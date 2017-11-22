МТБЮ приговорил Ратко Младича к пожизненному сроку

В очередной раз напомнила о себе структура, которая продолжает кормить целую армию чиновников из разных стран мира. Речь о так называемом МТБЮ – Международном трибунале по бывшей Югославии, известном весьма однобоким подходом к наказанию тех, кто в своё время принимал участие в военных действиях на Балканах.Международным трибуналом по бывшей Югославии вынесен обвинительный приговор в отношении 75-летнего сербского генерала Ратко Младича. По решению суда, Младич будет отбывать наказание в виде пожизненного заключения. При этом сам суд над генералом длился с весны 2012 года. Обвинения же в отношении Ратко Младича были выдвинуты ещё в 1995 году.Младича обвиняли по десяткам пунктов, включая такие как «умышленная блокада Сараево, приведшая к гибели более 9 тысяч человек», «массовое убийство мусульманского населения в Сребренице». Как принято в судах "вышей демократии", в качестве отправной точки процесса рассматривались исключительно те характеристики Младича, которые озвучивались его врагами.В Сербии Ратко Младича считают национальным героем, который защищал долг офицера до конца, пытаясь противостоять процессу расчленения Югославии. На Западе само имя Младича представляется как синоним «военного преступника». Как видно, МТБЮ в итоге (как в подавляющем большинстве случаев) вынес именно такой приговор, который изначально продвигался западными советниками.