11:21 24 ноября
Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.

Спекулятивная экономика - это гибель

В Советском Союзе электроэнергия стоила копейки - в буквальном смысле этого слова



При этом Советский Союз строил ТАКОЕ количество ТАКИХ электростанций, что любое сегодняшнее строительство по сравнению с тем - прах и пепел.
Достаточно вспомнить о том, как при советской власти такие мощные реки как Волга и Днепр, превратились в сплошную цепь пресноводных морей, благодаря сплошным каскадам гидроэлектростанций.

Что касается атомной электроэнергии, то даже на далёкой Чукотке была построена Билибинская АЭС.
При этом, повторяю - электроэнергия стоила копейки.

Сегодня электроэнергия стоит рубли. Большие рубли.
Это при том, что государство вкладывает в строительство новых электростанций неизмеримо меньше средств, чем Советский Союз - в основном достраивая то, что было почти уже построено при советской власти.
А почему?..
Потому что к непосредственным производителям электроэнергии - присосалось громадное количество пиявок, в лице различных компаний, которые сами не производят электроэнергию, просто наживаются на "посреднических" псевдоуслугах. Это, попросту говоря - аферисты, жулики, вымогатели.
И вот эта гигантская разница между ценами на электроэнергию советской эпохи и сегодняшними - она ведь не на строительство новых электростанций идёт. Она оседает в карманах захребетников, аферистов, которым место у лагерной параши.

Когда оплата электроэнергии идёт на строительство новых электростанций - это экономика.
Когда оплата за электроэнергию идёт в карманы к проходимцам - это злая карикатура, пародия на экономику.

Экономика - это когда людям платят большие зарплаты, пенсии, стипендии, пособия.
Ведь рабочий свою зарплату, старик свою пенсию, студент свою стипендию, безработный своё пособие - не потащит в швейцарский банк. Они на эти деньги что-нибудь купят. Значит - вложат их в экономику. И чем больше они будут иметь денег - тем больше будут совершать покупок. Значит - больше будет вклад средств в экономику. Следовательно - будет расширяться торговля и производство, появятся новые рабочие места, будет увеличиваться заработная плата. Поэтому - ещё больше возрастёт количество покупок, ещё больше средств будет вложено в экономику. И так, "по-спирали", вверх. Деньги рождают деньги. Выплачивая крупные зарплаты, пенсии, стипендии, пособия - государство не теряет эти средства. Оно просто перекладывает их, из одного своего - в другой (свой же) карман. При этом, по пути "из кармана в карман", эти средства "крутят" экономику - как текущая река крутит лопасти мельниц и турбины гидроэлектростанций.

И наоборот: чем меньше по своим размерам зарплаты, пенсии, стипендии и пособия - тем меньше денег на руках у населения. Значит - меньше покупок, меньше вкладывается средств в экономику. Как следствие - замирает торговля, останавливается промышленность, сокращается количество рабочих мест, урезаются зарплаты. Значит - ещё меньше покупок, ещё меньше вкладывается средств в экономику. И так, "по-спирали", вниз. Недостаток средств, порождает ещё больший их недостаток.

Деньги не должны лежать мёртвым грузом - они должны вкладываться в экономику. Деньги - кровь экономики. Чем больше крови (денег) в теле (в государстве) - тем здоровее тело (стабильнее экономика, более развито государство). При этом важно, чтобы кровь (средства) беспрепятственно доходила до самых мельчайших капилляров (бесперебойно доходили до самых малоимущих и социально уязвимых слоёв населения). Если перекрыть свободный доступ крови к самому ничтожному участку тела (например - перетянуть жгутом мизинец на ноге), это не будет разумной экономией крови. Это будет безумием, которое вызовет заражение - способное, в конечном счёте, убить всё тело. Аналогично этому, если прекращается доступ средств к самым "ничтожным" членам общества - это не является разумной экономией денег. Это безумие, которое чревато тяжкими последствиями для всего государства.

Если кровь скапливается в каком-то одном месте организма (то есть - если деньги скапливаются в руках у немногих миллиардеров) - это гематома, ничего хорошего от этого организму (государству) быть не может.
А если кровь фонтаном хлещет из вскрытой вены (то есть - если потоки денег переводятся куда-нибудь в оффшорные банки) - это гибель для тела (для всей экономики и самого государства). Кровь, пролившаяся на землю, для организма потеряна. Деньги, переведённые за рубеж - практически потеряны для государства. Какая разница - кому там они принадлежат формально? Главное - чью экономику они "крутят" фактически.

Поэтому важно, очень важно, чтобы как можно больше денег доставалось рабочим, пенсионерам, студентам и безработным - и как можно меньше их оставалось на счетах у олигархов.
Это архиважно: бесплатно учить и лечить людей, вкладывать средства в человека, стараться не сломать или раздавить его, а наоборот - помочь ему разогнуться и стать ЛИЧНОСТЬЮ, достойным, уважающим себя индивидуумом. Вклад средств в человека - это не блажь и не акт милосердия. Это - выгоднейшее капиталовложение, выгоднейший бизнес.

А вот когда государство позволяет всевозможным проходимцам выжимать все соки из населения (причём не в пользу государства как такового, а в личный карман проходимцев) - это не экономика. Это, мягко выражаясь - хренотень на палочке.

