16:25 22 ноября

Для казахстанского «Барыса» создан новый боевой модуль

В Казахстане начались заводские испытания бронированной колесной машины (БКМ) «Барыс» с колесной формулой 8х8, сообщает Вестник Мордовии со ссылкой на пресс-службу АО «НК "Казахстан инжиниринг"».

Для казахстанского «Барыса» создан новый боевой модуль


Согласно информации, на БКМ «установлен стабилизированный боевой необитаемый модуль с 30-мм автоматической пушкой 2А42 и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ». Изделие создано казахстанским заводом по выпуску оборонной электронно-оптической продукции «КАЕ» совместно с турецкой компанией «Aselsan».


Ранее на выставках «KADEX» и «Армия», прошедших в 2016 году, «Барыс» демонстрировался с российским 57-мм боевым модулем АУ-220М, созданным нижегородским АО ЦНИИ «Буревестник» (входит в УВЗ).



Тем не менее, в итоге предпочтение было отдано национальному продукту. Как отмечается в материале, не последнюю роль в этом выборе сыграло то обстоятельство, что в Казахстане налажено производство 30-мм боеприпасов.

Вместимость «Барыса» – 11 человек, масса – 19 тонн, клиренс – 450 мм. Мощность двигателя – 550 л.с., максимальная скорость – до 100 км/час, запас хода – 800 км.

«БКМ отвечает высоким требованиям баллистической и противоминной защиты. Например, он выдерживает попадание натовских 12,7-мм пуль и взрыв 10 кг ВВ под корпусом и колесами», – отмечает автор материала Дмитрий Лемешко.

Использованы фотографии: АО "НК "Казахстан инжиниринг""
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Комментарии 8

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  1. сибиралт Сегодня, 14:03
    А что, для охраны президентского дворца в Астане вполне сойдет этот Борыска winked
    сибиралт
    1. Now we are free Сегодня, 14:49
      Жалко, что отказались от российского 57-мм боевого модуля АУ-220М. У Казахов был шанс первыми создать колёсную машину с таким мощным и многофункциональным комплексом способным с одного выстрела уничтожать ВСЕ существующие в мире ББМ...
      Now we are free
      1. IS-80_RVGK2 Сегодня, 15:48
        Цитата: Now we are free
        У Казахов был шанс первыми создать колёсную машину с таким мощным и многофункциональным комплексом способным с одного выстрела уничтожать ВСЕ существующие в мире ББМ...

        Это такая шутка?
        IS-80_RVGK2
  2. Стакан Гранёный Сегодня, 14:11
    казахи рулят, чёткая тачанка.
    Стакан Гранёный
  3. san4es Сегодня, 14:30
    «БКМ отвечает высоким требованиям баллистической и противоминной защиты.

    san4es
  4. Kurare Сегодня, 14:30
    Мечта гранатомётчика! Ох и здоровая махина.
    Kurare
    1. IS-80_RVGK2 Сегодня, 15:47
      Цитата: Kurare
      Мечта гранатомётчика! Ох и здоровая махина.

      Сколько можно повторять чужую глупость?
      IS-80_RVGK2
      1. Kurare Сегодня, 16:08
        Цитата: IS-80_RVGK2
        Сколько можно повторять чужую глупость?

        Вы с чем-то не согласны? Тогда поясните, в чём глупость! Иначе, именно Ваш пост является ничем иным, как глупостью.
        Kurare
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