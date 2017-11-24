Спекулятивная экономика - это гибель

В Советском Союзе электроэнергия стоила копейки - в буквальном смысле этого словаПри этом Советский Союз строил ТАКОЕ количество ТАКИХ электростанций, что любое сегодняшнее строительство по сравнению с тем - прах и пепел.Достаточно вспомнить о том, как при советской власти такие мощные реки как Волга и Днепр, превратились в сплошную цепь пресноводных морей, благодаря сплошным каскадам гидроэлектростанций.Что касается атомной электроэнергии, то даже на далёкой Чукотке была построена Билибинская АЭС.При этом, повторяю - электроэнергия стоила копейки.Сегодня электроэнергия стоит рубли. Большие рубли.Это при том, что государство вкладывает в строительство новых электростанций неизмеримо меньше средств, чем Советский Союз - в основном достраивая то, что было почти уже построено при советской власти.А почему?..Потому что к непосредственным производителям электроэнергии - присосалось громадное количество пиявок, в лице различных компаний, которые сами не производят электроэнергию, просто наживаются на "посреднических" псевдоуслугах. Это, попросту говоря - аферисты, жулики, вымогатели.И вот эта гигантская разница между ценами на электроэнергию советской эпохи и сегодняшними - она ведь не на строительство новых электростанций идёт. Она оседает в карманах захребетников, аферистов, которым место у лагерной параши.Когда оплата электроэнергии идёт на строительство новых электростанций - это экономика.Когда оплата за электроэнергию идёт в карманы к проходимцам - это злая карикатура, пародия на экономику.Экономика - это когда людям платят большие зарплаты, пенсии, стипендии, пособия.Ведь рабочий свою зарплату, старик свою пенсию, студент свою стипендию, безработный своё пособие - не потащит в швейцарский банк. Они на эти деньги что-нибудь купят. Значит - вложат их в экономику. И чем больше они будут иметь денег - тем больше будут совершать покупок. Значит - больше будет вклад средств в экономику. Следовательно - будет расширяться торговля и производство, появятся новые рабочие места, будет увеличиваться заработная плата. Поэтому - ещё больше возрастёт количество покупок, ещё больше средств будет вложено в экономику. И так, "по-спирали", вверх. Деньги рождают деньги. Выплачивая крупные зарплаты, пенсии, стипендии, пособия - государство не теряет эти средства. Оно просто перекладывает их, из одного своего - в другой (свой же) карман. При этом, по пути "из кармана в карман", эти средства "крутят" экономику - как текущая река крутит лопасти мельниц и турбины гидроэлектростанций.И наоборот: чем меньше по своим размерам зарплаты, пенсии, стипендии и пособия - тем меньше денег на руках у населения. Значит - меньше покупок, меньше вкладывается средств в экономику. Как следствие - замирает торговля, останавливается промышленность, сокращается количество рабочих мест, урезаются зарплаты. Значит - ещё меньше покупок, ещё меньше вкладывается средств в экономику. И так, "по-спирали", вниз. Недостаток средств, порождает ещё больший их недостаток.Деньги не должны лежать мёртвым грузом - они должны вкладываться в экономику. Деньги - кровь экономики. Чем больше крови (денег) в теле (в государстве) - тем здоровее тело (стабильнее экономика, более развито государство). При этом важно, чтобы кровь (средства) беспрепятственно доходила до самых мельчайших капилляров (бесперебойно доходили до самых малоимущих и социально уязвимых слоёв населения). Если перекрыть свободный доступ крови к самому ничтожному участку тела (например - перетянуть жгутом мизинец на ноге), это не будет разумной экономией крови. Это будет безумием, которое вызовет заражение - способное, в конечном счёте, убить всё тело. Аналогично этому, если прекращается доступ средств к самым "ничтожным" членам общества - это не является разумной экономией денег. Это безумие, которое чревато тяжкими последствиями для всего государства.Если кровь скапливается в каком-то одном месте организма (то есть - если деньги скапливаются в руках у немногих миллиардеров) - это гематома, ничего хорошего от этого организму (государству) быть не может.А если кровь фонтаном хлещет из вскрытой вены (то есть - если потоки денег переводятся куда-нибудь в оффшорные банки) - это гибель для тела (для всей экономики и самого государства). Кровь, пролившаяся на землю, для организма потеряна. Деньги, переведённые за рубеж - практически потеряны для государства. Какая разница - кому там они принадлежат формально? Главное - чью экономику они "крутят" фактически.Поэтому важно, очень важно, чтобы как можно больше денег доставалось рабочим, пенсионерам, студентам и безработным - и как можно меньше их оставалось на счетах у олигархов.