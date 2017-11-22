Стрельба и взрывы в Тбилиси
Из столицы Грузии поступают сообщения о стрельбе и взрывах на окраине города. Грузинский телеканал «Рустави-2» сообщил, что в Исани-Самгорском районе проводится специальная операция грузинских силовиков. Заявлено, что целью спецоперации является задержание двоих иностранных граждан, которые, забаррикадировавшись в одном из домов, оказывают серьёзное сопротивление правоохранителям.
Сообщается, что неизвестные открыли огонь из стрелкового оружия и, предположительно, из подствольных гранатомётов по бойцам грузинского спецназа, представляющим контртеррористический департамент государственной службы безопасности.
Здание, в котором засели лица, подозреваемые в терроризме, оцеплено несколькими кольцами из состава сотрудников полиции Тбилиси и прилегающих районов.
Сообщается о тяжёлом ранении одного грузинского спецназовца. Он доставлен в клинику в критическом состоянии. У него диагностированы многочисленные травмы головы, повреждения костей черепа и открытое кровотечение.
В ближайшей к месту событий школе отменены занятия.
В руководстве правоохранительными органами распространили заявление о том, что ущерб, нанесённый жилым строениям, будет возмещён.
Сообщается, что неизвестные открыли огонь из стрелкового оружия и, предположительно, из подствольных гранатомётов по бойцам грузинского спецназа, представляющим контртеррористический департамент государственной службы безопасности.
Здание, в котором засели лица, подозреваемые в терроризме, оцеплено несколькими кольцами из состава сотрудников полиции Тбилиси и прилегающих районов.
Сообщается о тяжёлом ранении одного грузинского спецназовца. Он доставлен в клинику в критическом состоянии. У него диагностированы многочисленные травмы головы, повреждения костей черепа и открытое кровотечение.
В ближайшей к месту событий школе отменены занятия.
В руководстве правоохранительными органами распространили заявление о том, что ущерб, нанесённый жилым строениям, будет возмещён.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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