Я, в целом, поддерживаю Путина - потому что натерпелся лиха в девяностые годы.
Но Путин, при всех своих плюсах и способностях - не может объять необъятного. Он не может знать и понимать правильно ВСЕГО, без исключения.
Видимо он не понимает, что такой базовый фундамент современной экономики как электроэнергия - ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН быть общедоступен. В смысле - электроэнергия должна быть дешёвой. ОЧЕНЬ ДЕШЁВОЙ.
Это понимал ещё Ленин - на заре электрификации нашей страны, когда не было ещё никаких Днепрогэсов.
Спекулятивные "услуги", оказанные через третьи руки - не есть экономика. Это есть ПАРАЗИТИРОВАНИЕ.

Разумеется, всё вышесказанное касается не только тарифов на электроэнергию.
У нас в России изрядная часть экономики (если это вообще допустимо называть экономикой) - СПЕКУЛЯТИВНАЯ.
Просто в данный момент, речь зашла именно о тарифах на электроэнергию - которые формируются исключительно от балды, сугубо в зависимости от степени наглости спекулянтов, а также в зависимости от того, насколько местные региональные власти позволяют разгуляться спекулянтам.

Надо ведь понимать ту простейшую, элементарную истину, что спекуляция - это не бизнес. Спекулянт - это НЕ бизнесмен.
Спекулянты - это накипь, ржавчина, слизь, короста, микробы.
Спекуляция, это то, что в любых нормальных государствах, где превалирует полноценная экономика - выскребается до блеска, выкорчёвывается с корнем, давится до состояния мокрого пятна.

Спекулянт - это преступник.

В позднем СССР выросло целое поколение доморощенных псевдоэкономистов (типа Чубайса, Гайдара, Березовского), поклонников той модели капитализм, которая устарела 100 лет назад.
"Капитализм" гайдаро-чубайсовского образца - это тот "капитализм", по канонам которого живут на Гаити и в Папуа-Новой Гвинее.

Мне нередко приходится слышать вопрос: "Почему Россия, такая огромная, такая богатая ресурсами, такая малонаселённая - так плохо, бедно живёт?"
Отвечаю: Потому что российская экономика - это псевдоэкономика спекулятивного типа, при которой непосредственный производитель продукта получает на руки гораздо меньше денег, чем всевозможные посредники-перекупщики-спекулянты. А потребителю приходится платить не столько производителям, сколько посредникам-спекулянтам.

Вы никогда не задумывались, почему Советский Союз в годы НЭПа, равно как и Китай после начала своих реформ - поднялись так быстро, словно на дрожжах? Почему сегодняшней России не удаётся так быстро подняться?
Да потому что экономика СССР времён НЭПа, равно как и экономика современного Китая - это преимущественно ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ экономика. В то время как псевдоэкономика современной России - является преимущественно СПЕКУЛЯТИВНОЙ.
Что называется: один с сошкой - семеро с ложкой.
При этом те, которые с ложкой - ещё и мешают как только могут, изо всех своих сил, тому который с сошкой.

И до тех пор, пока эта система в корне не изменится, пока в России спекулянты будут в первых рядах, в холе и почёте - не бывать России великой экономической империей.
Вот Китай - реально стал Великой Экономической Империей.
Япония, Южная Корея, Германия - к этому активно стремятся.
А Россия, при всём гоноре её руководства, на сегодняшний день - всего лишь заметная региональная держава. И не более того.
Конечно, какая-нибудь Украина, Грузия, Гондурас или Гватемала - живут ещё хуже. Но это не может быть для нас утешением или оправданием.

Россия станет реальной империей только после того, как она станет империей экономической.
А экономической империей она станет только после того, как её руководство осознает, что спекулятивный капитал - это гиря на ногах у государства.
Или после того как несознательное, не понимающее элементарных вещей руководство - будет отодвинуто в сторону теми, кто понимает азы экономики.
Спекулятивная экономика - это путь в пропасть.
В экономической ИМПЕРИИ (в отличии от экономической КОЛОНИИ) господствовать должна экономика ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ.
В чести должен быть тот, кто с сошкой.
А те которые с ложкой - должны быть в загоне.

В Советском Союзе диссиденты обиженно сопели: "Что-то физики в почёте, что-то лирики в загоне..."
Однако, справедливости ради следует отметить, что именно физики создавали что-то осязаемое. А лирики только блеяли: "Возьмёмся за руки друзья..." И при этом браться за руки не спешили...

В общем - экономика лежит в основе всего. Бытие определяет сознание.
А экономика у нас сегодня - неправильная.
Автор: ОЛЕГ БОРОВСКИХ
Первоисточник: https://ogbors.livejournal.com/766182.html


54

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 57

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Uncle Lee Сегодня, 05:50
    При этом, повторяю - электроэнергия стоила копейки.
    Сегодня электроэнергия стоит рубли. Большие рубли.

