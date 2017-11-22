16:31 22 ноября

Стрельба и взрывы в Тбилиси

Из столицы Грузии поступают сообщения о стрельбе и взрывах на окраине города. Грузинский телеканал «Рустави-2» сообщил, что в Исани-Самгорском районе проводится специальная операция грузинских силовиков. Заявлено, что целью спецоперации является задержание двоих иностранных граждан, которые, забаррикадировавшись в одном из домов, оказывают серьёзное сопротивление правоохранителям.

Сообщается, что неизвестные открыли огонь из стрелкового оружия и, предположительно, из подствольных гранатомётов по бойцам грузинского спецназа, представляющим контртеррористический департамент государственной службы безопасности.

Здание, в котором засели лица, подозреваемые в терроризме, оцеплено несколькими кольцами из состава сотрудников полиции Тбилиси и прилегающих районов.


Стрельба и взрывы в Тбилиси


Сообщается о тяжёлом ранении одного грузинского спецназовца. Он доставлен в клинику в критическом состоянии. У него диагностированы многочисленные травмы головы, повреждения костей черепа и открытое кровотечение.

В ближайшей к месту событий школе отменены занятия.

В руководстве правоохранительными органами распространили заявление о том, что ущерб, нанесённый жилым строениям, будет возмещён.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. Equalized Сегодня, 13:31
    В доме забаррикадировались вооруженные люди, предположительно не граждане Грузии (выходцы с БВ?). Квартира принадлежит этническому Кистинцу(Чеченцу) который сдал ее несколько месяцев назад, cам проживает в Панкисском ущелье.

    Один спецназовец тяжело ранен в голову и доставлен в больницу. Говорят что т.н террористы разбили лестницу в подьезде и заминировали все, похоже сдаваться они не собираются и попытаются убить как можно больше бойцов СпН прежде чем их ликвидируют. Короче самоубийцы.

    Ходят слухи что у них есть заложники (не подтверждено), поэтому в окно еще не бахнули РПО-А "Шмель" или что то подобное. Пытаются взять чисто стрелковкой.
    Equalized
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:38
      удачи бойцам. Мы этого хлебнули по полной. Выжгут чертей и чёрт с ними. Все таки ради такого дела можно и взаимные упреки в сторону отложить.

      Мохнатые обезьяны с джихадом объединяют людей и отделяют их от нелюдей
      с-т Petrov
      1. 210окв Сегодня, 13:42
        Конечно удачи!Главное что бы они потом нас не обвинили..Без нашего участия и голубь сверху не накакает..
        210окв
        1. NIKNN Сегодня, 13:59
          Цитата: 210окв
          Конечно удачи!Главное что бы они потом нас не обвинили..Без нашего участия и голубь сверху не накакает..

          Не обвинят..., у них главное решено...
          В руководстве правоохранительными органами распространили заявление о том, что ущерб, нанесённый жилым строениям, будет возмещён.
          NIKNN
  2. Equalized Сегодня, 13:34
    Вот такая вот интенсивная перестрелка. Террористов точно не двое я считаю.

    Equalized
    1. Владыка Ситх Сегодня, 13:42
      Спасибо за видео!
      Владыка Ситх
  3. Маки Авелльевич Сегодня, 13:43


    хорошо так, в двухкомнатной квартирке отстрелялись
    Маки Авелльевич
  4. polpot Сегодня, 13:54
    Сейчас материальную помощь у США попросят на борьбу с террористами оголодали видать совсем
    polpot
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