Это архиважно: бесплатно учить и лечить людей, вкладывать средства в человека, стараться не сломать или раздавить его, а наоборот - помочь ему разогнуться и стать ЛИЧНОСТЬЮ, достойным, уважающим себя индивидуумом. Вклад средств в человека - это не блажь и не акт милосердия. Это - выгоднейшее капиталовложение, выгоднейший бизнес.А вот когда государство позволяет всевозможным проходимцам выжимать все соки из населения (причём не в пользу государства как такового, а в личный карман проходимцев) - это не экономика. Это, мягко выражаясь - хренотень на палочке.Я, в целом, поддерживаю Путина - потому что натерпелся лиха в девяностые годы.Но Путин, при всех своих плюсах и способностях - не может объять необъятного. Он не может знать и понимать правильно ВСЕГО, без исключения.Видимо он не понимает, что такой базовый фундамент современной экономики как электроэнергия - ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН быть общедоступен. В смысле - электроэнергия должна быть дешёвой. ОЧЕНЬ ДЕШЁВОЙ.Это понимал ещё Ленин - на заре электрификации нашей страны, когда не было ещё никаких Днепрогэсов.Спекулятивные "услуги", оказанные через третьи руки - не есть экономика. Это есть ПАРАЗИТИРОВАНИЕ.Разумеется, всё вышесказанное касается не только тарифов на электроэнергию.У нас в России изрядная часть экономики (если это вообще допустимо называть экономикой) - СПЕКУЛЯТИВНАЯ.Просто в данный момент, речь зашла именно о тарифах на электроэнергию - которые формируются исключительно от балды, сугубо в зависимости от степени наглости спекулянтов, а также в зависимости от того, насколько местные региональные власти позволяют разгуляться спекулянтам.Надо ведь понимать ту простейшую, элементарную истину, что спекуляция - это не бизнес. Спекулянт - это НЕ бизнесмен.Спекулянты - это накипь, ржавчина, слизь, короста, микробы.Спекуляция, это то, что в любых нормальных государствах, где превалирует полноценная экономика - выскребается до блеска, выкорчёвывается с корнем, давится до состояния мокрого пятна.Спекулянт - это преступник.В позднем СССР выросло целое поколение доморощенных псевдоэкономистов (типа Чубайса, Гайдара, Березовского), поклонников той модели капитализм, которая устарела 100 лет назад."Капитализм" гайдаро-чубайсовского образца - это тот "капитализм", по канонам которого живут на Гаити и в Папуа-Новой Гвинее.Мне нередко приходится слышать вопрос: "Почему Россия, такая огромная, такая богатая ресурсами, такая малонаселённая - так плохо, бедно живёт?"Отвечаю: Потому что российская экономика - это псевдоэкономика спекулятивного типа, при которой непосредственный производитель продукта получает на руки гораздо меньше денег, чем всевозможные посредники-перекупщики-спекулянты. А потребителю приходится платить не столько производителям, сколько посредникам-спекулянтам.Вы никогда не задумывались, почему Советский Союз в годы НЭПа, равно как и Китай после начала своих реформ - поднялись так быстро, словно на дрожжах? Почему сегодняшней России не удаётся так быстро подняться?Да потому что экономика СССР времён НЭПа, равно как и экономика современного Китая - это преимущественно ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ экономика. В то время как псевдоэкономика современной России - является преимущественно СПЕКУЛЯТИВНОЙ.Что называется: один с сошкой - семеро с ложкой.При этом те, которые с ложкой - ещё и мешают как только могут, изо всех своих сил, тому который с сошкой.И до тех пор, пока эта система в корне не изменится, пока в России спекулянты будут в первых рядах, в холе и почёте - не бывать России великой экономической империей.Вот Китай - реально стал Великой Экономической Империей.Япония, Южная Корея, Германия - к этому активно стремятся.А Россия, при всём гоноре её руководства, на сегодняшний день - всего лишь заметная региональная держава. И не более того.Конечно, какая-нибудь Украина, Грузия, Гондурас или Гватемала - живут ещё хуже. Но это не может быть для нас утешением или оправданием.Россия станет реальной империей только после того, как она станет империей экономической.А экономической империей она станет только после того, как её руководство осознает, что спекулятивный капитал - это гиря на ногах у государства.Или после того как несознательное, не понимающее элементарных вещей руководство - будет отодвинуто в сторону теми, кто понимает азы экономики.Спекулятивная экономика - это путь в пропасть.В экономической ИМПЕРИИ (в отличии от экономической КОЛОНИИ) господствовать должна экономика ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ.В чести должен быть тот, кто с сошкой.А те которые с ложкой - должны быть в загоне.В Советском Союзе диссиденты обиженно сопели: "Что-то физики в почёте, что-то лирики в загоне..."Однако, справедливости ради следует отметить, что именно физики создавали что-то осязаемое. А лирики только блеяли: "Возьмёмся за руки друзья..." И при этом браться за руки не спешили...В общем - экономика лежит в основе всего. Бытие определяет сознание.А экономика у нас сегодня - неправильная.