Стрельба и взрывы в Тбилиси

Из столицы Грузии поступают сообщения о стрельбе и взрывах на окраине города. Грузинский телеканал «Рустави-2» сообщил, что в Исани-Самгорском районе проводится специальная операция грузинских силовиков. Заявлено, что целью спецоперации является задержание двоих иностранных граждан, которые, забаррикадировавшись в одном из домов, оказывают серьёзное сопротивление правоохранителям.Сообщается, что неизвестные открыли огонь из стрелкового оружия и, предположительно, из подствольных гранатомётов по бойцам грузинского спецназа, представляющим контртеррористический департамент государственной службы безопасности.Здание, в котором засели лица, подозреваемые в терроризме, оцеплено несколькими кольцами из состава сотрудников полиции Тбилиси и прилегающих районов.Сообщается о тяжёлом ранении одного грузинского спецназовца. Он доставлен в клинику в критическом состоянии. У него диагностированы многочисленные травмы головы, повреждения костей черепа и открытое кровотечение.В ближайшей к месту событий школе отменены занятия.В руководстве правоохранительными органами распространили заявление о том, что ущерб, нанесённый жилым строениям, будет возмещён.