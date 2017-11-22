Эрдоган: Конфликт в Нагорном Карабахе под силу решить России и Владимиру Путину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 32-й сессии Постоянного комитета Организации исламского сотрудничества по экономическим и торговым вопросам, сделал заявление, касающееся вопроса урегулирования кризиса в Нагорном Карабахе. По словам Эрдогана, кризис могла бы урегулировать Российская Федерация, которая имеет влияние и уважение как в Армении, так и в Азербайджане.
Турецкое информационное агентство «Анадолу» приводит заявление Эрдогана:
По словам президента Турции, вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта он поднимет в ходе трёхсторонней встрече в Сочи. Напомним, что на встрече помимо Эрдогана и Путина будет присутствовать президент Ирана Роухани.
При этом Эрдоган разъяснил, с какой позицией по вопросу конфликта выступает он сам:
Основная тема для обсуждения в Сочи – вопрос начала политического урегулирования в Сирии. Именно так встреча лидеров трёх стран позиционируется в Кремле.
Турецкое информационное агентство «Анадолу» приводит заявление Эрдогана:
Сила, которая может урегулировать конфликт в регионе – это Россия и лично президент Владимир Путин.
По словам президента Турции, вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта он поднимет в ходе трёхсторонней встрече в Сочи. Напомним, что на встрече помимо Эрдогана и Путина будет присутствовать президент Ирана Роухани.
При этом Эрдоган разъяснил, с какой позицией по вопросу конфликта выступает он сам:
Думаю, необходим более щепетильный подход к теме возвращения пяти оккупированных районов Азербайджану, потому что с момента начала конфликта прошло уже почти 30 лет. В этой связи мы ожидаем от России особо внимания.
Основная тема для обсуждения в Сочи – вопрос начала политического урегулирования в Сирии. Именно так встреча лидеров трёх стран позиционируется в Кремле.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/RecepTayyipErdogan
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