16:31 22 ноября

В ДНР сбит американский БЛА Raven

Военнослужащие армии ДНР в районе населенного пункта Безыменное на побережье Азовского моря сбили украинский беспилотник RQ-11B Raven американского производства, сообщает bmpd со ссылкой на ресурс rusnext.ru.

В ДНР сбит американский БЛА Raven


Аппарат имеет серийный номер 22891. В феврале аналогичный БЛА RQ-11B Raven с серийным номером 23018 был захвачен на территории ЛНР.


Издание напоминает, что «24 комплекса БЛА RQ-11B Raven (72 аппарата) были переданы США вооруженным силам Украины летом 2016 года в рамках пакета американской военной помощи Украине». Комплексы были изготовлены в соответствии с контрактом стоимостью $ 9 млн, выданного Пентагоном компании AeroVironment Inc.



Беспилотники были поставлены по линии межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Финансирование осуществлялось из специального фонда оборонного бюджета США.

По данным автора материала, «Киев получил БЛА RQ-11B Raven с устаревшей аналоговой системой связи (без цифрового даталинка Digital Data Link), уязвимой для перехвата и противодействия средствами РЭБ, что, согласно сделанному в конце 2016 года заявлению представителя Генштаба ВСУ, в сочетании с малой дальностью полета, сделало эти БЛА малопригодными для практического применения в боевых действиях».


Использованы фотографии: rusnext.ru
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Комментарии 27

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  1. Livonetc Сегодня, 15:04
    Аналогичный хлам получат и в виде "летального" вооружения.
    Livonetc
    1. seti Сегодня, 15:07
      Долетался амеро сокол..Немного в тему
      seti
      1. bulvas Сегодня, 15:50
        Цитата: Livonetc
        Аналогичный хлам получат и в виде "летального" вооружения.


        Ничего, они же друзья

        На друзей не обижаются и дареному коню в зубы не смотрят
        bulvas
    2. Dimontius Сегодня, 15:08
      не расскажете, чем эта новость СРОЧНАЯ??
      Dimontius
      1. MAZANDARAN Сегодня, 15:35
        Тем,что ЛОХЛЫ стараются проводить диверсии,но как говорят:ПРОЛЕТЕЛИ....
        MAZANDARAN
    3. BatonKT Сегодня, 15:10
      Уже получили РПГ -7 амерского пр-ва: "Соединенные Штаты Америки уже продают Украине оружие. В частности, компания из Техаса AirTronic USA, получив лицензию, поставляет в Украину гранатометы, передает Голос Америки.
      Как отмечается, речь идет о гранатометах PSRL - это созданная в США усовершенствованная версия советского РПГ-7." https://korrespondent.net/business/financial/3909
      277-ssha-uzhe-prodauit-ukrayne-oruzhye-smy
      BatonKT
      1. MAZANDARAN Сегодня, 15:40
        Не верь голосу америки....Какие гранатамёты?Ты не читай корр.нет!!!!
        MAZANDARAN
  2. Владыка Ситх Сегодня, 15:04
    Это было еще в субботу. Пойдет в следующую сводку.
    Владыка Ситх
    1. sabakina Сегодня, 15:33
      Сергей, hi . Только на ВО новости недельной свежести могут быть СРОЧНЫМИ!
      sabakina
      1. Владыка Ситх Сегодня, 15:42
        Добрый день)
        Владыка Ситх
  3. злой партизан Сегодня, 15:04
    Летающее гумно? what
    Хотя... чё я спрашиваю? Ничё другого американцы хахлам не дадут.
    злой партизан
  4. Sauron80 Сегодня, 15:05
    Ну это давняя практика туземцам бусы впаривать, индейцам стеклянные в свое время впаривали, хохлам высокотехнологичные, но такие же бесполезные бусы))
    Sauron80
  5. Uncle Lee Сегодня, 15:05
    Что сбили-хорошо ! Но факт, что США сплавляет старье на Украину, это по дружески ! fellow
    Uncle Lee
  6. Громобой Сегодня, 15:09
    Теперь понятно,что американцы подразумевают под поставками "нелетального вооружения"...
    Громобой
  7. askort154 Сегодня, 15:10
    Американцы экономят на утилизации и заботятся о своей экологии.
    askort154
  8. enmesher Сегодня, 15:11
    9 млн долл, Карл! fool
    enmesher
  9. Мавр Сегодня, 15:12
    Всё же деловой хватки у американцев не отнять. В 90-е сплавляли нам просроченные "ножки Буша". Сейчас сплавляют "союзникам" отслужившее своё военное старьё, браво! Зачем тратить деньги на утилизацию военного хлама, если на этом можно ещё и заработать?!! Любопытно, а какова судьба "Хамви" и "Саксонов", на фоне которых так любили делать селфи лидеры "незалэжной"?
    Мавр
    1. BatonKT Сегодня, 15:28
      в выходные по телику краем уха слышал что один Саксон воюет, остальные на продаже в интернете висели, причем половина их уже частники раскупили.
      BatonKT
      1. Мавр Сегодня, 15:52
        Неужели на охоту ездить? Они же для городских условий изначально были склёпаны (почему от них военные и отказались в конечном итоге).
        Мавр
  10. Дмитрий75 Сегодня, 15:14
    Так кто же даст этим безмозглым укропитекам хорошую технику, дураков нет, всё по делу.
    Дмитрий75
  11. san4es Сегодня, 15:15
    В ДНР сбит американский БЛА Raven

    ...Разведданные упали

    (видео от 26 марта 2015) hi
    san4es
  12. dzen123 Сегодня, 15:16
    Новость, может и не великая, как некоторые тут отмечали выше, но подтверждает факт постоянной работы ВСУ над ошибками предыдущих лет. А что у военных сил ЛДНР в этом направлении?
    dzen123
  13. RUSOIVAN Сегодня, 15:19
    Шваброй сбили?
    RUSOIVAN
  14. MAZANDARAN Сегодня, 15:29
    А ведь как скакали от РАДОСТИ когда получали оружие в виде ХЛАМА.....!
    MAZANDARAN
  15. рус-5819 Сегодня, 15:39
    «Киев получил БЛА RQ-11B Raven с устаревшей аналоговой системой связи (без цифрового даталинка Digital Data Link), уязвимой для перехвата и противодействия средствами РЭБ, что, согласно сделанному в конце 2016 года заявлению представителя Генштаба ВСУ, в сочетании с малой дальностью полета, сделало эти БЛА малопригодными для практического применения в боевых действиях».

    "На тебе Боже, що нам не гоже!"
    Утилизация натовского хлама по сходной цене. Заявки принимаются круглосуточно!
    рус-5819
  16. demo Сегодня, 16:27
    Говорили же - д.ураку стеклянный х..нос не на долго. Или потеряет, или поломает.
    demo
  17. Сергей 777 Сегодня, 16:31
    Интересно чем его сбили? Зенитными пушками ? Маловероятно! Беспилотник слишком маленький, что бы его увидеть а тем более вести прицельный огонь по нему из зенитных орудий. ЗРК у ополчения ''как бы'' нет. Современных средств РЭБ тоже нет.
    Тут два варианта: 1) ополчение гораздо технологичнее ''простых шахтеров''
    2) беспилотник упал сам, а сбитым его сделали в новостях.
    После этой статьи у меня лично только такие мысли.
    Сергей 777
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