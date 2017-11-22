ОБСЕ: Из Донецка в Луганск выехала бронетехника

Патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал колонну бронетехники, которая двигалась со стороны Донецка в направлении Луганска. Об этом сообщается на странице миссии в Facebook.Патруль СММ ОБСЕ насчитал в составе колонны не менее шести грузовиков военного типа, двух бронетранспортеров, одну зенитную установку ЗУ-23, а также более 20 гражданских автомобилей без номерных знаков как минимум с 50 вооруженными лицами на автодороге вблизи Дебальцево (входит в состав самопровозглашенной Донецкой народной республики).Подчеркивается, что, предположительно, эта же колонна была зафиксирована другим патрулем у села Веселая Тарасовка в 15 километрах от Луганска.Ночью 22 ноября в сообществе «Другой Луганск» в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано видео движения неизвестной колонны военной техники. Сообщалось, что она ехала со стороны Донецка.Одновременно в сети появилось видео обращения командира отряда луганского ополчения «Брянка» Дмитрия Пиндюрина (позывной «Лютый») от имени своего подразделения к Александру Захарченко и к жителям Донбасса с призывом объединить Народные Республики.