16:26 22 ноября

Бесшумные беспилотники "Калашникова" переданы первым заказчикам

Первые образцы бесшумных разведывательных беспилотников ZALA 421-16Е2, производимых концерном "Калашников" (входит в Ростех), переданы заказчикам, сообщил в среду глава Ростеха Сергей Чемезов.

Новейший комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа ZALA 421-16Е2 был запущен в серийное производство в 2017 году. Первые аппараты уже переданы заказчикам, среди них есть как государственные органы и предприятия, так и различные коммерческие структуры
- сказал он.

Бесшумные беспилотники "Калашникова" переданы первым заказчикам



Масса нового беспилотника ZALA 421-16Е2 - 7,5 кг, что является его отличительной особенностью. На нем может быть установлена дневная камера с 60-тикратным оптическим увеличением и тепловизионный модуль с 10-тикратной оптикой. Аппарат может передавать видеоинформацию в сложных погодных условиях на расстояние не менее 30 км. Управляемый полет может осуществляться на расстоянии 50 км от оператора. Управляется беспилотник контроллером реального времени (КРВ-7), архитектура которого исключает использование операционных систем в контуре управления, что кратно снижает риск перехвата данных (для этих же целей здесь применяется многоканальное шифрование).

Встроенная инерциальная система, радиодальномер, блок датчиков самодиагностики делают беспилотник независимым от GPS и ГЛОНАСС.

Новый беспилотник может летать четыре часа без перерыва, а его взлет осуществляется с руки. Беспилотник имеет бесшумный режим полета, что важно для силовых структур.

Использованы фотографии: Концерн «Калашников»
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Комментарии 18

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  1. svp67 Сегодня, 12:38
    Интересная машинка бригадно-полкового уровня. Ну дай Бог ему удачной жизни
    svp67
  2. askort154 Сегодня, 12:40
    "ZALA 421 -16 E 2" sad Хохлы вытесняют русский язык громко, а мы по тихому. negative
    askort154
    1. Shurik70 Сегодня, 12:48
      Действительно. Даже если на экспорт - наоборот, кирилицу в названии надо было, чтоб знали, что русское.
      negative
      Shurik70
      1. с-т Petrov Сегодня, 13:09
        Действительно. Даже если на экспорт - наоборот, кирилицу в названии надо было, чтоб знали, что русское.


        это война с логикой. делать кириллицу для международных продаж. А делать лишний шильд логотипа для продаж в Евразии - лишние траты

        с-т Petrov
  3. opus Сегодня, 12:42
    Новый беспилотник может летать четыре часа без перерыва, а его взлет осуществляется с руки.

    "с руки"? с Одной?
    fool
    Взлет: Эластичная катапульта
    с рук оператора пуска



    Беспилотник имеет бесшумный режим полета, что важно для силовых структур.

    belay
    Тип двигателя Электрический толкающий
    Совокупность технических решений обеспечивает акустическую и визуальную незаметность БВС.

    у ZALA 421-16E2

    НЕТ режима: шумный/бесшумный. Это бред


    opus
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:48
      отстаём ужасно от "партнёров", представленное-детский лепет "юный техник"... увы.
      андрей юрьевич
      1. Deadушка Сегодня, 12:52
        в детстве самолетики и планера в кружке так запускал laughing good
        Deadушка
      2. сибиралт Сегодня, 13:00
        Оператор и здесь без кувалды и резинки не обошелся. bully
        сибиралт
        1. opus Сегодня, 13:16
          Цитата: сибиралт
          Оператор и здесь без кувалды и резинки не обошелся.

          к стати хорошее техническое решение.
          Резинка нужна?- Да.
          Оператор комплекса один? да
          пуск осуществлён,все компактно и красиво выполнено.
          почему бы и нет?

          Зы....
          можно было просто заякорить (на карабин) жгут за багажник газели.
          Токо вот если оператор накосячит или "что-то пойдет не так"?
          Газельку жалко
          opus
      3. Uryukc Сегодня, 13:04
        Цитата: андрей юрьевич
        отстаём ужасно от "партнёров", представленное-детский лепет "юный техник"... увы.