    Это чубайс так отреформировал электроэнергетику !
    Uncle Lee
    1. 210окв Сегодня, 06:12
      Чубайс?Он сделал то,что ему ПОЗВОЛИЛИ.Кем он был?Никем!Но влез со своими предложениями.И его подняло руководство тогдашнее вместе со своими амерзскими кураторами на УРА!Так что он-следствие,а не причина.
      Цитата: Uncle Lee
      При этом, повторяю - электроэнергия стоила копейки.
      Сегодня электроэнергия стоит рубли. Большие рубли.

      Это чубайс так отреформировал электроэнергетику !
      210окв
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:16
        Чубайс+Гайдар+Бурбулис+Березовский и главный пахан Б.Н.Ельцин ! Ну а кураторы из-за океана только потирали потные ручки и хвалили нашу "демократию" !
        Uncle Lee
      2. Степан Кудинов Сегодня, 10:02
        Прошу прощения, не ПОЗВОЛИЛИ, а ПРИКАЗАЛИ, по-моему это существенная разница. И приказывали те, кто привели всю эту шушеру к рулю власти.
        Степан Кудинов
      3. Стропорез Сегодня, 11:17
        Цитата: 210окв
        Чубайс?Он сделал то,что ему ПОЗВОЛИЛИ.Кем он был?Никем!Но влез со своими предложениями.И его подняло руководство тогдашнее вместе со своими амерзскими кураторами на УРА!Так что он-следствие,а не причина.

        На момент разбазаривания РАО ЕЭС президентом РФ был Владимир Путин.
        Стропорез
    2. ник7 Сегодня, 08:49
      Очень правильная статья.Проблемы появились, потому, что было огульное внедрение рынка, во всё что можно и во что нельзя. Но любой метод, имеет свою область применения, где он эффективен, и где он становится тормозом. В торговле рынок работает, но в энергетике, коммуналке рыночность - это зло. Водоканалы, очистные, свалки мусора, стали частные. Частнику нужна прибыль, поэтому он экономит на ремонтах, на зарплатах персоналу, а деньги за воду, за свет, ложит себе в карман. Поднятие тарифов бесполезно, так как карманы, бездонны. Верните РАО ЕС, тогда тарифы понизятся, а аварий типа "Саяно-Шушенской" не будет.
      ник7
    3. kapitan92 Сегодня, 09:18
      Цитата: Uncle Lee
      Это чубайс так отреформировал электроэнергетику !

      Вероятно ему кто-то позволил ЭТО сделать?!
      Но Путин, при всех своих плюсах и способностях - не может объять необъятного. Он не может знать и понимать правильно ВСЕГО, без исключения.

      А "димон", чей ставленник? ВСЁ нельзя знать и уметь ! Для этого создается "команда" и Путин ее создал, расставив "своих" по вертикали власти.
      Заигрался наш Гарант в игры внешней политики, фактически бросив на произвол своих "корешей" экономику страны и внутренние проблемы, которые накапливаются из года в год. hi
      kapitan92
    4. Гардамир Сегодня, 09:44
      Это чубайс так отреформировал электроэнергетику !
      его на эту должность Обама назначил?
      Гардамир
  2. Mavrikiy Сегодня, 06:05
    В Советском Союзе электроэнергия стоила копейки - в буквальном смысле этого слова
    Ну так коммунизм был. Каждому по потребности.
    Сейчас мощности остались, потребителей ЭлЭн и половины нет...... И куда ЭлЭн утекает?
    Mavrikiy
    1. 210окв Сегодня, 06:13
      А вт его то родимого как раз и не было!Читайте первоисточники.А насчет куда утекает?Да работают станции на такую мощность,которая заявлена и подключена.Законы физики.
      Цитата: Mavrikiy
      В Советском Союзе электроэнергия стоила копейки - в буквальном смысле этого слова
      Ну так коммунизм был. Каждому по потребности.
      Сейчас мощности остались, потребителей ЭлЭн и половины нет...... И куда ЭлЭн утекает?
      210окв
      1. Mavrikiy Сегодня, 06:24
        Цитата: 210окв
        А вт его то родимого как раз и не было!Читайте первоисточники.А насчет куда утекает?Да работают станции на такую мощность,которая заявлена и подключена.Законы физики.
        Цитата: Mavrikiy
        В Советском Союзе электроэнергия стоила копейки - в буквальном смысле этого слова
        Ну так коммунизм был. Каждому по потребности.
        Сейчас мощности остались, потребителей ЭлЭн и половины нет...... И куда ЭлЭн утекает?

        Так и я говорю: Трындеть не надо. Заграницу все и утекает, по экспортной цене. И с нас ее выкручивают.
        Mavrikiy
        1. 210окв Сегодня, 06:46
          Я в 90-е на электростанции работал Рабочая мощность была снижена в два раза.Я не спорю что энергия продается зарубеж.Оно и правильно.Давайте откажемся,перестанем работать и сядем на стул ровно.Дело не в продаже Эл Эн(по Вашему),а то что надо новые мощности вводить и строить.
          Цитата: Mavrikiy
          Цитата: 210окв
          А вт его то родимого как раз и не было!Читайте первоисточники.А насчет куда утекает?Да работают станции на такую мощность,которая заявлена и подключена.Законы физики.
          Цитата: Mavrikiy
          В Советском Союзе электроэнергия стоила копейки - в буквальном смысле этого слова
          Ну так коммунизм был. Каждому по потребности.
          Сейчас мощности остались, потребителей ЭлЭн и половины нет...... И куда ЭлЭн утекает?

