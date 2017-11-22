16:30 22 ноября

ОБСЕ: Из Донецка в Луганск выехала бронетехника

Патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал колонну бронетехники, которая двигалась со стороны Донецка в направлении Луганска. Об этом сообщается на странице миссии в Facebook.

Патруль СММ ОБСЕ насчитал в составе колонны не менее шести грузовиков военного типа, двух бронетранспортеров, одну зенитную установку ЗУ-23, а также более 20 гражданских автомобилей без номерных знаков как минимум с 50 вооруженными лицами на автодороге вблизи Дебальцево (входит в состав самопровозглашенной Донецкой народной республики).

ОБСЕ: Из Донецка в Луганск выехала бронетехника



Подчеркивается, что, предположительно, эта же колонна была зафиксирована другим патрулем у села Веселая Тарасовка в 15 километрах от Луганска.

Ночью 22 ноября в сообществе «Другой Луганск» в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано видео движения неизвестной колонны военной техники. Сообщалось, что она ехала со стороны Донецка.

Одновременно в сети появилось видео обращения командира отряда луганского ополчения «Брянка» Дмитрия Пиндюрина (позывной «Лютый») от имени своего подразделения к Александру Захарченко и к жителям Донбасса с призывом объединить Народные Республики.


Использованы фотографии: OSCE
20

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 57

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Kelevro Сегодня, 14:34
    Что там происходит не ясно. Но что то пошло не так. Ох как бы этим не воспользовались те, кому это очень наруку.
    Kelevro
    1. Dimontius Сегодня, 14:36
      аргументированное обращение,ничего не скажешь
      Dimontius
      1. с-т Petrov Сегодня, 14:43
        объединяться - не разъединяться. вот и весь аргумент. Считаю давно пора

        Так же и с РБ было бы не плохо проснуться и узнать что границы больше между нашими государствами нет, а РБ стала частью РФ. ВС РБ перешли под контроль ГШ ВС РФ, погранцы перешли под контроль ФСБ, а Лукашенко стал главой региона РФ и упразднил свои министерства, таки ради экономии.

        уже пожили все раздельно. Ничего путного не вышло. Кисельных берегов не наступило при незалежности, а гуано повылазило наружу.

        с-т Petrov
        1. НасРать Сегодня, 14:52
          Цитата: с-т Petrov
          .... и упразднил свои министерства, таки ради экономии.



          У нас каждая область имеет свои министерства и правительства.... чего вдруг батька будет упразднять? request
          НасРать
          1. с-т Petrov Сегодня, 14:53
            а зачем нам два МИДа, две структуры ВС, дублирование погранцов и прочее. Работа ради работы?

            Вот и не хватает Лукашенко денег, потом что аппарат как в полноценном государстве, а жителей меньше чем в Москве, да половина и та уехала в РФ на заработки.

            с-т Petrov
            1. НасРать Сегодня, 14:58
              Я к тому, что ни кто не откажется от своих привилегий...и батькины министры в том числе... как впрочем и наши российские областные правительства, министерства, депутаты и прочая шалупень
              НасРать
              1. с-т Petrov Сегодня, 14:59
                для таких отказников и существуют карательные органы, которые ставят перед фактом.

                вот Плотницкого похоже уже поставили. Главу Махачкалы поставили, что уж тут говорить, а там спецоперация посерьезнее была, и вертолеты и "А" и "В" десантировались. И бронетехника была
                с-т Petrov
                1. НасРать Сегодня, 15:01
                  Хорошо бы эти каратели прошлись по областям и районам России, точнее по руководству...
                  НасРать
                  1. с-т Petrov Сегодня, 15:05
                    Прибывший накануне в республику спецназ ФСБ России взял в тройное кольцо резиденцию главы района – а после того, как его охрана, а потом и местная милиция попытались помешать задержанию Виноградова, они были «нейтрализованы» и «разоружены», а сам глава района задержан сотрудниками СК. При этом он оказал сопротивление – в результате чего получил «незначительные телесные повреждения». Главу района на вертолете вывезли в североосетинский Моздок, а оттуда переправили в Москву.


