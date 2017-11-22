16:25 22 ноября

В аэропорту Варшавы вывесили карты Польши со входящими Литвой, Западной Украиной и Белоруссией

Пассажиры, оказавшиеся в международном аэропорту им.Ф.Шопена в Варшаве, увидели весьма своеобразную карту Польши на одном из информационных стендов. На карте в цветах польского флага территориями страны обозначены не только нынешние контуры, но и те части, которые соответствуют территории Литвы, Западной Белоруссии и Западной Украины. В частности, на карте польскими обозначены территории, соответствующие расположению Львова.

Журналисты обратились к разъяснениями по поводу содержания плаката к администрации варшавского международного аэропорта. По сообщениям издания "Gazeta Wyborcza", в администрации воздушной гавани польской столицы объяснили ситуацию следующим образом:
Демонстрация таких стендов приурочена к скорому празднованию Польшей 100-летия обретения независимости. На тот момент (1918 год) польская карта (карта Речи Посполитой) выглядела именно так, как показано на плакатах.


В аэропорту Варшавы вывесили карты Польши со входящими Литвой, Западной Украиной и Белоруссией



Этим объяснением многие общественники в Польше не удовлетворились, отметив, что размещение подобных стендов именно в международном аэропорту выглядит как провокация, способная испортить и без того сложные отношения с «некоторыми соседями».

Из сообщения в польском сегменте соцсетей:
Интересно, а что бы сказали те, кто эти плакаты решил вывесить в аэропорту Варшавы, если бы в аэропорту Берлина висела карта Третьего Рейха образца 1943 года?

Использованы фотографии: @Agencja Gazeta
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Комментарии 49

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  1. seti Сегодня, 13:46
    Вот свидомые обрадуются.
    seti
    1. Монос Сегодня, 13:47
      Что там недавно Мацеревич и прочие говорили об агрессивности России и о необходимости её сдерживать?
      Монос
      1. Джедай Сегодня, 13:52
        Витя, привет! hi drinks
        Демонстрация таких стендов приурочена к скорому празднованию Польшей 100-летия обретения независимости. На тот момент (1918 год) польская карта (карта Речи Посполитой) выглядела именно так, как показано на плакатах.

        Ну-ну, полюбуйтесь на собственные уши в зеркале. Иначе вы их никогда и не увидите, паны долбанные! Вот же раздухарились после визита Трампа и назначения главной подстилкой США в Гейропе. negative
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 13:56
          Нам надо вывесить карту Российской империи начала прошлого века , как им будет? lol
          Идущий
          1. Не либероид Русский Сегодня, 14:01
            согрев помещений и общее повышение температуры в границах РИ образца 1917 года )_))))) короче будет массовое горение сидалищ
            Не либероид Русский
          2. Джедай Сегодня, 14:06
            Цитата: Идущий
            Нам надо вывесить карту Российской империи начала прошлого века , как им будет?

            Как серпом по фаберже! good
            Джедай
          3. самый главный Сегодня, 14:21
            Цитата: Идущий
            Нам надо вывесить карту Российской империи начала прошлого века , как им будет?

            Нам надо на эту карту смотреть каждый день и проклинать тех, кто разбазарил территории.
            самый главный
            1. Вежливый Лось Сегодня, 14:59
              Цитата: самый главный
              Нам надо на эту карту смотреть каждый день и проклинать тех, кто разбазарил территории.

              Смотрю я на эту польскую карту и кажется мне, что если в ее белую часть внести несколько штрихов и мелких деталей, то на этой карте будет ясно просматриваться то, с чем поляки останутся после своих притязаний на чужие территории.
              Вежливый Лось
          4. weksha50 Сегодня, 14:22
            Цитата: Идущий
            Нам надо вывесить карту Российской империи начала прошлого века , как им будет?


            125 !!! 125 лет Польша была одной из российских "кемских волостей" !!! С 1792 по 1917 год включительно !!!
            Если честно говорить, то и с 1945 (точнее - с 1949 года - создание СЭВ, грубее - с 1955 года, создания ОВД) по 1991 год...
            weksha50
        2. Монос Сегодня, 14:01
          Здравствуй, Макс! laughing hi
          Цитата: Джедай
          Вот же раздухарились...

          Они всегда были такими. Любят поляки пёрышки распускать. Потом их общипывают, а иногда и обпаливают на огне. smile
          Монос
          1. Джедай Сегодня, 14:04
            Видать, рассчитывают на поддержку США? Так Америка далеко, а мы-то рядом. Да и Германия с удовольствием напомнит о Силезии и Померании. angry
            Цитата: Монос
            Потом их общипывают, а иногда и обпаливают на огне.