          Так и я говорю: Трындеть не надо. Заграницу все и утекает, по экспортной цене. И с нас ее выкручивают.
          210окв
    2. Stas157 Сегодня, 08:52
      Коммунисты пришедшие ко власти в 1917, сделали из отсталой аграрной страны, промышленную супердержаву. Путем плана ГОЭРЛО плюс электрификация всей страны.
      Олигархат пришедший к власти в 90-х, повернул этот план вспять. Путем реформирования электро-энергетики и РАО ЕЭС Чубайсом.
      Приведу выдержки за 2012 год. С тех пор ничего не изменилось.
      . выгоднее электроэнергию покупать в Китае, куда СШГЭС ее поставляет.
      Экспортные цены для Поднебесной составляют 0,42 копейки за кВТ, а для республики — от 2,9 до 3,4 рубля.
      То есть нынешние хозяева продают за бесценок электроэнергию в Китай, взвинчивая цены внутри страны. Естественно, что в таких условиях российские предприятия не могут на равных конкурировать с китайскими! О чем, кстати кричит ущемленный в этом, олигарх Дерипаска, владелец алюминиевых заводов потребляющих огромное количество электроэнергии.
      Stas157
    3. ник7 Сегодня, 09:07
      Уже забытая трагедия, на Саяно-шушенской электростанции, произошла по причине, того, что ремонты и техническое обслуживание, это убытки, для частника прихватизатора, а убытки нужно сокращать. Самый крутой по эффективности метод энегетического хозяйства, для страны, где по 6 месяцев холода, и 9 часовых поясов - это единая энергосистема, безо всякого рынка, без посредников и спекулянтов. Надо возвращать РАО ЕС, но увы это невозможно, поэтому тарифы будут расти, аварийность будет увеличиваться, а масштабные аварии тоже будут.
      ник7
      1. 210окв Сегодня, 09:52
        ЕЭС страны наш народ потом и кровью строил не одно десятилетие...Раздербанили на генерацию,продажу,транспортировку,контроль.Фирмы и фирмочки,радственнички и собутыльнички..Вот так и происходят трагедии.
        Цитата: ник7
        Уже забытая трагедия, на Саяно-шушенской электростанции, произошла по причине, того, что ремонты и техническое обслуживание, это убытки, для частника прихватизатора, а убытки нужно сокращать. Самый крутой по эффективности метод энегетического хозяйства, для страны, где по 6 месяцев холода, и 9 часовых поясов - это единая энергосистема, безо всякого рынка, без посредников и спекулянтов. Надо возвращать РАО ЕС, но увы это невозможно, поэтому тарифы будут расти, аварийность будет увеличиваться, а масштабные аварии тоже будут.
        210окв
        1. Mavrikiy Сегодня, 10:37
          Я не спорю что энергия продается зарубеж.Оно и правильно.Давайте откажемся,перестанем работать и сядем на стул ровно.Дело не в продаже Эл Эн(по Вашему),а то что надо новые мощности вводить и строить.
          Тьфу ты. Я говорю, что с нас, живых людей, выворачивают мировые цены, за ЭлЭн. Ты хоть заэкономься, а потребление личное, будет в 3 раза больше чем в Европе. При нашей ЗП и П.
          Mavrikiy
      2. Стропорез Сегодня, 10:50
        Цитата: ник7
        Надо возвращать РАО ЕС, но увы это невозможно, поэтому тарифы будут расти, аварийность будет увеличиваться, а масштабные аварии тоже будут.

        Вы имеете в виду при нынешней власти?
        А вот Виктор Васильевич Кудрявый, на одном из выступлений говорил о том, что восстановление РАО ЕЭС возможно ,но опять же не с нынешними манагерами.
        Стропорез
  3. vlad007 Сегодня, 06:19
    Тема интересная, но статья не содержит цифр и конкретных примеров - было бы интересно узнать сколько стоит эл.энергия в других странах, сколько сейчас вырабатывается эл. энергии на душу населения и сравнить эти цифры с СССР и т.д. В статье мало конкретной информации. Сколько средняя семья платит за эл. энергию в месяц , сколько это составляет в бюджете семьи и т.д.
    Чубайс конечно же негодяй, но это и так всем известно.
    vlad007
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:50
      При платежах за коммуналку от 6 до 8 тыс.,при отоплении, больше 2 тыс за электроэнергию !
      Uncle Lee
    2. olimpiada15 Сегодня, 07:00
      Цифры могут быть от лукавого. Например, ср. з/п 1млн и 8тыс.- средняя 504 тыс. Но чтобы было понятно приведеду пример. В СССР плата за однушку-5р. 25коп.МРОТ 90 руб.т.е. 5,8%, сейчас 2500 при МРОТ 8000 т. е.31,2% , это реальные цифры. Почувствуйте разницу. В СССР руководители получали больше самых квалифицированных рядовых, но мах раз в 5, при этом в статистике зарплата руководителей шла отдельной графой, а сейчас ФЗП делится на численный состав, в результате типа средней температуры по больнице. если 100 работников получают по 10 тыс., 10 руководителей по 200 тыс, то средняя 27 тыс., хотя работники бедствуют. Про з/п эффективных менеджеров говорить не хочется. Цифры ЖКХ привела реальные в одном месте.
      olimpiada15
      1. ник7 Сегодня, 08:14
        не так давно один из директоров автоваза полтора милиарда рублей себе зарплаты выплатил.
        ник7
    3. Голован Джек Сегодня, 07:28
      Цитата: vlad007
      было бы интересно узнать сколько стоит эл.энергия в других странах


      Цитата: vlad007
      сколько сейчас вырабатывается эл. энергии на душу населения и сравнить эти цифры с СССР

      Сравнить РФ с СССР - это нечто...
      Цитата: vlad007
      Сколько средняя семья платит за эл. энергию в месяц

      Кто как.
      Цитата: Uncle Lee
      больше 2 тыс за электроэнергию

      Кучеряво живете. У меня 800 (начисляют "теоретиццски", плачу, при перерасчете обычно выясняется, что переплатил. Московская область, "электрический дом", без газа, то есть).
      Цитата: vlad007
      сколько это составляет в бюджете семьи

      Сильно зависит от бюджета семьи...
      Голован Джек
      1. solzh Сегодня, 08:38
        У меня 800 (начисляют "теоретиццски", плачу, при перерасчете обычно выясняется, что переплатил. Московская область, "электрический дом", без газа, то есть).

        Я живу в Ульяновске. Цена за киловатт 2,49. Максимум за месяц у меня выходит 100 кВт. Вы правы э 2000 руб. за электроэнергию много, если только не юрлицо.
        solzh
        1. Burbon Сегодня, 08:58
          Цитата: solzh
          Я живу в Ульяновске. Цена за киловатт 2,49.

          Н Новгород, день -соц норма-3.58, сверх норм - 6.88 (соц норма 50кв/ч на прописанного), ночь -соц норм - 1.75, сверх норм - 3.59...и не понятно вообще как делят эти соц нормы и сверх....даже если всего нагорело 80 килов за месяц платишь по всем этим позициям(прописано двое) Живу в многоэтажке, дом газифицирован.
          Burbon
          1. Uncle Lee Сегодня, 09:42
            Цитата: Burbon
            Цена за киловатт 2,49.

            У нас больше 4 руб за квт.. 500 квт в месяц, как с куста, хоть есть не готовь, ТВ не смотри, комп не включай, титаном не пользуйся, и свет не включай !
            Uncle Lee
            1. Burbon Сегодня, 10:03
              Цитата: Uncle Lee
              Цитата: Burbon
              Цена за киловатт 2,49.
              У нас больше 4 руб за квт..

              ну во первых, я не писал, что у нас в Н Новгороде 2.49- это в Ульяновске, а во вторых у вас это какой город?
              Burbon
          2. solzh Сегодня, 10:55
            Я забыл дописать, что живу в доме с электроплитой без газа
            solzh
      2. свой1970 Сегодня, 09:38
        Автор когда сравнивает СССР и РФ - еще и умалчивает слегка про:
        1)при строительстве в СССР использовался бесплатный труд заключенных(в раннем СССР) и комсомольские путевки(в принудительном порядке-но оплачиваемые) - сейчас на стройки в принудительном порядке и/или за копейки никто не поедет и работать не будет
        2)5 рублей за однушку - это было НЕ МАЛО (с учетом того что достаточно многие группы населения получали 80-90,а основной массив получил 120.Да, сейчас больше процентно-но и тогда это было не копейки..
        3)2 000 за электроэнергию накрутить конечно можно...-вопрос ЗАЧЕМ и что там такого энергожрущего? у меня частный дом - чайник, сплит, холодильник(2 кам большой), 2 морозилки(больших),2 телевизора,микроволновка/мультиварка, стиралка, по 5 лампочек в каждой комнате = 100-120-150 квт = максимальный платеж 349 рублей за все время
        свой1970
  4. Minus Сегодня, 06:25
    Все правильно написали... Разваливают понемногу рэсы и горэлектросети... Простой пример- у нас ,в Минусинском районе 39 населённых пунктов+ часть города тоже обслуживается рэсом. Недавно столб рядом с домом горел, так пол ночи аварийку ждали. Аварийная бригада - три человека на весь район!!! А автовышку вообще в другой район отправляли, за 130 км, у ней своей нет... При этом непонятно распределение тарифов от уровня присоединения потребителя. Например наше предприятие подключено к линии 10 кВ в 50 метрах от подстанции 110/10 кВ , на втором столбе от подстанции.В этом месяце , если не ошибаюсь, цена 4,8 рубля за кВт. А эсли бы были подключены к ячейкам трансформатора в 50 метрах, то цена была бы в два раза ниже!!!! Только ктоже разрешит подключиться.... Эти деньги и оседают у непонятных структур при существенном ухудшении качества эксплуатации линий...Или ситуация, когда деньги за монтаж внешних счетчиков получает частная фирма из Красноярска....Подобная ситуация и на ЖД, когда посреднические карманные организации получают не обоснованную прибыль. Пригнали сначала на участки ЖД нов технику, а затем все забрали в Абакан и передали ' обслуживающей организации' . Числится она скажем за Курагинским участке,а стоит в Абакане! Понадобилась она и гонят за 100 с лишним километров. При этом мало того что перерасход топлива, так она ещё и фактически берётся в аренду!!! Тьфу..
    Minus
  5. goloigor Сегодня, 06:54
    Подписываюсь под каждой строчкой. Безумное количество надстроек из дармоедов-оптимизаторов поставили распределительные сетевые компании на колени, проработав почти 30 лет на одном предприятии, начинаешь ненавидеть свою работу. Проблема энергетики касается всей страны, очевидна для всех энергетиков, но не для хозяев. Не совсем энергетический ресурс наше ВО, но уж коли опубликовали статью-не сдержался.
    goloigor
    1. Голован Джек Сегодня, 07:19
      Цитата: goloigor
      Безумное количество надстроек из дармоедов-оптимизаторов поставили распределительные сетевые компании на колени

      Во как belay
      А я Вам страшный секрет открою - большинство пишущих как раз и считает эти распределительные компании главным дармоедом. У них електриццство в розетке само родится laughing
      Так что там за "дармоеды-оптимизаторы", которые "поставили распределительные сетевые компании на колени", поясните для насведующего?
      Голован Джек
  6. Minus Сегодня, 06:55
    Недавно прочитал в интернете-" Когда я был маленьким, я боялся темноты. Сейчас, когда я вырос и смотрю в квитанции, я боюсь света!"
    Minus
  7. Monster_Fat Сегодня, 07:00
    Описана типичная "компрадорская экономика" когда население-в основном нищее и не может обеспечить больших доходов предпринимателям и кроме того "деревянный рубль" нафиг никому не нужен в силу своей "волатильности" и "малоходности". Поэтому развиваются только те секторы экономики которые могут обеспечить поступление валюты-то есть то, что можно быстро продать "зарубеж"-получается насос выкачивающий ресурсы за границу страны в обмен на "твердую валюту". Но эта валюта не вкладывается в экономику-она оседает на счетах оффшорных банков-где ее проще и взять и при случае увести или применить в дело. Россия-это действительно "сырьевой донор" и не более("бензоколонка"-если вам будет угодно).
    Monster_Fat
  8. Nix1986 Сегодня, 07:03
    Я всегда был за гибридную экономику. Узаконенный капитализм даёт свободу деятельности и каждому зарабатывать по своим способностям, но люди несовершенны, и поэтому государство выступает как родитель, который направляет развитие своих чад, разводит их по разные стороны в случае драки, и наказывает когда это необходимо, а бизнес пусть и дальше строит какие хочет куличики, главное чтобы пляж не заговнял. Собсно китай по такому пути и пошел и успехи мы все видим. Если убрать ведущую и направляющую роль государства, то мы теряем зримый вектор развития, а когда не знаешь куда идешь, то всегда оказываешься не там где хотел.
    Nix1986
    1. aybolyt678 Сегодня, 08:10
      Цитата: Nix1986
      Узаконенный капитализм даёт свободу деятельности и каждому зарабатывать по своим способностям

      Капитализм - это общественный строй при котором имеются условия для накопления и сохранения Капитала, его развития. Капиталом является: станки, образование, инфраструктура, энергетика.... еще он подразделяется на промышленный и финансовый. Развитый финансовый К. возможен при переразвитом промышленным К.. В нашей стране нет Капитализма. Нет условий для его накопления и развития, Нет производства.
      aybolyt678
      1. Nix1986 Сегодня, 08:29
        Это всё схоластика и игра слов. Если реально, то меня очень угнетает перспектива будущего у нашей страны, будущего которое у нас отбирает ряд лиц. После 14-го строить бы реальные планы с четкими показателями, с ответственными за них, вместо этого одни слова один популизм. Всё очень стало ясно на речи ВВП, которая была после обвала курса. Все ждали от ВВП какой то конкретики, признания, что да всё проипали, но сейчас есть планы, дальше стоять нельзя - вместо этого вялые телепания языком, дескать цена на нефть то обвалилась, но курс то вырос тоже, поэтому всё ништяк, на кого был рассчитан данный зачёс я не знаю. Но стало ясно, никаких преобразований не будет, хорошего не ждите, ну а будет хуже "денег нет но вы держитесь". Иногда возникало желание эмигрировать, из-за климата, но Вовке спасибо, он дал мне самый мощный стимул!
        Nix1986
  9. тасха Сегодня, 07:09
    Мысли правильные, статья написана плохо, предложений - нет...
    тасха
  10. Тень1 Сегодня, 07:17
    Сам тариф на электричество состоит из трех параметров:

    производители — те, кто производят и продают электричество;
    транспорт с помощью которого электроэнергия доставляется потребителям;
    продавцы — организации, которые продают электричество предприятиям и населению.
    В СССР кто генерировал электроэнергию тот её и продавал, соответсвенно и тариф был маленький.
    На сегодня оптовый индекс на 1 МВт/час
    Индекс РСВ
    1 211.95 руб.
    1 211,95/1000= 1,22 руб. стоит 1 кВт
    а тариф у большинства от 5 руб. вот вам и ответ сколько жрут посредники
    Тень1
    1. Голован Джек Сегодня, 07:32
      Цитата: Тень1
      На сегодня оптовый индекс на 1 МВт/час

      А где этот МВт/ч находится? Если на электростанции - Ваш комментарий "ни о чем", извините...
      Голован Джек
      1. Ингвар 72 Сегодня, 08:16
        Цитата: Голован Джек
        Если на электростанции - Ваш комментарий "ни о чем", извините...

