16:25 22 ноября

Камерун вошёл в антиигиловскую коалицию США. Самое время...

Американские СМИ распространили сообщение о том, что антиигиловская коалиция под «предводительством» США пополнилась очередным участником. Новым членом американской коалиции, которая весьма странными методами «борется» с ИГИЛ (*запрещено в России), стало африканское государство Камерун. Камерунский контингент стал 74-м по счёту, вошедшим в коалиционные структуры во главе с США.

Камерун вошёл в антиигиловскую коалицию США. Самое время...


Нужно отметить, что американцы объявили о начале создания коалиции против ИГИЛ (*) осенью 2014 года. Примечательно, что сразу же после этого территории, перешедшие под контроль террористов стали увеличиваться весьма активными темпами - ещё более активно, чем до этого. Игиловцы (*) орудовали в большинстве провинции Сирийской Арабской Республики, удерживали под своим контролем крупные города Ирака, включая Мосул.


Лишь после начала антитеррористических действий российских ВКС в САР территории, подконтрольные ИГИЛ (*), начали таять. Сегодня террористы так называемого «Исламского государства» силами САА и союзников уничтожаются в районе Абу-Кемаля, который, по сути, стал последним оплотом этой группировки на сирийской территории.

Будет ли камерунский контингент действовать против ИГИЛ (*) исключительно на территории западной Африки или будет американцами привлекаться к операциям в других регионах, пока не сообщается. Как не сообщается и того, почему вхождение в американскую коалицию Камерун решил осуществить именно сейчас.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Anarchist Сегодня, 12:31
    А вот и новые мясо...!
    Подмога курдам и сирийской свободной армии...
    Anarchist
    1. Монос Сегодня, 12:33
      А куда это они с бутылками несутся? Спешат на войну с ИГИЛ?
      Монос
      1. san4es Сегодня, 13:02
        Цитата: Монос
        А куда это они с бутылкам несутся

        ...Саляру сливать bully
        san4es
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:35
    Камерунский контингент стал 74-м

    Зато о нем громко заявили представители Сша. Интересно, чем будут заниматься в Сирии эти "бравые" солдаты? Наверное хозработами по обслуживанию белых воинов.
    rotmistr60
  3. Дедкастарый Сегодня, 12:36
    Камерун вошёл в антиигиловскую коалицию США. Самое время...
    "помощники б..ь подоспели...
    Дедкастарый
    1. weksha50 Сегодня, 14:47
      Цитата: Дедкастарый
      "помощники б..ь подоспели...



      А ведь... страшно... тьфу, блин... хотел сказать: страшные же... Но ИГ ими - не напугаешь... там - такие же...
      weksha50
  4. svp67 Сегодня, 12:36
    Ну все....за победу над ИГИЛом можно теперь не сомневаться.
    svp67
  5. CentDo Сегодня, 12:50
    Прелестно. Сейчас под предлогом борьбы с ИГИЛ начнутся обычные африканские разборки.
    Ни на что большее армия Камеруна не способна. Из бронетехники только БРМ, ВВС нет по сути.
    CentDo
  6. Чёрная вода Сегодня, 13:02
    такое чувство, что американцы ковчег строят........
    Чёрная вода
    1. ваняватный Сегодня, 13:27
      а вы , батенька , расист ... laughing
      ваняватный
  7. gukoyan Сегодня, 13:25
    Цитата: Монос
    А куда это они с бутылками несутся? Спешат на войну с ИГИЛ?

    Бегут бухать, отмечать что их позвали против ИГ воевать)
    gukoyan
  8. Чёрная вода Сегодня, 13:36
    Цитата: ваняватный
    а вы , батенька , расист ... laughing

    да нееее, я с точки зрения что их там в коалиции так много.....уже 74 тв-а-ри....
    Чёрная вода
  9. Azazelo Сегодня, 14:29
    Наверно мы услышим историческую фразу на суде над террористами - "Эти тоже нас победили?"
    Azazelo
  10. KondratKo Сегодня, 15:41
    А как-же самая сильная армия Европы, почему до сих пор не в коалиции?! Уже даже Камерун там... Ведь так стремились в НАТО, так стремились, это было бы верным шагом на пути вступления в североатлантический альянс, или низя УГИЛ против своих братух из ИГИЛ? Или боятся, что как разойдутся, так остановить их никто не сможет более и дойдут через Китай до Камчатки?
    KondratKo
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