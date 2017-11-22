В ДНР сбит американский БЛА Raven
Военнослужащие армии ДНР в районе населенного пункта Безыменное на побережье Азовского моря сбили украинский беспилотник RQ-11B Raven американского производства, сообщает bmpd со ссылкой на ресурс rusnext.ru.
Аппарат имеет серийный номер 22891. В феврале аналогичный БЛА RQ-11B Raven с серийным номером 23018 был захвачен на территории ЛНР.
Издание напоминает, что «24 комплекса БЛА RQ-11B Raven (72 аппарата) были переданы США вооруженным силам Украины летом 2016 года в рамках пакета американской военной помощи Украине». Комплексы были изготовлены в соответствии с контрактом стоимостью $ 9 млн, выданного Пентагоном компании AeroVironment Inc.
Беспилотники были поставлены по линии межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Финансирование осуществлялось из специального фонда оборонного бюджета США.
По данным автора материала, «Киев получил БЛА RQ-11B Raven с устаревшей аналоговой системой связи (без цифрового даталинка Digital Data Link), уязвимой для перехвата и противодействия средствами РЭБ, что, согласно сделанному в конце 2016 года заявлению представителя Генштаба ВСУ, в сочетании с малой дальностью полета, сделало эти БЛА малопригодными для практического применения в боевых действиях».
Аппарат имеет серийный номер 22891. В феврале аналогичный БЛА RQ-11B Raven с серийным номером 23018 был захвачен на территории ЛНР.
Издание напоминает, что «24 комплекса БЛА RQ-11B Raven (72 аппарата) были переданы США вооруженным силам Украины летом 2016 года в рамках пакета американской военной помощи Украине». Комплексы были изготовлены в соответствии с контрактом стоимостью $ 9 млн, выданного Пентагоном компании AeroVironment Inc.
Беспилотники были поставлены по линии межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Финансирование осуществлялось из специального фонда оборонного бюджета США.
По данным автора материала, «Киев получил БЛА RQ-11B Raven с устаревшей аналоговой системой связи (без цифрового даталинка Digital Data Link), уязвимой для перехвата и противодействия средствами РЭБ, что, согласно сделанному в конце 2016 года заявлению представителя Генштаба ВСУ, в сочетании с малой дальностью полета, сделало эти БЛА малопригодными для практического применения в боевых действиях».
Использованы фотографии: rusnext.ru
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