        А что, доставка квт стоит дороже в 4 раза? wink
        Ингвар 72
        1. Голован Джек Сегодня, 09:49
          Цитата: Ингвар 72
          А что, доставка квт стоит дороже в 4 раза?

          А Вы поинтересуйтесь, не ленитесь... интернет, надеюсь, работает?
          Подсказываю - доставка - это, в частности, ремонт и эксплуатация электросетей, подстанций, тепловые потери (физику никто не отменял), ну, и далее... по тексту yes
          Голован Джек
    2. Monster_Fat Сегодня, 07:36
      Может "кто-то" до сих пор и не заметил (кроме автора статьи-он, кстати, заметил) в России построен именно "посреднический"-"спекулятивный" капитализм-то есть капитализм где основным капиталом-прибылью является "спекулятивная цена". Везде сидят посредники, везде созданы "заборы" чтобы создать условия "посредничества", кстати пресловутые "откаты" и "взятки"-та же "посредническая" услуга. Производства нет или оно мизерно, зато есть развитое "посредничество"...
      Monster_Fat
      1. Severok Сегодня, 09:49
        Называйте вещи своими именами: не посредничество, а нахлебничество, не развитое, а наглое.
        Severok
  11. Тень1 Сегодня, 07:45
    Цитата: Голован Джек
    Цитата: Тень1
    На сегодня оптовый индекс на 1 МВт/час

    А где этот МВт/ч находится? Если на электростанции - Ваш комментарий "ни о чем", извините...

    Это на оптовом рынке, то есть уже доставлен на распределительные станции и его покупает гарантирующий поставщик-продавец ( на пример- в МО и Москве это Мосэнергосбыт) читайте ПП РФ № 442 от 05 мая 2012года, и что комменте не понравилось что кто-то взвинчивает цены от производителя до потребителя на 500%, или Вы из "эффективных менеджеров"?
    Тень1
    1. Дедкастарый Сегодня, 09:25
      ух ты...это точно ВО ??? belay а куда делись "запутина!!!" ? где эти люди? побежали счётчики сматывать,чтоб потом заявить:вы всё врёте,у нас дешевая ЭлЭн ! laughing
      Дедкастарый
  12. мичман Сегодня, 07:54
    Думаю, что срочно следует рассмотреть на Правительственном уровне вопрос : "Почему на украине эл. энергия дешевле для населения, чем в РФ?". Виновник известен и он на свободе. Честь имею.
    мичман
  13. Тень1 Сегодня, 07:55
    Цитата: тасха
    Мысли правильные, статья написана плохо, предложений - нет...

    Да все просто на примере Москвы, есть такое АО " Мосэнерго" которая производит электроэнергию в Москве на своих мощностях(http://www.ruscable.ru/article/Istoriya
    _Mosenergo/) продаёт электроэнергию на оптовом рынке ПАО "Мосэнергосбыт" за 1.22 руб, нам Мосэнергосбыт продает по 5.32 руб. + две основные сетевые компании МОЭСК и ОЭК, если их объединить и сделать госкомпанию то думается электроэнергия заметно подешевеет.
    Тень1
  14. кедр Сегодня, 07:56
    Цитата: Monster_Fat
    Описана типичная "компрадорская экономика" когда население-в основном нищее и не может обеспечить больших доходов предпринимателям и кроме того "деревянный рубль" нафиг никому не нужен в силу своей "волатильности" и "малоходности". Поэтому развиваются только те секторы экономики которые могут обеспечить поступление валюты-то есть то, что можно быстро продать "зарубеж"-получается насос выкачивающий ресурсы за границу страны в обмен на "твердую валюту". Но эта валюта не вкладывается в экономику-она оседает на счетах оффшорных банков-где ее проще и взять и при случае увести или применить в дело. Россия-это действительно "сырьевой донор" и не более("бензоколонка"-если вам будет угодно).


