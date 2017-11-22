На Украине утверждают, что "айдаровцы" взяли несколько посёлков на светлодарском направлении

Из-за систематических провокаций и обстрелов наших позиций на Светлодарской дуге из запрещённого Минскими договоренностями тяжёлого вооружения, а это неоднократно зафиксированные обстрелы минометами 82-го и 120-го калибра, ствольной артиллерии 122-го калибра, и ГРАДы — военные разных подразделений 54-й бригады и приданного им 24-го батальона «Айдар» (*)были вынуждены спланировать и провести военную операцию на Светлодарской дуге.



В результате внезапных военных действий наших подразделений были освобождены несколько посёлков, жители которых встречали нашу пехоту как освободителей, также были взяты под наш контроль несколько стратегических высот. В результате этой операции у нас появились новые позиции размером несколько квадратных километров, на которых мы уже успешно закрепились.

Из Донбасса поступают тревожные сводки о боях на Светлодарском направлении. Украинские средства массовой информации, ссылаясь на так называемых волонтёров «АТО», пишут о якобы взятии украинским нацбатом под свой контроль нескольких сёл в «серой зоне». СМИ Украины ссылаются на представителя «волонтёрского» движения Минобороны страны Юрия Мысягина, а также на представителей экстремистского вооружённого формирования «Айдар» (*запрещено в РФ).Из заявления упомянутого Мысягина в соцсети:На самом Донбассе заявление о «встрече айдаровцев как освободителей» встретили, покручивая пальцем у виска. Люди прекрасно помнят совершённые айдаровцами военные преступления на ранее подконтрольных им территориях – когда расстреливали не только пленных, но и гражданское население, сваливая трупы в ямы на окраинах сёл. С 2014 года на территории ЛДНР обнаружены несколько массовых захоронений людей, замученных боевиками этого радикального нацбатальона.Официальных подтверждений о взятии боевиками "Айдара" населённых пунктов на светлодарском направлении ни от одной из сторон конфликта в СМИ не поступало.