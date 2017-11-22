16:29 22 ноября

Объединенная авиастроительная корпорация может войти в состав Ростеха

Подготовлен проект президентского указа о включении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в состав госкорпорации «Ростех», идею активно продвигает глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на свои источники.



В проекте идет речь о передаче 91,68% акций корпорации, находящихся в федеральной собственности, оставшиеся сохранят прежних владельцев (5,11% принадлежит Внешэкономбанку, 3,68% – частным акционерам),
рассказал газете один из собеседников.


Идея передачи ОАК в Ростех появилась в марте. Тогда глава госкорпорации Сергей Чемезов назвал этот шаг «целесообразным», но «не сегодня».

Это хорошая тенденция, но говорить, когда это будет и будет ли это вообще, сегодня рано. Точно не в этом году,
сказал Чемезов.

По словам источников, примерно тогда и началась детальная проработка вопроса, который Мантуров взял под личный контроль.

Есть ряд объективных причин для передачи акций ОАК в Ростех, убеждены собеседники издания: «для самолетов, производимых на мощностях ОАК, около 60-70% комплектующих (двигатели, авионика, средства радиоэлектронной борьбы, частично вооружение) выпускают предприятия госкорпорации».

Денис Валентинович (Мантуров) является сторонником консолидации отраслевых активов, с этой точки зрения предложение собрать компетенции комплектаторов и сборщиков под крылом Ростеха смотрится логичным,
сказал газете источник в правительстве.

Однако в кабмине пока нет единой позиции.

Ростех и Минпромторг только за, но все остальные пока сомневаются. Будем еще обсуждать,
отметил один из высокопоставленных чиновников.

По его словам, некоторые члены кабинета убеждены, что Ростех должен сосредоточиться на уже имеющихся активах, а передача ОАК «попросту перегрузит» госкорпорацию (в настоящее время Ростех объединяет уже более 700 организаций и предприятий).

Тут уже встает вопрос об ответственности за судьбу всей авиационной отрасли, а не только "Вертолетов России",
добавил чиновник, напомнив, что «порядка 50% ежегодных поставок по линии ВТС приходится на самолеты и вертолеты», и в случае вхождения ОАК в состав Ростеха госкорпорация «консолидирует весь экспортно-производственный потенциал авиапрома, поскольку заключением коммерческих оружейных контрактов ВТС занимается также входящий в нее Рособоронэкспорт».

Предполагается, что окончательное решение по этому вопросу примет президент РФ Владимир Путин.

Использованы фотографии: http://opkrt.ru
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Комментарии 4

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 16:27
    Лишь бы потом Ростех в Роснано не передали...
    Диванный Хенераль
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:28
      надо еще в комментарии что нибудь ляпнуть про чубайса и Сердюкова и успех обеспечен. К вечеру станете полковником, а утром уже заполучите маршала
      с-т Petrov
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 16:28
    Авиации гражданской,в случае принятия такого решения-крындец полный придёт.Прощай МС-21.
    ВЕРЕСК
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:29
      почему так считаете? Ростех топит проекты?
      с-т Petrov
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