    Когда разговор заходит о деньгах, надобно знать одну очевидную вещь тем, кто хочет понять причины происходящего грабежа, а не поплакаться в жилетку в сто первый раз.
    Если в Конституции РФ в статье 75 прописана независимость ЦБ от государственно власти, а в "Законе о ЦБ", принятом в 2002 году, сказано, что - "ЦБ не отвечает по обязательствам государства...", то удивляться всему выше описанному нечего. Удивляются и сетуют только те, кто ещё не осознал, что страна, её ресурсы, в том числе финансовые, находятся во внешнем управлении. ЦБ тому ярчайший пример.
    Зрим в корень, уважаемые. "Ваши" деньги - ресурс, который любыми способами нужно с вас выжать мировым банкстерам, захватившим Россию. А ЦБ, Минфин и Правительство, по факту-колониальная администрация, проследят и сделает всё, что бы этот процесс шёл без сбоев.
    Горе побеждённым в войне, даже если эта война была "холодной".
    кедр
    1. Monster_Fat Сегодня, 09:25
      Ну так вот здесь все про "это" подробно написано: https://narod-novosti.com/ekonomika/?p=komu-prina
      dlezhat-zolotovalyutnyie-rezervyi-rossii-&amp
      ;page=1
      Monster_Fat
  15. parusnik Сегодня, 08:10
    А экономика у нас сегодня - неправильная.
    ..Купи - продай...Посредников, то бишь спекулянтов, как собак нерезаных ...Помню как на закате перестройки в прессе появились статьи о том, что спекулянт это добро и их должно быть больше..Вот и имеем то что имеем...Как говорил герой одного советского фильма..Эх, загремим под фанфары...
    parusnik
  16. rudolff Сегодня, 09:26
    Чубайс руководил РАО ЕЭС с 1998 по 2008 год. О реформе РАО ЕЭС и его реструктуризации впервые заговорили в 2000-м году. Фактически, реформа заключалась в дроблении ЕЭС на множество отдельных предприятий занимающихся генерацией, обслуживанием электросетей и сбытом энергии. В 2008-м РАО ЕЭС прекратила свое существование. Само собой разумеется, что вся эта афера была бы невозможна без участия правительства и президента. В обоснование реформы, Чубайс заявлял, что будет создан электроэнергетический рынок, который позволит снизить цены для конечных потребителей и привлечет в отрасль инвестиции. То есть, по логике Чубайса, правительства и президента, вместо одной АЭС/ГЭС/ТЭС, обслуживающей город, волшебным образом появятся еще несколько, которые начнут конкурировать между собой, предлагая более низкие цены. Вместо одной ЛЭП от станции до города, несколько конкурируюших ЛЭП. Вместо одной электрораспределяющей организации на одной ЛЭП, несколько. Это равносильно железную дорогу Москва-Владивосток раздробить на сотню отдельных перегонов, реорганизовать участки в отдельные компании, приватизировать их и объявить потом, что у нас появился рынок ж/д перевозок.
    Даже Ельцин на такую авантюру не решился, Путин оказался посмелее.
    rudolff
    1. Кот Маркиз Сегодня, 09:51
      Фильм "Красотка" смотрели? Каким "бизнесом" занимался главный "герой"? Причем, очень успешным. Вот, то-то. wink
      Кот Маркиз
  17. Гардамир Сегодня, 09:43
    Сначала хотел за статью поставить плюс, но прочитал
    Я, в целом, поддерживаю Путина - потому что натерпелся лиха в девяностые годы.
    Ну давно пора понять, что в 90е рушили советскую экономику и дали задел буржуинской. А Путин использовав этот задел. Да нет бандюганов 90х, теперь этим занимаются начальники полиции, уничтожаются мелкие фирмы, потому что крупные легче контролировать.
    В 90е было тяжело, потому что мы из оазиса советского благополучия попали в джунгли капитализма. Да нам ещё продолжали лгать про рыночный социализм.
    Теперь же нам легче, потому что мы привыкли, к корупции, к тому что Маре Багдасарян всё можно, что Сердюкова не посадят и нами будет править Кудрин. Нам обещают поднять пенсионный возраст, а мы слава Путину! Вот уже и уренгойский мальчик плюнул в наше прошлое, но по прежнему все считают, что в 90е жили хуже....
    Гардамир
  18. свой1970 Сегодня, 09:44
    Цитата: Тень1
    а тариф у большинства от 5 руб.

    2,49 Поволжье - не надо про большинство.Кроме того-про затраты при распределении в сетях вы забываете,там где сети длиннее- естественно дороже
    свой1970
  19. Severok Сегодня, 09:46
    Автору БРАВО!
    Молодчина, назвал всё и всех своими заслуженными именами!
    Severok
  20. Dr_Engie Сегодня, 10:08
    Всё бы ничего, но вот этот пункт:
    "Достаточно вспомнить о том, как при советской власти такие мощные реки как Волга и Днепр, превратились в сплошную цепь пресноводных морей, благодаря сплошным каскадам гидроэлектростанций."

    к большому сожалению моему, всё портит.
    Живу в Астрахани всю свою жизнь, и что мы видим? Ни воды толком в Волге, ни рыбы. Воду Волгоград сбрасывает ни когда нужно, а когда у них водохранилище переполняется. А в последнее время стало вообще модно не давать нормальный паводок, чтобы ильменя и ерики водой наполнились, нерестилища - вместо этого воду "льют" постоянно, но в таких количествах, что она просто по Волге скатывается в Каспий, не давая ей ничего. И делается это, к слову, именно из-за энергетиков - они воды сбрасывают именно столько, сколько им надо для работы турбин, ибо выше определенной планки им сбрасывать невыгодно - приходится её сбрасывать в обход турбин. Вот и выбирают они не давать нам паводок, а вместо этого воду сохранить и до осени зато крутить турбины.
    В местных новостях об этом всём столько уже пишут, и даже кандидаты на выборы местные на выборы идут с лозунгами, что вернут нам воду - но что толку?
    Dr_Engie
  21. 1536 Сегодня, 10:54
    Насторожило, что главный нанотехнолог заявил, что через пять лет у нас будут перебои с электричеством.
    1536
Картина дня