16:28 22 ноября

Эрдоган: Конфликт в Нагорном Карабахе под силу решить России и Владимиру Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 32-й сессии Постоянного комитета Организации исламского сотрудничества по экономическим и торговым вопросам, сделал заявление, касающееся вопроса урегулирования кризиса в Нагорном Карабахе. По словам Эрдогана, кризис могла бы урегулировать Российская Федерация, которая имеет влияние и уважение как в Армении, так и в Азербайджане.

Турецкое информационное агентство «Анадолу» приводит заявление Эрдогана:
Сила, которая может урегулировать конфликт в регионе – это Россия и лично президент Владимир Путин.


По словам президента Турции, вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта он поднимет в ходе трёхсторонней встрече в Сочи. Напомним, что на встрече помимо Эрдогана и Путина будет присутствовать президент Ирана Роухани.


При этом Эрдоган разъяснил, с какой позицией по вопросу конфликта выступает он сам:
Думаю, необходим более щепетильный подход к теме возвращения пяти оккупированных районов Азербайджану, потому что с момента начала конфликта прошло уже почти 30 лет. В этой связи мы ожидаем от России особо внимания.


Эрдоган: Конфликт в Нагорном Карабахе под силу решить России и Владимиру Путину


Основная тема для обсуждения в Сочи – вопрос начала политического урегулирования в Сирии. Именно так встреча лидеров трёх стран позиционируется в Кремле.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/RecepTayyipErdogan
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Комментарии 11

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  1. Монос Сегодня, 14:33
    Путин, конечно может... Но для этого придётся вернуть Армению и Азербайджан обратно.
    Монос
    1. Yujanin. Сегодня, 14:35
      придётся вернуть Армению и Азербайджан обратно.

      Оно вам надо?
      Yujanin.
      1. Монос Сегодня, 14:35
        Цитата: Yujanin.
        Оно вам надо?

        Не уверен.
        Монос
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:41
          Всё Россия должна решать.А сами республики договориться не могут.Договоритесь уже.Хватит войны.Откройте границы и просто-живите дружно.Пока-как соседи в комуналке.Хватит уже.
          ВЕРЕСК
      2. Володин Сегодня, 14:41
        Так сами ж "вернулись": чуть не половина населения Армении и Азербайджана и так в России...
        Володин
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:52
          Политики.Забодай их комар!
          ВЕРЕСК
      3. IS-80_RVGK2 Сегодня, 15:54
        Цитата: Yujanin.
        Оно вам надо?

        Неполживый голос свободного демократического Азербайджана? smile
        IS-80_RVGK2
    2. Sauron80 Сегодня, 15:33
      Перефразируя детскую песенку:

      Путин может, Путин может все, что угодно
      Плавать брасом, спорить басом, дрова рубить...

      И далее по тексту ))
      Sauron80
    3. xetai9977 Сегодня, 15:53
      "придётся вернуть Армению и Азербайджан обратно"
      А в горле не застрянет? Сдается мне, Эрдоган как государственный человек дипломатически намекнул, что Россия если пожелает разрешить конфликт, то просто оставит армян без своей поддержки в деле оккупации азербайджанских земель и сразу всё устаканится. Ключевое слово " если пожелает разрешить конфликт". Кто за кем стоит в этом конфликте- это секрет Полишинеля для всех, за исключением особо упертых пользователей сайта, и то далеко не факт. Скорее всего и они прекрасно знают. что да как, но признаватся в этом как-то не стрёмно.
      xetai9977
      1. Монос Сегодня, 16:05
        Цитата: xetai9977
        Кто за кем стоит в этом конфликте- это секрет Полишинеля

        laughing Другого комментария из Азербайджана и не ожидалось. Мне глубоко параллельно, что у вас там происходит. Я ровно отношусь и к армянам, и к вам. Но, вот сдаётся мне, армяне вам уже насовали без всякой поддержки со стороны и ещё насуют, если Россия вас, как бешеных псов, не будет держать в разных вольерах. smile
        Монос
  2. Немезида Сегодня, 15:10
    Нет уж господа,вы теперь независимые,решайте свои проблемы сами...У России своих проблем хватает...
    Немезида
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