Объединенная авиастроительная корпорация может войти в состав Ростеха
Подготовлен проект президентского указа о включении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в состав госкорпорации «Ростех», идею активно продвигает глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на свои источники.
Идея передачи ОАК в Ростех появилась в марте. Тогда глава госкорпорации Сергей Чемезов назвал этот шаг «целесообразным», но «не сегодня».
По словам источников, примерно тогда и началась детальная проработка вопроса, который Мантуров взял под личный контроль.
Есть ряд объективных причин для передачи акций ОАК в Ростех, убеждены собеседники издания: «для самолетов, производимых на мощностях ОАК, около 60-70% комплектующих (двигатели, авионика, средства радиоэлектронной борьбы, частично вооружение) выпускают предприятия госкорпорации».
Однако в кабмине пока нет единой позиции.
По его словам, некоторые члены кабинета убеждены, что Ростех должен сосредоточиться на уже имеющихся активах, а передача ОАК «попросту перегрузит» госкорпорацию (в настоящее время Ростех объединяет уже более 700 организаций и предприятий).
Предполагается, что окончательное решение по этому вопросу примет президент РФ Владимир Путин.
В проекте идет речь о передаче 91,68% акций корпорации, находящихся в федеральной собственности, оставшиеся сохранят прежних владельцев (5,11% принадлежит Внешэкономбанку, 3,68% – частным акционерам),рассказал газете один из собеседников.
Идея передачи ОАК в Ростех появилась в марте. Тогда глава госкорпорации Сергей Чемезов назвал этот шаг «целесообразным», но «не сегодня».
Это хорошая тенденция, но говорить, когда это будет и будет ли это вообще, сегодня рано. Точно не в этом году,сказал Чемезов.
По словам источников, примерно тогда и началась детальная проработка вопроса, который Мантуров взял под личный контроль.
Есть ряд объективных причин для передачи акций ОАК в Ростех, убеждены собеседники издания: «для самолетов, производимых на мощностях ОАК, около 60-70% комплектующих (двигатели, авионика, средства радиоэлектронной борьбы, частично вооружение) выпускают предприятия госкорпорации».
Денис Валентинович (Мантуров) является сторонником консолидации отраслевых активов, с этой точки зрения предложение собрать компетенции комплектаторов и сборщиков под крылом Ростеха смотрится логичным,сказал газете источник в правительстве.
Однако в кабмине пока нет единой позиции.
Ростех и Минпромторг только за, но все остальные пока сомневаются. Будем еще обсуждать,отметил один из высокопоставленных чиновников.
По его словам, некоторые члены кабинета убеждены, что Ростех должен сосредоточиться на уже имеющихся активах, а передача ОАК «попросту перегрузит» госкорпорацию (в настоящее время Ростех объединяет уже более 700 организаций и предприятий).
Тут уже встает вопрос об ответственности за судьбу всей авиационной отрасли, а не только "Вертолетов России",добавил чиновник, напомнив, что «порядка 50% ежегодных поставок по линии ВТС приходится на самолеты и вертолеты», и в случае вхождения ОАК в состав Ростеха госкорпорация «консолидирует весь экспортно-производственный потенциал авиапрома, поскольку заключением коммерческих оружейных контрактов ВТС занимается также входящий в нее Рособоронэкспорт».
Предполагается, что окончательное решение по этому вопросу примет президент РФ Владимир Путин.
Использованы фотографии: http://opkrt.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти