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Спекулятивная экономика - это гибель
В Советском Союзе электроэнергия стоила копейки - в буквальном смысле этого слова
При этом Советский Союз строил ТАКОЕ количество ТАКИХ электростанций, что любое сегодняшнее строительство по сравнению с тем - прах и пепел.
Достаточно вспомнить о том, как при советской власти такие мощные реки как Волга и Днепр, превратились в сплошную цепь пресноводных морей, благодаря сплошным каскадам гидроэлектростанций.
Что касается атомной электроэнергии, то даже на далёкой Чукотке была построена Билибинская АЭС.
При этом, повторяю - электроэнергия стоила копейки.
Сегодня электроэнергия стоит рубли. Большие рубли.
Это при том, что государство вкладывает в строительство новых электростанций неизмеримо меньше средств, чем Советский Союз - в основном достраивая то, что было почти уже построено при советской власти.
А почему?..
Потому что к непосредственным производителям электроэнергии - присосалось громадное количество пиявок, в лице различных компаний, которые сами не производят электроэнергию, просто наживаются на "посреднических" псевдоуслугах. Это, попросту говоря - аферисты, жулики, вымогатели.
И вот эта гигантская разница между ценами на электроэнергию советской эпохи и сегодняшними - она ведь не на строительство новых электростанций идёт. Она оседает в карманах захребетников, аферистов, которым место у лагерной параши.
Когда оплата электроэнергии идёт на строительство новых электростанций - это экономика.
Когда оплата за электроэнергию идёт в карманы к проходимцам - это злая карикатура, пародия на экономику.
Экономика - это когда людям платят большие зарплаты, пенсии, стипендии, пособия.
Ведь рабочий свою зарплату, старик свою пенсию, студент свою стипендию, безработный своё пособие - не потащит в швейцарский банк. Они на эти деньги что-нибудь купят. Значит - вложат их в экономику. И чем больше они будут иметь денег - тем больше будут совершать покупок. Значит - больше будет вклад средств в экономику. Следовательно - будет расширяться торговля и производство, появятся новые рабочие места, будет увеличиваться заработная плата. Поэтому - ещё больше возрастёт количество покупок, ещё больше средств будет вложено в экономику. И так, "по-спирали", вверх. Деньги рождают деньги. Выплачивая крупные зарплаты, пенсии, стипендии, пособия - государство не теряет эти средства. Оно просто перекладывает их, из одного своего - в другой (свой же) карман. При этом, по пути "из кармана в карман", эти средства "крутят" экономику - как текущая река крутит лопасти мельниц и турбины гидроэлектростанций.
И наоборот: чем меньше по своим размерам зарплаты, пенсии, стипендии и пособия - тем меньше денег на руках у населения. Значит - меньше покупок, меньше вкладывается средств в экономику. Как следствие - замирает торговля, останавливается промышленность, сокращается количество рабочих мест, урезаются зарплаты. Значит - ещё меньше покупок, ещё меньше вкладывается средств в экономику. И так, "по-спирали", вниз. Недостаток средств, порождает ещё больший их недостаток.
Деньги не должны лежать мёртвым грузом - они должны вкладываться в экономику. Деньги - кровь экономики. Чем больше крови (денег) в теле (в государстве) - тем здоровее тело (стабильнее экономика, более развито государство). При этом важно, чтобы кровь (средства) беспрепятственно доходила до самых мельчайших капилляров (бесперебойно доходили до самых малоимущих и социально уязвимых слоёв населения). Если перекрыть свободный доступ крови к самому ничтожному участку тела (например - перетянуть жгутом мизинец на ноге), это не будет разумной экономией крови. Это будет безумием, которое вызовет заражение - способное, в конечном счёте, убить всё тело. Аналогично этому, если прекращается доступ средств к самым "ничтожным" членам общества - это не является разумной экономией денег. Это безумие, которое чревато тяжкими последствиями для всего государства.
Если кровь скапливается в каком-то одном месте организма (то есть - если деньги скапливаются в руках у немногих миллиардеров) - это гематома, ничего хорошего от этого организму (государству) быть не может.
А если кровь фонтаном хлещет из вскрытой вены (то есть - если потоки денег переводятся куда-нибудь в оффшорные банки) - это гибель для тела (для всей экономики и самого государства). Кровь, пролившаяся на землю, для организма потеряна. Деньги, переведённые за рубеж - практически потеряны для государства. Какая разница - кому там они принадлежат формально? Главное - чью экономику они "крутят" фактически.
Поэтому важно, очень важно, чтобы как можно больше денег доставалось рабочим, пенсионерам, студентам и безработным - и как можно меньше их оставалось на счетах у олигархов.
Это архиважно: бесплатно учить и лечить людей, вкладывать средства в человека, стараться не сломать или раздавить его, а наоборот - помочь ему разогнуться и стать ЛИЧНОСТЬЮ, достойным, уважающим себя индивидуумом. Вклад средств в человека - это не блажь и не акт милосердия. Это - выгоднейшее капиталовложение, выгоднейший бизнес.
А вот когда государство позволяет всевозможным проходимцам выжимать все соки из населения (причём не в пользу государства как такового, а в личный карман проходимцев) - это не экономика. Это, мягко выражаясь - хренотень на палочке.
Я, в целом, поддерживаю Путина - потому что натерпелся лиха в девяностые годы.
Но Путин, при всех своих плюсах и способностях - не может объять необъятного. Он не может знать и понимать правильно ВСЕГО, без исключения.
Видимо он не понимает, что такой базовый фундамент современной экономики как электроэнергия - ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН быть общедоступен. В смысле - электроэнергия должна быть дешёвой. ОЧЕНЬ ДЕШЁВОЙ.
Это понимал ещё Ленин - на заре электрификации нашей страны, когда не было ещё никаких Днепрогэсов.
Спекулятивные "услуги", оказанные через третьи руки - не есть экономика. Это есть ПАРАЗИТИРОВАНИЕ.
Разумеется, всё вышесказанное касается не только тарифов на электроэнергию.
У нас в России изрядная часть экономики (если это вообще допустимо называть экономикой) - СПЕКУЛЯТИВНАЯ.
Просто в данный момент, речь зашла именно о тарифах на электроэнергию - которые формируются исключительно от балды, сугубо в зависимости от степени наглости спекулянтов, а также в зависимости от того, насколько местные региональные власти позволяют разгуляться спекулянтам.
Надо ведь понимать ту простейшую, элементарную истину, что спекуляция - это не бизнес. Спекулянт - это НЕ бизнесмен.
Спекулянты - это накипь, ржавчина, слизь, короста, микробы.
Спекуляция, это то, что в любых нормальных государствах, где превалирует полноценная экономика - выскребается до блеска, выкорчёвывается с корнем, давится до состояния мокрого пятна.
Спекулянт - это преступник.
В позднем СССР выросло целое поколение доморощенных псевдоэкономистов (типа Чубайса, Гайдара, Березовского), поклонников той модели капитализм, которая устарела 100 лет назад.
"Капитализм" гайдаро-чубайсовского образца - это тот "капитализм", по канонам которого живут на Гаити и в Папуа-Новой Гвинее.
Мне нередко приходится слышать вопрос: "Почему Россия, такая огромная, такая богатая ресурсами, такая малонаселённая - так плохо, бедно живёт?"
Отвечаю: Потому что российская экономика - это псевдоэкономика спекулятивного типа, при которой непосредственный производитель продукта получает на руки гораздо меньше денег, чем всевозможные посредники-перекупщики-спекулянты. А потребителю приходится платить не столько производителям, сколько посредникам-спекулянтам.
Вы никогда не задумывались, почему Советский Союз в годы НЭПа, равно как и Китай после начала своих реформ - поднялись так быстро, словно на дрожжах? Почему сегодняшней России не удаётся так быстро подняться?
Да потому что экономика СССР времён НЭПа, равно как и экономика современного Китая - это преимущественно ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ экономика. В то время как псевдоэкономика современной России - является преимущественно СПЕКУЛЯТИВНОЙ.
Что называется: один с сошкой - семеро с ложкой.
При этом те, которые с ложкой - ещё и мешают как только могут, изо всех своих сил, тому который с сошкой.
И до тех пор, пока эта система в корне не изменится, пока в России спекулянты будут в первых рядах, в холе и почёте - не бывать России великой экономической империей.
Вот Китай - реально стал Великой Экономической Империей.
Япония, Южная Корея, Германия - к этому активно стремятся.
А Россия, при всём гоноре её руководства, на сегодняшний день - всего лишь заметная региональная держава. И не более того.
Конечно, какая-нибудь Украина, Грузия, Гондурас или Гватемала - живут ещё хуже. Но это не может быть для нас утешением или оправданием.
Россия станет реальной империей только после того, как она станет империей экономической.
А экономической империей она станет только после того, как её руководство осознает, что спекулятивный капитал - это гиря на ногах у государства.
Или после того как несознательное, не понимающее элементарных вещей руководство - будет отодвинуто в сторону теми, кто понимает азы экономики.
Спекулятивная экономика - это путь в пропасть.
В экономической ИМПЕРИИ (в отличии от экономической КОЛОНИИ) господствовать должна экономика ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ.
В чести должен быть тот, кто с сошкой.
А те которые с ложкой - должны быть в загоне.
В Советском Союзе диссиденты обиженно сопели: "Что-то физики в почёте, что-то лирики в загоне..."
Однако, справедливости ради следует отметить, что именно физики создавали что-то осязаемое. А лирики только блеяли: "Возьмёмся за руки друзья..." И при этом браться за руки не спешили...
В общем - экономика лежит в основе всего. Бытие определяет сознание.
А экономика у нас сегодня - неправильная.
Автор: ОЛЕГ БОРОВСКИХ
Первоисточник: https://ogbors.livejournal.com/766182.html
При этом Советский Союз строил ТАКОЕ количество ТАКИХ электростанций, что любое сегодняшнее строительство по сравнению с тем - прах и пепел.
Достаточно вспомнить о том, как при советской власти такие мощные реки как Волга и Днепр, превратились в сплошную цепь пресноводных морей, благодаря сплошным каскадам гидроэлектростанций.
Что касается атомной электроэнергии, то даже на далёкой Чукотке была построена Билибинская АЭС.
При этом, повторяю - электроэнергия стоила копейки.
Сегодня электроэнергия стоит рубли. Большие рубли.
Это при том, что государство вкладывает в строительство новых электростанций неизмеримо меньше средств, чем Советский Союз - в основном достраивая то, что было почти уже построено при советской власти.
А почему?..
Потому что к непосредственным производителям электроэнергии - присосалось громадное количество пиявок, в лице различных компаний, которые сами не производят электроэнергию, просто наживаются на "посреднических" псевдоуслугах. Это, попросту говоря - аферисты, жулики, вымогатели.
И вот эта гигантская разница между ценами на электроэнергию советской эпохи и сегодняшними - она ведь не на строительство новых электростанций идёт. Она оседает в карманах захребетников, аферистов, которым место у лагерной параши.
Когда оплата электроэнергии идёт на строительство новых электростанций - это экономика.
Когда оплата за электроэнергию идёт в карманы к проходимцам - это злая карикатура, пародия на экономику.
Экономика - это когда людям платят большие зарплаты, пенсии, стипендии, пособия.
Ведь рабочий свою зарплату, старик свою пенсию, студент свою стипендию, безработный своё пособие - не потащит в швейцарский банк. Они на эти деньги что-нибудь купят. Значит - вложат их в экономику. И чем больше они будут иметь денег - тем больше будут совершать покупок. Значит - больше будет вклад средств в экономику. Следовательно - будет расширяться торговля и производство, появятся новые рабочие места, будет увеличиваться заработная плата. Поэтому - ещё больше возрастёт количество покупок, ещё больше средств будет вложено в экономику. И так, "по-спирали", вверх. Деньги рождают деньги. Выплачивая крупные зарплаты, пенсии, стипендии, пособия - государство не теряет эти средства. Оно просто перекладывает их, из одного своего - в другой (свой же) карман. При этом, по пути "из кармана в карман", эти средства "крутят" экономику - как текущая река крутит лопасти мельниц и турбины гидроэлектростанций.
И наоборот: чем меньше по своим размерам зарплаты, пенсии, стипендии и пособия - тем меньше денег на руках у населения. Значит - меньше покупок, меньше вкладывается средств в экономику. Как следствие - замирает торговля, останавливается промышленность, сокращается количество рабочих мест, урезаются зарплаты. Значит - ещё меньше покупок, ещё меньше вкладывается средств в экономику. И так, "по-спирали", вниз. Недостаток средств, порождает ещё больший их недостаток.
Деньги не должны лежать мёртвым грузом - они должны вкладываться в экономику. Деньги - кровь экономики. Чем больше крови (денег) в теле (в государстве) - тем здоровее тело (стабильнее экономика, более развито государство). При этом важно, чтобы кровь (средства) беспрепятственно доходила до самых мельчайших капилляров (бесперебойно доходили до самых малоимущих и социально уязвимых слоёв населения). Если перекрыть свободный доступ крови к самому ничтожному участку тела (например - перетянуть жгутом мизинец на ноге), это не будет разумной экономией крови. Это будет безумием, которое вызовет заражение - способное, в конечном счёте, убить всё тело. Аналогично этому, если прекращается доступ средств к самым "ничтожным" членам общества - это не является разумной экономией денег. Это безумие, которое чревато тяжкими последствиями для всего государства.
Если кровь скапливается в каком-то одном месте организма (то есть - если деньги скапливаются в руках у немногих миллиардеров) - это гематома, ничего хорошего от этого организму (государству) быть не может.
А если кровь фонтаном хлещет из вскрытой вены (то есть - если потоки денег переводятся куда-нибудь в оффшорные банки) - это гибель для тела (для всей экономики и самого государства). Кровь, пролившаяся на землю, для организма потеряна. Деньги, переведённые за рубеж - практически потеряны для государства. Какая разница - кому там они принадлежат формально? Главное - чью экономику они "крутят" фактически.
Поэтому важно, очень важно, чтобы как можно больше денег доставалось рабочим, пенсионерам, студентам и безработным - и как можно меньше их оставалось на счетах у олигархов.
Это архиважно: бесплатно учить и лечить людей, вкладывать средства в человека, стараться не сломать или раздавить его, а наоборот - помочь ему разогнуться и стать ЛИЧНОСТЬЮ, достойным, уважающим себя индивидуумом. Вклад средств в человека - это не блажь и не акт милосердия. Это - выгоднейшее капиталовложение, выгоднейший бизнес.
А вот когда государство позволяет всевозможным проходимцам выжимать все соки из населения (причём не в пользу государства как такового, а в личный карман проходимцев) - это не экономика. Это, мягко выражаясь - хренотень на палочке.
Я, в целом, поддерживаю Путина - потому что натерпелся лиха в девяностые годы.
Но Путин, при всех своих плюсах и способностях - не может объять необъятного. Он не может знать и понимать правильно ВСЕГО, без исключения.
Видимо он не понимает, что такой базовый фундамент современной экономики как электроэнергия - ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН быть общедоступен. В смысле - электроэнергия должна быть дешёвой. ОЧЕНЬ ДЕШЁВОЙ.
Это понимал ещё Ленин - на заре электрификации нашей страны, когда не было ещё никаких Днепрогэсов.
Спекулятивные "услуги", оказанные через третьи руки - не есть экономика. Это есть ПАРАЗИТИРОВАНИЕ.
Разумеется, всё вышесказанное касается не только тарифов на электроэнергию.
У нас в России изрядная часть экономики (если это вообще допустимо называть экономикой) - СПЕКУЛЯТИВНАЯ.
Просто в данный момент, речь зашла именно о тарифах на электроэнергию - которые формируются исключительно от балды, сугубо в зависимости от степени наглости спекулянтов, а также в зависимости от того, насколько местные региональные власти позволяют разгуляться спекулянтам.
Надо ведь понимать ту простейшую, элементарную истину, что спекуляция - это не бизнес. Спекулянт - это НЕ бизнесмен.
Спекулянты - это накипь, ржавчина, слизь, короста, микробы.
Спекуляция, это то, что в любых нормальных государствах, где превалирует полноценная экономика - выскребается до блеска, выкорчёвывается с корнем, давится до состояния мокрого пятна.
Спекулянт - это преступник.
В позднем СССР выросло целое поколение доморощенных псевдоэкономистов (типа Чубайса, Гайдара, Березовского), поклонников той модели капитализм, которая устарела 100 лет назад.
"Капитализм" гайдаро-чубайсовского образца - это тот "капитализм", по канонам которого живут на Гаити и в Папуа-Новой Гвинее.
Мне нередко приходится слышать вопрос: "Почему Россия, такая огромная, такая богатая ресурсами, такая малонаселённая - так плохо, бедно живёт?"
Отвечаю: Потому что российская экономика - это псевдоэкономика спекулятивного типа, при которой непосредственный производитель продукта получает на руки гораздо меньше денег, чем всевозможные посредники-перекупщики-спекулянты. А потребителю приходится платить не столько производителям, сколько посредникам-спекулянтам.
Вы никогда не задумывались, почему Советский Союз в годы НЭПа, равно как и Китай после начала своих реформ - поднялись так быстро, словно на дрожжах? Почему сегодняшней России не удаётся так быстро подняться?
Да потому что экономика СССР времён НЭПа, равно как и экономика современного Китая - это преимущественно ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ экономика. В то время как псевдоэкономика современной России - является преимущественно СПЕКУЛЯТИВНОЙ.
Что называется: один с сошкой - семеро с ложкой.
При этом те, которые с ложкой - ещё и мешают как только могут, изо всех своих сил, тому который с сошкой.
И до тех пор, пока эта система в корне не изменится, пока в России спекулянты будут в первых рядах, в холе и почёте - не бывать России великой экономической империей.
Вот Китай - реально стал Великой Экономической Империей.
Япония, Южная Корея, Германия - к этому активно стремятся.
А Россия, при всём гоноре её руководства, на сегодняшний день - всего лишь заметная региональная держава. И не более того.
Конечно, какая-нибудь Украина, Грузия, Гондурас или Гватемала - живут ещё хуже. Но это не может быть для нас утешением или оправданием.
Россия станет реальной империей только после того, как она станет империей экономической.
А экономической империей она станет только после того, как её руководство осознает, что спекулятивный капитал - это гиря на ногах у государства.
Или после того как несознательное, не понимающее элементарных вещей руководство - будет отодвинуто в сторону теми, кто понимает азы экономики.
Спекулятивная экономика - это путь в пропасть.
В экономической ИМПЕРИИ (в отличии от экономической КОЛОНИИ) господствовать должна экономика ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ.
В чести должен быть тот, кто с сошкой.
А те которые с ложкой - должны быть в загоне.
В Советском Союзе диссиденты обиженно сопели: "Что-то физики в почёте, что-то лирики в загоне..."
Однако, справедливости ради следует отметить, что именно физики создавали что-то осязаемое. А лирики только блеяли: "Возьмёмся за руки друзья..." И при этом браться за руки не спешили...
В общем - экономика лежит в основе всего. Бытие определяет сознание.
А экономика у нас сегодня - неправильная.
Автор: ОЛЕГ БОРОВСКИХПервоисточник: https://ogbors.livejournal.com/766182.html
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