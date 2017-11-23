Бронеавтомобиль Büssing-NAG BN-ZRW (Германия)



Опытный образец BN-ZRW преодолевает водную преграду. Фото Aviarmor.net



Общий вид броневика в полной комплектации. Рисунок журнала "Бронеколлекция"



Опытная бронемашина, вид на левый борт и корму. Фото Kfzderwehrmacht.de



Экспериментальное шасси на испытаниях. Фото Aviarmor.net

По материалам:

http://aviarmor.net/

http://wehrmacht-history.com/

http://kfzderwehrmacht.de/

http://shusharmor.livejournal.com/

Чемберлен П., Дойл Х. Энциклопедия немецких танков Второй Мирвоой войны 1933-1945. АСТ/Астрель, М.: 2003.

Барятинский М. Бронеавтомобили вермахта. // Бронеколлекция. 2007. №1.

В середине двадцатых годов прошлого века руководство Германии задумало построить полноценную армию, пусть даже и нарушающую условия существующих международных соглашений. Вооруженным силам требовалась новая бронетехника разных классов, для чего было запущено несколько специальных проектов. Одна из подобных программ вскоре привела к появлению проекта десятиколесного бронеавтомобиля Büssing-NAG BN-ZRW.Учитывая свои нужны и возможности, Рейхсвер уже в 1926-27 годах сформировал требования к перспективной бронетехнике. Среди прочих образцов армия желала получить многоколесный бронеавтомобиль, способный показать высокую подвижность во всех условиях, защитить экипаж от стрелкового оружия и атаковать противника с использованием пушки и пулемета. При этом машина должна была основываться на специально разработанном шасси. Программа создания подобной боевой машины получила название Mannschafstransportwagen или MTW – «Машина для перевозки личного состава».К работам по программе MTW были привлечены три ведущие компании немецкой автомобильной промышленности. Инженеры фирм Büssing-NAG, Magirus и Daimler-Benz должны были проработать и представить свои варианты перспективного броневика, отвечающего требованиям военных. Вскоре военным продемонстрировали необходимую документацию, позволившую сделать необходимые предварительные выводы и продолжить работу.Конструкторы компаний «Магирус» и «Даймлер-Бенц» предложили использовать оригинальные четырехосные шасси, способные обеспечить требуемую подвижность. Инженеры из Büssing-NAG пошли дальше – они разработали пятиосную ходовую часть, отличавшуюся большей длиной и дававшую некоторые преимущества. Следует отметить, что именно количество колес определило название проекта. Броневик обозначили как BN-ZRW – Büssing-NAG Zehnradwagen («Десятиколесная машина»).Перспективный бронеавтомобиль Büssing-NAG ZRW должен был иметь узнаваемый внешний вид, прямо связанный с оригинальной конструкцией ходовой части. При этом он заметным образом отличался от других разработок программы MTW. В частности, авторы этого проекта решили отказаться от изогнутых деталей и использовать менее сложную форму корпуса, что могло в некоторой мере упростить производство.Броневик нового типа предлагалось строить на основе несущего корпуса, обеспечивающего требуемый уровень защиты. Сравнительно тонкая броня должна была выдерживать попадание пуль и осколков. Собирать отдельные броневые детали в единую конструкцию предлагалось при помощи заклепок и сварки. Использовалась компоновка корпуса, хорошо зарекомендовавшая себя в сфере танков: передняя часть внутренних объемов отводилась под отделение управления, в центре помещалось боевое отделение, а в корме размещалась силовая установка.Корпус броневика от «Бюссинг-НАГ» имел достаточно простую форму. По всей длине корпус имел сечение в форме буквы «Т» с крупными бортовыми нишами над колесами. Лоб корпуса состоял из нескольких коробчатых элементов. При этом в центре верхней лобовой детали имелся наклонный участок. Позади такого лба находились горизонтальная крыша и вертикальные борта. Любопытно, что вертикальные нижние части бортов, на которых устанавливались элементы ходовой части, пришлось соединить с надколесными нишами при помощи нескольких подкосов. Сзади в составе корпуса имелся изогнутый кормовой лист.