                    после этого там по цепочке идет демонтаж кланового беспредела


                    Там все тот же спецназ ФСБ блокировал дом бывшего главы все того же Кизлярского района Сагида Муртазалиева – бронетехника перекрыла все подъезды к резиденции. Сначала были сообщения о том, что охрана Муртазалиева забаррикадировалась в доме с оружием и не пускает спецназ – но потом появились сообщения, что обыски идут во всех его домах. Сам Муртазалиев скрывается – предположительно он находится в Дубае


                    работа идет даже в самых проблемных областях. Центр держит все под контролем. Все дождутся своего часа. И до глав поселков и небольших городов очередь дойдет. В Дагестане все движение началось только в 15 году
                    с-т Petrov
        2. Ronald Reagan Сегодня, 15:07
          Губу закотайте.
          Ronald Reagan
          1. с-т Petrov Сегодня, 15:08
            Губу закотайте.


            будешь и дальше жить в незалежной РБ?)

            Боюсь если тебе реально устроить Незалежность в РБ - будете сапоги варить на обед, а Лукашенко будут на вилах по поселениям носить

            Вся ваша экономика и страна держится на дотациях Москвы. Это факт и я не понимаю зачем это надо Москве в такой опасный период времени
            с-т Petrov
            1. Ronald Reagan Сегодня, 15:11
              На личности не переходите, я Вам не собутыльник.
              Ronald Reagan
              1. с-т Petrov Сегодня, 15:12
                давай по теме? что думаешь то и напиши. а я посмеюсь над твоими думками о незалежности.

                Сразу и станет понятно кто из нас с тобой алкоголем злоупотребляет.

                У меня вообще собутыльников нет. wink
                с-т Petrov
                1. роман66 Сегодня, 15:28
                  пьянство в одиночку - как-то не по-русски lol
                  роман66
                  1. с-т Petrov Сегодня, 15:49
                    сей недуг обошел стороной. примеров хватило. Даст Бог и дальше так будет.

                    Алкоголь есть узаконенное зло. А для праздника и собутыльники не нужны, хватит тестя. А для рыбалки не собутыльники нужны, а товарищи

                    Собутыльника сосед ищет каждый вечер, встречая всех с работы на лавке у подъезда с чакушкой и предлагая побыть "собутыльником". Как по мне сомнительное удовольствие

                    На самом деле мне всегда нравятся дискуссии о незалежности РБ и Украины. Я бы подискутировал, послушав аргументы

                    Ведь нашлись поборники незалежности у этой личности, лайкающие - есть же наверное у них свое мнение, но что-то не слышно
                    с-т Petrov
      2. Kelevro Сегодня, 14:47
        Ввиду отсутствия достоверной инфы, думаю аргументированно сказал. Однако, эта межуусобщина может быть весьма кстати различным службам, которые используют такие случаи в своих целях. Причём весьма умело. И эти службы явно не наши.
        Kelevro
        1. badens1111 Сегодня, 16:22
          Константин Долгов:

          По последней информации, Плотницкому всё-таки не удалось выехать на территорию РФ. Помешали некоторые обстоятельства (назовём их так).
          Наш источник в ЛНР сообщает, что Плот спрятался в том самом подвале, в котором якобы покончил жизнь самоубийством Геннадий Цыпкалов (вспомнился анекдот: карма не существует, но работает). Вместе с ним — жена и глава его администрации Тейцман.
          Генпрокурор ЛНР, соратник Плота, забаррикадировался в здании, не отпускает женщин, раздал всем оружие, даже инвалидам второй группы, которые открывают шлагбаум.
          В ближайшие минуты будет заявление Корнета по ситуации в целом.https://cont.ws/@chervonec001/775391
          badens1111
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 14:37
      Нас потихоньку начинают знакомить со свершившимся фактом: в ЛНР поменялось руководство. Но в открытую об этом пока не говорят. Думаю скоро всё прояснится.
      СРЦ П-15
      1. LSA57 Сегодня, 14:51
        Цитата: СРЦ П-15
        Нас потихоньку начинают знакомить со свершившимся фактом:

        укропия этот факт уже подтвердила
        LSA57
    3. Монос Сегодня, 14:39
      Не знаю, что там происходит, но, должен заметить, что движуха началась после того, как ВВП поговорил и с Захарченко, и с Плотницким по телефону.
      Монос
      1. Uncle Lee Сегодня, 14:46
        Плотницкий с охраной, супругой и главой администрации Ириной Тайцман, обвиняемой в государственной измене, находится в подвальных помещениях здания, откуда пытается осуществлять управление.
        Uncle Lee
        1. LSA57 Сегодня, 14:53
          Цитата: Uncle Lee
          Плотницкий с охраной, супругой и главой администрации Ириной Тайцман, обвиняемой в государственной измене, находится в подвальных помещениях здания, откуда пытается осуществлять управление.