        Да почему отстаем то сразу, полезная же штука. А вам бы все дроны убийцы. Да нет у нас стратегических БПЛА, пока. Но ведь нет же, задач с которыми такие дроны справлялись бы лучше, нежели пилоты, ну может кроме радиоретрансляции. По моему наше МО выбрала наилучший подход, сосредоточившись на тактических БПЛА, вот они действительно незаменимы.
        Uryukc
      4. opus Сегодня, 13:28
        Цитата: андрей юрьевич
        представленное-детский лепет "юный техник".

        ну не согласен
        для 7,5 кг взлётной массы.
        4 часа автономности
        30/50 км по дальности
        Навигация ИНС с коррекцией GPS/ГЛОНАСС, радиодальномер
        контроллер реального времени (КРВ-7)
        встроенный газоанализатор, встроенный тепловизор 640x512
        Встроенный модуль автоматического сопровождения цели
        *ТТХ ZALA 421-16E2
        Масса целевой нагрузки до 1,5 кг
        Целевые нагрузки Тип «16Е+» wink

        Цитата: Deadушка
        в детстве самолетики и планера в кружке так запускал

        тут выбор:
        -ВПП
        -вертикальный старт( бустер РДТТ /газогенератор или ДУ/винты- что не реально в 7,5 км)
        -или катапульта/резинка


        opus
    2. Deadушка Сегодня, 12:54
      Цитата: opus
      НЕТ режима: шумный/бесшумный. Это бред

      это не режим, а скорее следствие...
      при использовании электродвигателя(шумит меньше). request
      Deadушка
      1. opus Сегодня, 13:21
        Цитата: Deadушка
        это не режим, а скорее следствие...

        я по русски видно плохо понимаю

        Цитата: Автор
        Беспилотник имеет бесшумный режим полета, что важно для силовых структур..

        ?

        Результатом был новый НughesОН-6, работающий в «тихом» режиме, способный ... Полет на оптимальной скорости в 150 км/ч был для вертолета менее ... проекта по созданию бесшумного вертолета с большим интересом.


        Ка-50
        двигатель может работать в таком режиме 6 минут
        opus
        1. Deadушка Сегодня, 14:29
          Цитата: opus
          я по русски видно плохо понимаю

          У журналистов, писателей и тп. теперь понятие грамотности сводится только к правильности написания букв, а не владению информацией по теме.
          Электродвижки по определению тише работают чем ДВС. Возможно они имели в виду,что он вообще тише летает. Потому как "бесшумный режим полета" на нем сведется только к снижению оборотов оного( и соответственно уменьшению шума, "пропеппел" так же шум создает).
          А вот уже НughesОН-6 и тем более Ка-50 производят шум не только из-зи работы лопастей, но и ДВС. Как раз таки на них(для них) и придумывают различные режимы и доп. устройства.
          request
          Deadушка
    3. Shurik70 Сегодня, 13:41
      Цитата: opus
      НЕТ режима: шумный/бесшумный. Это бред

      Почему? В зависимости от скорости вращения винта (вряд ли там меняется угол поворота лопастей) меняется шум и экономичность. Так что вполне возможны два режима, на одном медленней садятся аккумуляторы, в другом малый шум
      Shurik70
  4. Ingvar0401 Сегодня, 12:48
    Цитата: askort154
    "ZALA 421 -16 E 2" sad Хохлы вытесняют русский язык громко, а мы по тихому. negative

    Согласен! Только у нас на отечественном автомобиле слово "Патриот" написано на английском языке.....
    Ingvar0401
  5. Феникс_Львов Сегодня, 13:14
    Хочу такую штуку!

    Пы.Сы. А ударные беспилотники когда на вооружение встанут?
    Феникс_Львов
  6. Mark68 Сегодня, 14:44
    Цену бы узнать всего комплекса, хотя бы ориентировочную. Хоть на вид изделие простое, но это и есть совершенство и надежность. А с учетом озвученных мероприятий по защите информационной безопасности и прочих характеристик, работа проделана не маленькая.
    Mark68
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