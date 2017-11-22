Камерун вошёл в антиигиловскую коалицию США. Самое время...

Американские СМИ распространили сообщение о том, что антиигиловская коалиция под «предводительством» США пополнилась очередным участником. Новым членом американской коалиции, которая весьма странными методами «борется» с ИГИЛ (*запрещено в России), стало африканское государство Камерун. Камерунский контингент стал 74-м по счёту, вошедшим в коалиционные структуры во главе с США.Нужно отметить, что американцы объявили о начале создания коалиции против ИГИЛ (*) осенью 2014 года. Примечательно, что сразу же после этого территории, перешедшие под контроль террористов стали увеличиваться весьма активными темпами - ещё более активно, чем до этого. Игиловцы (*) орудовали в большинстве провинции Сирийской Арабской Республики, удерживали под своим контролем крупные города Ирака, включая Мосул.Лишь после начала антитеррористических действий российских ВКС в САР территории, подконтрольные ИГИЛ (*), начали таять. Сегодня террористы так называемого «Исламского государства» силами САА и союзников уничтожаются в районе Абу-Кемаля, который, по сути, стал последним оплотом этой группировки на сирийской территории.Будет ли камерунский контингент действовать против ИГИЛ (*) исключительно на территории западной Африки или будет американцами привлекаться к операциям в других регионах, пока не сообщается. Как не сообщается и того, почему вхождение в американскую коалицию Камерун решил осуществить именно сейчас.