            Не советую польских кур-гриль - шмонит-с... no
            Джедай
            1. Монос Сегодня, 14:15
              Цитата: Джедай
              Видать, рассчитывают на поддержку США?

              Конечно! Они, как всегда, с покровителем ошибаются. smile
              Монос
              1. Джедай Сегодня, 14:21
                Цитата: Монос
                с покровителем ошибаются.

                Они путают понятия "покровитель" и "пользователь". wink Шибко грамотные, вот тебе и "горе от ума". laughing
                Джедай
      2. Safer Сегодня, 13:52
        Цитата: Монос
        Что там недавно Мацеревич и прочие говорили об агрессивности России и о необходимости её сдерживать?

        Да не нужно его слушать. Он же как английский Боря. Лает, но не кусает. Вот они действительно похожи на собак.
        А что до самой Польши, им видимо ещё раз геноцид устроят, под Москвой уже был, теперь пора геноциднуться под Минском!
        Safer
        1. Alexey RA Сегодня, 14:10
          При виде Polandball сразу вспомнилась старая хохма:
          Alexey RA
      3. Шура пермский Сегодня, 13:56
        Всё имперские замашки их не отпускают…
        Шура пермский
      4. volodya Сегодня, 14:11
        Цитата: Монос
        Что там недавно Мацеревич и прочие говорили об агрессивности России и о необходимости её сдерживать?

        volodya
      5. антивирус Сегодня, 15:31
        Молодцы они.
        надо отметить Юбилей-222 г от 3 -го раздела Польши.
        Теперь все можно , за все уплочено.
        антивирус
    2. seti Сегодня, 13:51
      В принципе Варшава в лице своего нового руководства (да и старого тоже) не особо и скрывает что эта карта то к чему нынешняя Польша и должна стремится.
      Лично я за такую карту в Шереметьево
      seti
      1. Идущий Сегодня, 13:57
        Почему только в Шереметьево , во всех международных.
        Идущий
      2. роман66 Сегодня, 14:06
        а где калифорния?
        роман66
        1. nPuBaTuP Сегодня, 14:57
          Цитата: роман66
          а где калифорния?

          На другой стороне шарика....нивидать отсюда:)
          nPuBaTuP
    3. сибиралт Сегодня, 13:59
      Как только развернули российские "Искандеры" в Калиниградской области, так поляки сразу захотели уйти за 500-километровую зону. laughing
      сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 13:47
    И..?Что дальше?Две страны НАТО будут воевать за Вильнюс?Или ляхи получат Львов?Дальше этой картинки дело не пойдет.Что бы там не говорили про "польский Львов"
    210окв
    1. фигвам Сегодня, 13:50
      Цитата: 210окв
      И..?Что дальше?Две страны НАТО будут воевать за Вильнюс?Или ляхи получат Львов?Дальше этой картинки дело не пойдет.Что бы там не говорили про "польский Львов"

      А теперь решает фша.
      фигвам
    2. polpot Сегодня, 13:52
      Про Мюнхен помните Чемберлены всегда найдутся главное момента дождаться
      polpot
    3. Alexey RA Сегодня, 14:12
      Цитата: 210окв
      Две страны НАТО будут воевать за Вильнюс?

      За Кипр две страны НАТО вполне нормально повоевали. smile
      Alexey RA
  3. avt Сегодня, 13:48
    Ну это нормально , торопятся ляхи застолбить по минимуму участок несгинелой Речи ПоспОлитой. Мотайте на всё что можете сябры , великоукрам уже поздно , они их под товарища Саа...Ах какого человека его ,,боржоми" пьют.
    avt
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 13:48
    ... сейчас укрокаклы снова взбесятся...тролят их поляки... bully
    a.s.zzz888
  5. uskrabut Сегодня, 13:49
    В Шереметьево пора вывесить карту Российской Империи, в которую входили Польша и Финляндия (ничего личного, поляки первые начали).
    uskrabut
  6. Горный стрелок Сегодня, 13:50
    А Калининград там есть? А Данцинг? Польша много на себя берет. Напрашивается на очередной раздел?
    Горный стрелок
    1. Идущий Сегодня, 13:58
      Истории свойственно повторяться , они напрашиваются.
      Идущий
    2. weksha50 Сегодня, 14:25
      Цитата: Горный стрелок
      А Калининград там есть? А Данцинг? Польша много на себя берет. Напрашивается на очередной раздел?


