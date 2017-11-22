Бесшумные беспилотники "Калашникова" переданы первым заказчикам

Новейший комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа ZALA 421-16Е2 был запущен в серийное производство в 2017 году. Первые аппараты уже переданы заказчикам, среди них есть как государственные органы и предприятия, так и различные коммерческие структуры

Первые образцы бесшумных разведывательных беспилотников ZALA 421-16Е2, производимых концерном "Калашников" (входит в Ростех), переданы заказчикам, сообщил в среду глава Ростеха Сергей Чемезов.- сказал он.Масса нового беспилотника ZALA 421-16Е2 - 7,5 кг, что является его отличительной особенностью. На нем может быть установлена дневная камера с 60-тикратным оптическим увеличением и тепловизионный модуль с 10-тикратной оптикой. Аппарат может передавать видеоинформацию в сложных погодных условиях на расстояние не менее 30 км. Управляемый полет может осуществляться на расстоянии 50 км от оператора. Управляется беспилотник контроллером реального времени (КРВ-7), архитектура которого исключает использование операционных систем в контуре управления, что кратно снижает риск перехвата данных (для этих же целей здесь применяется многоканальное шифрование).Встроенная инерциальная система, радиодальномер, блок датчиков самодиагностики делают беспилотник независимым от GPS и ГЛОНАСС.Новый беспилотник может летать четыре часа без перерыва, а его взлет осуществляется с руки. Беспилотник имеет бесшумный режим полета, что важно для силовых структур.