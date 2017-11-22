16:31 22 ноября

МТБЮ приговорил Ратко Младича к пожизненному сроку

В очередной раз напомнила о себе структура, которая продолжает кормить целую армию чиновников из разных стран мира. Речь о так называемом МТБЮ – Международном трибунале по бывшей Югославии, известном весьма однобоким подходом к наказанию тех, кто в своё время принимал участие в военных действиях на Балканах.

Международным трибуналом по бывшей Югославии вынесен обвинительный приговор в отношении 75-летнего сербского генерала Ратко Младича. По решению суда, Младич будет отбывать наказание в виде пожизненного заключения. При этом сам суд над генералом длился с весны 2012 года. Обвинения же в отношении Ратко Младича были выдвинуты ещё в 1995 году.

Младича обвиняли по десяткам пунктов, включая такие как «умышленная блокада Сараево, приведшая к гибели более 9 тысяч человек», «массовое убийство мусульманского населения в Сребренице». Как принято в судах "вышей демократии", в качестве отправной точки процесса рассматривались исключительно те характеристики Младича, которые озвучивались его врагами.


МТБЮ приговорил Ратко Младича к пожизненному сроку


В Сербии Ратко Младича считают национальным героем, который защищал долг офицера до конца, пытаясь противостоять процессу расчленения Югославии. На Западе само имя Младича представляется как синоним «военного преступника». Как видно, МТБЮ в итоге (как в подавляющем большинстве случаев) вынес именно такой приговор, который изначально продвигался западными советниками.

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 28

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  1. solzh Сегодня, 14:40
    А судьи кто? Кто обвиняет генерала? Те же кто и устроил геноцид сербского народа. Жаль, что мы не можем ничем помочь генералу, кроме как высказать на просторах интернета свое отрицательное отношение к произошедшему мерзкому и бесчеловечному судилищу.
    solzh
    1. volodya Сегодня, 14:42
      Цитата: solzh
      А судьи кто? Кто обвиняет генерала? Те же кто и устроил геноцид сербского народа. Жаль, что мы не можем ничем помочь генералу, кроме как высказать на просторах интернета свое отрицательное отношение к произошедшему мерзкому и бесчеловечному судилищу.

      volodya
    2. Шура пермский Сегодня, 14:42
      Беспредельщики и подонки эти судьи
      Шура пермский
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:57
        да весь трибунал,дешевый фарс,цена ему грош,все куплено на корню или прижато евробюрократией,что происходит с юриспруденцией на этом трибунале лучше не знать am
        Ратник с пулеметом
        1. Сергей-svs Сегодня, 15:09
          Ай "молодцы"- 58 дней бомбили Белград, а человек вставший на защиту своей земли - "Преступник", как всё по либерастному - деРьмократично! am Надеюсь,что когда-нибудь увижу трибунал над странам НАТО, а в частности США, за уничтожение государства Югославия! yes
          Сергей-svs
          1. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:19
            удивляться нечему если вспомнить,кто в основном входил в администрацию амерской оккупационной зоны в Германии в 45-м,практически каждый нацистский преступник и нечего не переживали,так что и здесь от них чего то нового ждать дело не благодарное.
            Ратник с пулеметом
      2. volot-voin Сегодня, 15:59
        Цитата: Шура пермский
        Беспредельщики и подонки эти судьи

        Судьи работают на тех кто бомбил Сербию. А потом и Ирак , Афганистан, Ливию и Сирию....Устроил геноцид белого населения в самой Европе ("Ценности" по разрушеню здоровых основ общеста+бесконтрольная миграция, террористов тч). .По идее по ним самим трибунал плачет.
        Стойкости и мужества герою, а ему их не занимать.
        volot-voin
    3. Now we are free Сегодня, 14:43
      Какие добрые европейцы стали, а ведь могли бы и задушить в камере как бедного старика Милошевича...
      Now we are free
    4. ВЕРЕСК Сегодня, 14:44
      Никто не поможет.А судьи кто? Не имеющие родства. правит европой.Генерала не спасти.Русофобия.Вспомните Милошевича.
      ВЕРЕСК
      1. Anarchist Сегодня, 14:55
        Милошевич умер до конца следствия! Не дожил до... Можно сказать, что повезло! Царствие небесное!
        Anarchist
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:57
          Это известно.Просто довели до инфаркта человеколюбы.Надеюсь-и скоро им суд с пеньковой верёвкой будет.
          ВЕРЕСК
      2. Светлана Сегодня, 15:31
        Цитата: ВЕРЕСК
        Никто не поможет.А судьи кто? Не имеющие родства. правит европой.Генерала не спасти.Русофобия.Вспомните Милошевича.