По имеющимся данным, броневик нового типа должен был нести вращающуюся башню с вооружением. Ее купол должен был иметь форму усеченного конуса с выгнутой крышей и спрямленным участком лба, имеющим амбразуру достаточного размера. Следует отметить, что башня для броневика BN-ZRW так и осталась на бумаге. Опытный бронеавтомобиль не оснащался полноценным боевым отделением.В корме корпуса размещался бензиновый двигатель. По некоторым данным, это было изделие Daimler-Benz M36 мощностью 100 л.с., так же использовавшееся в других проектах программы Mannschafstransportwagen. Двигатель соединялся с механической трансмиссией, распределявшей крутящий момент на все колеса машины. Выдача мощности на отдельный вал гребного винта не предусматривалась. Пересекать водные преграды предлагалось вплавь, но при помощи вращения колес.Была разработана оригинальная ходовая часть с пятью парами колес большого диаметра. Использовалась пружинная подвеска, причем упругие элементы располагались между бортом корпуса и колесом. По определенным причинам, расстояние между двумя передними и двумя задними осями было меньше, чем второй и третий промежутки. Большая длина машины не позволяла эффективно использовать традиционные «автомобильные» методы управления. Из-за этого управлять по курсу предлагалось при помощи трансмиссии – меняя скорость вращения колес одного из бортов.Наличие удлиненного шасси с большим числом колес позволило в некоторой мере повысить грузоподъемность и прочность конструкции. Эти преимущества следовало использовать при определении состава вооружения. Все оружие броневика Büssing-NAG BN-ZRW должно было помещаться в поворотной башне на единой установке с общими приводами вертикального наведения. Применение отдельных креплений, как в проекте Magirus M-ARW, не предусматривалось.Основным оружием бронеавтомобиля должна была стать малокалиберная пушка. Рассматривалась возможность использования системы калибром 20 или 37 мм. В качестве дополнения к орудию следовало применить пулемет MG 08 или другое оружие со схожими характеристиками. Снаряды для пушки и коробки с лентами для пулемета следовало разместить внутри боевого отделения.В экипаж включили пять человек. Рабочие места двух членов экипажа – механика-водителя и его помощника – находились в передней части корпуса, в отделении управления. Доступ в этот отсек обеспечивался люками в крыше. Для наблюдения предлагалось использовать смотровые лючки. Командир, наводчик и заряжающий должны были работать в боевом отделении. Их места находились под куполом башни и оснащались необходимыми смотровыми приборами.Как следует из имеющихся данных, броневик BN-ZRW был заметно длиннее и тяжелее двух других образцов программы MTW. Длина машины могла достигать 8,5-9 м, боевая масса – не менее 8-9 т. При этом можно было получить приемлемые показатели подвижности. Скорость на шоссе достигала бы 50-60 км/ч. Используя вращение колес, машина была способна двигаться по воде.В 1929 году компания Büssing-NAG вместе с другими участниками программы Mannschafstransportwagen получила разрешение на строительство опытной машины нового типа. Вскоре после этого стартовала сборка первого BN-ZRW, предназначавшегося для проведения испытаний. В проекте боевой машины использовалось новое оригинальное шасси, нуждавшееся в проверке. По этой причине первый прототип броневика имел специфическую конструкцию, не в полной мере соответствовавшей проекту.В первую очередь, опытный броневик не оснастили штатной башней. Вместо нее над погоном корпуса разместили легкую конструкцию с остеклением. Перед рабочими местами водителя и его помощника установили раму с остеклением. Похожее устройство находилось за погоном. Между собой остекление соединялось продольными поручнями. Также, вероятно, внутри корпуса был размещен балласт, необходимый для доведения массы машины до требуемых значений. В центральной части корпуса могли располагаться специалисты, следящие за ходом испытаний.В том же 1929 году три опытных образца, в том числе Büssing-NAG BN-ZRW в неполной комплектации, вышли на заводские испытания. Чуть позже, после проведения части проверок, прототип от фирмы Magirus получил башню с оружием и затем был отправлен в танковую школу «Кама» в Советском Союзе. Испытания броневиков DB-ARW и BN-ZRW, не имевших вооружения, продолжились на немецких полигонах.