          и яйценюх там?
          LSA57
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 14:35
    ОБСЕ не то замечает.Кстати-в колонне были ПУ с БР "Сармат" и сотня танков на базе Арматы.Не считая 100 ПУ с Калибрами. laughing А почему не оштрафовали за отсутствие номерных знаков?
    ВЕРЕСК
    1. Uncle Lee Сегодня, 14:40
      У Арматы поворотник не горит ! А на ПУ дворники не работают !
      Uncle Lee
    2. LSA57 Сегодня, 14:54
      Цитата: ВЕРЕСК
      А почему не оштрафовали за отсутствие номерных знаков?

      да в Сирии забыли. некогда было
      LSA57
  3. Uncle Lee Сегодня, 14:35
    Давно пора объединиться ! "Вместе мы сила !"
    Uncle Lee
    1. jjj Сегодня, 14:37
      Видимо, время действительно пришло
      jjj
    2. Джедай Сегодня, 14:39
      Володя, привет! hi
      Цитата: Uncle Lee
      Давно пора объединиться !

      Кому-то в селе Кукуево это объединение шиферным гвоздём во все места станет. lol И это правильно! good
      Джедай
      1. Uncle Lee Сегодня, 14:48
        Привет Макс ! hi Дошло до абсурда - таможня между ДНР и ЛДР !
        Uncle Lee
        1. Джедай Сегодня, 14:52
          Чем больше разграничений между ЛНР и ДНР, тем выше скачуть в Киеве. negative
          Джедай
      2. LSA57 Сегодня, 14:55
        Цитата: Джедай
        Кому-то в селе Кукуево это объединение шиферным гвоздём во все места станет.

        мелковато. дюбелями надо
        LSA57
  4. Молодой_Коммунист Сегодня, 14:36
    Из Донецка в Луганск выехала бронетехника

    Едут подавлять луганский майдан. Держись, Плотницкий, мы с тобой!
    Молодой_Коммунист
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:47
      ну от тебя других комментариев и не стоило ожидать.

      Воистину вас не надо отключать от эфира, а наоборот давать вам слово и все становится ясно без этих словесных баталий

      с-т Petrov
    2. Burbon Сегодня, 14:53
      Цитата: Молодой_Коммунист
      Едут подавлять луганский майдан. Держись, Плотницкий, мы с тобой!

      едут выловить Плотву и засланных казачков - держись Захар, мы с тобой!
      Burbon
      1. Hammerlock Сегодня, 16:20
        Ведьмак не позволит поймать свою лошадь
        Hammerlock
  5. VadimSt Сегодня, 14:37
    Да едут те, кто в свое время приехал помогать защищать Республику, но познакомившись ближе с позицией руководства, перебрались в ДНР - после времени разбрасывания камней приходит время собирать камни.
    VadimSt
  6. Pax tecum Сегодня, 14:38
    Было бы очень здорово, если бы идея Новороссии, всё таки начала практически реализовываться даже вопреки воли Кремля.
    Pax tecum
    1. LSA57 Сегодня, 15:03
      Цитата: Pax tecum
      вопреки воли Кремля.

      вопреки воли Кремля аватарку поменяйте. парашкин другую вам надел.
      LSA57
      1. Pax tecum Сегодня, 15:44
        А, вы вообще берет миротворческих сил ООН от берета ВДВ России отличаете?
        Стыдоба!
        И чем вам не по нраву словосочетание "воля Кремля"? Или у вас другая достоверная информация о том кто затормозил создание нового русского государственного образования и не признает существующие территории, хотя в некоторых случаях признает сразу, как в Закавказье, например? Ни цели, ни результата...
        Pax tecum
        1. LSA57 Сегодня, 15:49
          Цитата: Pax tecum
          А, вы вообще берет миротворческих сил ООН от берета ВДВ России отличаете

