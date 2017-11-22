16:23 22 ноября

Боевые машины поддержки в Сирии

Гусеничная техника, названная российскими СМИ боевыми машинами поддержки танков (БМПТ), появилась в Сирии в прошлом году и вызвала большой интерес военных экспертов, пишет Вестник Мордовии.

Боевые машины поддержки в Сирии


Эти машины были замечены в мастерских курдского ополчения YPG. Как отмечали тогда специалисты, основой для бронемашин, по всей видимости, стали не советские средние танки Т-55, а выполненные на их шасси тягачи.


«Машины получили дополнительное бронирование в носовой части в виде дополнительного модуля, который, вероятно, имеет разнесенную конструкцию. Это должно повысить стойкость от кумулятивных боеприпасов. В задней части надгусеничных полок появились дополнительные короба», – пишет автор материала Лев Романов.



На первом варианте стоит башня с китайским 12,7-мм пулеметом W85. Появившаяся несколько позже вторая версия уже имела повышенную огневую мощь - в башне были смонтированы два 14,5-мм пулемета КПВТ. Бортовые проекции усилили стальными экранами.

И совсем недавно в объектив попала новая машина на танковом шасси. «Ее главным отличием от предыдущих образцов стала башня от БМП-1 с 73-мм пушкой, с которой спарен 7,62-мм пулемет ПКТ», – отмечает автор.



В передней части корпуса установлен несколько измененный модуль защиты, прикрывающий теперь гусеничные ленты.

Курдские умельцы вынуждены были совершенствовать данную технику, испытывая острый дефицит в обычных танках и бронетранспортерах, «однако в итоге им удалось создать боевые машины, которые хорошо выглядят даже по сравнению с некоторыми моделями, выпущенными серийными заводами», заключает издание.

Использованы фотографии: twitter.com/oryxspioenkop
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Комментарии 4

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:49
    Голь на выдумку хитра.И из сала мёд состряпает если приспичит.
    ВЕРЕСК
    1. san4es Сегодня, 15:00
      ...Ещё четыре "франкенштейна" из тех краёв soldier



      san4es
  2. voyaka uh Сегодня, 15:34
    "машина на танковом шасси. «Ее главным отличием от предыдущих образцов стала башня от БМП-1 с 73-мм пушкой"////

    Как-раз оптимально то, что там надо для боев. Шасси Т-55 и башня от БМП.
    voyaka uh
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:43
      Гусеницы от Т-40.
      ВЕРЕСК
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