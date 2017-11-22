Для казахстанского «Барыса» создан новый боевой модуль
В Казахстане начались заводские испытания бронированной колесной машины (БКМ) «Барыс» с колесной формулой 8х8, сообщает Вестник Мордовии со ссылкой на пресс-службу АО «НК "Казахстан инжиниринг"».
Согласно информации, на БКМ «установлен стабилизированный боевой необитаемый модуль с 30-мм автоматической пушкой 2А42 и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ». Изделие создано казахстанским заводом по выпуску оборонной электронно-оптической продукции «КАЕ» совместно с турецкой компанией «Aselsan».
Ранее на выставках «KADEX» и «Армия», прошедших в 2016 году, «Барыс» демонстрировался с российским 57-мм боевым модулем АУ-220М, созданным нижегородским АО ЦНИИ «Буревестник» (входит в УВЗ).
Тем не менее, в итоге предпочтение было отдано национальному продукту. Как отмечается в материале, не последнюю роль в этом выборе сыграло то обстоятельство, что в Казахстане налажено производство 30-мм боеприпасов.
Вместимость «Барыса» – 11 человек, масса – 19 тонн, клиренс – 450 мм. Мощность двигателя – 550 л.с., максимальная скорость – до 100 км/час, запас хода – 800 км.
«БКМ отвечает высоким требованиям баллистической и противоминной защиты. Например, он выдерживает попадание натовских 12,7-мм пуль и взрыв 10 кг ВВ под корпусом и колесами», – отмечает автор материала Дмитрий Лемешко.
Согласно информации, на БКМ «установлен стабилизированный боевой необитаемый модуль с 30-мм автоматической пушкой 2А42 и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ». Изделие создано казахстанским заводом по выпуску оборонной электронно-оптической продукции «КАЕ» совместно с турецкой компанией «Aselsan».
Ранее на выставках «KADEX» и «Армия», прошедших в 2016 году, «Барыс» демонстрировался с российским 57-мм боевым модулем АУ-220М, созданным нижегородским АО ЦНИИ «Буревестник» (входит в УВЗ).
Тем не менее, в итоге предпочтение было отдано национальному продукту. Как отмечается в материале, не последнюю роль в этом выборе сыграло то обстоятельство, что в Казахстане налажено производство 30-мм боеприпасов.
Вместимость «Барыса» – 11 человек, масса – 19 тонн, клиренс – 450 мм. Мощность двигателя – 550 л.с., максимальная скорость – до 100 км/час, запас хода – 800 км.
«БКМ отвечает высоким требованиям баллистической и противоминной защиты. Например, он выдерживает попадание натовских 12,7-мм пуль и взрыв 10 кг ВВ под корпусом и колесами», – отмечает автор материала Дмитрий Лемешко.
Использованы фотографии: АО "НК "Казахстан инжиниринг""
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