      Бог троицу любит... Поэтому четвертого раздела Польша уже не переживет... станет польским улусом в составе ... не будем говорить, в чьем... любители поделить её - всегда были... laughing
      weksha50
  7. polpot Сегодня, 13:51
    Замечательные ребята пусть еще независимым Порошенке и Лукашенке пошлют с пояснениями что им надо отдать Польше и в какие сроки а то те Россию проклинать любят за ее деньги
    polpot
  8. seti Сегодня, 13:59
    Цитата: 210окв
    И..?Что дальше?Две страны НАТО будут воевать за Вильнюс?Или ляхи получат Львов?Дальше этой картинки дело не пойдет.Что бы там не говорили про "польский Львов"

    Вы забыли что прав тот у кого больше прав. И такое - страна 4о4 не в НАТО. А значит ее можно грабить, дербанить, делить и вообще делать что угодно. Не зря муссируется тема Прикарпатья, Буковины, Бессарабии, Восточных Кресов... Просто время пока не пришло да и непонятно как поведет (нет не Киев) Москва.
    Вот если бы первыми начал рвать Укропстан РФ то тогда страны НАТО уже были бы на страже демократии на "своих" землях. А так пока пауза.
    seti
  9. Громобой Сегодня, 13:59
    Интересно, а что бы сказали те, кто эти плакаты решил вывесить в аэропорту Варшавы, если бы в аэропорту Берлина висела карта Третьего Рейха образца 1943 года?
    не знаю что-бы сказали,как нибудь вывернулись бы наверно...Но знаю другое: если бы Третий Рейх существовал бы,то никакой Польши сейчас бы не было.А вбила его в землю доблестная Красная Армия.Вот так-то вот,"паны"...
    Громобой
  10. askort154 Сегодня, 14:00
    Пока собаки лаяли на медведя, волк залез в овчарню.
    askort154
    1. Идущий Сегодня, 14:03
      Не тянут они на волка , так шакал.
      Идущий
  11. solzh Сегодня, 14:03
    Карту не правильную выставили. Они вывесили карту Польши по состоянию на 1 сентября 1939 года. На 1918 год, год обретения независимости, карту смотри ниже. Польша на 1918 году в ней закрашена в синий цвет.
    solzh
    1. Alexey RA Сегодня, 14:13
      Надо было полякам вешать карту по состоянию на 1920 год - с польским Киевом. smile
      Alexey RA
  12. uav80 Сегодня, 14:10
    Ну как то так...

    uav80
  13. weksha50 Сегодня, 14:17
    "Демонстрация таких стендов приурочена к скорому празднованию Польшей 100-летия обретения независимости. На тот момент (1918 год) польская карта (карта Речи Посполитой) выглядела именно так, как показано на плакатах"...

    Кхм... Россия могла бы поляков покруче потроллить...
    Польша в составе Российской империи пробыла с 1792 по 1917 год.
    В 1791 году войска императрицы Екатерины II были введены на территорию Речи Посполитой и затем территория была разделена между Россией и Пруссией, чьи войска также находились на территории РП..
    В 1807 году Наполеон создал Варшавское герцогство (прусские и австрийские земли Польши), население которого воевало против России.

    Ну и карту соответствующую присобачить...
    weksha50
  14. злой партизан Сегодня, 14:23
    Надо в Минске тоже какую-нибудь карту повесить. например эту:
    злой партизан
  15. Bosch Сегодня, 14:26
    Неправильно на плакате написано, страны с названием Польша 123 года на карте не было.
    Bosch
  16. GvozD Сегодня, 14:36
    Может бахнуть в ответку карту Российской империи? Взбодрим соседей, в том числе и за океаном ))
    GvozD
  17. cosmos-PS Сегодня, 14:40
    Не пойму ни как пока, а территории германии, отошедшие польше по итогам ВОВ, тоже что-ли там на карте?
    cosmos-PS
  18. user user Сегодня, 14:59
    Поддерживаю.
    Пусть вспомнят откуда они вылезли. А то Россия только агрессор и оккупант.
    Но надо, чтобы и Польша не забывала, что периодически её делят между собой Россия и Германия. Ну, как-то так повелось. )
    user user
  19. Волька Сегодня, 15:46
    не иначе шляхтичи вознамерились возродить речь посполитую, да еще прихватить чужое...
    Волька
  20. Bronevick Сегодня, 16:04
    Акт агрессии, ввести войска
    Bronevick
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