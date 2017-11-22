16:31 22 ноября

Шевцова опровергла сообщения о росте военных расходов

Сообщения зарубежных экспертов о расходах России на оборону не соответствуют действительности, передает РИА Новости заявление замминистра обороны Татьяны Шевцовой.



Недавно международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers опубликовала отчет «Перспективы глобальной обороны», согласно которому оборонные расходы РФ превысили 5,3 процента ВВП, приблизившись к $ 70 млрд. И в связи с этим Россия вышла на 7-е место в мире по «милитаризации экономики».


Шевцова отметила, что эксперты ошибочно всю закрытую часть федерального бюджета отнесли к расходам военного ведомства.

Данный подход неверен и искажает реальные показатели военного бюджета,
сказала Шевцова.

Замминистра напомнила, что «в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на оборону заложено 2,8; 2,7 и 2,5 процента от ВВП». При этом, «учитывая инфляцию и прогнозируемый рост ВВП в 2018-2020 годах, реальный уровень военных трат относительно ВВП будет еще ниже», отметила она.

В сентябре правительство одобрило проект бюджета на 2018-2020 гг. В будущем году оборона должна обойтись в 943,6 миллиарда рублей. Это почти на 80 миллиардов меньше, чем в 2017-ом. В 2019 году предлагается направить военные цели 860,6 млрд. рублей, а в 2020 году – 869,13 млрд.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. Шура пермский Сегодня, 12:18
    у них свои армии свои расходы,пусть своё считают,а к нам не лезут...
    Шура пермский
  2. Topotun Сегодня, 12:24
    Ну и что? Даже если растут? На мой взгляд это правильно - армия начинает становится армией. Хватит с нас 90-х ... У США расходы на ВС растут каждый год и никого это не волнует. Почему мы должны как то объяснять свои расходы на оборону? С какой стати?
    Topotun
    1. Дедкастарый Сегодня, 12:30
      пусть растут разумно,только вороваек надо шлёпать,а не годами "следствие" вести.
      Дедкастарый
      1. Topotun Сегодня, 12:32
        Это уже вопросы к нашему правительству. И зачастую вполне обоснованные. Но в статье речь шла о том,что наши "партнеры" высказывают "озабоченность" ростом расходов на наши ВС.....
        Topotun
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:26
    международная аудиторская компания

    Странно, что иностранных аудиторов допускают в МО РФ. 90-е ни чему не научили?
    rotmistr60
    1. weksha50 Сегодня, 14:54
      Цитата: rotmistr60
      Странно, что иностранных аудиторов допускают в МО РФ. 90-е ни чему не научили?


      Вы полюбопытствуйте, если будет время и желание... Сейчас в России, куда ни сунься - на предприятиях-организациях-корпорациях чуть ли не поголовно аудиторы - с иностранной аккредитацией... В том числе - и на предприятиях ОПК-ВПК...
      Ну, наверное, сдуру и что-то основное (мозг у себя в голове сломали) - допустили ино-аудит к закрытым статьям госбюджета...
      У этих... современных... ума, т.е. дури, на это хватит...
      weksha50
  4. ВадимЖивов Сегодня, 13:28
    Ввиду оголтелой русофобии ничего удивительного в этой новости нет. В глазах таких клоунов как скажем маккейн и мачеревич мы тратим на оборонку все сто процентов ввп. И еще и пытаемся всех захватить , поработить и земли отжать... laughing laughing tongue
    ВадимЖивов
  5. cerbuk6155 Сегодня, 13:36
    А я лично считаю что расходы на оборону нужно увеличить и в обязательном порядке. Не время сейчас их уменьшать. soldier
    cerbuk6155
  6. weksha50 Сегодня, 14:51
    Я вот не понял - а Россию кто-то и что-то ограничивает в расходах на оборону ???
    Какими документами и договорами это определено ? И, главное - с кем ? Опять - с главным жандармом ?
    Или США-НАТО хотят, чтобы Россия, как младочлены НАТО, расходовали 2% от ВВП ??? fool
    weksha50
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