-2020 гг. В будущем году оборона должна обойтись в 943,6 миллиарда рублей. Это почти на 80 миллиардов меньше, чем в 2017-ом. В 2019 году предлагается направить военные цели 860,6 млрд. рублей, а в 2020 году – 869,13 млрд.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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