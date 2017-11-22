МТБЮ приговорил Ратко Младича к пожизненному сроку
В очередной раз напомнила о себе структура, которая продолжает кормить целую армию чиновников из разных стран мира. Речь о так называемом МТБЮ – Международном трибунале по бывшей Югославии, известном весьма однобоким подходом к наказанию тех, кто в своё время принимал участие в военных действиях на Балканах.
Международным трибуналом по бывшей Югославии вынесен обвинительный приговор в отношении 75-летнего сербского генерала Ратко Младича. По решению суда, Младич будет отбывать наказание в виде пожизненного заключения. При этом сам суд над генералом длился с весны 2012 года. Обвинения же в отношении Ратко Младича были выдвинуты ещё в 1995 году.
Младича обвиняли по десяткам пунктов, включая такие как «умышленная блокада Сараево, приведшая к гибели более 9 тысяч человек», «массовое убийство мусульманского населения в Сребренице». Как принято в судах "вышей демократии", в качестве отправной точки процесса рассматривались исключительно те характеристики Младича, которые озвучивались его врагами.
В Сербии Ратко Младича считают национальным героем, который защищал долг офицера до конца, пытаясь противостоять процессу расчленения Югославии. На Западе само имя Младича представляется как синоним «военного преступника». Как видно, МТБЮ в итоге (как в подавляющем большинстве случаев) вынес именно такой приговор, который изначально продвигался западными советниками.
Международным трибуналом по бывшей Югославии вынесен обвинительный приговор в отношении 75-летнего сербского генерала Ратко Младича. По решению суда, Младич будет отбывать наказание в виде пожизненного заключения. При этом сам суд над генералом длился с весны 2012 года. Обвинения же в отношении Ратко Младича были выдвинуты ещё в 1995 году.
Младича обвиняли по десяткам пунктов, включая такие как «умышленная блокада Сараево, приведшая к гибели более 9 тысяч человек», «массовое убийство мусульманского населения в Сребренице». Как принято в судах "вышей демократии", в качестве отправной точки процесса рассматривались исключительно те характеристики Младича, которые озвучивались его врагами.
В Сербии Ратко Младича считают национальным героем, который защищал долг офицера до конца, пытаясь противостоять процессу расчленения Югославии. На Западе само имя Младича представляется как синоним «военного преступника». Как видно, МТБЮ в итоге (как в подавляющем большинстве случаев) вынес именно такой приговор, который изначально продвигался западными советниками.
Использованы фотографии: Википедия
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