          миротворец????? пецу расскажите и в Сирию!!!!
          LSA57
          1. Pax tecum Сегодня, 15:58
            Ну, я то хоть реально имел отношение к ООН в 1990-е, а кто такой "пец" и почему я должен ему что-то рассказывать, и почему в Сирию?
            А, у вас беда с морально-психологическим состоянием, судя по визгливым комментариям не в тему:-)
            Что, даже город проживания побоялся указать, Серёжа?
            Pax tecum
            1. LSA57 Сегодня, 16:23
              Цитата: Pax tecum
              Ну, я то хоть реально имел отношение к ООН в 1990-е

              сам? или "по воле Кремля"? жалеете?
              Цитата: Pax tecum
              А, у вас беда с морально-психологическим состоянием, судя по визгливым

              миротворец, или "психотерапевт" recourse
              да исчё слух "абсолютный". визг слышите вокруг...
              Цитата: Pax tecum
              Что, даже город проживания побоялся указать, Серёжа?

              СССР. Россия. ну ежли в гости, пишите в личку. мну кстати, ну ни как не колышет в каком Городе вы бред несёте!!!!
              LSA57
    2. Alexey RA Сегодня, 15:10
      Цитата: Pax tecum
      Было бы очень здорово, если бы идея Новороссии, всё таки начала практически реализовываться даже вопреки воли Кремля.

      Какая знакомая фраза - Не благодаря, а вопреки! © smile
      Alexey RA
  7. Roust Сегодня, 14:39
    Давно пора объединить и признать , а затем к нам, домой, в Россию.
    Roust
  8. К-50 Сегодня, 14:48
    Мне , честно, невдомёк, почему Луганск и Донецк до сих пор не объединились под единым вменяемым руководством. Вместе бы на много легче было решать все стоящие перед молодыми республиками проблемы, как военного, так и гражданского направления. Видимо желающих "порулить" настолько много, что никак не могут договориться меж собой. Такая раздробленность только на руку властям укровермахта и пин до сникам.
    К-50
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:52
      Мне , честно, невдомёк, почему Луганск и Донецк до сих пор не объединились под единым вменяемым руководством.


      суть человека. грехи. управление. делиться властью не хочет ни Лукашенко, ни Плотницкий. Кадыров (а это Кавказ) наступил себе на горло, подумав о своих людях и таки сделал верный шаг, а этим хоть в глаза ссы.

      мне так кажется
      с-т Petrov
    2. LSA57 Сегодня, 15:04
      Цитата: К-50
      Мне , честно, невдомёк, почему Луганск и Донецк до сих пор не объединились под единым вменяемым руководством

      ну и кто там поделится властью?
      LSA57
    3. Alexey RA Сегодня, 15:12
      Цитата: К-50
      Мне , честно, невдомёк, почему Луганск и Донецк до сих пор не объединились под единым вменяемым руководством.

      Потому что каждая из сторон имеет своё мнение - кто будет этим самым вменяемым руководством. smile
      Alexey RA
  9. win9090 Сегодня, 14:51
    Все закончились народные республики
    win9090
    1. vladimirvn Сегодня, 14:58
      Тему закроют, до выборов Президента.
      vladimirvn
  10. Egorovich Сегодня, 14:57
    Давно пора объединиться в единую республику и двигаться дальше на пути в Россию.
    Egorovich
  11. tank64rus Сегодня, 15:01
    Давно пора объединится под руководством того кому Народ верит.
    tank64rus
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 16:29
      А кому народ верил? Мозговому, Дремову?
      Всех одиозных лидеров убрали... остались "выживанцы"...
      Диванный Хенераль
  12. next322 Сегодня, 15:01
    странные танцы на Донбассе в течении уже 2 дней.......впечатление грустное..... Сурков уже не контролируют обстановку? а как же звонок клиенту, вызов на доклад?
    next322
  13. Житель Урала Сегодня, 15:02
    вот и ОБСЕ включилось
    Житель Урала
  14. Диванный Хенераль Сегодня, 15:44
    https://www.youtube.com/watch?v=mRV7ShdS5Z8

    Долго думали.
    Диванный Хенераль
  15. BAI Сегодня, 16:02
    Почему-то эта миссия ОБСЕ ничего не сообщает о передвижениях украинской военной техники. Шпионят в пользу Украины и не стесняются.
    BAI
Картина дня