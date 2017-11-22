16:25 22 ноября

В Индии заявили об успешном пуске крылатой ракеты "БраМос" с борта Су-30МКИ

Военные Индии в среду впервые провели успешные стрельбы крылатой сверхзвуковой ракеты "БраМос" с борта истребителя Су-30МКИ, сообщил источник в Минобороны Индии.

Пуск крылатой ракеты "БраМос" проводился по надводной цели в Бенгальском заливе и признан полностью успешным
- говорится в сообщении.

В Индии заявили об успешном пуске крылатой ракеты "БраМос" с борта Су-30МКИ



В настоящее время крылатые ракеты "БраМос" состоят на вооружении Сухопутных войск и ВМС Индии. Для интеграции с истребителем Су-30МКИ ракету облегчили примерно на 500 кг. Сейчас ее масса - 2500 кг.

По данным индийских СМИ, полет на испытание авиационной ракеты "БраМос" выполняли два самолета. Один был носителем ракеты, со второго велась съемка испытаний от запуска двигателя до поражения цели.

Крылатая ракета "БраМос" первоначально разрабатывалась с дальностью полета 290 км. После того, как Индия присоединилась е международному режиму контроля за ракетными технологиями, появилась возможность увеличить ее дальность до 450 км. Скорость ракеты - 2,8 Махов (М - скорость звука), передает "Интерфакс"

Использованы фотографии: politpuzzle.ru
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Комментарии 18

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  1. Alexey-74 Сегодня, 12:25
    Ну что сказать - молодцы. С легкой подачи и помощи Москвы, теперь у индусов есть противокорабельная ракета.
    Alexey-74
    1. Дедкастарый Сегодня, 12:28
      Цитата: Alexey-74
      Ну что сказать - молодцы. С легкой подачи и помощи Москвы, теперь у индусов есть противокорабельная ракета.

      и у нас тоже.
      Дедкастарый
    2. seti Сегодня, 12:55
      Цитата: Alexey-74
      С легкой подачи и помощи Москвы, теперь у индусов есть противокорабельная ракета.

      Если бы индусы были нашими официальными союзниками и настоящими друзьями, голосовали как велит совесть в ООН то может это и была бы отличная новость. Они ведь как Китай - вроде с нами но могут быть и против нас. США там опять что то мутят.. Так что от такой новости особой радости нет.
      Следует развивать и дальше экономические и энергетические отношения, увеличивать с Индией товарооборот чтобы отношения становились прочнее. Чтобы были крепкие связи. Индия рынок огромный но нас там почти нет.Тогда можно будет и действительно порадоваться за индусов.
      seti
      1. Дедкастарый Сегодня, 13:04
        Цитата: seti
        Следует развивать и дальше экономические и энергетические отношения, увеличивать с Индией товарооборот чтобы отношения становились прочнее. Чтобы были крепкие связи.

        думаю дело в электронике,индия вкладывает в это большие суммы, и имеет кое какие технологии..
        Дедкастарый
        1. seti Сегодня, 13:30
          Насколько я знаю электроника в Индии очень даже неплоха. А то что в РФ об ней мало что известно так это минус наших экономистов. Давно пора сотрудничать с индийскими партнерами не только в военной но и гражданских сферах. На взаимовыгодных условиях.
          seti
      2. user Сегодня, 13:24
        Они ведь как Китай - вроде с нами но могут быть и против нас.


        Если вы на минутку забудете призывы о братских народах, вспомните как в начале ВОВ все ждали как немецкий пролетариат повернёт оружие против Гитлера? То выяснится очень простая и интересная картина, что у каждой страны, если они действительно независимы, свои национальные интересы и часто они прямо противоположны Вашим, например как как у Лукашенко - у нас эмбарго а у него хороший способ пополнить свой бюджет за этот счёт, бывает правда что в какой то момент они совпадают с вашими, но не более того.
        Просто не надо строить никаких иллюзий по этому поводу и будет у Вас ( ну или у государства в котором Вы являетесь гражданином) внятная и понятная международная политика.
        user
    3. opus Сегодня, 13:08
      Цитата: Alexey-74
      С легкой подачи и помощи Москвы, теперь у индусов есть противокорабельная ракета.

