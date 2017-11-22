В аэропорту Варшавы вывесили карты Польши со входящими Литвой, Западной Украиной и Белоруссией
Пассажиры, оказавшиеся в международном аэропорту им.Ф.Шопена в Варшаве, увидели весьма своеобразную карту Польши на одном из информационных стендов. На карте в цветах польского флага территориями страны обозначены не только нынешние контуры, но и те части, которые соответствуют территории Литвы, Западной Белоруссии и Западной Украины. В частности, на карте польскими обозначены территории, соответствующие расположению Львова.
Журналисты обратились к разъяснениями по поводу содержания плаката к администрации варшавского международного аэропорта. По сообщениям издания "Gazeta Wyborcza", в администрации воздушной гавани польской столицы объяснили ситуацию следующим образом:
Этим объяснением многие общественники в Польше не удовлетворились, отметив, что размещение подобных стендов именно в международном аэропорту выглядит как провокация, способная испортить и без того сложные отношения с «некоторыми соседями».
Из сообщения в польском сегменте соцсетей:
Журналисты обратились к разъяснениями по поводу содержания плаката к администрации варшавского международного аэропорта. По сообщениям издания "Gazeta Wyborcza", в администрации воздушной гавани польской столицы объяснили ситуацию следующим образом:
Демонстрация таких стендов приурочена к скорому празднованию Польшей 100-летия обретения независимости. На тот момент (1918 год) польская карта (карта Речи Посполитой) выглядела именно так, как показано на плакатах.
Этим объяснением многие общественники в Польше не удовлетворились, отметив, что размещение подобных стендов именно в международном аэропорту выглядит как провокация, способная испортить и без того сложные отношения с «некоторыми соседями».
Из сообщения в польском сегменте соцсетей:
Интересно, а что бы сказали те, кто эти плакаты решил вывесить в аэропорту Варшавы, если бы в аэропорту Берлина висела карта Третьего Рейха образца 1943 года?
Использованы фотографии: @Agencja Gazeta
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