        Да есть защитники, но что-то голос их совсем не слышен был всё это время. Конечно, СМИ подконтрольны, но тем не менее, это было инициировано Госдумой РФ еще 5 лет назад. 19 декабря 2012 года в Государственной Думе Российской Федерации в защиту сербского патриота генерала Ратко Младича был учрежден «Российский общественный комитет в защиту генерала Младича».Что было сделано за 5 лет? Мы вправе знать. Возможно, народ мог бы чем-то посодействовать. В конце-то концов, нашли возможность Януковича спасти, почему нельзя было организовать переправку в Россию Младича?!
        Светлана
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:42
          почему нельзя было организовать переправку в Россию Младича?! Кто тогда был нашим президентом?Это ответ на Ваш вопрос.
          ВЕРЕСК
    5. Мар.Тира Сегодня, 15:10
      Меня больше волнует,кто его выдал на это судилище?Там то враги,и это было ясно с самого начала их существования,а вот выдавшие кто,и где?Страна должна знать своих "героев"поимённо.Что бы наградить иуда,как Мазаповцев награждали.Пуд цемента на шею,и в болото
      Мар.Тира
      1. solzh Сегодня, 15:34
        Его выдали: Борис Тадич (президент Сербии в 2004-2012 годах); министр юстиции Сербии Снежана Малович (подписала распоряжение об экстрадиции)
        solzh
  2. alavrin Сегодня, 14:45
    Vae victis - горе побежденным.
    alavrin
  3. Джедай Сегодня, 14:45
    МТБЮ приговорил Ратко Младича к пожизненному сроку

    "Да здравствует МТБЮ - самый неподкупный и объективный суд в мире!" fool am negative (нецензурная брань и маты в 40 этажей).
    Джедай
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:50
      маты в 40 этажей 42.
      ВЕРЕСК
    2. Uncle Lee Сегодня, 15:09
      Карлы Понти нет, но дело ее живет ! Боцманский мат на 15,5 минут ! negative
      Uncle Lee
      1. Джедай Сегодня, 15:27
        Цитата: Uncle Lee
        Боцманский мат на 15,5 минут

        Внимательно и восхищённо внимаю, дабы запомнить побольше рождённой вдали от суши изящной словесности. good
        Цитата: Uncle Lee
        Карлы Понти нет, но дело ее живет !

        Пока есть кому спонсировать - её дело не умрёт. no
        Джедай
        1. Uncle Lee Сегодня, 15:31
          Цитата: Джедай
          изящной словесности

          Мой напарник два часа пел матерные частушки, не разу не повторяясь ! drinks
          Uncle Lee
    3. Pax tecum Сегодня, 15:15
      Цитата: Джедай
      МТБЮ приговорил Ратко Младича к пожизненному сроку

      "Да здравствует МТБЮ - самый неподкупный и объективный суд в мире!" fool am negative (нецензурная брань и маты в 40 этажей).


      Если бы суд! А, то ведь трибунал.
      Pax tecum
  4. Pax tecum Сегодня, 14:49
    Судилище коллективного Запада против "балканских русских" вновь обретает актуальность? Очередная акция унижения сербов. На Западе, очевидно, придумают как и это использовать против русских.
    Pax tecum
  5. К-50 Сегодня, 14:54
    Когда же на скамье подсудимых окажутся нлавные виновники югославской трагедии пин доссы и нагло бритты? Вот по кому трибунал не плачет, рыдает. Уничтожить процветающую страну с многочисленными жертвами гражданского населения и ещё садить тех, кто им мешал в этнических чистках сербов, это так по-европейски и американски. Думаю если какой большой кипеж начнётся в Гейропе, то этих будут давить первыми и без всякой жалости, слишком много горя и страданий они принесли югославам.
    К-50
  6. Altona Сегодня, 14:59
    Ангажированный суд просто не смог бы поступить иначе.
    Altona
  7. Немезида Сегодня, 15:08
    С таким же успехом можно приговорить : Клинтона,Буша и Обаму к смертной казни...
    Немезида
  8. Pax tecum Сегодня, 15:20
    Вся суть западной цивилизации! Еще и по отдельно взятой бывшей стране. По факту против нации.
    Трибунал (лат. tribunal — судилище) — чрезвычайный суд, нередко (но не обязательно) военный, так или иначе противопоставленный регулярным судам общей юрисдикции. Название «трибунал» носили суды инквизиции.
    Pax tecum
  9. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:49
    Цитата: К-50
    Когда же на скамье подсудимых окажутся нлавные виновники югославской трагедии пин доссы и нагло бритты? Вот по кому трибунал не плачет, рыдает. Уничтожить процветающую страну с многочисленными жертвами гражданского населения и ещё садить тех, кто им мешал в этнических чистках сербов, это так по-европейски и американски. Думаю если какой большой кипеж начнётся в Гейропе, то этих будут давить первыми и без всякой жалости, слишком много горя и страданий они принесли югославам.

    Очень хочется верить,что будет! Нюрнберг 2.0...
    Иначе,мир ,"схлопнулся" бы,уже давно, наверное
    Сибирский цирюльник
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