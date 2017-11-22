Эрдоган: Конфликт в Нагорном Карабахе под силу решить России и Владимиру Путину

Сила, которая может урегулировать конфликт в регионе – это Россия и лично президент Владимир Путин.

Думаю, необходим более щепетильный подход к теме возвращения пяти оккупированных районов Азербайджану, потому что с момента начала конфликта прошло уже почти 30 лет. В этой связи мы ожидаем от России особо внимания.