Насколько известно, перспективный бронеавтомобиль от компании «Бюссинг-НАГ» не смог однозначно зарекомендовать себя. Эта машина – как в предложенном проекте, так и в представленном виде – имела определенные положительные черты. Одновременно с этим были выявлены заметные недостатки. Как следствие, дальнейшая судьба проекта оказалась под вопросом.Пятиосное шасси показывало хорошие характеристики проходимости и подвижности на всех исследовавшихся ландшафтах. Также была подтверждена возможность пересечения водных преград вплавь. Заявленные характеристики позволяли показывать характеристики и возможности, как минимум, не хуже, чем других бронеавтомобилей того времени.В дальнейшем, после установки башни и вооружения, броневик BN-ZRW мог демонстрировать хорошие боевые возможности. Пулемет с водяным охлаждением являлся удобным средством борьбы с пехотой или незащищенной техникой, а 37-мм пушка позволяла поражать широкий круг целей, характерный для поля боя того времени.Тем не менее, во время испытаний возникали различные затруднения. Наличие десяти ведущих колес с достаточно сложной трансмиссией, кроме прочего используемой для управления по курсу, стало настоящей проблемой. Агрегаты переусложненной трансмиссии регулярно ломались, требуя ремонта и затягивая испытания. Схожие проблемы возникали и с имеющейся ходовой частью. Остается только гадать, сколько поломок удалось избежать благодаря отказу от управляемых колес в пользу маневрирования за счет разницы оборотов.Машина Büssing-NAG BN-ZRW, как и другие броневики программы MTW, имела не только технические недостатки. Одной из самых серьезных проблем стала стоимость. Подавляющее большинство узлов и агрегатов бронеавтомобиля приходилось изготавливать с нуля, что приводило к неприемлемо высокой цене готового образца. Будущее серийное производство позволяло в некоторой мере сократить стоимость отдельной машины, однако и в таком случае перевооружение получалось слишком дорогим для казны.Испытания ряда опытных броневиков, разработанных тремя компаниями, продолжались в течение нескольких лет. Целью проверок было установление реального потенциала техники в контексте вооружения армии, а также поиск наиболее удачных и эффективных технических решений. До определенного времени все три машины рассматривались в качестве потенциальной техники для сухопутных войск, но вскоре от таких планов отказались. Броневики были неприемлемо дорогими в производстве и слишком сложными в эксплуатации, что было критически важным в свете ограниченных финансовых возможностей Германии.Тем не менее, испытания продолжались и после того, как военные отказались от будущего принятия машин на вооружение. Теперь несколько прототипов, в том числе и единственный BN-ZRW без башни, использовались исключительно в качестве средства сбора необходимой информации. Полученные данные предполагалось применять при создании новых проектов аналогичной техники.Не позднее 1931-32 годов инженеры и военные завершили изучение опытного броневика от Büssing-NAG, после чего решили прекратить испытания. Более не нужный прототип отправили на хранение и вскоре разобрали на металл. Рейхсвер не пожелал закупать такую технику, и разработчику она тоже не была нужна. Теперь интереснейший образец техники можно увидеть только на немногочисленных фотографиях.Целью программы Mannschafstransportwagen / MTW являлось создание перспективного бронеавтомобиля, способного сопровождать пехоту и поддерживать ее огнем. Часть ее основных задач была решена – трем компаниям Германии действительно удалось создать бронемашины с требуемыми характеристиками. Тем не менее, лишь одна из них смогла на практике показать свои боевые и огневые качества. Кроме того, все представленные образцы отличались высокой сложностью и соответствующей ценой. В итоге бронеавтомобили Büssing-NAG BN-ZRW, Magirus M-ARW и Daimler-Benz DB-ARW не были приняты на вооружение. Однако опыт, полученный при создании этих проектов, вскоре был использован при разработке следующих немецких броневиков. И эти машины, в отличие от своих предшественников, смогли поступить на вооружение.