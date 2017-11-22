16:31 22 ноября

На Украине утверждают, что "айдаровцы" взяли несколько посёлков на светлодарском направлении

Из Донбасса поступают тревожные сводки о боях на Светлодарском направлении. Украинские средства массовой информации, ссылаясь на так называемых волонтёров «АТО», пишут о якобы взятии украинским нацбатом под свой контроль нескольких сёл в «серой зоне». СМИ Украины ссылаются на представителя «волонтёрского» движения Минобороны страны Юрия Мысягина, а также на представителей экстремистского вооружённого формирования «Айдар» (*запрещено в РФ).

Из заявления упомянутого Мысягина в соцсети:
Из-за систематических провокаций и обстрелов наших позиций на Светлодарской дуге из запрещённого Минскими договоренностями тяжёлого вооружения, а это неоднократно зафиксированные обстрелы минометами 82-го и 120-го калибра, ствольной артиллерии 122-го калибра, и ГРАДы — военные разных подразделений 54-й бригады и приданного им 24-го батальона «Айдар» (*)были вынуждены спланировать и провести военную операцию на Светлодарской дуге.

В результате внезапных военных действий наших подразделений были освобождены несколько посёлков, жители которых встречали нашу пехоту как освободителей, также были взяты под наш контроль несколько стратегических высот. В результате этой операции у нас появились новые позиции размером несколько квадратных километров, на которых мы уже успешно закрепились.



На Украине утверждают, что "айдаровцы" взяли несколько посёлков на светлодарском направлении


На самом Донбассе заявление о «встрече айдаровцев как освободителей» встретили, покручивая пальцем у виска. Люди прекрасно помнят совершённые айдаровцами военные преступления на ранее подконтрольных им территориях – когда расстреливали не только пленных, но и гражданское население, сваливая трупы в ямы на окраинах сёл. С 2014 года на территории ЛДНР обнаружены несколько массовых захоронений людей, замученных боевиками этого радикального нацбатальона.

Официальных подтверждений о взятии боевиками "Айдара" населённых пунктов на светлодарском направлении ни от одной из сторон конфликта в СМИ не поступало.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 22

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  1. Немезида Сегодня, 15:14
    Пора заканчивать эти минские соглашения,которые на руку только Киеву ,а бандеровцев в плен брать не стоит...
    Немезида
    1. Громобой Сегодня, 15:32
      Цитата: Немезида
      бандеровцев в плен брать не стоит...

      У "айдаровцев" на теле свастики выбиты,такие ни в рай,ни в плен не попадают.
      Громобой
      1. Немезида Сегодня, 15:34
        Немецкие дивизии СС были покрепче любых бандеровцев,но и тех и били и в плен они сдавались...
        Немезида
        1. Anarchist Сегодня, 15:36
          Цитата: Немезида
          в плен они сдавались...

          Это при условии, что их убрали! Но когда в плен не берут, тогда и сдаться не получится...
          Anarchist
          1. Немезида Сегодня, 15:37
            Вот и я о том,что хватит брать в плен всех этих ВСУшников ,СБУшников и компанию..Все равно на обмен пленными Украина только пойманных под Тернополем бомжей привозит...
            Немезида
      2. Шура пермский Сегодня, 15:40
        не согласен на счет плена-ещё как в плен надо брать,просто при наличии свастик на теле непременно хлопцев КАСТРИРОВАТЬ САДОВЫМИ НОЖНИЦАМИ-да на работы отправлять-столько надо разгрести минных полей или уборщиками на улицы выставлять их...
        Шура пермский
      3. Молодой_Коммунист Сегодня, 15:44
        Цитата: Громобой
        У "айдаровцев" на теле свастики выбиты

        У части новороссов - тоже:





        Тут надо не партаки смотреть, а что у человека в голове, искупил ло он ошибки молодости служением Русскому Миру.
        Молодой_Коммунист
      4. enmesher Сегодня, 15:48
        Мальчик Коленька назвал бы их поклонниками знаменитого немецкого военначальника 20-го века)))
        enmesher
  2. Uncle Lee Сегодня, 15:15
    Я не думаю, что карателей встречали цветами ! Пальцем у виска, это еще ласково !
    Uncle Lee
    1. Джедай Сегодня, 15:20
      На Украине утверждают, что "айдаровцы" взяли несколько посёлков на светлодарском направлении

      А я утверждаю что под Минском поймали Порошенко в одном исподнем и кружевных труселях. wassat
      Джедай
      1. Anarchist Сегодня, 15:24
        Макс , я думаю , нужно подождать до официального заявления днр!
        Или ты и вправду Порошенко поймал? bully
        Anarchist
        1. Джедай Сегодня, 15:30
          Цитата: Anarchist
          я думаю , нужно подождать до официального заявления днр!

          Вот именно потому я и сделал заявление. wink
          Цитата: Anarchist
          Или ты и вправду Порошенко поймал?

          Я бы поступил с ним весьма негуманно, если бы это было так. bully
          Джедай
          1. Anarchist Сегодня, 15:33
            Макс, чтобы ты с ним не сделал, это будет гораздо гуманнее того, что он действительно заслуживает... am
            Anarchist
      2. Uncle Lee Сегодня, 15:26
        Все может быть. Жизнь, она странная штука и не такие фортеля выкидывает ! lol
        Uncle Lee
  3. Мар.Тира Сегодня, 15:22
    Есть подверждение.Не знаю утка или нет?Будем ждать официальных собщений?
    Мар.Тира
    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:05
      Никто ничего не занял. Говорю как луганчанин.
      Генерал Песчаных Карьеров
  4. Копчёный Сегодня, 15:25
    Это они любят, в серой зоне геройствовать.
    Копчёный
  5. рус-5819 Сегодня, 15:46
    из запрещённого Минскими договоренностями тяжёлого вооружения, а это неоднократно зафиксированные обстрелы минометами 82-го и 120-го калибра, ствольной артиллерии 122-го калибра, и ГРАДы — военные разных подразделений 54-й бригады и приданного им 24-го батальона «Айдар» (*)

    С какой :стороны???? am Обстрелы были и есть, это "зафиксировано"(кем?) Хуг и ПАСЕ( слепо-глухо-немые европейские грандоеды ) вам в помощь, недобитки! am
    Но ваш час придёт!!!
    рус-5819
  6. solzh Сегодня, 15:46
    А может это просто "утка" на фоне новостей из Луганска? Уж как-то все это похоже на провокацию.
    solzh
  7. BAI Сегодня, 15:59
    Вроде все ссылки только на одного этого волонтера и текст один и тот же везде.
    BAI
  8. win9090 Сегодня, 16:01
    Кончились народные республики
    win9090
  9. Livonetc Сегодня, 16:22
    Цитата: win9090
    Кончились народные республики

    Началась Федерация Народных Республик Донбаса?
    Livonetc
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