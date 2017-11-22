В аэропорту Варшавы вывесили карты Польши со входящими Литвой, Западной Украиной и Белоруссией

Демонстрация таких стендов приурочена к скорому празднованию Польшей 100-летия обретения независимости. На тот момент (1918 год) польская карта (карта Речи Посполитой) выглядела именно так, как показано на плакатах.

Интересно, а что бы сказали те, кто эти плакаты решил вывесить в аэропорту Варшавы, если бы в аэропорту Берлина висела карта Третьего Рейха образца 1943 года?