      ПКР у них давно есть
      Фрегаты типа «Тальвар»
      Фрегаты типа «Шивалик» (проект 17)

      As with the Talwar Class, long range strike weapons are Klub-N family of missiles in eight vertical launch cells. For ASW, twin RBU-6000 launcher firing 90R and RGB-60 rockets are fitted. Curiously, there are no onboard torpedo launchers. Given the flexibility of the Klub system, it is entirely possible that 91RE2 ASW missile may be employed for anti-submarine operations. Two Sea King sized helicopters can be embarked for ASW and ASuW duties.


      Дело в том,что теперь
      П-800 «Оникс» ( УРАВ ВМФ — 3М55, «Яхонт», SS-N-26 Strobile )
      могут нести не только морские и наземные носители

      и даже Ту-142 ( Bear-F) , теоретически причём,которых и не осталось практически.
      но и
      Су-30 МК( и)

      а потом вероятно и FGFA и МиГ-29КУБ
      opus
  2. Sergey53 Сегодня, 12:27
    А теперь вперёд и с песней по всему миру.
    Sergey53
  3. Старый26 Сегодня, 12:30
    Цитата: Alexey-74
    Ну что сказать - молодцы. С легкой подачи и помощи Москвы, теперь у индусов есть противокорабельная ракета.

    Они то молодцы. А вот мы "Оникс" все никак в авиационном варианте не испытаем (как и "Калибр")
    Старый26
    1. Deadушка Сегодня, 13:07
      Цитата: Старый26
      А вот мы "Оникс" все никак в авиационном варианте не испытаем (как и "Калибр")

      Сразу на "Цирконы" перейдем
      Deadушка
  4. тлауикол Сегодня, 13:11
    what "полет на испытание авиационной ракеты "БраМос" выполняли два самолета. Один был носителем ракеты, со второго велась съемка испытаний от запуска двигателя до поражения цели."

    как это ?
    тлауикол
    1. voyaka uh Сегодня, 13:23
      Летел паралельно, фоткал на видео. Чего непонятного?
      voyaka uh
      1. тлауикол Сегодня, 13:34
        2.8 маха на су30мки ?
        тлауикол
        1. voyaka uh Сегодня, 13:56
          А Вы про это! Верно.
          Ну, может два пуска было? Один раз сфоткали пуск,
          второй раз Су-30 кружил около мишени?
          voyaka uh
  5. Старый26 Сегодня, 13:42
    Цитата: тлауикол
    what "полет на испытание авиационной ракеты "БраМос" выполняли два самолета. Один был носителем ракеты, со второго велась съемка испытаний от запуска двигателя до поражения цели."

    как это ?

    Молча. Под одним ракета, на втором - аппаратура для съемки

    Цитата: тлауикол
    2.8 маха на су30мки ?

    А где вы это прочли? Там черным по белому на русском языке написано, что это скорость ракеты
    Старый26
    1. тлауикол Сегодня, 13:56
      "со второго велась съемка испытаний от запуска двигателя до поражения цели"
      А это на каком языке написано ?
      тлауикол
  6. Старый26 Сегодня, 14:14
    Цитата: тлауикол
    "со второго велась съемка испытаний от запуска двигателя до поражения цели"
    А это на каком языке написано ?

    Блин. Дали параметры ракеты. Неизвестно вообще с какого расстояния велась стрельба по мишени и на какой высоте шла ракета. На малой у нее скорость около 2-х. Может вообще летела с меньшей скоростью. Вы же из приведенных предельных параметров ракеты делаете далеко идущие выводы. Еще скажите, что мишень была на расстоянии в 450 км. Ведь такая цифра тоже в сообщении была.
    Старый26
    1. тлауикол Сегодня, 14:18
      На малой су30 тоже отстанет. Разве что по дуге пустили
      тлауикол
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